Порошенко про розмову Байдена із Зеленським: Важливо, що США підтвердили підтримку України перед самітом у Женеві
Новини Цензор.НЕТ Політика України
П’ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко назвав хорошою новиною телефонну розмову Володимира Зеленського з Джозефом Байденом.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку політика.
"Важливо, що перед американсько-російським самітом у Женеві Білий дім підтвердив Києву тверду й непохитну підтримку. Формально принцип "нічого про Україну без України" - дотримано. І ще одна позитивна новина - анонс довгоочікуваного візиту Зеленського в Білий дім у липні", - написав Порошенко.
"Яким би не було наше ставлення до влади, "Європейська Солідарність" як проукраїнська демократична опозиція готова діяти єдиним фронтом у питаннях, що стосуються європейської і євроатлантичної інтеграції, міжнародної коаліції на підтримку України, безпеки і відсічі російській агресії. Це - наш принциповий підхід", - підкреслює Порошенко.
"Тому і сам особисто докладав усіх зусиль, щоб сприяти організації візиту на вищому рівні, тому що це вкрай необхідно для зміцнення стратегічного партнерства між нашими країнами. Про це ж минулого тижня говорив із американськими сенаторами", - нагадав лідер "ЄС".
"Бажаю успіху владі. Коли йдеться про наші інтереси у світі, ми одна національна збірна, а не політичні опоненти", - зазначив Порошенко.
Будь ласка, зачекайте...
P.S. Баригу - на нари!
так погань ?
Сергей Дорожный@angelys667
Гебня рулит Ермаком и компанией, а те дружно рулят шмарклей...
Идет спецоперация по тотальной международной изоляции Украины.
Чаус - это тоже одно из звеньев. Кольчуга-2,0.
Токо тогда послы с послыцями работали,а сейчас гебня...
Доречі, про цього брехуна: нагадай, коли вчителям зробили зарплатню по $4000?...
А ЗЕ=ПЕ... така ж падлюка...