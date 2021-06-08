США і Німеччина обговорюють варіанти компенсації Україні, якщо РФ почне шантаж після запуску "Північного потоку-2", - Блінкен
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США і Німеччина у зв’язку фактичним завершенням будівництва газопроводу "Північний потік-2" обговорюють можливі компенсації Україні у зв’язку з можливими фінансовими втратами через транзит газу з Росії до Європи.
Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен на слуханнях у комітеті у закордонних справах Палати представників Конгресу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Прямий.
Він зазначив, що наразі йдуть активні переговори з Німеччиною про інтереси України.
"Щоб вивчити, що може і, на мою думку, має бути зроблено, щоб гарантувати, що транзитні платежі, які Україна може на якомусь етапі в майбутньому втратити внаслідок того, що цей "Північний потік-2″ йде в обхід України, можуть зберегтися. Що усунуто здатність Росії використовувати газ як зброю проти України або когось ще", – сказав держсекретар США.
Нагадаємо, проєктна компанія Nord Stream 2 AG вперше після відновлення будівництва оприлюднила точні дані про хід трубоукладки: "На 31 березня укладено 2339 км (з 2460 км), або 95 відсотків газопроводу "Північний потік-2". Залишилося укласти близько 121 км (5 %) від загальної протяжності газопроводу".
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Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/economics/03/06/2021/60b884659a7947f631304be6
нашЗЕ против СП2?"
Пы сы а нынешний приЗЕдент избавил тебя от мозгов 😏
Пы сы хотя кто там интересовался интересами Украины за всю ее независимость , любой гос актив использовали в личных целях для обогащения заганяя в долги гос компании , хотя последние годы положение стало меняться , но тут к власти пришли зебилы ....
дадут КРЕДИТ сопле на дороги всего лишь под 10% и на этом все закончится.
_А, да? Мюнхенский меморандум... Вы бы продумали насчёт "компенсации" странам Балтии в случае оккупации путлеровцами. Так, на всякий случай...
___________
Ну це захід. Їхнє за них ніхто вирішувати не буде. Там теж вистачає проблем. Але і наше за нас теж не буде ніхто вирішувати. Поперше терпимість до корупції. З корупції росте відверта зрада. Українці тільки скиглять про тарифи, ФОПи, євробляхи... Тепер починається скиглення про землю. Але це теж скиглення, хоч вже перед входом до шкуродерні. Щоб будти здоровою державою нам треба здорова влада. Тільки божевільний назве владу Зєлі здоровою. Тільки рішення нема. Ніхто не закликає до відставки Зє і дострокових. "Вбити-повісити", - ось на такий заклик в мережах здатний українець, але це має робити якийсь хлоп з фронту, не він. Ну хто захоче пускати таких в цивілізовані, західні структури? Тільки в Рашу. Під загальне дуже і дуже велике занепокоєння.
Лаштунки.
Он, собака, маленький такой и везде пролазит!