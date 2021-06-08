Лукашенко зробив державним святом день вторгнення СРСР до Польщі в 1939 році

Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заснував нове державне свято 17 вересня - день, коли СРСР у 1939 році вторгся на територію Польщі і розділив її з нацистською Німеччиною. Лукашенко назвав нове свято "Днем народної єдності".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.

"Цей день став актом історичної справедливості щодо білоруського народу, розділеного проти його волі в 1921 році за умовами Ризького мирного договору", - повідомила пресслужба Лукашенка. Наголошується, що "відновлена в 1939 році єдність дозволила Білорусі вистояти в роки Великої Вітчизняної війни, посісти почесне місце в міжнародному співтоваристві, стати одним із співзасновників Організації Об'єднаних Націй".

"Сьогодні білоруський народ єдиний у виборі стратегічного курсу на розбудову сильної, суверенної і процвітаючої країни. Встановлення Дня народної єдності 17 вересня підкреслює спадкоємність поколінь, непорушність і самодостатність білоруської нації та державності", - заявили в Лукашенка.

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Ризький мирний договір підписали 18 березня 1921 року, між представниками РРФСР і УРСР, з одного боку, і Польщі - з іншого. Він закінчив радянсько-польську війну 1919-1920 років і закріпив поділ українських і білоруських земель між Польщею і радянськими республіками.

Вторгнення радянських військ до Польщі в 1939 році відбулося відповідно до таємної частини пакту Ріббентропа-Молотова і призвело до остаточної окупації Польщі СРСР і нацистською Німеччиною на початок жовтня 1939 року.