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Дисертація Киви: журналістів на захист не пускав поліцейський Рузанов, - Мокрик

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Дисертація Киви: журналістів на захист не пускав поліцейський Рузанов, - Мокрик

ДБР розслідує, хто і чому не пустив журналістів на захист кандидатської дисертації народного депутата "ОПЗЖ" Іллі Киви.

Про це повідомив у фейсбуці журналіст Данило Мокрик, який сьогодні побував на допиті у цій справі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У мене в зубах - виписка з ЄРДР в кримінальному провадженні щодо недопуску мене на захист дисертації Іллі Киви. Недопущення здійснював працівник поліції Юрій Рузанов, який тоді ще й додумався посвітити своїм жетоном №0026755", - написав Мокрик.

За словами журналіста, Рузанов не вперше охороняє Киву. "Але тепер він, схоже, доохоронявся", - зазначив Мокрик.

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Нагадаємо, 26 квітня народний депутат "Опозиційної платформи - За життя" Ілля Кива захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю "механізми державного управління". Люди в чорному і без розпізнавальних знаків не пускали на його захист ні журналістів, ні поліцію. Після захисту Кива заявив, що "сьогодні наукова спільнота стала сильнішою", а пізніше запропонував одному з журналістів усамітнитися в туалеті. "Пішли зі мною в туалет, я тобі там розповім і заодно закінчу те, що я не почав. А, друже?" - звернувся Кива до співробітника ЗМІ.

Водночас розслідувачі прочитали всі 245 сторінок дисертації нардепа ОПЗЖ Іллі Киви і натрапили на цікаві моменти: неіснуючі публікації, автоматичний переклад, підроблені довідки.

26 квітня на знак протесту проти захисту Кивою дисертації свій диплом спалив кандидат медичних наук Олександр Ябчанка.

Також читайте: Дисертація Киви: МАУП заперечує, що заднім числом внесла його доповіді в наукові збірники

Дисертація Киви: журналістів на захист не пускав поліцейський Рузанов, - Мокрик 01
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Топ коментарі
+17
" Диссертация под охраной полиции" Дожились...
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07.06.2021 23:50
+14
Сабакова гнать надо! Полиция развалена окончательно.
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07.06.2021 23:46
+12
А мені здається, що, навпаки, не "розвалена", а згуртована. Згуртована навколо беззаконня, свавілля, правового нігілізму (тобто "безпредєла").
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08.06.2021 00:29
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Ну і що далі ,імітація держдіяльності триває ???))))
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07.06.2021 23:38 Відповісти
Майже всі бувші та нинішні- плагіатори...
Гугліть...))
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07.06.2021 23:38 Відповісти
він на колчаківських фронтах дисертацію захистив!
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07.06.2021 23:39 Відповісти
Сабакова гнать надо! Полиция развалена окончательно.
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07.06.2021 23:46 Відповісти
А мені здається, що, навпаки, не "розвалена", а згуртована. Згуртована навколо беззаконня, свавілля, правового нігілізму (тобто "безпредєла").
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08.06.2021 00:29 Відповісти
конечно надо. Татаров уже заждался.
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08.06.2021 09:39 Відповісти
Едало этого "ученого" отягощено интеллектом дальше некуда.
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07.06.2021 23:46 Відповісти
Там явно читается инцест и признаки пьяного зачатия
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07.06.2021 23:48 Відповісти
Рузанову ничего теперь не остаётся кроме как самому написать докторскую, и таким образом посрамить Мокрика.
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07.06.2021 23:49 Відповісти
" Диссертация под охраной полиции" Дожились...
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07.06.2021 23:50 Відповісти
Ну , звичайно , бувать дисертації- які приймаються у "захищеному режимі" ...
Це наприклад - теми з новітніми науковими розробками , які забезпечують обороноздатність краіни Дисертація Киви: журналістів на захист не пускав поліцейський Рузанов, - Мокрик - Цензор.НЕТ 7480
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08.06.2021 00:10 Відповісти
ога, це щоб не ганьбитись.
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08.06.2021 00:23 Відповісти
Да.. там одна рожа чего стоит точно " наукова разробка " на основе подмененной мочи рашен олимпийцев - "Спутника" и " Боярышника". Так там не охрану, там конвой нужно было размещать.
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08.06.2021 00:23 Відповісти
Позор на мою седую голову иметь такого однофамильца !
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08.06.2021 00:16 Відповісти
В США, після того, як таких як Кива преса змішує з гівном - забувають назавжди. Чого лоха піарити? Тому то в України й нема перспектив. Що, нема кого піарити, окрім лохів? Ви що, журналюги, коли в кафешку йдете, то замовляєте собі гнилу кашу й кислий суп і гівна в стакані замість компоту? То для чого піарити гівно?
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08.06.2021 00:21 Відповісти
Это уровень отечественной журналистики. За бабки или по указанию с верху будут пиарить и говно. Примеров хоть отбавляй. Один из них наш преЗедент.
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08.06.2021 11:49 Відповісти
Кива, прохффессор шахрайської академії для буратін.
Тільки Кива Голохвастович може переплюнути 95-й квартал у блазнюванні.
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08.06.2021 00:38 Відповісти
а что значит "доохранялся" ? теперь вместо охраны будет караулить ?
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08.06.2021 00:38 Відповісти
Дохдурь киви мауперастических наукав, прахвессарь с кафедры мауперастав. Дисертація Киви: журналістів на захист не пускав поліцейський Рузанов, - Мокрик - Цензор.НЕТ 2185 Дисертація Киви: журналістів на захист не пускав поліцейський Рузанов, - Мокрик - Цензор.НЕТ 2185 Дисертація Киви: журналістів на захист не пускав поліцейський Рузанов, - Мокрик - Цензор.НЕТ 2185
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08.06.2021 01:24 Відповісти
Так он же был важной ментовской шишкой, извините за каламбур, правой рукой Авакова. Когда был патриотом.
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08.06.2021 02:51 Відповісти
Дисертація Киви: журналістів на захист не пускав поліцейський Рузанов, - Мокрик - Цензор.НЕТ 1865
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08.06.2021 03:21 Відповісти
Мокрик молодець, хай його Бог береже! З відвертими ворогами і бандитами у владі треба боротися щоденно, нагадувати і доводити їх злочини, оскільки зєшобло фактично саме і є ОЗУ, то від них чекати немає чого.
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08.06.2021 05:41 Відповісти

Свого часу цей жахливий перевертень онаніст - дрочило Ківа він навіть для свого піару брав участь в Революції Гідності. Потім він замаскувався під нібито націоналіста, і був головою Східного крила «Правого сектора». Після Євро майдану Ківа за допомогою українофоба рюкзака -авакяна вже підступно проник, і став командиром добровольчого батальйону «Полтавщина». Також він завідував відділенням «Правого сектора» в Полтаві, представляв цю патріотичну організацію Українських націоналістів на Сході країни.
То тепер цей урод Юда перевертень вже в рядах ворожої антиукраїнської зграї колишніх бандитів - ригоАналів втікача в паРашу кривавого ЗЕКА.
В 2019 він проклятий кремлівський яничар -онаніст видно за криваві кремлівські срібняки для Юди став нардепом ВР. IX скликання від ворожої Україні прокремлівської - антиукраїнської партії "Опозиційна платформа - за життя "(видно життя сепаратистів - терористів) цих вірних яничар -опричників кривавого фашиста )(уйла.
Про таких продажних перевертнів Юд як він кажуть, як тільки їх виродків наша Українська земля терпить, Але терпіння українського народу воно не безмежне, і час розплати з ворогами обов'язково настане..-
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08.06.2021 06:09 Відповісти
А скільки ще таких перевертнів сидить і паразитує при владі! Недарма ж кажуть, що лайно не тоне.
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08.06.2021 07:03 Відповісти
птенцы авакава.....
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08.06.2021 08:12 Відповісти
Так він же не безплатно
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08.06.2021 10:00 Відповісти
вот же сволочи, сломаю дохтуру наук, да что там, почти проффесору, кивину диссертацию. не дадут спокойно вселенские вопросы решать, неучи.
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08.06.2021 10:12 Відповісти
Кива сказал, у него "Аваков на связи".
Судя по всему, так есть.
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08.06.2021 11:01 Відповісти
Да нихрена этому менту не будет. Вся эта Аваковская банда одним миром мазана.
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08.06.2021 11:44 Відповісти
 
 