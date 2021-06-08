В Україні за добу від COVID-19 померли 118 осіб, зафіксовано 1602 нові випадки зараження, 6751 особа одужала

В Україні зафіксовано 1602 нові випадки зараження COVID-19 станом на ранок 8 червня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"8 червня 2021 року в Україні зафіксовано 1602 нові випадки захворювання на COVID-19. Серед них - 95 дітей та 94 медпрацівники.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 483 особи;

летальних випадків – 118;

одужало – 6751 особа;

За добу протестовано:

методом ПЛР – 33 355 осіб,

методом ІФА – 10 821 особа,

експрес-тестами – 13 380 осіб.

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За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 216 654 особи;

одужало – 2 101 722 особи;

летальних випадків – 51 333;

проведено ПЛР-тестувань – 10 380 233.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (700), Запорізькій (92), Київській (79), Донецькій (73) та Харківській (66) областях", - розповіли в МОЗ.











