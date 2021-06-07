Порошенко про розмову Байдена із Зеленським: Важливо, що США підтвердили підтримку України перед самітом у Женеві

П’ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко назвав хорошою новиною телефонну розмову Володимира Зеленського з Джозефом Байденом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку політика.

"Важливо, що перед американсько-російським самітом у Женеві Білий дім підтвердив Києву тверду й непохитну підтримку. Формально принцип "нічого про Україну без України" - дотримано. І ще одна позитивна новина - анонс довгоочікуваного візиту Зеленського в Білий дім у липні", - написав Порошенко.

"Яким би не було наше ставлення до влади, "Європейська Солідарність" як проукраїнська демократична опозиція готова діяти єдиним фронтом у питаннях, що стосуються європейської і євроатлантичної інтеграції, міжнародної коаліції на підтримку України, безпеки і відсічі російській агресії. Це - наш принциповий підхід", - підкреслює Порошенко.

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"Тому і сам особисто докладав усіх зусиль, щоб сприяти організації візиту на вищому рівні, тому що це вкрай необхідно для зміцнення стратегічного партнерства між нашими країнами. Про це ж минулого тижня говорив із американськими сенаторами", - нагадав лідер "ЄС".

"Бажаю успіху владі. Коли йдеться про наші інтереси у світі, ми одна національна збірна, а не політичні опоненти", - зазначив Порошенко.