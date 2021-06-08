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Російський журналіст Уткін про форму збірної України: Звідки взятися міжнародному скандалу, якщо жодна країна-учасниця ЧЄ не визнала Крим російським

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Російський журналіст Уткін про форму збірної України: Звідки взятися міжнародному скандалу, якщо жодна країна-учасниця ЧЄ не визнала Крим російським

На формі російської збірної з футболу, яку бачили всі офіційні особи, під час презентації прапор РФ на рукаві був зображений у перевернутому вигляді.

Про це нагадав у Telegram російський журналіст і блогер Василь Уткін, передає Цензор.НЕТ.

Він здивований, що хтось припускає, що навколо форми української збірної може виникнути "міжнародний скандал".

"Я от чого не розумію. З чого б раптом виникнути міжнародному скандалу через форму збірної України? Подивіться, які країни офіційно визнали Крим російським. Там немає жодної країни - учасниці чемпіонату Європи. Наприклад. Власного погляду на державні кордони ні в УЄФА, ні у ФІФА зроду не було. І це принцип (у ньому якраз частково і полягає так званий "спорт поза політикою"): ці організації дзеркалять точку зору на це ООН. ООН визнає Україну в тих межах, які зараз нанесені на форму збірної цієї країни. Тож я абсолютно не бачу тут підстав для міжнародної бучі", - зазначив Уткін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна - це Росія, хотілося б на їхній формі бачити прапор РФ, - російський ексфутболіст Коливанов

Він закликав звернути увагу на форму збірної РФ.

"Мені особисто надзвичайно все одно, що нанесено на форму будь-якої збірної, крім російської. На якій, нагадаю, від початку - НА ОФІЦІЙНІЙ ПРЕЗЕНТАЦІЇ - прапор Росії на рукаві був зображений у перевернутому вигляді. Вважаю, до презентації цю форму бачили всі офіційні особи і цього НЕ ПОМІТИЛИ. Або не зрозуміли, що не так. Ось це було принизливо. А як одягнена збірна України, мені по фігу", - наголосив журналіст.

Російський журналіст Уткін про форму збірної України: Звідки взятися міжнародному скандалу, якщо жодна країна-учасниця ЧЄ не визнала Крим російським 01

Нагадаємо, 6 червня президент Української асоціації футболу Андрій Павелко презентував форму національної збірної України на Чемпіонаті Європи з футболу-2020, на якій зображено контури кордонів України, включно з тимчасово окупованим Кримом, а також слова "Слава Україні!", "Героям слава!".

Представниця МЗС Росії Марія Захарова назвала нову форму збірної України з футболу "черговою спробою державної київської пропаганди закріпити в суспільній свідомості гасло", яке "у багатьох асоціюється" з діями УПА і Степана Бандери в роки Другої світової війни.

УАФ відповіла Росії: "Нахабні вимоги Росії, яка окупувала нашу територію, не витримують критики. Займіться допінговими скандалами".

В УЄФА запевнили, що форма національної збірної України затверджена згідно з правилами.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+43
Ну хоть один москалик трезвым в понедельник оказался…
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08.06.2021 01:05
+21
Уткин,такое же ватное имперское чмо и крымнашист,как и 100 процентов остальных холопов. Все равно на его мнение.
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08.06.2021 01:29
+20
192 країни ООН не визнали окупацію Криму кацапами Навіть "бунтустани". Козломорде може в ООН на офіційний сайт поскаржитись .Крадене все одно доведеться повертати.
https://www.un.org/geospatial/content/ukraine

Российский журналист Уткин о форме сборной Украины: Откуда взяться международному скандалу, если ни одна страна-участница ЧЕ не признала Крым российским - Цензор.НЕТ 7892
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08.06.2021 01:19
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Ну хоть один москалик трезвым в понедельник оказался…
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08.06.2021 01:05 Відповісти
или на ходу переодевается из косовортки в вышиванку)
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08.06.2021 01:32 Відповісти
уткин еще тот ватник. но как спортивный обозреватель вполне адекватен.
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08.06.2021 03:49 Відповісти
Уткін про захоплення Криму:
«Если я оставил дверь открытой, и ко мне кто-то пришел и что-то взял, ну я, наверное, сам дурак. Если сосед у меня увел жену, пока я пьянствовал, я наверное в этом сам виноват».
Це щодо його адекватності!
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08.06.2021 04:31 Відповісти
Это отражает российское мировоззрение - красть, грабить и насиловать можно. Если дверь не закрыта на три амбарных замка, то "виноват" хозяин, а не воры и убийцы.
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08.06.2021 11:02 Відповісти
Никакой он не адекватный, он просто этим "мне все равно" прикрывает свою рашистскую позицию. Это в тексте улавливается четко. Типа "пусть хохлы развлекаются, мне на них пофиг"
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08.06.2021 08:40 Відповісти
Те , що багато росіян - бувають розумними і адекватнми - факт!
Дехто тут навіть пробував привести списки відомих та адекватних росіян ...
Та , на жаль , більшість з росіян дивляться та вірять росТВ Российский журналист Уткин о форме сборной Украины: Откуда взяться международному скандалу, если ни одна страна-участница ЧЕ не признала Крым российским - Цензор.НЕТ 5785
Российский журналист Уткин о форме сборной Украины: Откуда взяться международному скандалу, если ни одна страна-участница ЧЕ не признала Крым российским - Цензор.НЕТ 1710
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08.06.2021 01:11 Відповісти
А дехто почав наводить списки "відомих росіян" і "спотикаться" став - то німець, то шотландець то поляк, то татарин! То , взагалі - ЄВРЕЙ!!! (Добив одного "патріота Росії" - медика тим, що коли він почав з Іллі Мечникова, я заткнув йому рота даними про його матір! "Эмилия Львовна Невахович, уроженка Варшавы - дочь известногоеврейского публициста и просветителя Льва Николаевича Неваховича (1776-1831), считающегося основателем так называемой русско-еврейской литературы (особенно известна его книга «Вопль дщери иудейской», СПб.,1803)[21][22]. Братья Эмилии Невахович: Михаил Львович Невахович (1818-1850) - карикатурист, издатель первого в России юмористического сборника «Ералаш» (СПб., 1846-1849); Александр Львович Невахович (?-1880) - драматург, заведующий репертуарной частью Императорских театров в 1837-1856 годах" Российский журналист Уткин о форме сборной Украины: Откуда взяться международному скандалу, если ни одна страна-участница ЧЕ не признала Крым российским - Цензор.НЕТ 9549
Нема у кацапів , практично, "своїх"!!! Лише "присвоєні"!!!
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08.06.2021 07:19 Відповісти
И то правда.
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08.06.2021 01:19 Відповісти
192 країни ООН не визнали окупацію Криму кацапами Навіть "бунтустани". Козломорде може в ООН на офіційний сайт поскаржитись .Крадене все одно доведеться повертати.
https://www.un.org/geospatial/content/ukraine

Российский журналист Уткин о форме сборной Украины: Откуда взяться международному скандалу, если ни одна страна-участница ЧЕ не признала Крым российским - Цензор.НЕТ 7892
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08.06.2021 01:19 Відповісти
Уткин,такое же ватное имперское чмо и крымнашист,как и 100 процентов остальных холопов. Все равно на его мнение.
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08.06.2021 01:29 Відповісти
Брехня ...
Тут в Україні добре сидіти й волати щось об"єктивне .
А Уткіна вже 30 років в Москві травлять за те , що він постійно стверджує , що рівень українського футболу десь з середини 60 років (коли з"явились Сабо , Ведмідь й Бишовець) на голову перевищує російский , й що до Лобановського всім цім Бєсковим й Колосковим як до моря срачки .
Він фан Динамо Київ завжди був .
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08.06.2021 01:58 Відповісти
Це ще нічого не значить. Багато росіян-імперців навіть слухають українські музичні гурти, наприклад. Просто вони вважають цю музику "прікольнай рускай музикай с укрАінскім акцентам". Так і кримнашист Уткін.
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08.06.2021 07:54 Відповісти
Я вчився на Московії в місті Москва й я добре відрізняю дикунів від европейців ...
Макаревіч теж такий ?!
А Нємцов з Новодворською ?

Ви про Уткіна може ніколи не чули раніше й беретеся загалом судити .

А я слухав сотні разів його коментарі на протязі останніх 25 років . Гарантую його абсолютну адекватність й саме тому , що він адекватний й має схильність до відчуття справедливості в його така позиція й по футболу .

Й взагалом , інколи користно читати не тільки гілку але й тему , бо сама тема виключає сутто футбольний смак й хист Уткіна . Усе набагато глибше й футбол це лише наслідок певного світоогляду .

Ви , до речі в курсі , що на Московії стаття є за висловлення , що Крим є український ?!

А він аксентує увагу й не в Україіні , а в московському середовищі , що жодна цівілізованна країна світу не визнає Крим інакше , ніж невід"ємну частину України . На Московії й за більш нейтральні висловлення можуть підвести під цю статтю !
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08.06.2021 09:05 Відповісти
Хватило его имперских высеров на многочисленных программах Невзорова. Бешенство ватки полное. Не выдумывайте то чего нет. Тем более обвиняя людей во лжи. Смотритесь идиотом
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08.06.2021 10:28 Відповісти
И Макаревич такой же. В последний приезд нагородил имперской чуши. Ну нет там нормальных. Все отравлены нацизмом. Примите уже.
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08.06.2021 10:33 Відповісти
Не на рашку, а на вашу свинособакию, не путай мордва
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08.06.2021 04:45 Відповісти
в корень зрит, напарник Плющева Сашки...) + Вам обоим....
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08.06.2021 02:22 Відповісти
Мавзолейные холопы бывают объективными Российский журналист Уткин о форме сборной Украины: Откуда взяться международному скандалу, если ни одна страна-участница ЧЕ не признала Крым российским - Цензор.НЕТ 259Анекдот эпохи Лобановского...,и травли Валерия Васильевича с сраной советской прессе...
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08.06.2021 03:29 Відповісти
Главное,чтобы наша сборная играла на чемпионате в футбол.Изо всех сил.А мы будем ее поддерживать.А если они будут позорить форму - получат по заслугам!
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08.06.2021 06:10 Відповісти
Своеобразно отреагировал ватник Уткин - мне похер в какой форме...Если отреагировал - значит не пофиг. Зачетно с формой макак макшанских опустили. Молодцы.
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08.06.2021 07:17 Відповісти
ніфіга, інколи оточення заставляє реагувати, хоч і не хочеш.
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08.06.2021 07:26 Відповісти
а що він написав не так ? він мордою по гамну поводив тих хто зараз кидається какашками в сторону УАФ малюючи для свого бидла скандаль, та бидлу не сказали що Європа не визнає анексії Криму.
ну і завершення поста це прям вся ПОЦРАЕТИЧНА підорашка як вона є. добре що прапор Словаків не влупили на форму
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08.06.2021 10:02 Відповісти
Та просто рашку вже не визнають країною. Соромно у світі бути кацапом..
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08.06.2021 08:26 Відповісти
Ну і що?
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08.06.2021 08:35 Відповісти
НА ОФИЦИАЛЬНОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ - флаг России на рукаве был изображен в перевернутом виде. Полагаю, до презентации эту форму видели все официальные лица и этого НЕ ЗАМЕТИЛИ. Или не поняли, что не так. Вот это было унизительно. Источник: https://censor.net/ru/n3270011
Аквашреш він і в Африці аквафреш, з прапором Рашки як і тюбиком пастом, пофігу як витискати)
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08.06.2021 08:56 Відповісти
У якому стані мозок ватників-у такому і прапор!
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08.06.2021 09:14 Відповісти
То лі це єдиний адекватний кацап, то лі він не кацап
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08.06.2021 09:26 Відповісти
кремль бздит - ЧЕ будут показывать по трём самым топовым тв каналам расеи а их рукожопая сборная вылетит почти сразу и полстраны будет болеть за Слава Украине!......
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08.06.2021 10:02 Відповісти
У перекладі з їхньої уйгурської, москалям сумно від того що вже сім років ніхто не може напевно сказати де знаходиться остання недоімперія всесвіту та приблудних галактик.
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08.06.2021 11:09 Відповісти
правильно заявил.
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08.06.2021 23:56 Відповісти
 
 