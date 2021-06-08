Дисертація Киви: журналістів на захист не пускав поліцейський Рузанов, - Мокрик
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ДБР розслідує, хто і чому не пустив журналістів на захист кандидатської дисертації народного депутата "ОПЗЖ" Іллі Киви.
Про це повідомив у фейсбуці журналіст Данило Мокрик, який сьогодні побував на допиті у цій справі, повідомляє Цензор.НЕТ.
"У мене в зубах - виписка з ЄРДР в кримінальному провадженні щодо недопуску мене на захист дисертації Іллі Киви. Недопущення здійснював працівник поліції Юрій Рузанов, який тоді ще й додумався посвітити своїм жетоном №0026755", - написав Мокрик.
За словами журналіста, Рузанов не вперше охороняє Киву. "Але тепер він, схоже, доохоронявся", - зазначив Мокрик.
Нагадаємо, 26 квітня народний депутат "Опозиційної платформи - За життя" Ілля Кива захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю "механізми державного управління". Люди в чорному і без розпізнавальних знаків не пускали на його захист ні журналістів, ні поліцію. Після захисту Кива заявив, що "сьогодні наукова спільнота стала сильнішою", а пізніше запропонував одному з журналістів усамітнитися в туалеті. "Пішли зі мною в туалет, я тобі там розповім і заодно закінчу те, що я не почав. А, друже?" - звернувся Кива до співробітника ЗМІ.
Водночас розслідувачі прочитали всі 245 сторінок дисертації нардепа ОПЗЖ Іллі Киви і натрапили на цікаві моменти: неіснуючі публікації, автоматичний переклад, підроблені довідки.
26 квітня на знак протесту проти захисту Кивою дисертації свій диплом спалив кандидат медичних наук Олександр Ябчанка.
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Гугліть...))
Це наприклад - теми з новітніми науковими розробками , які забезпечують обороноздатність краіни
Тільки Кива Голохвастович може переплюнути 95-й квартал у блазнюванні.
Свого часу цей жахливий перевертень онаніст - дрочило Ківа він навіть для свого піару брав участь в Революції Гідності. Потім він замаскувався під нібито націоналіста, і був головою Східного крила «Правого сектора». Після Євро майдану Ківа за допомогою українофоба рюкзака -авакяна вже підступно проник, і став командиром добровольчого батальйону «Полтавщина». Також він завідував відділенням «Правого сектора» в Полтаві, представляв цю патріотичну організацію Українських націоналістів на Сході країни.
То тепер цей урод Юда перевертень вже в рядах ворожої антиукраїнської зграї колишніх бандитів - ригоАналів втікача в паРашу кривавого ЗЕКА.
В 2019 він проклятий кремлівський яничар -онаніст видно за криваві кремлівські срібняки для Юди став нардепом ВР. IX скликання від ворожої Україні прокремлівської - антиукраїнської партії "Опозиційна платформа - за життя "(видно життя сепаратистів - терористів) цих вірних яничар -опричників кривавого фашиста )(уйла.
Про таких продажних перевертнів Юд як він кажуть, як тільки їх виродків наша Українська земля терпить, Але терпіння українського народу воно не безмежне, і час розплати з ворогами обов'язково настане..-
Судя по всему, так есть.