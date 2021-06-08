УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5804 відвідувача онлайн
Новини Політика України
4 672 10
Байден (2328) Зеленський (17470) карантин (16095) Кравчук (545) НАТО (5151) Нідерланди (1117) ПДЧ (102) замах (471) суд (8047) ФСБ (1347) футбол (1303) членство в НАТО (1409) шпигунство, шпіонаж (814) ядерна зброя (929) Боїнг-777 Malasia Airli... (748) Притула Сергій (84) Голос партія (497)

Головні новини 7 червня: розмова Зеленського і Байдена, Україні поки не запропонують ПДЧ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Головні новини 7 червня: розмова Зеленського і Байдена, Україні поки не запропонують ПДЧ

Байден запросив Зеленського в липні відвідати Білий дім, Україні на найближчому саміті НАТО не запропонують ПДЧ, всі обговорюють форму українських футболістів, - головні новини 7 червня.

Телефонна розмова Зеленського і Байдена

Президенти України і США провели телефонну розмову: Байден пообіцяв відстоювати територіальну цілісність України під час зустрічі з Путіним і запросив Зеленського відвідати в липні Білий дім. Раніше американське видання Axios повідомило із посиланням на джерело в Білому домі, що президента України хотіли запросити до Вашингтона ще до того, як Байден вирушить у європейське турне, але передумали через перестановки у менеджменті "Нафтогазу". Виконавчим віцепрезидентом видання є Еван Раєн - глава White House Cabinet secretary і дружина Держсекретаря США Ентоні Блінкена.

НАТО поки не готове запропонувати Україні ПДЧ

Заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане, говорячи про надання ПДЧ, заявив, що НАТО є організацією 30 націй, які приймають рішення консенсусом. "Так що перед тим, як прийти до одного рішення, нам потрібно мати консенсус. Сьогодні у нас немає консенсусу з цього питання", - сказав він. Тож на найближчому саміті НАТО ПДЧ не буде. Але Альянс збирається підтвердити "політику відкритих дверей" для України і Грузії.

Зеленський при цьому закликає вирішити питання зі вступом України якомога швидше, адже наша країна перебуває в небезпеці вже зараз.

Віцепрем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина каже, що Україна хотіла б отримати ПДЧ в НАТО вже в грудні.

Агент ФСБ готував замах на українського розвідника, в АП засів шпигун

Контррозвідники СБУ затримали в Сєверодонецьку Луганської області колишнього бойовика "ЛНР" - він саме закладав вибухівку під автомобіль військового фахівця.

А в РНБО та Адміністрації президента часів Порошенка знайшли російського шпигуна: за версією слідства, він збирав і передавав кураторам закриту інформацію про деталі функціонування органів державної влади України. Зараз він перебуває під домашнім арештом. Прізвище і посаду підозрюваного не називають.

Притула вийшов з "Голосу"

"Я йду з партії, яка, не в останню чергу завдяки діям нового керівництва, віддалилася від наших початкових основ настільки далеко, що можна констатувати точку неповернення", - пояснив він своє рішення.

В "Голосі" вважають, що вся справа в особистих амбіціях Притули і його бажанні отримати керівні посади за всяку ціну.

Кравчук каже, що у нього не було ядерної валізки

За словами першого президента України, ядерну зброю нашої країни контролювали з Москви. "У мене не було чорної валізки: вона була у Москві. Я міг тільки по телефону говорити з командувачем ракетної армії (в Москві. - Ред.), а він міг виконувати чи не виконувати мої прохання, не кажучи вже про доручення: це нереально було. В України не було можливостей контролювати і замінити ядерну зброю", - стверджує Кравчук.

Суд у справі МН17

Суд у Нідерландах почав розглядати по суті справу про збитий над Донбасом "Боїнг" малазійських авіаліній. Підозрювані Гіркін, Харченко і Дубинський засідання проігнорували. Родичі загиблих тим часом написали лист Путіну: в Кремлі його прочитали, але відповідати не стали.

Нові правила карантину і в'їзду в країну

Карантин пом'якшили: закладам громадського харчування та розважальним закладам тепер можна працювати цілодобово і проводити масові заходи. Кінотеатри та інші установи культури можуть приймати відвідувачів. А для в'їзду на територію країни іноземці можуть тепер замість ПЛР-тесту пред'являти тест на антиген або довідку про вакцинацію.

Нова форма українських футболістів

Україна представила форму збірної на Євро-2020. На футболках зображена карта України. Всієї України, разом з окупованим Кримом. На спині - напис "Слава Україні!". Росія обурена і вимагає форму заборонити. Але це неможливо - форму затверджено УЄФА згідно з правилами.

Американське посольство заявило, що форма йому сподобалася.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Главные новости 7 июня: разговор Зеленского и Байдена, Украине пока не предложат ПДЧ - Цензор.НЕТ 6082
показати весь коментар
07.06.2021 22:08 Відповісти
«Зрада!» Вода из Днепра начала поступать в оккупированный Крым. Видео7 июня, 2021Без рубрикиКомментарии: 9Главные новости 7 июня: разговор Зеленского и Байдена, Украине пока не предложат ПДЧ - Цензор.НЕТ 9973Вода на полуостров до 2014 года шла через Северо-Крымский канал. После вторжения России воду оккупанту перекрыли.Читать далее
показати весь коментар
07.06.2021 22:15 Відповісти
Бред читай сам ,в 2015 в Харьковской обл начали дамбу строить ? Что вы там курите Шариковы?
показати весь коментар
08.06.2021 08:14 Відповісти
Харьковской обл ? Головні новини 7 червня: розмова Зеленського і Байдена, Україні поки не запропонують ПДЧ - Цензор.НЕТ 9550
показати весь коментар
08.06.2021 09:32 Відповісти
ну прочитай статью ,которую ты запостил
Мешки с песком кое-где просто разорвались и сползают вниз. Замечаем, как вода просачивается сквозь сооружение. Шестиметровый барьер, который сдерживает днепровскую воду, может не справиться со своей задачей.
Чтобы вода не попала на оккупированный полуостров, в 2015-м в Харьковской области начали возводить новую дамбу. Она в нескольких километрах от временного сооружения. Шлюзы здесь сейчас закрыты. Но сам объект, который начали возводить за бюджетные средства, так и не достроили.
«Технически она не заготовлена. Она не готова к эксплуатации», - объясняет Наталья Тарапун.
Некоторые жители окрестных сел, живущие вдоль Северо-Крымского канала, не поддерживают закрытие шлюзов.
показати весь коментар
08.06.2021 13:46 Відповісти
Толька ПОПа з ваЗЕлином!
показати весь коментар
07.06.2021 22:25 Відповісти
Не предложат правительству Украины а не Украине так что не путайте свою шерсть из государственной.Какое может быть НАТО когда в нашем правительстве большинство агенты кацапии а на местах и все 99%.А ,,козачков,,НАТО нежалует.
показати весь коментар
07.06.2021 22:28 Відповісти
Главные новости 7 июня: разговор Зеленского и Байдена, Украине пока не предложат ПДЧ - Цензор.НЕТ 229
показати весь коментар
07.06.2021 22:31 Відповісти
Зачем НАТО советская армия и страна населённая советскими людьми, которые выбирают себе во власть российских агентов.
показати весь коментар
07.06.2021 23:25 Відповісти
Дожились.

То, что ЗЕ наконец разрешили поговорить с Байденом - главная новость дня. Головні новини 7 червня: розмова Зеленського і Байдена, Україні поки не запропонують ПДЧ - Цензор.НЕТ 6410
показати весь коментар
08.06.2021 02:20 Відповісти
 
 