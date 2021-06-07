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Новини Політика України
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Порошенко (13234) США (14499) Європейська Солідарність (1021)

Порошенко про розмову Байдена із Зеленським: Важливо, що США підтвердили підтримку України перед самітом у Женеві

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Порошенко про розмову Байдена із Зеленським: Важливо, що США підтвердили підтримку України перед самітом у Женеві

П’ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко назвав хорошою новиною телефонну розмову Володимира Зеленського з Джозефом Байденом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку політика.

"Важливо, що перед американсько-російським самітом у Женеві Білий дім підтвердив Києву тверду й непохитну підтримку. Формально принцип "нічого про Україну без України" - дотримано. І ще одна позитивна новина - анонс довгоочікуваного візиту Зеленського в Білий дім у липні", - написав Порошенко.

"Яким би не було наше ставлення до влади, "Європейська Солідарність" як проукраїнська демократична опозиція готова діяти єдиним фронтом у питаннях, що стосуються європейської і євроатлантичної інтеграції, міжнародної коаліції на підтримку України, безпеки і відсічі російській агресії. Це - наш принциповий підхід", - підкреслює Порошенко.

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"Тому і сам особисто докладав усіх зусиль, щоб сприяти організації візиту на вищому рівні, тому що це вкрай необхідно для зміцнення стратегічного партнерства між нашими країнами. Про це ж минулого тижня говорив із американськими сенаторами", - нагадав лідер "ЄС".

"Бажаю успіху владі. Коли йдеться про наші інтереси у світі, ми одна національна збірна, а не політичні опоненти", - зазначив Порошенко.
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Топ коментарі
+11
Важно, что природная брезгливость сильно осложняет поддержку Украины, когда ее приходится поддерживать через потерпевшего вiслюка...
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07.06.2021 23:01
+11
А не по тебе ?когда ПАП ещё две недели назад сказал,что об этом с Байденом договорится?жалко вас,зесрань))))
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07.06.2021 23:06
+8
Зеля скоріше своє відсидить. Але не через те, що він не самий тупий преЗЕдент за історію України. А розчарування, що він з собою приніс. Який сенс влаштовувати Майдани, якщо через 5 років оберуть ТАКЕ? І ті хто кричали "тільки не Порох" зараз теж сидять тихо-тихо, бо вони своїми криками привели до влади ТАКЕ. От і виходить, що зупини стрімке наближення прірви, в котру вганяють 73%, вже й нікому
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07.06.2021 23:16
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Самий розумний в Україні,це "мудрий нарід" ,славнозвісний лохторат ,споживач зеленої локшини !!!)))
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07.06.2021 23:16 Відповісти
Зеля скоріше своє відсидить. Але не через те, що він не самий тупий преЗЕдент за історію України. А розчарування, що він з собою приніс. Який сенс влаштовувати Майдани, якщо через 5 років оберуть ТАКЕ? І ті хто кричали "тільки не Порох" зараз теж сидять тихо-тихо, бо вони своїми криками привели до влади ТАКЕ. От і виходить, що зупини стрімке наближення прірви, в котру вганяють 73%, вже й нікому
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07.06.2021 23:16 Відповісти
Ті, хто кричали "тільки не Порох" мусили б це робити ще в 2014-му. Можливо, якби ми ще тоді позбулися Шоколадної Гниди, ми б не мали сьогодні ОРДЛО.

P.S. Баригу - на нари!
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07.06.2021 23:44 Відповісти
ти - дебіл, чи просто на зарплаті в подляка?
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08.06.2021 00:11 Відповісти
На зарплаті! До речі: "мартопляс" - один з синонімів слів "блазень" "скоморох".
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08.06.2021 00:15 Відповісти
Без знаку запитання , цей ватний свимтопляс, дебіл і косоголовий ви@лядок , якому Порох поперек горлянки стоїть ,
так погань ?
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08.06.2021 01:02 Відповісти
А не по тебе ?когда ПАП ещё две недели назад сказал,что об этом с Байденом договорится?жалко вас,зесрань))))
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07.06.2021 23:06 Відповісти
Кремль не вербует наркоманов, ты прав.
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07.06.2021 23:08 Відповісти
ага, хрємль іх іспользуєт в хвост і в гриву



Сергей Дорожный@angelys667

Гебня рулит Ермаком и компанией, а те дружно рулят шмарклей...
Идет спецоперация по тотальной международной изоляции Украины.
Чаус - это тоже одно из звеньев. Кольчуга-2,0.
Токо тогда послы с послыцями работали,а сейчас гебня...
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07.06.2021 23:11 Відповісти
Україна не Іран, ізолювати не вдасться.
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08.06.2021 06:57 Відповісти
Важно, что природная брезгливость сильно осложняет поддержку Украины, когда ее приходится поддерживать через потерпевшего вiслюка...
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07.06.2021 23:01 Відповісти
Петро геній вмовив такі ...
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07.06.2021 23:09 Відповісти
Об этом же на прошлой неделе говорил с американскими сенаторами")))...скажу без ложной скромности я лично просил байдена позвонить зеленскому)))
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07.06.2021 23:12 Відповісти
_Не "подтвердили", а быстренько (8мин. - половина перевод) навешали на уши кастрюлю лапши. А на деле - резко сократили поддержку ВСУ, зато поддержали достройку СП-2 чтобы у фашистов расиянских не было дефицита денег на текущие и новые войны.
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07.06.2021 23:15 Відповісти
Жмун, обнімун та бреХун..
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07.06.2021 23:18 Відповісти
Так, у ішака багато "талантів"
Доречі, про цього брехуна: нагадай, коли вчителям зробили зарплатню по $4000?...
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07.06.2021 23:27 Відповісти
Я за Землю Неньки кров проливав...
А ЗЕ=ПЕ... така ж падлюка...
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07.06.2021 23:33 Відповісти
Политика зла, приходится выслушивать и оманского осла! 🎹🎹
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07.06.2021 23:19 Відповісти
"Так закалялась мразь" Наші гроші, Бігус, 4 частина. Дивіться та "насолоджуйтеся"...
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08.06.2021 01:15 Відповісти
 
 