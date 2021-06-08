Зеленський готує низку пропозицій щодо безпеки для європейських партнерів: ми чекаємо підтримки, - Арестович

Зеленський готує низку пропозицій для європейських партнерів, які стосуватимуться безпеки України.

Про це повідомив спікер української делегації Тристоронньої контактної групи з питань Донбасу Олексій Арестович, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За словами Арестовича, ці пропозиції стосуються питань про енергетику (будівництво "Північного потоку-2"), безпеки в Чорному морі, питання Криму та агресії РФ на Сході України.

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"Це комплекс питань, які нас турбують і ми чекаємо підтримки західних партнерів, тому що вони мають поводитися, як партнери", - заявив Арестович.

Арестович зазначив, що Україна веде щоденні переговори зі США та європейськими партнерами в питаннях безпеки.

"Говорити, що ми нічого не робимо, - це перебільшення", - каже Арестович.

Він також наголосив, що в разі запуску російського газопроводу "Північний потік-2", потрібно зробити так, щоб ця проблема перестала бути питанням загрози безпеці, а стала питанням ринку.