Зеленський готує низку пропозицій щодо безпеки для європейських партнерів: ми чекаємо підтримки, - Арестович
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Зеленський готує низку пропозицій для європейських партнерів, які стосуватимуться безпеки України.
Про це повідомив спікер української делегації Тристоронньої контактної групи з питань Донбасу Олексій Арестович, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За словами Арестовича, ці пропозиції стосуються питань про енергетику (будівництво "Північного потоку-2"), безпеки в Чорному морі, питання Криму та агресії РФ на Сході України.
"Це комплекс питань, які нас турбують і ми чекаємо підтримки західних партнерів, тому що вони мають поводитися, як партнери", - заявив Арестович.
Арестович зазначив, що Україна веде щоденні переговори зі США та європейськими партнерами в питаннях безпеки.
"Говорити, що ми нічого не робимо, - це перебільшення", - каже Арестович.
Він також наголосив, що в разі запуску російського газопроводу "Північний потік-2", потрібно зробити так, щоб ця проблема перестала бути питанням загрози безпеці, а стала питанням ринку.
Будь ласка, зачекайте...
- Які ж?!
- За час свого правління його попередники (кожний з яких відбув 5-річний строк) удостоїлися 3-5 образливими кличками та 5-10 анекдотами А Зеленського клички та анекдоти «обліпили як дворового пса - блохи»! За два роки правління - 227 кличок і 60 стрінок анекдотів!!! Рекорд!!!...
шампуров ....прєдложєній.....
Что это чмо может предложить ЕС, кроме просьбы дать ему еще денег?