Путін дуже боїться тіснішої інтеграції України з ЄС: він це сприймає як найбільшу загрозу для його режиму, - євродепутат Кубілюс
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У країнах Східного партнерства відбуваються дуже важливі демократичні процеси, і саме їх президент РФ Володимир Путін сприймає як головну загрозу для свого автократичного режиму.
Про це під час віртуального виступу на міжнародному форумі Democracy in Action: Zero Corruption Conference заявив співголова Парламентської асамблеї Східного партнерства Euronest євродепутат Андрюс Кубілюс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Чого точно дуже боїться Путін – це тіснішої інтеграції країн Східного партнерства з Євросоюзом. Це той шлях, яким Україна, Грузія і Молдова можуть досягти успіху. Але їхній успіх може перетворитися на справжнє натхнення для народу Білорусі або навіть Росії. На мою думку, саме це президент Путін розуміє як найбільшу загрозу для того автократичного режиму, який він створив у Кремлі", - сказав європейський політик.
За його словами, демократична трансформація, що відбувається у країнах "Тріо асоціації" (Україна, Грузія, Молдова), є викликом для Євросоюзу, оскільки від успіху цього процесу залежить довготривалий мир і стабільність на всьому європейському континенті.
"Ці три країни, попри всі проблеми, корупцію, олігархів, впливи Кремля і навіть війну, - вони досягають доброго прогресу, і зможуть, переконаний, затвердитися як природні демократії. З цієї точки зору вони також грають дуже важливу роль як приклад для інших суспільств – включаючи Білорусь і Росію. Ця частина Європи стикається наразі з викликами та трагедіями. Але історія буде на боці тих, хто відстоює демократію в "Тріо асоціації", і тих, хто виборює свободу в Білорусі і в Росії", - наголосив Кубілюс.
Як повідомлялося, депутат Європарламенту Андрюс Кубілюс є автором ініціативи "Тріо асоціації" в рамках Східного партнерства ЄС. Вона передбачає, що Євросоюз має надати перспективу глибшої інтеграції тим країнам-партнерам, які мають Угоди про асоціацію з ЄС, поділяють з Євросоюзом спільні цінності та успішно просуваються у демократичному розвитку. Прикладом таких відносин може бути рішення ЄС надати перспективу членства для Західних Балкан, що стало потужним стимулом для розвитку та реформ у країнах регіону.
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Зеленский превращает Украину в электронный концлагерь по западно-российским лекалам.
В конце июля из стана «уважаемых украинских партнеров» пришла новость, лишний раз подтверждающая факт: правительства и лидеры стран могут вести самые разные политические игры, однако курс на построение всемирного цифрового государства, заданный глобальной «теневой властью» остается неизменным для всех. И выполняется он исправно: в России - под предлогом заявленного Владимиром Путиным «невиданного экономического рывка», а на Украине пан Зеленский на всех крупных форумах трубит о необходимости «цифровой революции», трансформации образования, системы госуправления и т.д. Однако многим находящимся в теме гражданам совершенно очевидно, что в обоих случаях речь на самом деле идет не о каком-то соревновании с «продвинутым Западом», а об унификации, стандартизации всех информационных госсистем и реестров, об учете и контроле за каждым человеком с трансграничной передачей всех его персональных данных. И эта система машинного управления «биообъектами» планетарного масштаба будет иметь единый контур и единый административный центр.
В подтверждение тезиса рассмотрим подписанный Владимиром Зеленским 29 июля с.г. Указ №558/2019 «Про некоторые меры по улучшению доступа физических и юридических лиц к электронным услугам». В нем президент Украины обязывает кабмин обеспечить проведение в трехмесячный срок с привлечением международной технической помощи аудита функционирования национальных электронных информационных ресурсов. Забегая вперед, заметим: этот указ как две капли воды похож на проект постановления Правительства РФ (от лица Минцифры) от 25 февраля с.г., опубликованный на госпортале нормативно-правовых актов «О проведении эксперимента по повышению качества и связанности данных, содержащихся в государственных информационных ресурсах»