Слідчого й оперативника поліції впіймали на хабарі 2 тис. дол. на Житомирщині, - ДБР. ФОТО
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Правоохоронці затримали на хабарі старшого слідчого і оперуповноваженого одного з відділів поліції в Житомирській області.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
Встановлено, що поліцейські вимагали 2 тис. доларів хабаря від свідка у кримінальному провадженні за те, аби не проводити щодо неї слідчі дії.
Оперативники ДБР затримали правоохоронців під час одержання частини хабаря.
Вирішуються питання щодо повідомлення їм про підозру в одержанні неправомірної вигоди, поєднаному з вимаганням (ч. 3 ст. 368 КК України), обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення від займаних посад.
У разі доведення вини затриманим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.
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менты (тупо мусора) до приезда следака сложили тете 2 постановы ..(эксплуатация авто с тех.неисправностями-тормоза.., непристегнутый ремень)- и ни словечка про дтп с потерпевшими...((((((((((
от такие прямо на месте пироги с полисией.................................................................
понты авакяна в действии)