На Росії лежить відповідальність за мирне вирішення конфлікту в Україні, - МЗС Франції
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Міністр закордонних справ Франції Жак-Ів Ле Дріан заявив, що Росія має зробити кроки в рамках нормандського формату і Мінських домовленостей для досягнення миру на території України.
Про це глава МЗС заявив під час телефонної розмови з керівниками відомств РФ і Німеччини - Сергієм Лавровим і Гайко Маасом, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Факти.
"Ле Дріан зазначив, що на Росії лежить відповідальність за мирне вирішення конфлікту в Україні і нагадав Лаврову про те, що Франція підтримує суверенітет і територіальну цілісність України", - повідомили в МЗС Франції.
Топ коментарі
+8 Андерсен a4cbf7de
показати весь коментар07.06.2021 23:49
+7 Vitaliy Kozuk
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+5 Timer UA
показати весь коментар07.06.2021 23:41
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Это у вас, импотентов, всё лежит. И на ваши "озабоченности" и "обеспокоенности" мокшане ложили с прибором.