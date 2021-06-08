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Росія (47279) збірна з футболу (210) футбол (1303)

Україна - це Росія, хотілося б на їхній формі бачити прапор РФ, - російський ексфутболіст Коливанов

Новини Цензор.НЕТ Спорт

Україна - це Росія, хотілося б на їхній формі бачити прапор РФ, - російський ексфутболіст Коливанов

Колишній гравець збірних СРСР, СНД та Росії Ігор Коливанов вважає, що збірна України з футболу має грати на Євро-2020 у формі з прапором РФ, оскільки "Україна - це Росія".

Так ексфутболіст прокоментував форму збірної України до Євро-2020, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Sports.ru.

"Хотілося б на їхній формі бачити наш прапор, російський. Вони ж все одно нам належать. Що Крим, що вся Україна завжди була російською. Вони взагалі мають виходити з нашим російським прапором, Україна - це Росія.

Ми не окупанти, ми просто забрали те, що нам завжди належало. Україна завжди була нашою другою половинкою, а зараз вони щось уявили про себе! Про Крим взагалі не кажу, він завжди був наш.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розмови, що УЄФА може заборонити використовувати українській футбольній збірній нову форму, абсолютно безпідставні, - Павелко

Там, напевно, кілька п'яних мужиків сиділи в лазні і зробили це, щоб розлютити нас. Але ведмедя неможливо роздратувати", - заявив Коливанов.

Нагадаємо, 6 червня президент Української асоціації футболу Андрій Павелко презентував форму національної збірної України на Чемпіонаті Європи з футболу-2020, на якій зображено контури кордонів України, включно з тимчасово окупованим Кримом, а також слова "Слава Україні!", "Героям слава!".

Представниця МЗС Росії Марія Захарова назвала нову форму збірної України з футболу "черговою спробою державної київської пропаганди закріпити в суспільній свідомості гасло", яке "у багатьох асоціюється" з діями УПА і Степана Бандери в роки Другої світової війни.

УАФ відповіла Росії: "Нахабні вимоги Росії, яка окупувала нашу територію, не витримують критики. Займіться допінговими скандалами".

В УЄФА запевнили, що форма національної збірної України затверджена згідно з правилами.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+116
Хвора кацапська тваринка.
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08.06.2021 00:02
+70
сборная разсии
Украина – это Россия, хотелось бы на их форме видеть флаг РФ, - российский экс-футболист Колыванов - Цензор.НЕТ 4976 с
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08.06.2021 00:04
+68
А к нашей карте еще и наше приветствие. От которых мокшан колбасит как чертей от ладана
Украина – это Россия, хотелось бы на их форме видеть флаг РФ, - российский экс-футболист Колыванов - Цензор.НЕТ 37
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08.06.2021 00:10
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Сторінка 3 з 3
«Марш черкаських батальйонів».
Там, де тяжко гримлять гармати,
Бій переможний іде…
Б»ють козаки зайд-супостатів
І перемога наша прийде! (2 р.)
Приспів: Цвіт калиновий, шепіт діброви,
Батькову хату - хай вічно стоїть…
Рідної мами сивії коси
Мусимо ми, як один захистить! (2 р.)
Ген, майорить малинове знамено
Козача кров на ньому запеклась,
Холодний Яр і Хортиця здригнулись -
На бій Вкраїна знову здійнялась! (2 р.)
Приспів:
Над нашим краєм з року в рік
Кипіли битви, сталь дзвеніла
Невже ж нащадкам козаків
Снаги забракне взятися до діла?!(2 р.)
Приспів:
Поглянь, ізнову «Сміла» піднялась!
Хоробра сталь, в руках дівочих,
Над ворогом, як кара, вознеслась,
І кличе в бій, в січі палають очі!(2 р.)
Приспів:
Наш рідний край, Черкащина чудова!
Захистимо її у грізний час!
Щоби в віках гриміло грізно слово -
Та «першоназва» в нас - «черкас»!!! (2 р.)
Приспів: Хіба це - гірше?
"Сміла" - це легенда! Сміляни кажуть - дочка сотника - "козачка", очолила оборону Сміли від татарського набігу і місто відстояли Саме тому його так назвали - в її честь!
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10.06.2021 03:25 Відповісти
тупое рузькє
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08.06.2021 07:56 Відповісти
кто-то... дайте этому поцу селедки....
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08.06.2021 08:15 Відповісти
Україна - це Росія, хотілося б на їхній формі бачити прапор РФ, - російський ексфутболіст Коливанов - Цензор.НЕТ 9595Україна - це Росія, хотілося б на їхній формі бачити прапор РФ, - російський ексфутболіст Коливанов - Цензор.НЕТ 9595Боже, яке кончене!

Україна - це Росія, хотілося б на їхній формі бачити прапор РФ, - російський ексфутболіст Коливанов - Цензор.НЕТ 4093
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08.06.2021 08:28 Відповісти
Гм-м-м, прибацане кацапське чмо з вивернутими мізками... Хоча, про який мозок я говорю, його, апріорі, в цих кацапських козлячих головах немає! Простий шмурдяк в головах **********!
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08.06.2021 08:29 Відповісти
В спорті є розумні,освітчені ,але більшість нічого в світі не знає --тому такі і вислови. Думаю,що таку тупість не варто було навіть подавати--цей дебіл не заслуговує обговорення.
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08.06.2021 08:34 Відповісти
РУСЬ - это УКРАИНА! россия только с 1721 года.До того московия (образованная киевскими князьями), мокша, болота, жабы и т.д. Русь и россия, это абсолютно разное. Ушлепки головожопые, когда же вы ума наберетесь? Лапти-родина финны, пельмени-родина Китай и еще много чего. Как говорила моя бабушка(украинка)-русские щи, хоть жопу полощи.россия-родина жабы.И нехер совать свой шнобель в РУСЬ-УКРАИНУ, не для вас это.
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08.06.2021 08:53 Відповісти
Ну,раз Украина - это Россия (раз черное-это белое),то выступать будут украинские спортсмены без гимна,флага и герба?
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08.06.2021 08:59 Відповісти
Игорёк, Россия - это Китай.
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08.06.2021 09:12 Відповісти
як це одноклєточне дожило до такого віку? це ж повний овоч, без зародків інтелекту
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08.06.2021 09:31 Відповісти
Очень важная новость от имбецила.
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08.06.2021 09:41 Відповісти
Боже!
Неужели это сказал сам КОЛЫВАНОВ?
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08.06.2021 09:41 Відповісти
Україна - це Росія, хотілося б на їхній формі бачити прапор РФ, - російський ексфутболіст Коливанов - Цензор.НЕТ 2190

Вы этого хотели ? Получайте.
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08.06.2021 09:51 Відповісти
Помийка Московія має виходити з прапором Монголії, бо вона її частинка. А Русь-Україна як була, так і залишиться державою, бо її знають ще за часів Андрія Петрозванного, Кия, Хорива, Щека, Либідь Святослава, Святої Ольги, Аскольда, Діра, святого Володимира, а де взялося непорозуміння під назвою Росія? Так у 1721 році Петруха Кривавий перейменував Московію в Росію, вкравши одну із назв Руси.Фейковий народ і фейкова держава-терорист.
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08.06.2021 09:55 Відповісти
Москаль, як москаль, вони там усі так мислять говорять. Кепсько інше, в нього чимало однодумців в нас. Оце біда так біда.
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08.06.2021 09:58 Відповісти
Придут китайцы и заберут всё, что принадлежало им.
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08.06.2021 10:22 Відповісти
Путаете, батинька. Китайцам кроме небольшой части сибири ничего не принадлежало, а вот монголы - это то самое.
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08.06.2021 11:36 Відповісти
Хорошо. Тогда монголы с китайским оружием.
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08.06.2021 11:39 Відповісти
А какая разніца, від кого відгребуть кацапи від китайців чи монголів. Хоч поржем.
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08.06.2021 19:41 Відповісти
Ой дурааак....
Но бы ещё сказал Варшава и Хельсинки это рюзге мир. И особенно Аляска)))
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08.06.2021 10:41 Відповісти
І Порт-Артур, але там сцикотно даже думать.
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08.06.2021 19:44 Відповісти
СшА это Мексика!!!😁😁😁
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08.06.2021 10:42 Відповісти
ну, только Техасщина, Аризонщина и часть Калифорнии)))
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08.06.2021 12:25 Відповісти
Ватникус обыкновениус. Редкостное животное. (не путать с редким). Такие отменные экземпляры нужно отлавливать и сдавать в поликлинику, для опытов.))
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08.06.2021 11:04 Відповісти
Пусть лучше думает о своих будущих трудовых свершениях в ГУЛАГе.
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08.06.2021 14:21 Відповісти
панове! ну зачем так много тратить эмоций? ушедший в тираж футболист, о котором помнит три фаната (два из которых - родители) решил срубить немного на хайпе. да господь с ним, мне очень, очень интересно его мнение по этому вопросу. еще жду авторитетные заявления от юрия лозы и михаила джигурды.
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08.06.2021 11:21 Відповісти
Да что с него взять - он ведь всю жизнь в футбол играл.
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08.06.2021 11:32 Відповісти
что взять с простого русского футболиста..., тем более экс..., кроме анализов, конечно...., но сейчас на раше и это под вопросом- чьи они и вообще...
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08.06.2021 11:35 Відповісти
Такая широкая харя, и так трусливо подгавкивает кремлёвскому провокатору.
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08.06.2021 11:41 Відповісти
Многим футболистам голова нужна дабы её стучать по мячу и ею же пить и вкушать что дадут.Некоторые её поют. Этот не стал исключением.... И не надо ждать от него умных мыслей,он обычный ордынский футболист.
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08.06.2021 11:52 Відповісти
Вы абсолютно правы - смешно слышать мнение мокшанского неудачника, который всю свою футбольную карьеру только расслаблял своим ртом и очком играющих футболистов в раздевалке после тренировок... Его хоть покормят за эту антиукраинскую вонь ....
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08.06.2021 12:44 Відповісти
Понятие "Россия" введено Петром первым для переименования Московии. Наследники орды украли Русь у украинцев и приписали себе всю её историю. Не было России до 18 века и скоро не станет, а Украина-Русь существует уже второе тысячелетие. Жалкие московитские недолюди никогда не интересовались своей историей, а кто не знает прошлого, у того нет будущего! Слава Україні!
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08.06.2021 11:54 Відповісти
Героям слава! Кстати, приветствие "Слава Украине!" возникло ещё в 1914 году при Сечевых стрельцах и к Степану Андреевичу Бандере не имеет никакого отношения. Это к "умникам" из расеянского МИДа.
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08.06.2021 14:59 Відповісти
Это чмо никакого отношения к мячам не имело....Он только теребил своим языком "мячи" в трусах настоящих футболистов...
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08.06.2021 12:48 Відповісти
Україна - це Росія, хотілося б на їхній формі бачити прапор РФ, - російський ексфутболіст Коливанов - Цензор.НЕТ 6210
Там на ипальнике большими буквами написано: ОЛИГОФРЕН
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08.06.2021 12:50 Відповісти
"Но медведя невозможно разозлить", - заявил Колыванов.Источник: https://censor.net/ru/n3270010 - точно! Медведя раздразнить невозможно, он все равно останется безмозглым животным.
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08.06.2021 12:53 Відповісти
медведь?!да вы скунсы обоссаные!
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08.06.2021 12:53 Відповісти
Тогда недоимперия это Украина!
Мы вас создали злыдней, мы вас и уничтожим!
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08.06.2021 13:10 Відповісти
Кацапів треба лікувати електрошокером.
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08.06.2021 13:10 Відповісти
Електростільцем буде краще.
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08.06.2021 15:43 Відповісти
Что-то не помню я такого гандона-футболиста как колыванов!! Наверное хорошо Колоскову яйца лизал и при этом гимн россии пел!!
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08.06.2021 13:23 Відповісти
Жопо робиш...хворi люди..
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08.06.2021 13:51 Відповісти
ымперская шизофрения головного моска (у 90% вяликоскрепнутых РАБОВ, введу собственной ничтожности заменять ее "вяличием ымперии"!)
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08.06.2021 14:01 Відповісти
Ничего удивительно, таких в россии миллионы
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08.06.2021 14:16 Відповісти
"Дебіл,***..." Це була цитата пєчальної лошаді лаврова,якщо що...
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08.06.2021 14:20 Відповісти
А не соснуть ли тебе ....серпика савецкага?
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08.06.2021 14:23 Відповісти
Кацап исконный во всей красе. И это человек много поживший и поработавший в Европе. Что в голове у рядового ваньки после 20 лет обработки башнями гебни, даже психиатрам не ведомо.
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08.06.2021 14:35 Відповісти
Україна - це Росія, хотілося б на їхній формі бачити прапор РФ, - російський ексфутболіст Коливанов - Цензор.НЕТ 3308 Україна - це Росія, хотілося б на їхній формі бачити прапор РФ, - російський ексфутболіст Коливанов - Цензор.НЕТ 5620
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08.06.2021 14:47 Відповісти
еще один юродивый вылез, понарожали долбней на всю россию хватит
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08.06.2021 14:54 Відповісти
Кацап всюди как цап.
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08.06.2021 15:02 Відповісти
птнпнх
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08.06.2021 15:03 Відповісти
Россия это просто большой и вонючий барак с пациентами страдающими на разного рода психические заболевания. Впрочем и в Украине таких аж 73%.
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08.06.2021 15:11 Відповісти
Україна - це Росія, хотілося б на їхній формі бачити прапор РФ, - російський ексфутболіст Коливанов - Цензор.НЕТ 7934
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08.06.2021 15:38 Відповісти
Говорили же тебе: не пей боярышник - дурачком станешь!
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08.06.2021 15:36 Відповісти
Типичный ипанутый лаптеногий. А потом такие суки воют: "Нас никто не любит!!!". Да передохли бы вы все, мир стал бы чище.
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08.06.2021 15:42 Відповісти
Оперировать такими понятиями как "всегда" имея возраст мокшанской империи от силы три века.. Ну что тут скажешь - типичная мокшанская шизофрения.
А ведь так называемая сегодня Рассия в составе Орды гораздо дольше пробыла.
Хотя, визгом мокшей довольна))
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08.06.2021 15:50 Відповісти
О понятии "всегда": У алкаша спрашивают, мол, ваше кредо. Ка3ап отвечает: "ВСЕГДА !!!"
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08.06.2021 17:15 Відповісти
Нет еще и 300 лет, кстати. В ноябре 2021 будет 300 летие наРФии. Україна - це Росія, хотілося б на їхній формі бачити прапор РФ, - російський ексфутболіст Коливанов - Цензор.НЕТ 9850
Я так понимаю, что своей истории рашисты стесняются, натягивая на себя историю Украины.
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08.06.2021 16:08 Відповісти
Шо самое интересное: когда был заложен Киев, Москва не была еще и в пректе, как улус Золотой орды, бо орды еще не было. Новгород: кацапы с помпой отпраздновали его 1150-ти летие, лет 8 назад. Ущербные не знают , шо Новгородом Княгиня Ольга , около 950-го года назвала 3 бывшие поселения РЮРИКА, объединив их ЧАСТОКОЛОМ. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НОВГОРОДА: склады для сбора дани из северных епеней, перед отправкой в Киев.
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08.06.2021 17:27 Відповісти
Русь у Киева упоминается в древних исторических источниках около 500-600-е годы новой эры. Окого 850-го года греки упоминают в своих документах русь у Киева, которая ходила походами на Царь-град...Тогда Рюрика еще не было в приильменье. В песне о Нибелунгах также есть упоминание о руси у Киева, бо киевские витязи были приглашены на свадьбу Атилы с Кримхильдой(500-е годы новой эры).
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08.06.2021 17:45 Відповісти
Да и вообще московиты имеют отношение к Новгороду, как турки к Константинополю, один в один. Смешно ей-Богу наблюдать, как мордва примазывается к истории захваченных городов других народов. Лет 6 назад мокши откопали вилку 13 века в Новгороде и возликовали, дескать, не такими уж мы и дикарями были! Вот, вилка! Как обычно забыв, что в 13 веке никакими московитами в Новгородской республике (государстве просуществовавшем 300 + лет, кстати) и не пахло. Московия захватит Новгород аж в 15 веке истребив местное население, но это не помешает современным мокшам орать про ИХ тысячелетнюю историю, князя ВлАдимира и вилку.
Впрочем, после "Кант - русский философ" я уже ничему не удивляюсь.
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08.06.2021 17:45 Відповісти
Новгород не единожды был истреблен под ноль набегами. Да и летописи эти ставятся под сомнения, после приказа Екатерины изымать все летописи из монастырей и заниматься откровенными подделками, натягивая на Московию историю Руси.
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08.06.2021 17:52 Відповісти
Новгород не единожды был истреблен под ноль набегами.



Новгород уничтожен под ноль именно московской ордой.
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08.06.2021 20:22 Відповісти
Новгород: кацапы с помпой отпраздновали его 1150-ти летие



Новгород тот московская орда уничтожила чуть более, чем полностью, при ване третьем и сумасшедшей получурке ване грознам... так шта, не кацапо-орде ссылаться на историю Великого Новгорода.
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08.06.2021 20:21 Відповісти
Україна - це Росія, хотілося б на їхній формі бачити прапор РФ, - російський ексфутболіст Коливанов - Цензор.НЕТ 3761
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08.06.2021 16:16 Відповісти
КАЛ Иванов
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08.06.2021 20:15 Відповісти
обиженная вата)))
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08.06.2021 17:34 Відповісти
Бывший игрок сборных СССР, СНГ и России Игорь Колыванов считает, что сборная Украины по футболу должна играть на Евро-2020 в форме с флагом РФ, поскольку "Украина - это Россия". Источник: https://censor.net/ru/n3270010

КРЕМЛЯНДІЯ ЗАВЖДИ СЛАВИЛАСЬ СВОМА ІМБІЦИЛАМИ Україна - це Росія, хотілося б на їхній формі бачити прапор РФ, - російський ексфутболіст Коливанов - Цензор.НЕТ 4759
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08.06.2021 17:55 Відповісти
Россия: Антирекорды

57-е место по уровню жизни

Между Румынией (54 место) и Болгарией (58 место). Тройка лидеров - Норвегия, Австралия, Швейцария.

Год публикации: 2014
Ссылка на источник: Доклад ООН

129-е место по средней продолжительности жизни

Она по стране составляет 66.05 лет (59.1 - мужчины и 73 - женщины) между Боливией (127-e место) и Папуа - Новая Гвинея (131-е место). Лидеры: 1-е место - Андорра, 2-е - место Япония.

Год публикации: 2014
Ссылка на источник: СМИ, РБК

1-е место в мире по абсолютной величине убыли населения

За последние восемь лет число россиян сократилась на 2,2 миллиона - до 142'905'200 человек. Ежегодно наша страна теряет до 800 тыс. человек, уступая по темпам вымирания лишь Украине. Даже при снизившемся показателе уровня смертности (в 2014 г. он составил 13,8 на 1000 населения) Россия входит по этому показателю в первую десятку стран мира. Хуже ситуация лишь в таких странах, как Сомали, Центральная Африканская Республика, Афганистан, Чад, Лесото, ЮАР, Свазиленд, Гвинея-Бисау.

Год публикации: 2014
Ссылка на источник: СМИ

1-е место в мире по количеству абортов

По этому показателю Россия примерно в два раза оторвалась от Румынии и Алабанией. Всего в 2012 году в России зафиксировано 1'063'982 прерываний беременности.

Год публикации: 2013
Ссылка на источник: СМИ

1-е место в мире по числу разводов и рожденных вне брака детей

Согласно данным исследования ООН за 2011 год, на тысячу граждан России приходится 4,7 развода, а всего за 2011 год в стране были расторгнуты 669'421 брак. Одна из главных причин разводов - алкоголизм: 39% мужчин и 50% женщин считают, что злоупотребление алкоголем может разрушить их брак. Второе место по этому показателю занимает Белоруссия (38'584), где коэффициент разводимости (число разводов на тысячу населения) составляет 4,1. Далее расположились Латвия (4), Литва (3,2) и Молдавия (3,1). Заметно прочнее семьи, как следует из исследования ООН, в Армении (коэффициент разводимости там равен 1), Македонии и Черногории (по 0,8), а также на Ямайке (0,7). Реже всего в мире разводятся на Мальте (0,1).

Год публикации: 2012
Ссылка на источник: ООН, СМИ

1-е место в мире по числу сирот, брошенных детей и детей, оставшихся без попечения родителей

Общее число детей, которых официальная статистика относит к «детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей» составляет в России на 01.01.2014 года - 630'743 ребенка. Из них: 123'823 человека - это дети, которых уже усыновили или удочерили (при этом 30% или 37'233 ребенка передано на воспитание иностранным гражданам); 396'849 детей-сирот находятся на воспитании в семьях под опекой (попечительством), 107'886 детей состоят на учете в федеральном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, и нуждаются в устройстве в семью.
Численность детей, оставленных матерями при рождении в 2013 году - 5'757. Около 40-50 тысяч родителей ежегодно лишаются родительских прав, а их дети попадают в детдома. Наиболее распространенная причина оставления детей и лишения материнских прав - алкоголизм.

Год публикации: 2013
Ссылка на источник: CMИ, Государственный Доклад о положении детей и семей, имеющих детей в Российской Федерации

1-е место по онкологическим заболеваниям

По онкологическим больным на душу населения (2,5 млн.) Россия рядом с Китаем.

Год публикации: 2012
Ссылка на источник: Международное Агентство по Исследованию Рака (IARC)

1-е место в мире по числу пациентов с заболеваниями психики

Если в мире около 15% нуждаются в психиатрической помощи, то в России их число достигает 25%.

Год публикации: 2014
Ссылка на источник: СМИ

1-е место в мире по количеству самоубийств среди детей и подростков
6-е место в мире по числу суицидов среди всех возрастов

Ежегодно в России происходит порядка 19-20 случаев самоубийств на 100'000 подростков, что втрое больше мирового показателя. Например, в 2009 году в России покончили с собой 1379 юношей и 369 девушек в возрасте от 15 до 19 лет (более свежих данных в Роспотребнадзоре не привели). На одно самоубийство приходится до 200 нереализованных суицидальных попыток.
6-е место в мире по числу суицидов среди всех возрастов - после Литвы, Южной Кореи, Казахстана, Беларуси и Японии.

Год публикации: 2014
Ссылка на источник: Роспотребнадзор, CMИ
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08.06.2021 18:03 Відповісти
Россияне идити на …….
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08.06.2021 18:24 Відповісти
колыванов ты хотя бы публично не демонстрировал свой дебилизм.Киев на днях отметил свое полуторатысячное существование тогда как твоей московии и в помине не было,на месте москвы в те времена еще жабы квакали а в Киеве в Киево-Могилянской академии получали образование.
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08.06.2021 19:21 Відповісти
Киево-Могилянская академия была основана 400 лет назад, выпускала в основном гуманитаоных деятелей, но Москва уже была, но Университета Ломоносова еще не было. Он Был создан через 100 лет после Киево-Могилянской.
Но кацапы об этом ничего не знают и знать не хотят. Крепко Катерина и Елизавета с Карамзиным, Белинским, Костомаровым, Булгаковым мозги запудрила.
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08.06.2021 20:32 Відповісти
Обсос сраный,чмо ходячее-колыванов ещё рот открывает.грязное московское двуногое
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08.06.2021 19:54 Відповісти
А чем прославился интересно...мне кажется он подавал мячи после того как другие кривоногие футболисты ссср не попадали в ворота
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08.06.2021 20:00 Відповісти
Непраду каже!!Лише частина України стала Росією...Йдеться про Куршину,Воронежщину,Білгородщину,Таганрогщину і Кубань...Комуняцькі пройди, підлизуючи дупу Москві,"подарували" ці землі Росії....
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08.06.2021 20:12 Відповісти
флаг тебе в ОПУ!
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08.06.2021 20:45 Відповісти
Киевкая Русь! Все крапка.
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08.06.2021 20:55 Відповісти
Таких идиотов нужно усыплять .
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08.06.2021 20:57 Відповісти
А хрен вам россия, А не украину!!!
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08.06.2021 21:07 Відповісти
Кацапы потихоньку сходят с ума (если он вобще есть!)...
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08.06.2021 21:29 Відповісти
ВАЖНО!!!УЕФА накануне поделился плейлистом сборной Украины на Евро-2020. Такие плейлисты были обязаны сделать все сборные, которые примут участие на предстоящем турнире.Туда вошли песни российских исполнителей, в частности Моргенштерна, которому запрещен въезд на территорию Украины.В УАФ заявили, что УЕФА самостоятельно выбрал песни для плейлиста национальной команды, не уведомив при этом ассоциацию."Дело в том, что композиции из перечня, которые появились в СМИ как "выбор игроков главной команды Украины", наши футболисты на самом деле не выбирали. За исключением одной песни - Їхали Казаки группы Тінь Сонця.В ответ на наш запрос в УЕФА отметили, что уже приняли меры для исправления этого недоразумения и готовы к формированию альтернативного символического плейлиста сборной Украины.Скандальный перечень композиций, где среди прочего есть исполнители, которым запрещен въезд в Украину, будет заблокирован. Неприятный инцидент исчерпан", - пишется в заявлении УАФ.
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08.06.2021 21:40 Відповісти
падаль обрыганая
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08.06.2021 21:58 Відповісти
Їх вакцинували від всього людяного одним махом. Одна вакцина назавжди. Жєлєзная логіка.Вони ж розмножуються, як амеби, без мислі.
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08.06.2021 22:44 Відповісти
чо за уй рязанскай - на приказчика керосиновой лавки похож...
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08.06.2021 23:23 Відповісти
Україна - це Росія, хотілося б на їхній формі бачити прапор РФ, - російський ексфутболіст Коливанов - Цензор.НЕТ 7050
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08.06.2021 23:28 Відповісти
А я помню этого пилять патриета вяликого и магучего Україна - це Росія, хотілося б на їхній формі бачити прапор РФ, - російський ексфутболіст Коливанов - Цензор.НЕТ 264 Он и в чемпе того союза поиграть НЕ успел как следует, был подающим надежды юниором . И как только сыграл пару игр за сборную снг ...СНГ Карл ! ...а НЕ ссср кстати. Тут же отбыл зарабатывать себе свободно конвертируемое бабло в чемп одной футбольной сверхдержавы, НО не в суперклуб а в команду из какой то деревни с населением 500 селян из второго дивизиона , где он благополучно затерялся среди таких же звезд из Сомали и Буркина -Фасо , НО в очередях за ножками Буша ему таким образом стоять не пришлось в нерезиновой столице мордора и теперь он на коне -прастой савецкий чилавек кароче
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08.06.2021 23:48 Відповісти
Та пішов він у пуцькову жопу,"історик" недороблений.
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09.06.2021 07:49 Відповісти
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