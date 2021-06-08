Генштаб про нову форму збірної з футболу: "Слава Україні!" - це не просто слова, а й вітання ЗСУ, омите кров'ю мільйонів полеглих за Україну в усіх війнах

Генштаб Збройних Сил України вітає новий комплект форми збірної України з футболу і вірить у перемогу спортсменів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Генштаб повідомив у Facebook.

"Слава Україні! Героям Слава!" – не тільки гасла на новій спортивній формі Національної збірної України з футболу, але й військове вітання Збройних Сил України, омите кров’ю мільйонів полеглих за Україну в усіх війнах", - наголосили в Генштабі.

"Збройні Сили України захищають всю Україну, силует якої на формі українських футболістів додає сил гравцям, адже вони б'ються за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України від Севастополя і Сімферополя до Києва, від Донецька і Луганська до Ужгорода на футбольних полях так само самовіддано, як це роблять вже восьмий рік поспіль Збройні Сили України на полях російсько-української війни", - додали в ЗСУ.

У Генштабі підкреслили, що Збройні Сили України вірять у перемогу Національної збірної України з футболу та вболівають за неї на всіх фронтах.

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Нагадаємо, 6 червня президент Української асоціації футболу Андрій Павелко презентував форму національної збірної України на Чемпіонаті Європи з футболу-2020, на якій зображено контури кордонів України, включно з тимчасово окупованим Кримом, а також слова "Слава Україні!", "Героям слава!".

Представниця МЗС Росії Марія Захарова назвала нову форму збірної України з футболу "черговою спробою державної київської пропаганди закріпити в суспільній свідомості гасло", яке "у багатьох асоціюється" з діями УПА і Степана Бандери в роки Другої світової війни.

УАФ відповіла Росії: "Нахабні вимоги Росії, яка окупувала нашу територію, не витримують критики. Займіться допінговими скандалами".

В УЄФА запевнили, що форма національної збірної України затверджена згідно з правилами.