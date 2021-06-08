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США і Німеччина обговорюють варіанти компенсації Україні, якщо РФ почне шантаж після запуску "Північного потоку-2", - Блінкен

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

США і Німеччина обговорюють варіанти компенсації Україні, якщо РФ почне шантаж після запуску

США і Німеччина у зв’язку фактичним завершенням будівництва газопроводу "Північний потік-2" обговорюють можливі компенсації Україні у зв’язку з можливими фінансовими втратами через транзит газу з Росії до Європи.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен на слуханнях у комітеті у закордонних справах Палати представників Конгресу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Прямий.

Він зазначив, що наразі йдуть активні переговори з Німеччиною про інтереси України.

"Щоб вивчити, що може і, на мою думку, має бути зроблено, щоб гарантувати, що транзитні платежі, які Україна може на якомусь етапі в майбутньому втратити внаслідок того, що цей "Північний потік-2″ йде в обхід України, можуть зберегтися. Що усунуто здатність Росії використовувати газ як зброю проти України або когось ще", – сказав держсекретар США.

Читайте також: Німеччина очікує продовження договору про транзит російського газу через Україну до 2034 року, - спікер уряду Зайберт

Нагадаємо, проєктна компанія Nord Stream 2 AG вперше після відновлення будівництва оприлюднила точні дані про хід трубоукладки: "На 31 березня укладено 2339 км (з 2460 км), або 95 відсотків газопроводу "Північний потік-2". Залишилося укласти близько 121 км (5 %) від загальної протяжності газопроводу".
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Топ коментарі
+19
Базы, военные базы, это и только это единственным действенным компенсатором
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07.06.2021 22:38
+11
Блинкин , Украину уже кинули с будапештским договором. Крым оторвали и ни одна страна не заступилась , только озаботились
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07.06.2021 23:08
+10
Фразу можно сократить: "А что сделал наш ЗЕ против СП2?"
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07.06.2021 22:45
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Шо там придумывать! Транзитировать через Украину не меньше, чем через "северные потоки" по формуле - "качай или плати".
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07.06.2021 22:38 Відповісти
через 3 года они будут не обязаны это делать.
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07.06.2021 22:52 Відповісти
Через три года в ЕС произойдет много интересных событий. Например, будет введен экологический стандарт "Евро-7"...
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07.06.2021 22:54 Відповісти
«То, что в России можно сделать по водороду, геополитически сопоставимо с тем, что сейчас делает Россия по углеводороду. Россия способна поставить задачу сохранения статуса великой энергетической державы с замещением экспорта углеводородов на экспорт водорода», - сказал Чубайс США и Германия обсуждают варианты компенсации Украине, если РФ начнет шантаж после запуска "Северного потока-2", - Блинкен - Цензор.НЕТ 4166
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/economics/03/06/2021/60b884659a7947f631304be6
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07.06.2021 23:01 Відповісти
У них с добычей углеводородов проблемы растут как снежный ком, а с водородом оно с проблем просто начинается.
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07.06.2021 23:03 Відповісти
Проблемы это фишка русни, но и решать их они к сожалению умеют.
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07.06.2021 23:07 Відповісти
Зато умеют ими щедро делиться с соседями.
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07.06.2021 23:08 Відповісти
Да - сильно держат. Сколько договоров они нарушили, оккупируя Украинские территории и убивая Украинцев? А это тоже, вроде как слово давали...
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08.06.2021 09:06 Відповісти
А сколько тебе будет достаточно убитых Украинцев?
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08.06.2021 09:15 Відповісти
В Крыму в процессе оккупации кацапами были убиты Украинцы, как военнослужащие, так и гражданские, как этнические Украинцы, так и граждане Украины других национальностей. Если тебя это устраивает, то ты мерзавец и подлец.
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08.06.2021 09:55 Відповісти
18 марта 2014 года, российскими военными был убит прапорщик украинской военной части в Крыму Сергей Кокурин. Мурло с погонялом Емец, этот убитый, он мальчик в трусиках?
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08.06.2021 11:47 Відповісти
Ну так я ж и предлагаю развить эту идею.
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07.06.2021 23:05 Відповісти
Базы, военные базы, это и только это единственным действенным компенсатором
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07.06.2021 22:38 Відповісти
Это не компенсаторы, а обязательное обстоятельство вне всяких условий.
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07.06.2021 22:39 Відповісти
Ну тут без мєморандума ніяк. Треба кучму їм прислати, він знається на "гарантіях".
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07.06.2021 22:43 Відповісти
А что сделал наш ЗЕ против СП2?
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07.06.2021 22:44 Відповісти
Фразу можно сократить: "А что сделал наш ЗЕ против СП2?"
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07.06.2021 22:45 Відповісти
дед-бидон проститутка кинул Украину а теперь баки забивает хуцпой от блинкина
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07.06.2021 22:47 Відповісти
А президент Украины и его окружение тогда как назвать? Что они делали 2 года при власти?
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07.06.2021 22:54 Відповісти
А президент Украины и его окружение -жиды воровитые продажные кацапские твари и мрази
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07.06.2021 22:56 Відповісти
но бидон -это предатель
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07.06.2021 22:57 Відповісти
Какой шантаж? Предыдущий президент же избавил нас от кацапского газа.
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07.06.2021 22:48 Відповісти
От газа то избавил , но кацапам то приходилось качать газ через нашу трубу в Европу
Пы сы а нынешний приЗЕдент избавил тебя от мозгов 😏
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07.06.2021 22:52 Відповісти
То есть мы участвовали в финансировании агрессора?
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07.06.2021 22:53 Відповісти
Мы по своей бедности не могли отказать европейцам
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07.06.2021 22:55 Відповісти
Хорошо хоть теперь не придётся идти против своей совести и брать эти кровавые деньги за транзит.
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07.06.2021 22:57 Відповісти
Откуда совесть у большинства , лишь бы не стреляли
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07.06.2021 22:58 Відповісти
Давно уже надо было продать эту трубу нормальным странам , а то получится как с Укртелекомом
Пы сы хотя кто там интересовался интересами Украины за всю ее независимость , любой гос актив использовали в личных целях для обогащения заганяя в долги гос компании , хотя последние годы положение стало меняться , но тут к власти пришли зебилы ....
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07.06.2021 22:50 Відповісти
В Турцию продадим. Металлолом сейчас дорожает.
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07.06.2021 22:51 Відповісти
Как вариант 🤔
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07.06.2021 22:53 Відповісти
Одеса поддержит присоединеие в качестве штата к США.
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07.06.2021 22:51 Відповісти
Она уже значительной частью присоединилась в Бруклине.
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07.06.2021 22:51 Відповісти
Брайтон Бич - наш!
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07.06.2021 22:54 Відповісти
Пора расширить Бруклин до Дерибасовской.
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07.06.2021 22:55 Відповісти
Ну в Очакове уже начали...
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07.06.2021 22:56 Відповісти
независимость от Техаса хотите ?
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07.06.2021 23:02 Відповісти
какие компенсации у нас под боком два старых сумасшедших пердуна - бульбазавр и крысогном - соревнуются у кого альцгеймер "длиннее".... нам нужен особый статус союзника США в оборонной сфере или пдч в НАТО........
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07.06.2021 22:52 Відповісти
Цирк со стороны Германии и США.
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07.06.2021 22:53 Відповісти
И дебилизм со стороны нашего президента
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07.06.2021 22:56 Відповісти
Не могу себе представить, чтобы Миша Жванецкий отказался от Нью-Йорка в пользу Москвы.
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07.06.2021 22:57 Відповісти
слова и лапша на уши. Просто подумайте, зачем Германии платить нам разницу между ценой газа в СП2 и нашей трубе, если они и затевали все это чтобы как раз на эту разницу покупать газ дешевле? Я уже молчу о какой полной компенсации транзита тогда может идти речь?)) они даже те копейки разницы не заплатят- удавятся.
дадут КРЕДИТ сопле на дороги всего лишь под 10% и на этом все закончится.
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07.06.2021 23:04 Відповісти
"США и Германия обсуждают варианты компенсации Украине, если РФ начнет шантаж после запуска "Северного потока-2", - Блинкен"
_А, да? Мюнхенский меморандум... Вы бы продумали насчёт "компенсации" странам Балтии в случае оккупации путлеровцами. Так, на всякий случай...
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07.06.2021 23:06 Відповісти
Я уже наперед выражаю озабоченность
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07.06.2021 23:07 Відповісти
Блинкин , Украину уже кинули с будапештским договором. Крым оторвали и ни одна страна не заступилась , только озаботились
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07.06.2021 23:08 Відповісти
Переезжай к нам, тут о тебе будут заботиться
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07.06.2021 23:12 Відповісти
Puma IFV, Marder IFV, Leopard 2A6, LUH SAR, NH-90, Tiger, KZO (Kleinfluggerät für Zielortung), ************** 2000
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07.06.2021 23:09 Відповісти
Viktor Turchanikov Это ты Витек, а Жванецкий - Михаил Михайлович, и ему Нью-Йорк был пофиг. играл он а Питере и МСК, где жил, и где и похоронен
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07.06.2021 23:10 Відповісти
Справа в тому, що без транзиту фєдєрастового газу Україна зможе прожити. Буде складніше, але не смертельно. Але справа в іншому - транзит був запобіжником від диверсій та авіаударів фєдєрашки. Коли в путєна буде чим діверсифікувати транзит - ніщо йому не завадить підірвати трубу в Україні, тим паче з теперішнім СБУ і звинуватити в тому Україну, де «громадянська війна»...
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07.06.2021 23:10 Відповісти
А зачем Раше, взывать тот металлолом? От еще года три прослужит, и сам накроется
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08.06.2021 02:53 Відповісти
Яка вже різниця, що там Раша буде робити? Власність вже все одно не наша, українці все продали і їдуть під конвоєм до Сибіру. Хто буде жити і працювати в Україні? А яка вам різниця? Невже нові хозяї України не вирішать це питання? Українці все своє продали. За білет до Сибіру у комфортабельних "столипінах"))
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08.06.2021 05:45 Відповісти
Нужно подписать ещё один фейковый меморандум))))))
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07.06.2021 23:41 Відповісти
Одна надежда, что черти в Аду будут топить смолу для немецких шлюх на роSSийском газу, это было бы справедливо.
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07.06.2021 23:43 Відповісти
Сергей Угнивенко А чем отличается российский газ в украинской трубе, и СП-2, ну ценой, а еще чем?
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08.06.2021 00:05 Відповісти
Пусть строят под Одессой терминалы для сжиженного газа как гарантию от Пуйла.
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07.06.2021 23:47 Відповісти
Польща ладна допомогти нам звільнитись від залежності по газу. Чорне море зараз майже все під контролем Раші. Не факт, що Одеса не втратить своє значення, як морські ворота для України. Починаються нові реальності для нас, і це треба визнавати.
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08.06.2021 05:26 Відповісти
Нужно четко прописать в меморандуме, что за каждый потерянный кубометр транзитного газа Германия обязана предоставить Украине один кубометр глубокой озабоченности.
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07.06.2021 23:54 Відповісти
Справедливою буде така компенсація: фріцланд і кацапстан відшкодовують Україні втрати, кратні вартості транзиту газу по пп-2. Потужна спроможність пп-2 начебто 55 млрд куб газу. Значить вартість транзиту 55 млрд куб газу відшкодовують Україні кожного року, безстроково до тих під поки пп-2 не накриється мідним тазом.
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08.06.2021 02:02 Відповісти
Все в СП-2 все равно не поместится, но объемы газа для украинской ГТС сильно уменьшаться.
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08.06.2021 03:01 Відповісти
це будуть такі ж "компенсації", як і від будапештського меморандуму: ні про що і ні в кут, ні в двері!
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08.06.2021 03:42 Відповісти
То, что эта труба станет объектом повышенной опасности для Украины, к бабке не ходи. Они всю промышленность здесь, уничтожают; все к чему дотянулись, сумели вывести со строя. Тем более, что агентуры здесь у них, немерено. В каждой поре общества. На каждом производстве. СБУ (филиал ФСБ) украинцам не помощник. Так, что... просто надо создавать все заново.
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08.06.2021 04:48 Відповісти
Почнеться не шантаж, а поглинання України Рашою. І захід це добре розуміє. Інша справа, що заходу набридла українська невизначеність, коли регіони тягнуть країну в різні боки, а саму країну за цих умов поглинула корупція. Захід боїться, що інфекція корупції перейде і до них. От вони і вирішили злити Україну в Рашу. Під загальне дуже і дуже велике занепокоєння.
___________
Ну це захід. Їхнє за них ніхто вирішувати не буде. Там теж вистачає проблем. Але і наше за нас теж не буде ніхто вирішувати. Поперше терпимість до корупції. З корупції росте відверта зрада. Українці тільки скиглять про тарифи, ФОПи, євробляхи... Тепер починається скиглення про землю. Але це теж скиглення, хоч вже перед входом до шкуродерні. Щоб будти здоровою державою нам треба здорова влада. Тільки божевільний назве владу Зєлі здоровою. Тільки рішення нема. Ніхто не закликає до відставки Зє і дострокових. "Вбити-повісити", - ось на такий заклик в мережах здатний українець, але це має робити якийсь хлоп з фронту, не він. Ну хто захоче пускати таких в цивілізовані, західні структури? Тільки в Рашу. Під загальне дуже і дуже велике занепокоєння.
Лаштунки.
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08.06.2021 05:18 Відповісти
Не уверен что труба, по которой качают газ, сгодится для прокачки водорода.
Он, собака, маленький такой и везде пролазит!
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08.06.2021 11:56 Відповісти
Те,що Україну кинули по Будмеморандуму ,зброї, по Криму, по окупацїі сходу України, то цю аксиому вже і діти в школі знають. Оон х..є..р на вторгнення росії в Україну положила конкретний, прицільний, двусторонній, підлий. Вони могли через Асамблею росію блоконути по всім звязкам,але не зробили. Тварі брехливі і підкупні!
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19.09.2021 10:05 Відповісти
 
 