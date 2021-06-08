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На Росії лежить відповідальність за мирне вирішення конфлікту в Україні, - МЗС Франції

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

На Росії лежить відповідальність за мирне вирішення конфлікту в Україні, - МЗС Франції

Міністр закордонних справ Франції Жак-Ів Ле Дріан заявив, що Росія має зробити кроки в рамках нормандського формату і Мінських домовленостей для досягнення миру на території України.

Про це глава МЗС заявив під час телефонної розмови з керівниками відомств РФ і Німеччини - Сергієм Лавровим і Гайко Маасом, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Факти.

"Ле Дріан зазначив, що на Росії лежить відповідальність за мирне вирішення конфлікту в Україні і нагадав Лаврову про те, що Франція підтримує суверенітет і територіальну цілісність України", - повідомили в МЗС Франції.

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Топ коментарі
+8
А для этого просто нужно вернуть украденные у Украины Крым, Севастополь и Донбасс и прекратить вмешиваться в дела Украины. Всего то.
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07.06.2021 23:49
+7
При этом говорит о конфликте в Украине, словно о внутреннем конфликте.
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07.06.2021 23:46
+5
Бла-бла -ляля-ляля...
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07.06.2021 23:41
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Бла-бла -ляля-ляля...
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07.06.2021 23:41 Відповісти
бачите, навіть мід Франції каже "на росії"
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07.06.2021 23:42 Відповісти
При этом говорит о конфликте в Украине, словно о внутреннем конфликте.
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07.06.2021 23:46 Відповісти
Vitaliy Kozuk Он говорит согласно резолюции ООН: "внутренний вооруженный конфликт, с вмешательством других стран"
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08.06.2021 08:40 Відповісти
Это больше похоже на определение гражданской войны, нежели внешнюю агрессию.
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08.06.2021 09:13 Відповісти
А для этого просто нужно вернуть украденные у Украины Крым, Севастополь и Донбасс и прекратить вмешиваться в дела Украины. Всего то.
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07.06.2021 23:49 Відповісти
А на вас ничего не лежит?
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07.06.2021 23:53 Відповісти
обеспокоенность на них лежит
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07.06.2021 23:54 Відповісти
Не на них, а у них. На Росії лежить відповідальність за мирне вирішення конфлікту в Україні, - МЗС Франції - Цензор.НЕТ 5454
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08.06.2021 00:35 Відповісти
нет, вот в данном случае, она именно на них лежит На Росії лежить відповідальність за мирне вирішення конфлікту в Україні, - МЗС Франції - Цензор.НЕТ 5514
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08.06.2021 23:55 Відповісти
Я уже такие новости от еврошлюх даже не читаю
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07.06.2021 23:55 Відповісти
Москальщина військово напала,на нашу Україну.Про які кроки нам вже восьмий рік розповідають?
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08.06.2021 00:23 Відповісти
Понятно. Зе валит на Францию, а Франция на рашку, а та на Украину, а те на Францию и Германию....круг замкнулся.
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08.06.2021 00:33 Відповісти
На Росії лежить відповідальність за мирне вирішення конфлікту в Україні, - МЗС Франції - Цензор.НЕТ 9511
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08.06.2021 23:55 Відповісти
"Ле Дриан отметил, что на России лежит ответственность за мирное решение конфликта в Украине и напомнил Лаврову о том, что Франция поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины".

Это у вас, импотентов, всё лежит. И на ваши "озабоченности" и "обеспокоенности" мокшане ложили с прибором.
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08.06.2021 00:34 Відповісти
Вечно "обеспокоенные"- предатели Украины! Как, впрочем, и подписанты Будапештского меморандума! Бабло, ложь и цинизм- вот и все их "ценности"!
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08.06.2021 03:47 Відповісти
Конфлікт в Україні??? Бл, жабоїд , це війна.
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08.06.2021 07:47 Відповісти
 
 