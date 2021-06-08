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Новини Політика України
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олігарх (688) Слуга народу (2545) Корнієнко (649)

До кінця сесії плануємо проголосувати закон про олігархів у першому читанні, - "слуга народу" Корнієнко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

До кінця сесії плануємо проголосувати закон про олігархів у першому читанні, -

Фракція "Слуги народу" планує підтримати в першому читанні закон про олігархів до кінця поточної сесії.

Про це заявив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СН.

"До кінця сесії ми плануємо у першому читанні закон проголосувати. І на наступному тижні буде комітет. Ми чекаємо альтернативний законопроєкт. Чекаємо, які там будуть дефініції. Чекаємо, чи не буде там якихось прізвищ просто в законопроєкті у перехідних положеннях. Сподіваємося, що такого не буде", – заявив Корнієнко

Також він зазначив, що в разі, якщо народні депутати не підтримають закон Зеленського про олігархів, то його винесуть на референдум, щоб долю закону визначив народ.

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"Якщо таке питання отримає схвальну відповідь від українського народу, то далі Верховна Рада протягом стислого терміну має реалізувати його у вигляді законопроєкту. Тоді не можна буде за нього не проголосувати. Тому що це вже вказівка від народу, який тебе обирав. Тобто Верховна Рада змушена буде проголосувати за цей закон, якщо цього не трапиться у звичайному робочому режимі", – наголосив Корнієнко.

Нагадаємо, 15 квітня президент Володимир Зеленський заявив, що планується розробити законопроєкт "про статус олігархів".

2 червня президент Володимир Зеленський зареєстрував у Раді законопроєкт про деолігархізацію. Відповідно до законопроєкту, рішення про визнання людини олігархом ухвалюватиме РНБО. Включеним до Реєстру олігархам заборонять фінансово підтримувати партії та купувати об'єкти великої приватизації.

В ОП пояснили, що закон про олігархів буде обмежений 10 роками дії і ляже в основу антитрастових і антилобістських законів.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
Это НЕ закон об олигархах! Это против оппозиционных политиков и СМИ!
Закон об олгархах должен ОТОДВИНУТЬ олигархов от госкормушки, от бюджета, от монополий! И перестаньте у них брать деньги на зарплаты в конвертах фракции СН, на хотелки полшестого))) ВСЕ!
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08.06.2021 01:11
+3
До конца сессии планируем проголосовать закон об олигархах в первом чтении, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 7137
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08.06.2021 01:31
+3
Що за маячня на рахунок офшорів? Офшори взагалі знаходяться в інших юрисдикціях і Україна аж ніяк не може їх ліквідувати, до того ж фактично всі податкові адміністрації країн, де є офшори, знаходяться зараз в режимі автоматичного обміну податковою інформацією. Ніякого криміналу в самому факті офшорів нема. Хто Вам так промив мізки на їх рахунок?
А взагалі такі недолугі пропозиції в декілька речень більше схожі на гасла- взять, всьо і падєліть, реальні нормальні закони такими не бувають і так виглядати не можуть.
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08.06.2021 07:23
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ничего олигархам не будет, а все, что они делают - это бурная имитация борьбы с олигархами и большой пиар, как и прошлый аля референдум Зеленского по олигархам и даже результат не показали. А по факту посмотреть состояние олигархов многократно выросло от этой "борьбы с олигархами", а народ стал нищий и люди по соц опросам голосуют, что 95% считают себя бедными и стали еще беднее за последнее время. Вот и вся борьба лживая. Сильные политики не словами говорят, а делами показывают результаты! А у Зеленского на словах одно, а на делах другой исход и он противоположный заявленному в словах!
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08.06.2021 01:10 Відповісти
Это НЕ закон об олигархах! Это против оппозиционных политиков и СМИ!
Закон об олгархах должен ОТОДВИНУТЬ олигархов от госкормушки, от бюджета, от монополий! И перестаньте у них брать деньги на зарплаты в конвертах фракции СН, на хотелки полшестого))) ВСЕ!
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08.06.2021 01:11 Відповісти
До конца сессии планируем проголосовать закон об олигархах в первом чтении, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 7137
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08.06.2021 01:31 Відповісти
Зібралась якось алкашня - аж 400 штук депутатів під керівництвом одного дятла. І прийняли сухий закон - тобто на зуб і ще на статус бойового підораса, що зав'язують і пити більше ні-ні. А потім пішли обмивати той закн і уквакались як завжди.
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08.06.2021 01:48 Відповісти
радий за Корніенка. Тільки повідомте, будь ласка, до кінця якої сесії ви приймете цю ахінею. Бо щось мені підсказує, що гнусавий в цій справі поступить як його друг вірмен - Понять и простить. ТОДІ СКАЖІТЬ по простому, приймемо закон в четвер, армянський.
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08.06.2021 02:11 Відповісти
баба да
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08.06.2021 02:34 Відповісти
ты бы лучше про сосны корабельные рассказывал
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08.06.2021 02:36 Відповісти
Коли вже вийде той хлопчик із знаменитою фразою?
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08.06.2021 02:44 Відповісти
закон
офшоры ликвидировать
зарпплата только по белому..за темную 20 лет тюрьмы
до 30 апреля каждого года подача налогов за предыдущий год для всег граждан страны
депутат должность без оплаты- должность президента ликвидировать-премьер отвечает за усе в стране--не выполнил тюрьма от 20 лет
на местах власть громад
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08.06.2021 04:39 Відповісти
Що за маячня на рахунок офшорів? Офшори взагалі знаходяться в інших юрисдикціях і Україна аж ніяк не може їх ліквідувати, до того ж фактично всі податкові адміністрації країн, де є офшори, знаходяться зараз в режимі автоматичного обміну податковою інформацією. Ніякого криміналу в самому факті офшорів нема. Хто Вам так промив мізки на їх рахунок?
А взагалі такі недолугі пропозиції в декілька речень більше схожі на гасла- взять, всьо і падєліть, реальні нормальні закони такими не бувають і так виглядати не можуть.
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08.06.2021 07:23 Відповісти
то такий юнацький максималізм
театральна рішучість пубертатного періоду
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08.06.2021 07:37 Відповісти
Тю! А чому так мало коментарів? Чому так мало тут виступили на захист святого Петра? До конца сессии планируем проголосовать закон об олигархах в первом чтении, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 9979
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08.06.2021 06:38 Відповісти
Герасимов, фракція ПЕС, заявив нещодавно, що Ілон Маск олігарх
дуже схоже на шизофренію
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08.06.2021 07:23 Відповісти
ти ж дивився передачу шустрика, брехло! Нафіга ти тут *********** контекст, в якому це було сказано?
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08.06.2021 09:17 Відповісти
Двадцять років тому ***** з такого самого закону починав.
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08.06.2021 06:56 Відповісти
Ні з якого закону пуйло не починало, не потрібно говорити неправду. Ніякого закону про олігархів на паРаші не було і нема до цих пір, пуйло просто розпочало кампанію по усуненню впливу олігархів на ЗМІ і зробив це ще в 2000-2001 роках, розгромивши НТВ і відібравши ОРТ у Березовського, але ніякого спеціального закону не було. Кульмінацією став арешт Ходорковського... просто пуйло застроіло олігархів та показало хто в домі хазяїн, узурпувавши владу вже зі своєю бандою друзів по пітеру.
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08.06.2021 07:41 Відповісти
закон правильний
на початку століття в США прийняли аналогічний
багата людина мусить бути просто багатою і все, і ніяким чином не мати змоги впливати на політичне життя, може мати у власності навіть ТВ, типу діскавері, про рибок і зайок
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08.06.2021 07:20 Відповісти
Это закон против олигарха, чья фамилия начинается на ПО и заканчивается на РОШЕНКО. Если нет законных методов, чтобы нейтрализовать неудобного оппонента, надо этот законный метод создать, что зеленая влада и делает.
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08.06.2021 09:32 Відповісти
 
 