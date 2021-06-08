Малюська розповів, як стежитимуть за контактами олігархів: "Не бачимо необхідності створювати великого брата"
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Глава Міністерства юстиції Денис Малюська каже, що держава не збирається спеціально стежити за зустрічами олігархів з чиновниками.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Малюська заявив в інтерв'ю "НВ".
"Ніхто, безумовно, не буде стежити за усіма топчиновниками і генералами, і куди вони поїхали. Але як тільки це проявиться, а інструментів для забезпечення прозорості більш, ніж достатньо в сучасному суспільстві, це вилізе в публічну сферу і матиме політичні і юридичні наслідки. Ми не бачимо необхідності створювати великого брата, який стежитиме за усіма", — сказав Малюська.
За його словами, про такі зустрічі може стати відомо також із кримінальних проваджень, в рамках якого прослуховують того, чи іншого чиновника.
Малюська також розповів, як будуть перевіряти правдивість змісту розмови, яку потрібно буде подавати в декларації.
"Це залежить від того, які будуть доказові факти. Давайте розглянемо так ситуацію: наприклад, умовний топчиновник подасть декларацію, що він зустрічався з Коломойським і обговорював останній футбольний матч за участі ФК Шахтар. Ну, навряд чи хтось із суспільства в це повірить. І політичні репутаційні наслідки для такої людини будуть вже негативні самим фактом подання такого повідомлення і доступу до нього публіки", — сказав очільник Мін'юсту.
Крім того, Малюська заявив, що учасники таких контактів, безумовно, можуть вказувати іншу суть розмови. "Але з політичних і комунікаційних міркувань важливим буде не стільки те, чи вони повністю відобразять суть розмови, скільки сам факт контакту", — додав він.
Будь ласка, зачекайте...
Хтось може назвати хоч один прийнятий ними закон, який би полегшив чи покращив життя українців ?
Конструкторы, ау...
"Перший помічник Зеленського Шефір пізно ввечері їздив до Коломойського - «Схеми»."
https://www.radiosvoboda.org/a/news-schemes-shefir-kolomoyskyy/30258673.html
Коломойський, Ахметов, Пінчуко вже все порішали з Гідрантом, тому грабувати Україну будуть тільки вони. Віповідно їм цей закон до одного місця.