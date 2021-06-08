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За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 48 161 особу, загалом - 1 284 145, - МОЗ

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 48 161 особу, загалом - 1 284 145, - МОЗ

В Україні завершили вакцинацію проти коронавірусу (отримали дві дози) 142 062 людини.

Про це повідомляє МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

"48 161 людину щеплено проти COVID-19 за добу 7 червня 2021 року. Одну дозу отримали 43 137 людей, повністю імунізовані - 5024 людини.

Протягом доби працювали: 448 мобільних бригад, 552 пункти щеплення.

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Станом на 8 червня 2021 року до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 653 525 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 284 145 осіб, з них отримали 1 дозу – 1 284 143 особи, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 152 142 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 1 436 285 щеплень", - розповіли в МОЗ.

За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 48 161 особу, загалом - 1 284 145, - МОЗ 01
За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 48 161 особу, загалом - 1 284 145, - МОЗ 02
За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 48 161 особу, загалом - 1 284 145, - МОЗ 03

Автор: Наталя Джума
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Ляшко давай "газу до отказу", інакше не встигнеш до 24 серпня і кловун виявиться звичайним тріплом.
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08.06.2021 08:43 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=oyKpE59O2hU ---- смотрим и слушаем: аналитика по ковиду разных стран по графикам ГУГла ----- ОЧЕНЬ интересно!
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08.06.2021 09:49 Відповісти
 
 