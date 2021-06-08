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USAID посилить боротьбу з корупцією в Україні: створює антикорупційну оперативну групу

Новини Цензор.НЕТ Політика України

USAID посилить боротьбу з корупцією в Україні: створює антикорупційну оперативну групу

Агентство США з міжнародного розвитку планує зосередитися на боротьбі з корупцією в Україні та інших державах.

Про це заявила адміністраторка Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Пауер під час виступу на міжнародній конференції Democracy in Action: Zero Corruption Conference, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Протягом найближчих тижнів USAID створить антикорупційну оперативну групу, яка активізуватиме, посилюватиме та інтегруватиме антикорупційну роботу всього Агентства для боротьби з корупцією в Україні й деінде, ґрунтуючись на досвіді провідних внутрішніх та іноземних експертів", - сказала Пауер.

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За її словами, ця оперативна група "визначатиме нашу антикорупційну політику". "Ми проведемо всеохопний аналіз наших програм, аби визначити, як наша іноземна допомога - чи йдеться про судову реформу, чи глобальні програми охорони здоров’я - може бути найліпше застосована для обмеження й упередження корупції", - зазначила дипломатка.

Вона уточнила, що оперативна група також "створить механізм швидкого реагування, аби ми могли швидко використовувати важливі вікна можливостей для демократичних та антикорупційних реформ".

"Новий бюджет президента Байдена передбачає 50 млн доларів на ці нові дії швидкого реагування, й ми з нетерпінням очікуємо на можливе збільшення фінансування та заохочуємо інші держави виділяти на це кошти", - додала Пауер.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
Нормально
А ещё бы украинцам разобраться, кто уволил по дикому Коболева и этим испортил отношения с США.

Кто выкрал Чауса- и этим испортил отношения с Молдовой
Неужели агент Ермак ?
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08.06.2021 07:44
+6
ПОТОМУ ЧТО ДУРАКОВ КТО-ТО ДОЛЖЕН УЧИТЬ .

Потому лучше слушать МВФ, чем строить дороги на костях в тундре
Вам понятно ?
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08.06.2021 07:52
+5
За все відповідає криворогатий недоумок.
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08.06.2021 07:46
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Нормально
А ещё бы украинцам разобраться, кто уволил по дикому Коболева и этим испортил отношения с США.

Кто выкрал Чауса- и этим испортил отношения с Молдовой
Неужели агент Ермак ?
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08.06.2021 07:44 Відповісти
За все відповідає криворогатий недоумок.
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08.06.2021 07:46 Відповісти
Это так - отвечает за все первое лицо . Он может не понимает этого ?
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08.06.2021 07:49 Відповісти
ПОТОМУ ЧТО ДУРАКОВ КТО-ТО ДОЛЖЕН УЧИТЬ .

Потому лучше слушать МВФ, чем строить дороги на костях в тундре
Вам понятно ?
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08.06.2021 07:52 Відповісти

Так кредити МВФ найдешевші в світі вони під 2% - 3%, тоді як найбільш дешеві кредити з буквально всіх інших джерел обходяться для нашої країни найменший мінімум в 8,5%. І ці доступні гроші МВФ вони конче потрібні для України, яка переживає сильнішу економічну кризу, епідемію, сильно витратну визвольну війну проти російських фашистів загарбників на тимчасово окупованих суверенних українських територіях Донбасу і Криму. У нормальній країні кредит МВФ відіграє величезну позитивну роль у розвитку держави її економіки: він гарантовано забезпечує зростання ВВП. Він сприяє підвищенню ************** виробництву та обміну, поглибленню міжнародного поділу праці. Також цей міжнародний кредит посилює громадське економічне відтворення, стимулює як розширення новітніх прибуткових галузей, так і розвиток передових форм галузей господарства..... і багато для чого іншого! Ну якщо не у МВФ то тоді кредити вже під 10% хіба що доведеться брати у нашого лютого кривавого ворога окупанта у проклятої паРаші. І тільки з умовою у обмін на ганебну капітуляцію з втратою територіальної цілісності і знищення суверенітету Української держави.-
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08.06.2021 08:26 Відповісти
Так Кобалев уже стал мессией? Чудеса.... USAID усилит борьбу с коррупцией в Украине: создает антикоррупционную оперативную группу - Цензор.НЕТ 3492
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08.06.2021 08:14 Відповісти
В Україні є певна категорія грантожерів й їх оточення , яких їжею не году дай їм насолодитися як українці жебракують й рахують ліченні копійки , щоб не зконати десь під парканом .

Йще землю відберуть в латифундію ...
Я навіть не сумніваюсь , що по селах скоро почнуть їздити бандгрупи й через паяльник та празку будут переконувати селян сдати їм паї тільки , щоб паяльник від дупи відвели !
Не бачу жодної перешкоди , що таке не відбулося . Жодного чинника , який зупинив би бандюків !
Бо реальна ціна на гектар десь 100 тисяч баксів , а є можливість навіть без празки взяти за 500 баксів . Чому не взяти паяльник , що б не ти платив , а тобі ?!

Скажу навіть більше -- десь половина бангруп будуть пореодягненні менти !
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08.06.2021 09:19 Відповісти
Клоуна и его шапито первых на нары , они уже всех «БАРЫГ» переплюнули
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08.06.2021 08:35 Відповісти
Я думаю, что только безпристрастным американцам удастся разобраться с КАЛомойскими да всякими Ахметовыми, потому что когда о коррупции кукарекает бубочка, то все его высеры нормальными людьми воспринимаются как шоу дебила с 95 квартала и ему не верят, он-же ЗЕбанутый на всю голову клоун.
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08.06.2021 07:49 Відповісти
Якщо зелень ні кує - ні меле, то за це візьмуться амери.
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08.06.2021 07:49 Відповісти
Проспівав мантру а ваш Порошенко?
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08.06.2021 08:05 Відповісти
Агентство США по международному развитию планирует сосредоточиться на борьбе с коррупцией...

Ну это мы уже видели на примере Бурисмы. Эффективно, без вопросов USAID посилить боротьбу з корупцією в Україні: створює антикорупційну оперативну групу - Цензор.НЕТ 9271
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08.06.2021 08:16 Відповісти
и начните сразу с оп-ы.....
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08.06.2021 08:24 Відповісти
клоун, вылазь. К тебе едет группа антикоррупционного реагирования. Пришло и твое время
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08.06.2021 09:33 Відповісти
Состав группы: Шабунин, Лещ. Старший группы - Бигус.
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08.06.2021 10:07 Відповісти
Хоть кто то будет трахать наше ворье
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08.06.2021 10:16 Відповісти
жуликов и воров не победить, если они управляют системой, а извне их можно попробовать победить, но не факт, что получится.
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08.06.2021 11:44 Відповісти
"...Она уточнила, что оперативная группа также "создаст механизм быстрого реагирования..."

Було б добре, якщо б тако ж створили "групу швидкої ліквідації корупціонерів".
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08.06.2021 16:23 Відповісти
 
 