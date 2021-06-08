УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5635 відвідувачів онлайн
Новини ПодіїФоторепортаж Хабарники
4 490 2
хабар (3992) Житомирщина (1040) Нацполіція (13940) ДБР (2567)

Слідчого й оперативника поліції впіймали на хабарі 2 тис. дол. на Житомирщині, - ДБР. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Правоохоронці затримали на хабарі старшого слідчого і оперуповноваженого одного з відділів поліції в Житомирській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Встановлено, що поліцейські вимагали 2 тис. доларів хабаря від свідка у кримінальному провадженні за те, аби не проводити щодо неї слідчі дії.

Оперативники ДБР затримали правоохоронців під час одержання частини хабаря.

Слідчого й оперативника поліції впіймали на хабарі 2 тис. дол. на Житомирщині, - ДБР 01

Також дивіться: Співробітник поліції, який вимагав хабаря за непритягнення до відповідальності за дрібні правопорушення, затриманий у Києві. ФОТО

Слідчого й оперативника поліції впіймали на хабарі 2 тис. дол. на Житомирщині, - ДБР 02

Вирішуються питання щодо повідомлення їм про підозру в одержанні неправомірної вигоди, поєднаному з вимаганням (ч. 3 ст. 368 КК України), обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення від займаних посад.

У разі доведення вини затриманим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Харкові затримано поліцейського: за 5 тис. дол. продавав посаду в ДБР. ВІДЕО+ФОТО

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
днепр свежее..- тетка (бмв х5) на переходе на пр.б.хмельницкого сбивает двух девушек(((=скорая(((
менты (тупо мусора) до приезда следака сложили тете 2 постановы ..(эксплуатация авто с тех.неисправностями-тормоза.., непристегнутый ремень)- и ни словечка про дтп с потерпевшими...((((((((((
от такие прямо на месте пироги с полисией.................................................................
понты авакяна в действии)
показати весь коментар
08.06.2021 03:15 Відповісти
такое впечатление, что Днепр в новостях по сбиванию людей на переходах лидирует
показати весь коментар
08.06.2021 08:05 Відповісти
 
 