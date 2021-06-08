USAID посилить боротьбу з корупцією в Україні: створює антикорупційну оперативну групу
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Агентство США з міжнародного розвитку планує зосередитися на боротьбі з корупцією в Україні та інших державах.
Про це заявила адміністраторка Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Пауер під час виступу на міжнародній конференції Democracy in Action: Zero Corruption Conference, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Протягом найближчих тижнів USAID створить антикорупційну оперативну групу, яка активізуватиме, посилюватиме та інтегруватиме антикорупційну роботу всього Агентства для боротьби з корупцією в Україні й деінде, ґрунтуючись на досвіді провідних внутрішніх та іноземних експертів", - сказала Пауер.
За її словами, ця оперативна група "визначатиме нашу антикорупційну політику". "Ми проведемо всеохопний аналіз наших програм, аби визначити, як наша іноземна допомога - чи йдеться про судову реформу, чи глобальні програми охорони здоров’я - може бути найліпше застосована для обмеження й упередження корупції", - зазначила дипломатка.
Вона уточнила, що оперативна група також "створить механізм швидкого реагування, аби ми могли швидко використовувати важливі вікна можливостей для демократичних та антикорупційних реформ".
"Новий бюджет президента Байдена передбачає 50 млн доларів на ці нові дії швидкого реагування, й ми з нетерпінням очікуємо на можливе збільшення фінансування та заохочуємо інші держави виділяти на це кошти", - додала Пауер.
Будь ласка, зачекайте...
А ещё бы украинцам разобраться, кто уволил по дикому Коболева и этим испортил отношения с США.
Кто выкрал Чауса- и этим испортил отношения с Молдовой
Неужели агент Ермак ?
Потому лучше слушать МВФ, чем строить дороги на костях в тундре
Вам понятно ?
Так кредити МВФ найдешевші в світі вони під 2% - 3%, тоді як найбільш дешеві кредити з буквально всіх інших джерел обходяться для нашої країни найменший мінімум в 8,5%. І ці доступні гроші МВФ вони конче потрібні для України, яка переживає сильнішу економічну кризу, епідемію, сильно витратну визвольну війну проти російських фашистів загарбників на тимчасово окупованих суверенних українських територіях Донбасу і Криму. У нормальній країні кредит МВФ відіграє величезну позитивну роль у розвитку держави її економіки: він гарантовано забезпечує зростання ВВП. Він сприяє підвищенню ************** виробництву та обміну, поглибленню міжнародного поділу праці. Також цей міжнародний кредит посилює громадське економічне відтворення, стимулює як розширення новітніх прибуткових галузей, так і розвиток передових форм галузей господарства..... і багато для чого іншого! Ну якщо не у МВФ то тоді кредити вже під 10% хіба що доведеться брати у нашого лютого кривавого ворога окупанта у проклятої паРаші. І тільки з умовою у обмін на ганебну капітуляцію з втратою територіальної цілісності і знищення суверенітету Української держави.-
Йще землю відберуть в латифундію ...
Я навіть не сумніваюсь , що по селах скоро почнуть їздити бандгрупи й через паяльник та празку будут переконувати селян сдати їм паї тільки , щоб паяльник від дупи відвели !
Не бачу жодної перешкоди , що таке не відбулося . Жодного чинника , який зупинив би бандюків !
Бо реальна ціна на гектар десь 100 тисяч баксів , а є можливість навіть без празки взяти за 500 баксів . Чому не взяти паяльник , що б не ти платив , а тобі ?!
Скажу навіть більше -- десь половина бангруп будуть пореодягненні менти !
Ну это мы уже видели на примере Бурисмы. Эффективно, без вопросов
Було б добре, якщо б тако ж створили "групу швидкої ліквідації корупціонерів".