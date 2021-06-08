Розмови, що УЄФА може заборонити використовувати українській футбольній збірній нову форму, абсолютно безпідставні, - Павелко
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Нова форма збірної України з футболу узгоджена задовго до презентації. Команда Андрія Шевченка виступить на Євро-2020 з оберегом-картою, на якій є всі регіони України, зоктема Крим, Донецьк і Луганськ.
Президент УАФ Андрій Павелко прокоментував у Facebook реакцію на нову форму збірної України, інформує Цензор.НЕТ.
Саме йому прийшла в голову ідея дизайну:
"Це сталося на історичному матчі Україна - Португалія, де наша збірна завоювала перемогу над чинним чемпіоном Європи, яка забезпечила нам пряму путівку на Євро-2020. Всі, хто був того вечора на переповненому вщент НСК "Олімпійський", де зібралися шанувальники футболу з усіх куточків країни, чудово пам’ятають фантастичну атмосферу і неймовірну енергетику, якою десятки тисяч вболівальників заряджали на гру збірну Андрія Шевченка. Тоді у мене і виникла ідея зберегти цю енергетику і передати її національній команді на кожен матч, який буде проходити за межами України. На поєдинках Євро зокрема. Вірив, що обриси рідної батьківщини на формі допоможуть в цьому. І дуже радий, що не помилився".
Також Павелко вирішив розмістити гасло "Слава Україні!" на нинішньому варіанті форми, яка була презентована в 2018 році.
"Розуміючи, наскільки важливо дотримуватись при створенні дизайну форми всіх міжнародних правил екіпірування, юридичний департамент УАФ дуже детально відпрацював всі юридичні аспекти цього питання з відповідними службами УЄФА, за що їм дуже вдячний. Хоча це була доволі тривала і складна робота. Адже доводилось погоджувати кожний нюанс — від напівтонів контурів до переміщення національного герба в центр. Але форма була погоджена задовго до презентації, тому розмови про можливу заборону з боку УЄФА на її використання абсолютно безпідставні. Це підтвердив і офіційний коментар європейського футбольного союзу", - нагадав президент УАФ.
Нагадаємо, 6 червня президент Української асоціації футболу Андрій Павелко презентував форму національної збірної України на Чемпіонаті Європи з футболу-2020, на якій зображені контури кордонів України, включно з тимчасово окупованим Кримом, а також слова "Слава Україні!", "Героям слава!".
Представниця МЗС Росії Марія Захарова назвала нову форму збірної України з футболу "черговою спробою державної київської пропаганди закріпити в суспільній свідомості гасло", яке "у багатьох асоціюється" з діями УПА і Степана Бандери в роки Другої світової війни.
УАФ відповіла Росії: "Нахабні вимоги Росії, яка окупувала нашу територію, не витримують критики. Займіться допінговими скандалами".
В УЄФА запевнили, що форма національної збірної України затверджена згідно з правилами.
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Бойовий клич наполовину монголоїдних угро- фінів москалів а з 18 століття вже як придуманих і замаскованих під нібито росіян, клич з яким вони ходили в атаку, був і є «Ура!» А ось звідки пішла ця традиція військової доблесті «Ура!» цих личакових московитів? «Ура!» Походить від тюркського кореня «юр», що означає «жвавий», «рухливий», а також від тюркського дієслова «урман» - що означає «бити». При атаках ординці кричали «В ура!» А монголи, йдучи в атаку, кричали «Ура гша!», Що означає «вперед». А пізніше «Ура!». Також в давнину 13 - 15 ст. відбувалися спільні з підвладними москалями - рабами татаро монгольські військові походи, ось тоді монголи і насадили своїм рабам московитам єдиний для них бойовий клич «Ура!» Він i був назавжди запозичений москалями якi з 18 століття підступно замаскувалися під хоча i липових але нібито як слов'ян росіян -русичів.
А так як угро-фінське Залісся - Моксель а потім московський улус Золотої Орди i пізніше як личакове князівство - орда майже 500 років. в 13 - 18 століттях було колонією монголів, татар і турків ... значить і бойовий клич москалів рабів був такий як і у їх господарів тюркський.
А ось у слов'ян русичів - українців ще з часів Київської Русі давня назва України їх бойовий клич доблесті завжди був і є зараз СЛАВА! Пізніше триразове козацьке СЛАВА! СЛАВА! СЛАВА! Похідне від слова слав'яни, а ще пізніше СЛАВА УКРАЇНІ ! Ось і зараз коли весь український народ піднявся на святу національно визвольну війну вже проти ******** кремлівських фашистiв- загарбників, цієї кацапської нечисті, і він не забуває святі традиції своїх славних предків України - Русі.
.СЛАВА УКРАЇНІ ! ГЕРОЯМ СЛАВА! СЛАВА НАЦІЇ!-