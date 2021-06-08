Дисертація Киви: журналістів на захист не пускав поліцейський Рузанов, - Мокрик

ДБР розслідує, хто і чому не пустив журналістів на захист кандидатської дисертації народного депутата "ОПЗЖ" Іллі Киви.

Про це повідомив у фейсбуці журналіст Данило Мокрик, який сьогодні побував на допиті у цій справі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У мене в зубах - виписка з ЄРДР в кримінальному провадженні щодо недопуску мене на захист дисертації Іллі Киви. Недопущення здійснював працівник поліції Юрій Рузанов, який тоді ще й додумався посвітити своїм жетоном №0026755", - написав Мокрик.

За словами журналіста, Рузанов не вперше охороняє Киву. "Але тепер він, схоже, доохоронявся", - зазначив Мокрик.

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Нагадаємо, 26 квітня народний депутат "Опозиційної платформи - За життя" Ілля Кива захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю "механізми державного управління". Люди в чорному і без розпізнавальних знаків не пускали на його захист ні журналістів, ні поліцію. Після захисту Кива заявив, що "сьогодні наукова спільнота стала сильнішою", а пізніше запропонував одному з журналістів усамітнитися в туалеті. "Пішли зі мною в туалет, я тобі там розповім і заодно закінчу те, що я не почав. А, друже?" - звернувся Кива до співробітника ЗМІ.

Водночас розслідувачі прочитали всі 245 сторінок дисертації нардепа ОПЗЖ Іллі Киви і натрапили на цікаві моменти: неіснуючі публікації, автоматичний переклад, підроблені довідки.

26 квітня на знак протесту проти захисту Кивою дисертації свій диплом спалив кандидат медичних наук Олександр Ябчанка.

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