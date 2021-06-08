Ворог за добу двічі порушив режим "тиші" на Донбасі. Російські окупанти били із 82-мм мінометів. Бойових втрат немає, - штаб ОС

Збройні формування Російської Федерації продовжують обстрілювати позиції підрозділів Об'єднаних сил.

Про це йдеться у зведенні про ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил станом на ранок 8 червня 2021 р., передає Цензор.НЕТ.

"Протягом минулої доби, 7 червня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. Зокрема, поблизу населеного пункту Лебединське найманці обстрілювали наші позиції зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів. А неподалік Луганського російські загарбники вели вогонь із мінометів 82-мм калібру, станкових протитанкових, автоматичних станкових, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Засідання Тристоронньої контактної групи в режимі відеоконференції відбудеться 9 червня

За даними штабу ОС, бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.

"Станом на 7:00 ранку 8 червня з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню. Поблизу населеного пункту Новгородське противник двічі обстріляв позиції наших військ зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Втрат серед військових Збройних Сил України немає. Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил", - додали в штабі.





