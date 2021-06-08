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Новини Політика України
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У Києві відбувається міжнародна конференція "Democracy in Action": партнери з ЄС, США і НАТО розповіли, чого очікують від України, - Шабунін

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У Києві відбувається міжнародна конференція

У Києві триває міжнародна конференція "Democracy in Action: Zero Corruption Conference".

Про це пише у фейсбуці голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Кілька новин з першого дня нашої міжнародної конференції Democracy in Action:

- В Європейській комісії наголосили, що надання 600 млн євро макрофіну залежить від проведення реформи ВРП, ВККС та виконання усіх вимог МВФ щодо незалежності НАБУ.

- В США заявили про те, що чекають від України кроків щодо притягнення до відповідальності корупціонерів. Також у Сполучених Штатах сподіваються побачити подальші дії щодо забезпечення незалежності та цілісності інституцій судової системи України.

- У Держдепі зазначили, які механізми застосовуватимуть проти корупціонерів в Україні. Для цього задіють кілька санкційних програм, а також посилять співпрацю з громадянським суспільством та ЗМІ.

- Заступник генсекретаря НАТО Мірча Джоане зазначив, що НАТО не прийме старе європейське прокляття сфер впливу, коли одна країна визначає долю іншої і диктує їй умови.

- Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) створить спеціальну робочу групу з протидії корупції в Україні та за її межами.

- У Міноборони США заявили про те, що Росія не має права вето на вступ України в НАТО.

- Виконавчий директор Пенн Байден Центру дипломатії та глобальної взаємодії Майкл Карпентер зазначив, що у Східній Європі відбувається битва між демократією та автократією, а інструменти у політиці США – це взаємодія та недопуск олігархізації.

- Експрем'єр Литви та депутат Європарламенту Андрюс Кубілюс вважає, що президент РФ Володимир Путін прагне не допустити інтеграції в ЄС і НАТО України, Грузії та Молдови, тому що успіх цих країн покаже приклад росіянам і загрожуватиме автократичному режиму в країні.

Твіттер-трансляція конференції тут. Відеотрансляція конференції тут", - розповів Шабунін.

У Києві відбувається міжнародна конференція Democracy in Action: партнери з ЄС, США і НАТО розповіли, чого очікують від України, - Шабунін 01
У Києві відбувається міжнародна конференція Democracy in Action: партнери з ЄС, США і НАТО розповіли, чого очікують від України, - Шабунін 02

Автор: Анастасія Потіха
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Чергова "політична повія" - Шабунін нагадує нам що він готовий "дать в якому завгодно положенні" тому хто більше заплатить!
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08.06.2021 09:01 Відповісти
Коли старик Сорос обирав собі повію в ЛГБТ-гарем, між Гончаруком та Шабуніним, останній був відбракований через оту здорову папілому.
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08.06.2021 09:16 Відповісти
Не знаю! "Папілома на морді" нічого не значить - люди з таким були доволі розумними та успішними (у 18 столітті модниці на лице і груди навіть штучні "папіломи" клеїли ("мушки") - вважалося модним!
Однак це не применшує продажність Шабуніна!
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08.06.2021 09:22 Відповісти
"ждут от Украины шагов по привлечению к ответственности коррупционеров" - опять потерпевшего вiслюка за грати садить предлагают?..
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08.06.2021 09:13 Відповісти
Говорящий рот - кривые руки. У Києві відбувається міжнародна конференція "Democracy in Action": партнери з ЄС, США і НАТО розповіли, чого очікують від України, - Шабунін - Цензор.НЕТ 7664
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08.06.2021 09:22 Відповісти
І чого вони ще хочуть від трускавецьких академіків?
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08.06.2021 09:24 Відповісти
Zero Corruption Conference. Догадайтесь с трех раз, чего же им надобно?
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08.06.2021 09:31 Відповісти
зелю поставили на розтяжку..
або він, ермак і татаров відмовляються від тиску на НАБУ і роблять судову реформу,
усувають олігархів, або його позбавляють $3млрд від транзиту за газ і доступу до дешевих кредитів МВФ і віддають у руки пуйлу..
"Північний потік" загрожує споживачам новими цінами на газ як раз до нового сезону..
Бо тоді треба буде купляти газ чесно у Європі по чесним не малім цінам..

Але зеля грається у суверенне право на корупцію..
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08.06.2021 10:04 Відповісти
Очередное сборище соросятины для раздачи указок зебилам у власти.
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08.06.2021 10:18 Відповісти
 
 