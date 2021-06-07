Санкції США проти Nord Stream 2 AG не завадили б Росії добудувати газопровід, - Блінкен
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Адміністрація США вважає "фундаментально поганою ідеєю" будівництво російського газопроводу до Німеччини та може в будь-який момент скасувати звільнення від санкцій для компанії Nord Stream 2 AG та її гендиректора.
Про це заявив у понеділок під час слухань у Комітеті в міжнародних справах Палати представників держсекретар США Ентоні Блінкен, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Кілька тижнів тому, 19 травня, ми насправді ввели санкції проти 13-ти суден й чотирьох компаній, а це більше, ніж ми коли-небудь вводили за актом PEESA (Акт на підтримку енергетичної безпеки Європи – ред.)", - зауважив глава Держдепартаменту США, коментуючи запитання конгресмена Браяна Фітцпатріка щодо позиції уряду відносно Nord Stream 2.
Крім того, Блінкен нагадав, що було видане звільнення від санкцій для компанії Nord Stream 2 AG та її гендиректора. "Це звільнення може бути скасоване", - підкреслив держсекретар США.
Він пояснив, що причина, чому Вашингтон вивів з-під санкцій оператора Nord Stream 2, має "практичне значення". Він нагадав, що будівництво газопроводу почалося в 2010 році, і на момент, коли нова адміністрація США набула повноважень, проєкт був завершений на 90%. Тобто, за словами Блінкена, враховуючи майже завершене будівництво проєкту, в Держдепартаменті США дійшли висновку, що санкції проти Nord Stream 2 AG не завадили б Росії добудувати трубопровід.
Водночас він підкреслив, що Nord Stream 2 є "фундаментально поганою ідеєю", однак рішення було ухвалене з урахуванням необхідності подальшого діалогу з Німеччиною по широкому колу питань. "Зараз Німеччина сідає за стіл (переговорів – ред.), і ми активно з ними взаємодіємо, щоб подивитися, що можна, потрібно, і я вважаю, що ми мусимо зробити", - зауважив Блінкен.
Нагадаємо, у травні адміністрація США на вимогу законодавчих актів PEESA, PEESCA та CAATSA запровадила санкції проти чотирьох організацій й 13-ти суден з Росії, які продовжують брати участь у будівництві проєкту Nord Stream 2. Водночас у Держдепартаменті зазначили, що не вводитимуть обмежень проти Nord Stream 2 AG, її корпоративних співробітників, а також її гендиректора Маттіаса Варніга, мотивувавши це "інтересами національної безпеки" США.
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С Ирана снято торговое эмбарго - иранские углеводороды и ближе, и дешевле.
Он не торговал, потому что запретили США.
Россия вложилась в трубопровод по полной, а сколько будет по нему продавать - будет видно.
Дальше и дороже пока Иран не имеет возможности гнать газ по трубе.
Все так верят что РФ потеснят поставки СПГ. Но как то не обращают внимание что сама Россия вкладывает колоссальные средства в развитие отрасли поставок СПГ. Строит несколько огромных ГПЗ. Достраивает верфь для танкеров - газовозов (и уже начала строить на ней корабли). Достраивает верфь для буровых платформ и плавучих терминалов по сжижению газа. Суммарные инвестиции в 10 самых дорогих обьектов - за 100 млрд$ (более 8 трлн р).
А по итогу, за 2020 год Россия поставила СПГ в Европу больше всех.
А они просто соврали!
Але душок всеодно неприємний...
Ще раніше до паРаші кривавий срср був змушений укладати довгострокові угоди про постачання зокрема і зерна, брати величезні кредити щоб обов'язково щорічно закуповувати його 9 млн т. В США, 5 млн т. В Канаді, 4 млн т. В Аргентини .... і в інших країнах, навіть не дивлячись на гігантські врожаї в поневоленій державі УНР яка стала колонією урср. І щоб як то зводити кінці з кінцями і не допустити голод, головна ставка була зроблена на вивезенні просто величезного обсягу палива, драгметалів і різних корисних копалин. А ось нечувані доходи від них тут же моментально проїдалися, розкрадалися або йшли для збройних сил мілітаристського - поліцейського, кривавого коммуно-фашистського срср.
І як тільки на срср були накладені санкції а світові цінні на енергетичні викопні види палива сильно під впали так відразу і назавжди розвалилася ця жахлива кривава в'язниця народів. Ось точно така доля чекали б і нашого лютого ворога окупанта правонаступницю срср криваву мілітаристську паРашу. Але ворожі нам країни такі як немеччина і які дуже ласі до кривавих кремлівських срібняків для Юд. Вони своїми мільярдними проектами повністю будуть фінансувати криваві загарбницькі війни паРаші по всьому світу. І які не дозволять розвалиться і згинути цій найстрашнішій у світі кривавій імперії зла. паРаші яка завдяки цьому ще дуже довго буде злочинно захоплювати суверенні країни і масово вбивати їх громадян.-
Так что Иран в какой-то перспективе способен стать крупным экспортером газа, но точно не сейчас и даже не в скором будущем.