Україна - це Росія, хотілося б на їхній формі бачити прапор РФ, - російський ексфутболіст Коливанов

Колишній гравець збірних СРСР, СНД та Росії Ігор Коливанов вважає, що збірна України з футболу має грати на Євро-2020 у формі з прапором РФ, оскільки "Україна - це Росія".

Так ексфутболіст прокоментував форму збірної України до Євро-2020, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Sports.ru.

"Хотілося б на їхній формі бачити наш прапор, російський. Вони ж все одно нам належать. Що Крим, що вся Україна завжди була російською. Вони взагалі мають виходити з нашим російським прапором, Україна - це Росія.

Ми не окупанти, ми просто забрали те, що нам завжди належало. Україна завжди була нашою другою половинкою, а зараз вони щось уявили про себе! Про Крим взагалі не кажу, він завжди був наш.

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Там, напевно, кілька п'яних мужиків сиділи в лазні і зробили це, щоб розлютити нас. Але ведмедя неможливо роздратувати", - заявив Коливанов.

Нагадаємо, 6 червня президент Української асоціації футболу Андрій Павелко презентував форму національної збірної України на Чемпіонаті Європи з футболу-2020, на якій зображено контури кордонів України, включно з тимчасово окупованим Кримом, а також слова "Слава Україні!", "Героям слава!".

Представниця МЗС Росії Марія Захарова назвала нову форму збірної України з футболу "черговою спробою державної київської пропаганди закріпити в суспільній свідомості гасло", яке "у багатьох асоціюється" з діями УПА і Степана Бандери в роки Другої світової війни.

УАФ відповіла Росії: "Нахабні вимоги Росії, яка окупувала нашу територію, не витримують критики. Займіться допінговими скандалами".

В УЄФА запевнили, що форма національної збірної України затверджена згідно з правилами.