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Новини Політика України
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Малюська розповів, як стежитимуть за контактами олігархів: "Не бачимо необхідності створювати великого брата"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Малюська розповів, як стежитимуть за контактами олігархів:

Глава Міністерства юстиції Денис Малюська каже, що держава не збирається спеціально стежити за зустрічами олігархів з чиновниками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Малюська заявив в інтерв'ю "НВ".

"Ніхто, безумовно, не буде стежити за усіма топчиновниками і генералами, і куди вони поїхали. Але як тільки це проявиться, а інструментів для забезпечення прозорості більш, ніж достатньо в сучасному суспільстві, це вилізе в публічну сферу і матиме політичні і юридичні наслідки. Ми не бачимо необхідності створювати великого брата, який стежитиме за усіма", — сказав Малюська.

За його словами, про такі зустрічі може стати відомо також із кримінальних проваджень, в рамках якого прослуховують того, чи іншого чиновника.

Малюська також розповів, як будуть перевіряти правдивість змісту розмови, яку потрібно буде подавати в декларації.

"Це залежить від того, які будуть доказові факти. Давайте розглянемо так ситуацію: наприклад, умовний топчиновник подасть декларацію, що він зустрічався з Коломойським і обговорював останній футбольний матч за участі ФК Шахтар. Ну, навряд чи хтось із суспільства в це повірить. І політичні репутаційні наслідки для такої людини будуть вже негативні самим фактом подання такого повідомлення і доступу до нього публіки", — сказав очільник Мін'юсту.

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Крім того, Малюська заявив, що учасники таких контактів, безумовно, можуть вказувати іншу суть розмови. "Але з політичних і комунікаційних міркувань важливим буде не стільки те, чи вони повністю відобразять суть розмови, скільки сам факт контакту", — додав він.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+11
Особливо смішно те чути, коли найбільша фракція парламенту, партія президента, розподілена олігархами по кишенях. І з дозволу гаранта за щедру винагороду від спонсорів вони голосують їм закони. Не народу України, а саме олігархам.
Хтось може назвати хоч один прийнятий ними закон, який би полегшив чи покращив життя українців ?
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08.06.2021 09:20
+5
Как будто на что-то влиять нужно обязательно личные встречи…
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08.06.2021 09:17
+5
))))зекретины,как обычно,срут на зесрань...зебилы,неужели даже сейчас до вас не доходит,что это полный тупой фейк)
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08.06.2021 09:20
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Как будто на что-то влиять нужно обязательно личные встречи…
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08.06.2021 09:17 Відповісти
))))зекретины,как обычно,срут на зесрань...зебилы,неужели даже сейчас до вас не доходит,что это полный тупой фейк)
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08.06.2021 09:20 Відповісти
Особливо смішно те чути, коли найбільша фракція парламенту, партія президента, розподілена олігархами по кишенях. І з дозволу гаранта за щедру винагороду від спонсорів вони голосують їм закони. Не народу України, а саме олігархам.
Хтось може назвати хоч один прийнятий ними закон, який би полегшив чи покращив життя українців ?
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08.06.2021 09:20 Відповісти
Нужно создавать новые средства связи.
Конструкторы, ау... Малюська рассказал, как будут следить за контактами олигархов: "Не видим необходимости создавать большого брата" - Цензор.НЕТ 536
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08.06.2021 09:20 Відповісти
Вони вже є. Шифрування. Потім квантове шифрування.
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08.06.2021 11:27 Відповісти
Т.е доказательством незаконной деятельности будет аргумент: Врядли в это кто то поверит?
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08.06.2021 09:25 Відповісти
Маячня Малюська рассказал, как будут следить за контактами олигархов: "Не видим необходимости создавать большого брата" - Цензор.НЕТ 3568
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08.06.2021 09:25 Відповісти
Починайте з себе.

"Перший помічник Зеленського Шефір пізно ввечері їздив до Коломойського - «Схеми»."



https://www.radiosvoboda.org/a/news-schemes-shefir-kolomoyskyy/30258673.html
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08.06.2021 09:25 Відповісти
Тобто, так як діяли і до ухвали закону). "Голодні ігри" у всій своїй красі. Netflix позаздрить вашому сценарію
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08.06.2021 09:28 Відповісти
из-под стола коломойского. там удобно за всем следить.
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08.06.2021 09:28 Відповісти
Само собою! Хто ж вам дозволить слідкувать за власними господарями?!!! Малюська розповів, як стежитимуть за контактами олігархів: "Не бачимо необхідності створювати великого брата" - Цензор.НЕТ 917
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08.06.2021 09:33 Відповісти
судя по всему именно малюська автор "закона об олигархах"
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08.06.2021 09:38 Відповісти
Схоже, що і випробував вже його, тому такий сміливий зараз
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08.06.2021 10:09 Відповісти
Не факт. Йому дали завдання супроводжувати і коментувати у позитивному ключі.
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08.06.2021 11:29 Відповісти
он сам об этом рассказал у шустрика. правда добавил что "основная идея закона исходит от величайшего лидера современности"
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08.06.2021 11:34 Відповісти
Аа ..! Ну тоді, як юрист, він дійсно розуміє, що він придумав - імітація бурхливої діяльності.
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08.06.2021 14:14 Відповісти
А як за вами новими олігархами і узурпаторами стежити, не прописали у своїй шпаргалці?
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08.06.2021 09:46 Відповісти
Давайте розглянемо так ситуацію: наприклад, умовний топчиновник подасть декларацію, що він зустрічався з Коломойським і обговорював останній футбольний матч за участі ФК Шахтар. Ну, навряд чи хтось із суспільства в це повірить Джерело: https://censor.net/ua/n3270030
Коломойський, Ахметов, Пінчуко вже все порішали з Гідрантом, тому грабувати Україну будуть тільки вони. Віповідно їм цей закон до одного місця.
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08.06.2021 09:55 Відповісти
 
 