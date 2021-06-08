У Києві відбувається міжнародна конференція "Democracy in Action": партнери з ЄС, США і НАТО розповіли, чого очікують від України, - Шабунін

У Києві триває міжнародна конференція "Democracy in Action: Zero Corruption Conference".

Про це пише у фейсбуці голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Кілька новин з першого дня нашої міжнародної конференції Democracy in Action:

- В Європейській комісії наголосили, що надання 600 млн євро макрофіну залежить від проведення реформи ВРП, ВККС та виконання усіх вимог МВФ щодо незалежності НАБУ.

- В США заявили про те, що чекають від України кроків щодо притягнення до відповідальності корупціонерів. Також у Сполучених Штатах сподіваються побачити подальші дії щодо забезпечення незалежності та цілісності інституцій судової системи України.

- У Держдепі зазначили, які механізми застосовуватимуть проти корупціонерів в Україні. Для цього задіють кілька санкційних програм, а також посилять співпрацю з громадянським суспільством та ЗМІ.

- Заступник генсекретаря НАТО Мірча Джоане зазначив, що НАТО не прийме старе європейське прокляття сфер впливу, коли одна країна визначає долю іншої і диктує їй умови.

- Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) створить спеціальну робочу групу з протидії корупції в Україні та за її межами.

- У Міноборони США заявили про те, що Росія не має права вето на вступ України в НАТО.

- Виконавчий директор Пенн Байден Центру дипломатії та глобальної взаємодії Майкл Карпентер зазначив, що у Східній Європі відбувається битва між демократією та автократією, а інструменти у політиці США – це взаємодія та недопуск олігархізації.

- Експрем'єр Литви та депутат Європарламенту Андрюс Кубілюс вважає, що президент РФ Володимир Путін прагне не допустити інтеграції в ЄС і НАТО України, Грузії та Молдови, тому що успіх цих країн покаже приклад росіянам і загрожуватиме автократичному режиму в країні.

Твіттер-трансляція конференції тут. Відеотрансляція конференції тут", - розповів Шабунін.



