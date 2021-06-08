Російський журналіст Уткін про форму збірної України: Звідки взятися міжнародному скандалу, якщо жодна країна-учасниця ЧЄ не визнала Крим російським
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На формі російської збірної з футболу, яку бачили всі офіційні особи, під час презентації прапор РФ на рукаві був зображений у перевернутому вигляді.
Про це нагадав у Telegram російський журналіст і блогер Василь Уткін, передає Цензор.НЕТ.
Він здивований, що хтось припускає, що навколо форми української збірної може виникнути "міжнародний скандал".
"Я от чого не розумію. З чого б раптом виникнути міжнародному скандалу через форму збірної України? Подивіться, які країни офіційно визнали Крим російським. Там немає жодної країни - учасниці чемпіонату Європи. Наприклад. Власного погляду на державні кордони ні в УЄФА, ні у ФІФА зроду не було. І це принцип (у ньому якраз частково і полягає так званий "спорт поза політикою"): ці організації дзеркалять точку зору на це ООН. ООН визнає Україну в тих межах, які зараз нанесені на форму збірної цієї країни. Тож я абсолютно не бачу тут підстав для міжнародної бучі", - зазначив Уткін.
Він закликав звернути увагу на форму збірної РФ.
"Мені особисто надзвичайно все одно, що нанесено на форму будь-якої збірної, крім російської. На якій, нагадаю, від початку - НА ОФІЦІЙНІЙ ПРЕЗЕНТАЦІЇ - прапор Росії на рукаві був зображений у перевернутому вигляді. Вважаю, до презентації цю форму бачили всі офіційні особи і цього НЕ ПОМІТИЛИ. Або не зрозуміли, що не так. Ось це було принизливо. А як одягнена збірна України, мені по фігу", - наголосив журналіст.
Нагадаємо, 6 червня президент Української асоціації футболу Андрій Павелко презентував форму національної збірної України на Чемпіонаті Європи з футболу-2020, на якій зображено контури кордонів України, включно з тимчасово окупованим Кримом, а також слова "Слава Україні!", "Героям слава!".
Представниця МЗС Росії Марія Захарова назвала нову форму збірної України з футболу "черговою спробою державної київської пропаганди закріпити в суспільній свідомості гасло", яке "у багатьох асоціюється" з діями УПА і Степана Бандери в роки Другої світової війни.
УАФ відповіла Росії: "Нахабні вимоги Росії, яка окупувала нашу територію, не витримують критики. Займіться допінговими скандалами".
В УЄФА запевнили, що форма національної збірної України затверджена згідно з правилами.
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«Если я оставил дверь открытой, и ко мне кто-то пришел и что-то взял, ну я, наверное, сам дурак. Если сосед у меня увел жену, пока я пьянствовал, я наверное в этом сам виноват».
Це щодо його адекватності!
Дехто тут навіть пробував привести списки відомих та адекватних росіян ...
Та , на жаль , більшість з росіян дивляться та вірять росТВ
Нема у кацапів , практично, "своїх"!!! Лише "присвоєні"!!!
https://www.un.org/geospatial/content/ukraine
Тут в Україні добре сидіти й волати щось об"єктивне .
А Уткіна вже 30 років в Москві травлять за те , що він постійно стверджує , що рівень українського футболу десь з середини 60 років (коли з"явились Сабо , Ведмідь й Бишовець) на голову перевищує російский , й що до Лобановського всім цім Бєсковим й Колосковим як до моря срачки .
Він фан Динамо Київ завжди був .
Макаревіч теж такий ?!
А Нємцов з Новодворською ?
Ви про Уткіна може ніколи не чули раніше й беретеся загалом судити .
А я слухав сотні разів його коментарі на протязі останніх 25 років . Гарантую його абсолютну адекватність й саме тому , що він адекватний й має схильність до відчуття справедливості в його така позиція й по футболу .
Й взагалом , інколи користно читати не тільки гілку але й тему , бо сама тема виключає сутто футбольний смак й хист Уткіна . Усе набагато глибше й футбол це лише наслідок певного світоогляду .
Ви , до речі в курсі , що на Московії стаття є за висловлення , що Крим є український ?!
А він аксентує увагу й не в Україіні , а в московському середовищі , що жодна цівілізованна країна світу не визнає Крим інакше , ніж невід"ємну частину України . На Московії й за більш нейтральні висловлення можуть підвести під цю статтю !
ну і завершення поста це прям вся ПОЦРАЕТИЧНА підорашка як вона є. добре що прапор Словаків не влупили на форму
Аквашреш він і в Африці аквафреш, з прапором Рашки як і тюбиком пастом, пофігу як витискати)