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Санкції США проти Nord Stream 2 AG не завадили б Росії добудувати газопровід, - Блінкен

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Санкції США проти Nord Stream 2 AG не завадили б Росії добудувати газопровід, - Блінкен

Адміністрація США вважає "фундаментально поганою ідеєю" будівництво російського газопроводу до Німеччини та може в будь-який момент скасувати звільнення від санкцій для компанії Nord Stream 2 AG та її гендиректора.

Про це заявив у понеділок під час слухань у Комітеті в міжнародних справах Палати представників держсекретар США Ентоні Блінкен, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Кілька тижнів тому, 19 травня, ми насправді ввели санкції проти 13-ти суден й чотирьох компаній, а це більше, ніж ми коли-небудь вводили за актом PEESA (Акт на підтримку енергетичної безпеки Європи – ред.)", - зауважив глава Держдепартаменту США, коментуючи запитання конгресмена Браяна Фітцпатріка щодо позиції уряду відносно Nord Stream 2.

Крім того, Блінкен нагадав, що було видане звільнення від санкцій для компанії Nord Stream 2 AG та її гендиректора. "Це звільнення може бути скасоване", - підкреслив держсекретар США.

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Він пояснив, що причина, чому Вашингтон вивів з-під санкцій оператора Nord Stream 2, має "практичне значення". Він нагадав, що будівництво газопроводу почалося в 2010 році, і на момент, коли нова адміністрація США набула повноважень, проєкт був завершений на 90%. Тобто, за словами Блінкена, враховуючи майже завершене будівництво проєкту, в Держдепартаменті США дійшли висновку, що санкції проти Nord Stream 2 AG не завадили б Росії добудувати трубопровід.

Водночас він підкреслив, що Nord Stream 2 є "фундаментально поганою ідеєю", однак рішення було ухвалене з урахуванням необхідності подальшого діалогу з Німеччиною по широкому колу питань. "Зараз Німеччина сідає за стіл (переговорів – ред.), і ми активно з ними взаємодіємо, щоб подивитися, що можна, потрібно, і я вважаю, що ми мусимо зробити", - зауважив Блінкен.

Нагадаємо, у травні адміністрація США на вимогу законодавчих актів PEESA, PEESCA та CAATSA запровадила санкції проти чотирьох організацій й 13-ти суден з Росії, які продовжують брати участь у будівництві проєкту Nord Stream 2. Водночас у Держдепартаменті зазначили, що не вводитимуть обмежень проти Nord Stream 2 AG, її корпоративних співробітників, а також її гендиректора Маттіаса Варніга, мотивувавши це "інтересами національної безпеки" США.
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Топ коментарі
+6
Здулася США.Така країна повинна говорити тільки з позиції сили.Колись так там робили.
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07.06.2021 23:28
+6
Ціль Москви - не газ, а Київ, - Фейгін про сценарії "Північного потоку-2" ...оно и понятно ,что Германия помогает Московии вернуть бывшую колонию Украину в московское стойло.
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07.06.2021 23:59
+5
Неубедительно. Как и вся ваша предыдущая риторика. Нелепые оправдания нелепым поступкам...
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07.06.2021 23:23
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Пусть Германия в ответку запретит какой-нить газопровод Канада-США и квиты.
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07.06.2021 23:15 Відповісти
Пусть кремлёвская крыса достраивает свой газопровод.....Чтобы было, что взрывать....
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07.06.2021 23:15 Відповісти
Та ладно. Не брешить. Ввели бы санкции на тех кто его эксплуатирует и все. Трубе крышка. Но тут пострадают бюргеры Меркели. И Осел не особо интересы Украины защищает.
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07.06.2021 23:16 Відповісти
Узко мыслите. Немцы не скажут этого прямо, но от поучений "стран-победителей" их уже тошнит. При запрете СП-2 они конечно сглотнут обиду, но это будет как раз на руку *****.
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07.06.2021 23:24 Відповісти
Дивно, коли Трамп запровадив санкції, то будівництво припинилося. Схоже, в долі не лише дєдушка жо, а й товагіщь блінкінд.
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08.06.2021 08:57 Відповісти
Врёт, подлец! Путлеровский лакей вяло оправдаться пытается.
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07.06.2021 23:18 Відповісти
А точно Байден с Зеленским разговаривал? Судя по этой ссанине в очи Зеленский говорил как раз с блинкеным.
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07.06.2021 23:18 Відповісти
Неубедительно. Как и вся ваша предыдущая риторика. Нелепые оправдания нелепым поступкам...
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07.06.2021 23:23 Відповісти
Главное нам выгодно, бюргерам
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07.06.2021 23:25 Відповісти
Бюргеры пересаживаются на e-Golf.
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07.06.2021 23:37 Відповісти
Здулася США.Така країна повинна говорити тільки з позиції сили.Колись так там робили.
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07.06.2021 23:28 Відповісти
Здулася не країна, здулися більшовички-глобалісти, які шахрайським способом захопили там владу.
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08.06.2021 08:58 Відповісти
Ого, ДержСекретар США повинен відчитуватися Україні? Уявна гордість може дуже легко перерости у валянні в канаві. Просто багато дописувачів в комментах доста борзі. Це швидко лікується
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07.06.2021 23:30 Відповісти
Достроить трубопровод - не значит что-то продавать.
С Ирана снято торговое эмбарго - иранские углеводороды и ближе, и дешевле.
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07.06.2021 23:34 Відповісти
Нам то какая разница кто нас кинет на бабки?
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07.06.2021 23:36 Відповісти
Нам важно оставить без бабок Россию.
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07.06.2021 23:38 Відповісти
Ну Иран здесь не быстрый помощник. Ему надо трубы и СПГ-заводы строить, это годы, а то и десятилетия работы.
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07.06.2021 23:40 Відповісти
Зачем строить, если Иран давний поставщик углеводородов ?
Он не торговал, потому что запретили США.
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07.06.2021 23:43 Відповісти
Он торговал. Чуть меньше чем мог бы, но там рынок огромный от Индии до Китая и главное всем пофиг что там запретили США и ЕС.
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07.06.2021 23:54 Відповісти
Значит, ничего Ирану строить не надо, всё готово. В этом и суть.
Россия вложилась в трубопровод по полной, а сколько будет по нему продавать - будет видно.
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08.06.2021 10:31 Відповісти
и ближе, и дешевле

Дальше и дороже пока Иран не имеет возможности гнать газ по трубе.

Все так верят что РФ потеснят поставки СПГ. Но как то не обращают внимание что сама Россия вкладывает колоссальные средства в развитие отрасли поставок СПГ. Строит несколько огромных ГПЗ. Достраивает верфь для танкеров - газовозов (и уже начала строить на ней корабли). Достраивает верфь для буровых платформ и плавучих терминалов по сжижению газа. Суммарные инвестиции в 10 самых дорогих обьектов - за 100 млрд$ (более 8 трлн р).

А по итогу, за 2020 год Россия поставила СПГ в Европу больше всех.
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08.06.2021 00:59 Відповісти
Блинок просто мелкий вафлик на подхвате у высокого статного красивого ***** Керри. Но линию *************** держит четко. Ни на шаг не съезжает в сторону. А старый дурень Бидон делает, что ему говорят. Ну, в общем, п*здец приближается. На корабле трезвых нет.
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07.06.2021 23:36 Відповісти
Есть вице-президент. Есть много других. И Байден не дал оснований считать себя дурнем.
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07.06.2021 23:40 Відповісти
А тобі шо, повилазило? Не бачиш очевидного? Втім, стосовно своєї кишені дєдушка жо ніколи дурнем не був.
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08.06.2021 09:00 Відповісти
Очевидним є те, що Америка підтримує Україну по максимуму, попри дії Зеленського.
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08.06.2021 10:33 Відповісти
Если не помешали бы, то зачем их сняли?
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07.06.2021 23:37 Відповісти
Для дружбы с немцами.
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07.06.2021 23:41 Відповісти
Вооот. Санкції США проти Nord Stream 2 AG не завадили б Росії добудувати газопровід, - Блінкен - Цензор.НЕТ 7258
А они просто соврали!
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08.06.2021 00:17 Відповісти
Когда газопровод построен почти на 98% и в этой трубе заинтересован бизнес самой мощной экономики континентальной Европы ( ФРГ), с этим трудно бороться новой американской администрации, и не испортить отношения с Европой в которой и так достаточно антиамериканизма ( чего скрывать) и это есть факт.
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07.06.2021 23:46 Відповісти
_Антиамериканизм у подлецов неблагодарных - это за помощь в освобождении от фашистов, за защиту от СССР и восстановление Европы после Второй всемирной?
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08.06.2021 00:21 Відповісти
Ну благодарность не есть свойственной чертой человека ( или людей) и это факт.
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08.06.2021 00:25 Відповісти
Ага, освобождєніє от фошиздов - "стратегічними бомбардуваннями" стерли з лиця землі 64 німецьких міста й убили мільйони людей. Оце так осло-бождєніє! А якби не Холодна війна і потреба в сильному європейському союзнику, то заморили б голодом згідно з планом морген-тау.
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08.06.2021 09:03 Відповісти
Ціль Москви - не газ, а Київ, - Фейгін про сценарії "Північного потоку-2" ...оно и понятно ,что Германия помогает Московии вернуть бывшую колонию Украину в московское стойло.
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07.06.2021 23:59 Відповісти
Ну разумеется.
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08.06.2021 00:22 Відповісти
Почему-то при Трампе этот "поток" был фактически заморожен и висел на волоске.
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08.06.2021 00:00 Відповісти
95% готовности.. это "заморозка". Да Трамп в рот Путину смотрел как кролик на удава. "Боролся" то он с потоком больше для вида, разрушая союз с Европой. Ну и попутно добивался поддержки бизнеса ряда американских компаний которые занимаются газом ( на выборах то нужна была поддержка))
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08.06.2021 00:28 Відповісти
Не фактічєскі, а стояв, як вкопаний.
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08.06.2021 09:03 Відповісти
Можливо ні...
Але душок всеодно неприємний...
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08.06.2021 00:54 Відповісти
Байден легитимизировал Северный поток. Если Америка разрешила ЕС не будет сильно докучать этой трубе.
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08.06.2021 02:54 Відповісти

Ще раніше до паРаші кривавий срср був змушений укладати довгострокові угоди про постачання зокрема і зерна, брати величезні кредити щоб обов'язково щорічно закуповувати його 9 млн т. В США, 5 млн т. В Канаді, 4 млн т. В Аргентини .... і в інших країнах, навіть не дивлячись на гігантські врожаї в поневоленій державі УНР яка стала колонією урср. І щоб як то зводити кінці з кінцями і не допустити голод, головна ставка була зроблена на вивезенні просто величезного обсягу палива, драгметалів і різних корисних копалин. А ось нечувані доходи від них тут же моментально проїдалися, розкрадалися або йшли для збройних сил мілітаристського - поліцейського, кривавого коммуно-фашистського срср.
І як тільки на срср були накладені санкції а світові цінні на енергетичні викопні види палива сильно під впали так відразу і назавжди розвалилася ця жахлива кривава в'язниця народів. Ось точно така доля чекали б і нашого лютого ворога окупанта правонаступницю срср криваву мілітаристську паРашу. Але ворожі нам країни такі як немеччина і які дуже ласі до кривавих кремлівських срібняків для Юд. Вони своїми мільярдними проектами повністю будуть фінансувати криваві загарбницькі війни паРаші по всьому світу. І які не дозволять розвалиться і згинути цій найстрашнішій у світі кривавій імперії зла. паРаші яка завдяки цьому ще дуже довго буде злочинно захоплювати суверенні країни і масово вбивати їх громадян.-
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08.06.2021 07:33 Відповісти
дали "заднюю"
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08.06.2021 08:08 Відповісти
...за толіку малую. Куди ж розбіглися хористи-глобалісти, які співали оди неповносправному корупціонеру чжоу бай-дену?
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08.06.2021 09:05 Відповісти
Иран в основном по нефти. По газу у него более скромные показатели. Экспорт иранского газа ни сейчас, ни в скорой перспективе не способен вытеснить российский газ с европейского рынка, только в более дальней перспективе после серьезных инвестиций в строительство газопроводов, разработку новых месторождений и при благоприятной политической атмосфере. Россияне продают Европе около 200 млрд кубов газа в год, а весь экспорт иранского газа за прошлый год - 18 млрд кубов.
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08.06.2021 10:16 Відповісти
В прошлом году действовало эмбарго на торговлю с Ираном.
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08.06.2021 10:35 Відповісти
У Ирана нет инфраструктуры для резкого роста экспорта газа. Иран никогда не был топовым экспортером газа, поэтому нет инфраструктуры - нет достаточного количества СПГ, нет крупных газопроводов. Газ у Ирана есть, и его много, но нет возможностей много продавать. Газопровод в Турцию имеет мощность 14 млрд кубов в год, и на сегодня в целом он загружен. Других каналов для поставок газа в Европу по трубе у Ирана нет. Нужно много времени и много денег, нужно чтобы ничего политически не менялось, а еще риски терактов - год назад труба в Турцию уже простаивала из-за подрыва.

Так что Иран в какой-то перспективе способен стать крупным экспортером газа, но точно не сейчас и даже не в скором будущем.
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08.06.2021 11:20 Відповісти
 
 