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Новини Політика України
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Байден (2328) Зеленський (17470) Нафтогаз (1246) Коболєв (343) Корнієнко (649)

Немає жодних перешкод для контактів президентів України та США. Запрошення Зеленського відвідати Вашингтон спростовує всі "вкидання", - Корнієнко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Немає жодних перешкод для контактів президентів України та США. Запрошення Зеленського відвідати Вашингтон спростовує всі

Запрошення президента України Володимира Зеленського від президента США Джо Байдена відвідати Вашингтон у липні поточного року стане продовженням змістовних контактів двох країн.

Про це заявив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, коментуючи результати телефонної розмови глав обох держав, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії "Слуга народу".

"Особиста розмова лідерів стане продовженням змістовних контактів наших держав. Це запрошення повністю спростовує всі "вкиди" та чутки з приводу того, що нібито є якісь перешкоди для контактів між президентами. Немає і не було жодних перешкод", – запевняє він.

За словами Корнієнка, не випадково 7 червня, напередодні розмови між Джо Байденом та Володимиром Зеленським, в українських медіа поширювали фейк, що контактам між главами держав заважає особиста історія звільнення Андрія Коболєва з "Нафтогазу".

"Українські медіа зробили "сенсацію" з нуля. Можливо, з чиїєюсь корисливою допомогою. Запрошення президента Зеленського є доказом того, що всі, хто поширював ці повідомлення, просто поширювали брехню", – заявив він.

Також читайте: Байден у розмові із Зеленським повністю підтримав євроатлантичну інтеграцію України, - ОП

Нагадаємо, раніше видання Axios повідомило із посиланням на джерело в Білому домі, що адміністрація Байдена збиралася запросити Зеленського до Вашингтона перед зустріччю президентів США та Росії. Від цієї ідеї відмовилися після зміни керівництва "Нафтогазу", бо "крок викликав стурбованість в адміністрації, що він (Зеленський. - Ред.) відмовився від зусиль щодо боротьби з корупцією".

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+17
Корнієнко годиться лише для сутенерства, йому би соснами керувати...
Куди воно пхає ратиці у міжнародну політику...
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08.06.2021 08:52
+11
))))Байден относится до зекретина,как к кучке дерьма -это только идиот не видит,а вот Порошенко друг Байдена-так что ,зесрань,поклонись ПАП в ноги и благодари за то,что он обещал и сделал -с шмарклей Байден поговорил
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08.06.2021 09:07
+9
Зеля і до Байдена припхнеться з Козирем.
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08.06.2021 08:53
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Корнієнко годиться лише для сутенерства, йому би соснами керувати...
Куди воно пхає ратиці у міжнародну політику...
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08.06.2021 08:52 Відповісти
напросился
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08.06.2021 08:52 Відповісти
Цікаво, скільки кловун забашляв щоб зустрітись з Байденом.
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08.06.2021 08:55 Відповісти
забашлял - сомневаюсь. А вот что он плакал по телефону - нет. "Я такой добрый, меня никто не понимает, а я так хочу быть похожим на Вас"
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08.06.2021 09:00 Відповісти
Тут писали що Порох башляв щоб зустрітись з американським президентом. По аналогії так повинен був вчинити і Зеля. Странна, аднака. Немає жодних перешкод для контактів президентів України та США. Запрошення Зеленського відвідати Вашингтон спростовує всі "вкидання", - Корнієнко - Цензор.НЕТ 2032
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08.06.2021 09:05 Відповісти
так то же Порох, а тут - мировой лидер
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08.06.2021 09:09 Відповісти
Просто дорослі знають, що ідіотів треба за руку водити Немає жодних перешкод для контактів президентів України та США. Запрошення Зеленського відвідати Вашингтон спростовує всі "вкидання", - Корнієнко - Цензор.НЕТ 293. Бо воно постійно то до піаніни тягнеться, то в совковому лайні копирсається.
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08.06.2021 09:21 Відповісти
Не то слово. воно вигризло це запрошення!!!!!!!!!!!!
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08.06.2021 11:28 Відповісти
Зеля і до Байдена припхнеться з Козирем.
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08.06.2021 08:53 Відповісти
Нет никаких препятствий для контактов президентов Украины и США. Приглашение Зеленского посетить Вашингтон опровергает все "вбросы", - Корниенко - Цензор.НЕТ 7364
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08.06.2021 08:54 Відповісти
ВОВА --- ФАКТ НЕ ВО ВСТРЕЧЕ КАК ТАКОВОЙ-- ВОПРОС ВО ВРЕМЕНИИ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ- Т.Е. А КОГДА!!!!!! ДО РАНДЕВУ С БАЙДЕНА С ПУТИНЫМ ИЛИ КАК ПОСТ- ФАКТУМ ПОСЛЕ.. когда все без нас порешают-- а потом нам же укажут что да как делать.....
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08.06.2021 09:38 Відповісти
«»»Приглашение Зеленского посетить Вашингтон «»» А що Зеля вже перебрався до США що запрошує до Вашінгтону ?
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08.06.2021 08:55 Відповісти
Капитан очевидность, еще один.
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08.06.2021 09:00 Відповісти
Байден відноситься до Зеленського доброзичливо, вимогливо, строго - як старший досвідчений до молодого, недосвідченого члена клубу, наївного, ... А Порошенко відноситься до Зеленського як до ворога. Коли США прищемлять Порошенка як олігарха, то і Байден стане йому ворогом.
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08.06.2021 09:02 Відповісти
))))Байден относится до зекретина,как к кучке дерьма -это только идиот не видит,а вот Порошенко друг Байдена-так что ,зесрань,поклонись ПАП в ноги и благодари за то,что он обещал и сделал -с шмарклей Байден поговорил
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08.06.2021 09:07 Відповісти
Что это за потоки сознания?😧
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08.06.2021 09:08 Відповісти
зебільні
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08.06.2021 09:10 Відповісти
Я смотрю наличие в нике имени Нестор - это прям диагноз😂 США прищемлять як олігарха Порошенко? 😂😂😂 7 років ніхто нещімив, бо тупо нема за що, а тут бах і почнуть😂
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08.06.2021 09:11 Відповісти
Так то одно и то же дерьмо -нестор)
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08.06.2021 09:16 Відповісти
Да что такую за хрень ты несешь, черт тебя подери?
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08.06.2021 10:16 Відповісти
до глубины души. аж до почек.
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08.06.2021 09:04 Відповісти
Корнієнко - типовий зебіл, з дебілізмом. Хоча би тому, що Axios - не українське видання.
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08.06.2021 09:09 Відповісти
😂😂😂 Зеленский со своими истериками как баба в критические дни
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08.06.2021 09:09 Відповісти
Це такожож фейк, сосновий сутенер Корнієнко?

"США рассчитывают, что Зеленский отдаст под суд олигарха Коломойского, - помощник госсекретаря Рикер."

https://censor.net/ru/news/3269881/ssha_rasschityvayut_chto_zelenskiyi_otdast_pod_sud_oligarha_kolomoyiskogo_pomoschnik_gossekretarya_riker
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08.06.2021 09:10 Відповісти
приглашают или вызивают, вот в чем вопрос
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08.06.2021 09:21 Відповісти
США вимушені прийняти не Зеленського, а Президента країни яка один на на один ви стояла під на тиском Росії( хоч і мала значні втрати) при президенті Порошенко Знову на наших шиях, Шиях патріотів країни Зеленський тіпа непоганим президентом зробився. Була б Байдена воля...
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08.06.2021 09:22 Відповісти
Ти хворий на всю голову , тому що немає ніяких порохоботів , а є люди , яким не байдужа доля України !
Перестань бузити тут за гроші Бені , а знайди собі пристойну роботу !
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08.06.2021 09:28 Відповісти
Принципова різниця у прес-релізах Білого дому і Банкової за підсумками телефонної розмови.
Знов стара хвороба ОПУ: бажане видавати за дійсне, вводячи в оману суспільство.
Байден не казав ні про надання ПДЧ, ні про зміну позиції по ПП-2, ані про Зе«лідерство» 🤔
Зешвондєри , перестаньте брехати ,- це дуже гидко і непрємно для краіни !!
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08.06.2021 09:24 Відповісти
кратчайший маршрут - над беларусью, с облетом ордло и дозаправкой в смоленске. дайте судьбе шанс!
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08.06.2021 09:24 Відповісти
Мне кажется, не уверен, что Байден согласился только из за того, что бы клоуну по носу нащёлкать. По тому носу что он на рояли играл, и сейчас законы принимает.
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08.06.2021 09:27 Відповісти
вброс не вброс, а хорошо, если клоун от такого приглашения не окажется в делавэрском суде. Вместе с беней. И шо вы им сделаете?
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08.06.2021 09:35 Відповісти
деду байдену без разницы, с кем дела вести, со свыночолым гетьманом, или с ЗЕбеней. лишь бы доход был стабильный, да не сильно криминальный. до могилы один шаг, но для некоторых бабло остается основой жизни до гробовой доски, наверное в могилу планируют пару ярдов прихватить. скоро хантер опять возглавит какой-нибудь "бизнес" в Украине.
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08.06.2021 09:41 Відповісти
Соросята!
Ты забыл разоблачить кровавые планы соросят!
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08.06.2021 09:54 Відповісти
это тебеподобные визжат о каких-то всемирных заговорах, когда шапочка из фольги сползает. адекватные люди на вас особо внимания не обращают.
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08.06.2021 09:59 Відповісти
Мой махнарылый друг!
Шапочка из фольги - это абсолютно правильно, НО!
Как ты мог забыть про кастрюлеголовых скакунов?
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08.06.2021 10:21 Відповісти
Вот ты рашкотварь какая хитрожопая хитрозачесанная ,этот ник больше не используй ,негодяй
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08.06.2021 10:23 Відповісти
А каке отношение " председатель партии "Слуга народа" имеет к разговору двух президентов?
Он стенограмму вёл?
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08.06.2021 09:53 Відповісти
Та саме цікаве те, що нема ніякого запрошення від Байдена щоб Зеленський відвідав США в липні. Джейк Селіван заявив, що під час телефонної розмови між Байденом і Зеленським, Байден сказав що запросить Зеленського,, як тільки но приїде з Європи. ЗАПРОСИТЬ, а не вже запросив. Це дві великих різниці. А от під час Європейського турне Байден зустрічатись з Зеленським не бажає. І якби Зеленський не був отим дебільним ідіотом, яким він є, то президент США скоригував би свій графік і під час турне Європою відвідав би і Україну.
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08.06.2021 10:09 Відповісти
Ху из факинг Корниенко?

Он из Госдепа? Он из пресслужбы Байдена?

Нет. Это просто еще один жополиз ЗЕ. А значит его слова - пустой звук в лучшем случае и откровенный звиздеж в худшем.
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08.06.2021 10:10 Відповісти
Та буде та зустріч, буде. Байдену просто буде цікаво наживо побачити найвеличнішого лідера **********.
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08.06.2021 10:17 Відповісти
Не поверю, пока не увижу
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08.06.2021 11:44 Відповісти
 
 