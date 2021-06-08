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Зеленський (17470) США (14499) Євросоюз (7058) Північний потік (1369) Арестович Олексій (372)

Зеленський готує низку пропозицій щодо безпеки для європейських партнерів: ми чекаємо підтримки, - Арестович

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном Війна в Україні

Зеленський готує низку пропозицій щодо безпеки для європейських партнерів: ми чекаємо підтримки, - Арестович

Зеленський готує низку пропозицій для європейських партнерів, які стосуватимуться безпеки України.

Про це повідомив спікер української делегації Тристоронньої контактної групи з питань Донбасу Олексій Арестович, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За словами Арестовича, ці пропозиції стосуються питань про енергетику (будівництво "Північного потоку-2"), безпеки в Чорному морі, питання Криму та агресії РФ на Сході України.

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"Це комплекс питань, які нас турбують і ми чекаємо підтримки західних партнерів, тому що вони мають поводитися, як партнери", - заявив Арестович.

Арестович зазначив, що Україна веде щоденні переговори зі США та європейськими партнерами в питаннях безпеки.

"Говорити, що ми нічого не робимо, - це перебільшення", - каже Арестович.

Він також наголосив, що в разі запуску російського газопроводу "Північний потік-2", потрібно зробити так, щоб ця проблема перестала бути питанням загрози безпеці, а стала питанням ринку.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+19
Успех зебени = ( потрясающая некомпетентность + феерическая тупость) * эпическое воровство
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08.06.2021 07:12
+11
они тебе, арестович, ничего не должны. Да и зеленскому тоже
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08.06.2021 07:12
+7
Люська продолжает нести дичь.Дура,что с неё возьмешь? Зеленский готовит ряд предложений по безопасности для европейских партнеров: мы ждем поддержки, - Арестович - Цензор.НЕТ 4488
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08.06.2021 07:18
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Успех зебени = ( потрясающая некомпетентность + феерическая тупость) * эпическое воровство
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08.06.2021 07:12 Відповісти
1000%
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08.06.2021 07:13 Відповісти
- Ні, куме! Кажіть-не кажіть, а Зеленський, все-таки, має досягнення, які не переплюнуть ні його попередникам, ні наступникам!...
- Які ж?!
- За час свого правління його попередники (кожний з яких відбув 5-річний строк) удостоїлися 3-5 образливими кличками та 5-10 анекдотами А Зеленського клички та анекдоти «обліпили як дворового пса - блохи»! За два роки правління - 227 кличок і 60 стрінок анекдотів!!! Рекорд!!!... Зеленський готує низку пропозицій щодо безпеки для європейських партнерів: ми чекаємо підтримки, - Арестович - Цензор.НЕТ 2103
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08.06.2021 09:14 Відповісти
они тебе, арестович, ничего не должны. Да и зеленскому тоже
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08.06.2021 07:12 Відповісти
Люська продолжает нести дичь.Дура,что с неё возьмешь? Зеленский готовит ряд предложений по безопасности для европейских партнеров: мы ждем поддержки, - Арестович - Цензор.НЕТ 4488
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08.06.2021 07:18 Відповісти
"Потому что они должны вести себя, как партнеры". Почему ДОЛЖНЫ!? Почему западные партнеры ДОЛЖНЫ!? Это какой-то дискурс НЕ дипломатический... Стана которая все 30-ть лет... И они должны... Кругом все должны... Дискурс подворотни, воровской сходки, злой тещи по отношению к зятю и его родственникам до десятого колена...
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08.06.2021 07:24 Відповісти
Коли клоуни думають, що вони політики... , не, клоуни вже впевнені, що вони політики.
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08.06.2021 07:26 Відповісти
Клоуни не думають. Вони втілюють у життя політ фантазії постановника "прєдставлєнія".
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08.06.2021 07:41 Відповісти
Люсенька Арестович, детка дорогая, ну что ты разкукарекался о бубочке, думаешь, тебе за твой высер канфетку даст Дерьмак? Займись своим привычным делом, в котором, говорят, ты большой фантазер и выдумщик. Иди на Окружную, там насосешь больше бабла, чем кукарекая о бубочке.
Зеленский готовит ряд предложений по безопасности для европейских партнеров: мы ждем поддержки, - Арестович - Цензор.НЕТ 4294 Зеленский готовит ряд предложений по безопасности для европейских партнеров: мы ждем поддержки, - Арестович - Цензор.НЕТ 4294 Зеленский готовит ряд предложений по безопасности для европейских партнеров: мы ждем поддержки, - Арестович - Цензор.НЕТ 4294
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08.06.2021 07:29 Відповісти
На окружной он на старой шкоде ездил,а миньетированием осла на вольво насосал. Труд этой ш*юхи хорошо оплачивается,можете не сомневаться.
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08.06.2021 10:21 Відповісти
Ну если ему за минет оплачивеет САМ віслючок, то Люся знает, как ублажить найвелычнишого. Опыт он не пропил.
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08.06.2021 11:08 Відповісти
Ага, ми бачимо які "прєдложенія" по безпеці, що вся прокремлівська шваль повертається в Україну і ще й роздають їм керівні посади...Левчєнкі, Портнови, Мураєви...
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08.06.2021 07:48 Відповісти
Пункт 1: Просто перестать стрелять.
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08.06.2021 07:56 Відповісти
Зеленский готовит? Да он себе яичницу не приготовит. Люська в своём стиле. Прогибательно-лизательном.
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08.06.2021 07:58 Відповісти
Шут ніяк не вийде з ролі клоуна на сцені 95 кварталу. Одно бла--бла. Не базікати треба і кидати фрази--"чому ми не в НАТО,чому не в ЄС, чому нам не допомогають,чому зброї не дають"---А ПОВСЯКДЕННО ПРАЦЮВАТИ, Але тупа ,некомпетентна маса брехунів розвалила і знищила все .що було досягнуто Порошенко.
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08.06.2021 08:26 Відповісти
Шариков готовит для профессора Преображенского ряд предложений по усовершенствованию методов хирургического лечения... Ведь сам прекрасно понимает, что туп и ограничен,но - продолжает играть на зрителя, играть свой бесконечный спектакль абсурда!
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08.06.2021 08:56 Відповісти
Так прям и представил: жаріт єто нєдоразумєніе шашльік.... а на самом дєлє готовіт....ряд шампуров ....прєдложєній.....
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08.06.2021 09:23 Відповісти
Зеленський готує низку пропозицій щодо безпеки для європейських партнерів: ми чекаємо підтримки, - Арестович - Цензор.НЕТ 2045
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08.06.2021 09:37 Відповісти
Уклонист и сцыкло ЗЕ будет защищать ЕС? Зеленський готує низку пропозицій щодо безпеки для європейських партнерів: ми чекаємо підтримки, - Арестович - Цензор.НЕТ 4489

Что это чмо может предложить ЕС, кроме просьбы дать ему еще денег?
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08.06.2021 10:16 Відповісти
Как ты люся докатилась до такого днища?
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08.06.2021 10:23 Відповісти
Был ветераном а превратился в проститутку!!!
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08.06.2021 10:46 Відповісти
 
 