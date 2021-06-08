Генштаб про нову форму збірної з футболу: "Слава Україні!" - це не просто слова, а й вітання ЗСУ, омите кров'ю мільйонів полеглих за Україну в усіх війнах
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Генштаб Збройних Сил України вітає новий комплект форми збірної України з футболу і вірить у перемогу спортсменів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Генштаб повідомив у Facebook.
"Слава Україні! Героям Слава!" – не тільки гасла на новій спортивній формі Національної збірної України з футболу, але й військове вітання Збройних Сил України, омите кров’ю мільйонів полеглих за Україну в усіх війнах", - наголосили в Генштабі.
"Збройні Сили України захищають всю Україну, силует якої на формі українських футболістів додає сил гравцям, адже вони б'ються за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України від Севастополя і Сімферополя до Києва, від Донецька і Луганська до Ужгорода на футбольних полях так само самовіддано, як це роблять вже восьмий рік поспіль Збройні Сили України на полях російсько-української війни", - додали в ЗСУ.
У Генштабі підкреслили, що Збройні Сили України вірять у перемогу Національної збірної України з футболу та вболівають за неї на всіх фронтах.
Нагадаємо, 6 червня президент Української асоціації футболу Андрій Павелко презентував форму національної збірної України на Чемпіонаті Європи з футболу-2020, на якій зображено контури кордонів України, включно з тимчасово окупованим Кримом, а також слова "Слава Україні!", "Героям слава!".
Представниця МЗС Росії Марія Захарова назвала нову форму збірної України з футболу "черговою спробою державної київської пропаганди закріпити в суспільній свідомості гасло", яке "у багатьох асоціюється" з діями УПА і Степана Бандери в роки Другої світової війни.
УАФ відповіла Росії: "Нахабні вимоги Росії, яка окупувала нашу територію, не витримують критики. Займіться допінговими скандалами".
В УЄФА запевнили, що форма національної збірної України затверджена згідно з правилами.
Будь ласка, зачекайте...
Ну, то - таке...., не головне.
Бо викриває їхні злочини.
в расеи если носить токую футболку можно 10 лет колонии схлопотать.......рабы *****.....
Европейский спорт стремительно превращается в Вяликую отечественную войну русского народа против украинско-футбольных захватчиков. Россия столкнулась с одним из самых вопиющих актов агрессии в своей истории, и никогда еще мировой фашизм не был так уверен в успехе...
Сегодня УЕФА (Украинско-Европейская Фашистская Арганизация) одобрила гестаповскую форму, в которой сборная Украины собирается убивать на Чемпионате Европы по фашизму (так называемому футболу). Оформленная в желто-сине-белых цветах нацистской свастики, кровавая спецовка украинских футбольных карателей украшена очертаниями Киевского рейха, содержащими в своем составе Крым, ДНР, ЛНР, Харьков, Тернополь и другие исконно русские территории, а под воротником исписана фашистскими лозунгами типа «Слава Украине», «Героям слава», «Убей русского ребенка, съешь его», «Пушкин - херушкин» и так далее.
Как справедливо отметили российские эксперты по мировому фашизму, все эти мерзкие кричалки означают «Хайль Гитлер» и содержат неприкрытые угрозы русскому народу, Владимиру Владимировичу Путину и лично Алине Маратовне Кабаевой. «Украинская футбольная команда на своей форме присоединила территорию Украины к российскому Крыму. Объяснение такое же метафизическое, как и сама отчаянная художественная акция», - горят трубы у спикера российского МИД Марии Захаровой. В отчаянной акции сборной Украины по фашизму, как в капле настойки боярышника, отразилось опухшее лицо Марии, раскрывшей коварный план киевских футбольных властей присоединить свою территорию к Крыму, захватить таким образом всю Россию, согнать ее население в Хатынь и сделать с ним то, что обычно положено делать в Хатыни, - да, да, о Беларуси тоже не забыли! Не зря знаменитый беларусский каратель Протасевич применял на Донбассе методы войны, запрещённые международными договорами, оружие массового поражения и геноцид, будучи одетым в форму сборной Украины, за что и получил среди мертвых донецких детей прозвище Кровавый Футболист.
Излишним будет говорить о том, что к новой форме кровавых украинских футболистов прилагаются эсэсовская фуражка, набор гвоздей для прибивания русского вратаря в трусиках к перекладине ворот вниз головой руками к штангам, карманная виселица для русскоязычного арбитра и традиционный украинский газенваген. «Я надеюсь, что эту форму запретят, - с тревогой говорит депутат Государственной думы РФ Дмитрий Свищев. - Конфликт заложен, используя форму. Более того, наши команды могут встретиться», и встреча эта не кончится добром.
Не приходится сомневаться, что когда против мирных игроков сборной России вероломно, без объявления войны выкатится на немецких танках при поддержке непрерывно бомбящей авиации толпа озверевших украинских карателей, вооруженных до зубов, одурманенных нацистскими лозунгами на воротниках и изображениями Крыма, заваленного русскоязычными трупиками, - русские игроки сдадут мочу на анализ прямо на поле, а солдаты НАТО с пробирками уже будут тут как тут! Не этого ли добиваются заокеанские кукловоды европейского чемпионата?
Этого.
Неудивительно, что Украинско-Европейская Фашистская Арганизация УЕФА цинично отказалась прислушиваться к господину Свищеву и запрещать разработанную в ЦРУ нацистскую символику Украины на Евро-2020. Но грязный Байден снова просчитался! Говорят, что в преддверии Вяликой отечественной футбольной войны Следственный комитет России уже разрабатывает новую форму для российской сборной - ватники, ушанки, кирзачи, сто грамм наркомовских и, конечно же, заградотряд.
Эта методика русских людей никогда еще не подводила.
Василий РЫБНИКОВ
Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/sport/football/zachem-ukrainskie-futbolisty-nadevayut-na-sebya-formu-gestapo-novosti-futbola-11445376.html?fbclid=IwAR2NjZHIjR9s01DrIwZkEtdAO-kSUXlVGnGc1LBIenFKbYTWce0Shu4jejo