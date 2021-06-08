УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5322 відвідувача онлайн
Новини Політика України
30 796 200
Байден (2328) Зеленський (17470) ПДЧ (102) членство в НАТО (1409)

Офіс Зеленського виправив слова Байдена про членство України в НАТО у заяві про підсумки розмови президентів, - Axios

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Офіс Зеленського виправив слова Байдена про членство України в НАТО у заяві про підсумки розмови президентів, - Axios

Від початку Білий дім і Київ розіслали звіти, що суперечать один одному, про телефонну розмову між Джо Байденом і Володимиром Зеленським.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Axios.

Українська сторона спочатку стверджувала, що президент Сполучених Штатів заявив про повну підтримку євроатлантичної інтеграції України та важливість надання Українській державі Плану дій щодо членства в Альянсі. Зокрема, про це йшлося в повідомленні пресслужби Офісу Президента.

Водночас, за даними видання, Білий дім заперечує, що Байден висловив підтримку такого кроку.

"Українці неправильно витлумачили заяву і виправили запис", - сказав виданню представник Ради національної безпеки.

Певно, йдеться про повідомлення на сайті Офісу Президента, в якому пізніше зникла згадка про повну підтримку Байденом євроатлантичної інтеграції України та важливість надання Українській державі Плану дій щодо членства в Альянсі.

Замість цього пресслужба ОП заявила таке: "Джо Байден підтвердив непохитну підтримку з боку США суверенітету й територіальної цілісності України, а також відзначив лідерство Володимира Зеленського у впровадженні фундаментальних реформ у країні, спрямованих на реалізацію євроатлантичних прагнень українського народу. Він запевнив, що позиція України обов’язково буде врахована під час обговорення стратегічних питань у НАТО, а також запланованих заходів найвищого рівня. Володимир Зеленський наголосив на важливості надання Українській державі Плану дій щодо членства в Альянсі".

Читайте також: Немає жодних перешкод для контактів президентів України та США. Запрошення Зеленського відвідати Вашингтон спростовує всі "вкидання", - Корнієнко

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+81
Скоро выяснится что и в Вашингтон осла никто не приглашал..😁
показати весь коментар
08.06.2021 09:36
+65
Мало того, приглашение было перепутано с повесткой
показати весь коментар
08.06.2021 09:37
+44
Обезьяна на посту президента была бы полезнее чем это Зе!недоразумение.
показати весь коментар
08.06.2021 09:36
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Зелені тваринки роблять все , як на росіі !
показати весь коментар
08.06.2021 10:03 Відповісти
Офис Зеленского неправильно истолковал слова Байдена

Т.е. ЗЕ опять откровенно соврал. Какая неожиданность...
показати весь коментар
08.06.2021 10:04 Відповісти
откровенно лживо привычно соврал, как приказал ермак.
показати весь коментар
08.06.2021 11:36 Відповісти


- Ой, п. Зеленський, ви - член партії СН?
- Таки ні, я - її мозок! Офіс Зеленського виправив слова Байдена про членство України в НАТО у заяві про підсумки розмови президентів, - Axios - Цензор.НЕТ 3366
показати весь коментар
08.06.2021 14:16 Відповісти
для ЗЕленого брехать так же естественно, как дышать... он уже сами путается где, кому и когда сбрехал... и вся шобла зеленая такая же
показати весь коментар
08.06.2021 10:04 Відповісти
Эти мрази априори не могут ничего сделать правильно для Украины: ни понять, ни сказать, ни сделать!
Всё только на пользу себе любимым и ху.лу!
Дебилы, .лядь!
Чтоб вы сдохли в тяжелых муках после 15 лет тюрьмы!!!
показати весь коментар
08.06.2021 10:05 Відповісти
а также отметил лидерство Владимира Зеленского во внедрении фундаментальных реформ


ОП тупо заменило одну брехню на другую.
Ну не мог Байден сказать такое про полное отсутствие при ЗЕ новых реформ и тотальный провал старых.
показати весь коментар
08.06.2021 10:07 Відповісти
Про лидерство во внедрении реформ в оригинале Псаки ничего не говорилось. А вот упоминалось желание "внедрить реформы".
показати весь коментар
08.06.2021 10:40 Відповісти
членограй лоханул лохов
показати весь коментар
08.06.2021 10:09 Відповісти
Такое впечатление что украинской властью керують з Москви i все робиця по вказiвкам з Кремля мля мля
показати весь коментар
08.06.2021 10:10 Відповісти
Святослава , не, не так, обезьяны на месте выборщиков Зеленского , были бы полезней Офіс Зеленського неправильно витлумачив слова Байдена щодо членства України в НАТО і виправив заяву про підсумки розмови президентів, - Axios - Цензор.НЕТ 4448 Вы все время забываете , Кто его выбрал Офіс Зеленського неправильно витлумачив слова Байдена щодо членства України в НАТО і виправив заяву про підсумки розмови президентів, - Axios - Цензор.НЕТ 2768 , при чем абсолютно демократическим путем Офіс Зеленського неправильно витлумачив слова Байдена щодо членства України в НАТО і виправив заяву про підсумки розмови президентів, - Axios - Цензор.НЕТ 5839
показати весь коментар
08.06.2021 10:11 Відповісти
Две вещи сопровождают власть зеленского во всех движениях--обосрался и заврался. Всегда и во всем.
показати весь коментар
08.06.2021 10:13 Відповісти
США вимушені прийняти не Зеленського, а Президента країни яка один на на один вистояла під на тиском Росії( хоч і мала значні втрати) при президенті Порошенко Знову на наших шиях, Шиях патріотів країни Зеленський тіпа непоганим президентом зробився. Була б Байдена воля...
показати весь коментар
08.06.2021 10:14 Відповісти
Якщо хтось і далі думає, що то в нього спонтанно від вродженого кретинизму і розумової відсталості то він глибоко помиляється! Ні, все то чітко продумано і сплановано. Ціль тієї шмарклі і його зебільної команди - розісрати і знищити все, щоб повний хаос і безлад у всьму! А тому у відносинах з цивілізованим світом вони роблять все, щоб відштовхнути нас, щоб Україна стала ізгоєм, що пресратись зі всіма. Не можна ні каплі вірити всім зебльним деклараціям і заявам, бо їх дії направлені абсолютно на протилежне.
показати весь коментар
08.06.2021 10:14 Відповісти
Та подумаешь, зебилы чуть наврали... Это ведь у них беспрерывный процесс...
показати весь коментар
08.06.2021 10:17 Відповісти
Дурити людей - це професійна риса усіх акторів, вони постійно на сцені видають себе за тих, ким вони не є насправді. Чим краще виходить імітувати почуття, думки, поведінку, тим кащий актор. Плюс нарцизизм та потреба у емоціях глядачів. Тому нарікати на цю рису у теперішнього президента - несправедливо. Він робить те, що уміє найкраще - дурить публіку. Нарікати можна тільки на тих, хто його вибрав.
показати весь коментар
08.06.2021 10:22 Відповісти
Оказывается в этот раз автор вранья не подоляк

Офіс Зеленського виправив слова Байдена про членство України в НАТО у заяві про підсумки розмови президентів, - Axios - Цензор.НЕТ 8821
показати весь коментар
08.06.2021 10:23 Відповісти
Публікуючи брехню потрохового політтехнолога Березовця з посиланням на якесь невідоме фейк-ньюс, Цензор сам ризикує перетворитись на фейк-ньюс. P.S. Зеленський - гівно.
показати весь коментар
08.06.2021 10:24 Відповісти
а "фейк-ньюс" это ты про какое издание?
показати весь коментар
08.06.2021 10:25 Відповісти
Госдеп - это фейк-ньюс?

Тогда шо такое какое-то зажопное ОПЗЕ?
показати весь коментар
08.06.2021 10:49 Відповісти
напереговаривал

Офіс Зеленського виправив слова Байдена про членство України в НАТО у заяві про підсумки розмови президентів, - Axios - Цензор.НЕТ 9749
показати весь коментар
08.06.2021 10:24 Відповісти
Кожен пенсіонер може собі таке дозволити, чого до діда вчепилися? Офіс Зеленського виправив слова Байдена про членство України в НАТО у заяві про підсумки розмови президентів, - Axios - Цензор.НЕТ 9149
показати весь коментар
08.06.2021 10:53 Відповісти
Там сейчас сильно жарко и песчаные бури из курортов Египта иногда приносит.
показати весь коментар
08.06.2021 11:02 Відповісти
Ну Кипре же чище возлух,чем Конча-заспе. Скоро все эти Зеленые, порошенковские и вакарчуковские гомодрилы будут проволить там или на солнечной Майорке основную часть времени, после введения рынка Земли и приватизации , получив небольшую долю в агрохолдингах всего 2% от земельного масива в Украине, который будет скуплен , но для этого достаточно, что бы "элите" правда олигархической пожизненно себя обеспечить, за счет украинцев.
показати весь коментар
08.06.2021 13:14 Відповісти
The leaders discussed our strategic partnership in support of President Zelenskyy's plan to tackle corruption and implement a reform agenda, based on our shared democratic values and Ukraine's Euro-Atlantic aspirations, that delivers justice, security, and prosperity to the people of Ukraine.
показати весь коментар
08.06.2021 11:30 Відповісти
и что?
показати весь коментар
08.06.2021 11:33 Відповісти
и всё!
показати весь коментар
08.06.2021 11:34 Відповісти
теперь сравниваем
на сайте АП Байдена - евро-атлантические устремления
на сайте ОПы осла - президент Соединенных Штатов заявил о полной поддержке евроатлантической интеграции Украины и важности предоставления Украинскому государству Плана действий относительно членства в Альянсе

реально не видишь разницы?
показати весь коментар
08.06.2021 11:37 Відповісти
"евро-атлантические устремления" это и есть поддержка вступления в НАТО
показати весь коментар
08.06.2021 11:38 Відповісти
нет
на пальцах

вот ты стремишься вступить в ВУЗ
администрация байдена говорит - красавчик, мы поддерживаем тебя в твоих стремлениях
администрация вазелина говорит - байден сказал что мы точно поступим в вуз без экзаменов
показати весь коментар
08.06.2021 11:46 Відповісти
ничего подобного Зеленский не говорит. Найди в его словах про Байдена, что Украина точно будет в НАТО?
показати весь коментар
08.06.2021 11:52 Відповісти
иди в пень. я не нанимался разбирать предложения на подлежащее и сказуемое как в школе. не доходит - прочитай статью пять раз. там в начале пишется о том что зеленая ОПа исказила слова байдена.
показати весь коментар
08.06.2021 11:55 Відповісти
нет никакого искажения. Смыл обеих переводов один и тот же.
показати весь коментар
08.06.2021 11:58 Відповісти
бл

Украинская сторона изначально утверждала, что президент Соединенных Штатов заявил о полной поддержке евроатлантической интеграции Украины и важности предоставления Украинскому государству Плана действий относительно членства в Альянсе. В частности, об этом говорилось в сообщении пресс-службы Офиса президента.
В то же время, по данным издания, Белый дом отрицает, что Байден выразил поддержку такому шагу.
"Украинцы неправильно истолковали заявление и исправили запись", - сказал изданию представитель Совета национальной безопасности.
показати весь коментар
08.06.2021 12:00 Відповісти
The leaders discussed our strategic partnership in support of President Zelenskyy's plan to tackle corruption and implement a reform agenda, based on our shared democratic values and Ukraine's Euro-Atlantic aspirations, that delivers justice, security, and prosperity to the people of Ukraine
показати весь коментар
08.06.2021 12:01 Відповісти
это поддержка устремления (желания) а не поддержка выдачи ПДЧ или вступления в альянс.
показати весь коментар
08.06.2021 12:07 Відповісти
где ты видел буквы ПДЧ в пресс релизе Зеленского?:
показати весь коментар
08.06.2021 12:08 Відповісти
в первоначальной версии которая была с утра. которую тогда еще не исправили
показати весь коментар
08.06.2021 12:11 Відповісти
а также вот где еще
Офіс Зеленського виправив слова Байдена про членство України в НАТО у заяві про підсумки розмови президентів, - Axios - Цензор.НЕТ 7989
показати весь коментар
08.06.2021 12:11 Відповісти
нет тут ни одного слова про документ ПДЧ
показати весь коментар
08.06.2021 12:13 Відповісти
мне тебе красным подчеркнуть пятую строчку?
показати весь коментар
08.06.2021 12:15 Відповісти
пятая строчка соответствует версии Госдепа. Ukraine's Euro-Atlantic aspirations, that delivers justice, security, and prosperity to the people of Ukraine. Нигде не упоминается что это ОФИЦИАЛЬНЫЙ документ ПДЧ
показати весь коментар
08.06.2021 12:20 Відповісти
скажи, ты дебил? вот честно, ты дебил? самка собаки я тебе дал текст в котором стоит слово ПДЧ. я тебе указал что американцы написали - небыло такого. зеленский самка собаки сам подтвердил что назвиздел. нет самка собаки ты продолжаешь тупить.
показати весь коментар
08.06.2021 12:31 Відповісти
в версии ОП тоже не было слов ПДЧ! Офіс Зеленського виправив слова Байдена про членство України в НАТО у заяві про підсумки розмови президентів, - Axios - Цензор.НЕТ 4297
показати весь коментар
08.06.2021 12:33 Відповісти
ты баран!!!!

то было изначально на сайте ОПы преЗЕдента

"Президент США акцентировал на полной поддержке евроатлантической интеграции Украины и важности предоставления Украинскому государству Плана действий относительно членства в Альянсе. Он заверил, что позиция Украины обязательно будет учтена при обсуждении стратегических вопросов в НАТО, а также планируемых мероприятий самого высокого уровня".

что теперь на сайте ОПы

"Джо Байден заверил, что позиция Украины обязательно будет учтена при обсуждении стратегических вопросов в НАТО, а также запланированных мероприятий самого высокого уровня. Владимир Зеленский отметил важность предоставления Украинскому государству ПДЧ".
показати весь коментар
08.06.2021 12:35 Відповісти
Неужели кто то оспаривает что ПДЧ это не важный документ? Офіс Зеленського виправив слова Байдена про членство України в НАТО у заяві про підсумки розмови президентів, - Axios - Цензор.НЕТ 2873
показати весь коментар
08.06.2021 12:42 Відповісти
Про Зеленского сам добавил? Офіс Зеленського виправив слова Байдена про членство України в НАТО у заяві про підсумки розмови президентів, - Axios - Цензор.НЕТ 980
Офіс Зеленського виправив слова Байдена про членство України в НАТО у заяві про підсумки розмови президентів, - Axios - Цензор.НЕТ 9652
показати весь коментар
08.06.2021 12:46 Відповісти
Не спорь с дураком..Он ищет именно буквы ПДЧ и не вкуривает что План Дiй щодо Членства тоже самое . Офіс Зеленського виправив слова Байдена про членство України в НАТО у заяві про підсумки розмови президентів, - Axios - Цензор.НЕТ 6922
показати весь коментар
08.06.2021 14:41 Відповісти
время над тобой не властно. Сколько знаю тебя, как был тупым, таим и остался. Порохоботы еще больше испортили.
показати весь коментар
08.06.2021 12:28 Відповісти
давай картинку про рояль, или что там у вас есть в методичке, когда нечего ответить...
показати весь коментар
08.06.2021 12:31 Відповісти
ну на этот диспут уже больно смотреть: "Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом." (с) Марк Твен
показати весь коментар
08.06.2021 13:29 Відповісти
Не нужно путать конкретный документ ПДЧ, со словами планы евроатлантической интеграции.
показати весь коментар
08.06.2021 12:05 Відповісти
Т.е. США не поддерживает вступление Украины в ЕС и НАТО?
Что за хрень?
показати весь коментар
08.06.2021 10:29 Відповісти
Об этом речи не шло.
показати весь коментар
08.06.2021 10:33 Відповісти
Прямой поддержки нет, потому что клоун, как только услышит какие-то слова поддержки, сразу трубит об этом по всем каналам, а втихаря делает гадости (яркий пример - Нафтогаз)
показати весь коментар
08.06.2021 10:55 Відповісти
Зеля слишком завысил самооценку собственной персоны, и так уже забрехался, что зарубежные партнеры открыто на это указывают. Наверно в ОП не учли, что американцы читают и анализируют все его заявления.)
показати весь коментар
08.06.2021 10:41 Відповісти
Просто интересно в какой момент Госдепу надоест опровергать брехню ЗЕ и он снова полностью прекратит контакты с брехливым наркоманом.
показати весь коментар
08.06.2021 10:44 Відповісти
*****, какое внедрение фундаментальных реформ произошло за 2 года ? Небумажные паспорта для внутр. использования? Будь ласка, зебарани, назвіть хоч одну фундаментальну реформу
показати весь коментар
08.06.2021 10:47 Відповісти
зебіли зекомандИ зі своїм Вошьдьом 3,14 З дять, як дихають.. і за шо Україні така навала жлобів та дебілів?
показати весь коментар
08.06.2021 10:49 Відповісти
Зе-малчик был уверен, что американцы умеют читать только по американски.
Может себе позволить он же не гейгой какойта, он - избранный (легитимно)
показати весь коментар
08.06.2021 10:52 Відповісти
Теперь Америке даже привычных пустых слов жалко. Это просто хамство со стороны Животворящего.
показати весь коментар
08.06.2021 10:54 Відповісти
ГУБАРЕВ ПОДДЕРЖАЛ ЗЕЛЕНСКОГО: "ОН ПРИДЕТ К ВЛАСТИ И СДЕЛАЕТ "ДНР" НЕЗАВИСИМЫМ ГОСУДАРСТВОМ"
Бывший "народный губернатор" Донетчины, одиозный Павел Губарев выразил надежду на победу "Зе" в президентской гонке.
В Сети появилось видео, где один из "отцов-основателей" "Донецкой республики" Павел Губарев критикует деятельность Петра Порошенко на посту президента Украины и нахваливает Владимира Зеленского.
"ЕСЛИ ОЦЕНИВАТЬ ЕГО (ПОРОШЕНКО - РЕД.) КАК СТРОИТЕЛЯ УКРАИНСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА, ТО МОЖНО ЕГО И ПОЛОЖИТЕЛЬНО ОЦЕНИТЬ.
НО ЭТОТ ВРАЖЕСКИЙ ПРОЕКТ НЕПРИЕМЛЕМ ДЛЯ РОССИИ", - посетовал Губарев.
По мнению "народного губернатора", народ устал от действующего президента и связывает надежды с Владимиром Зеленским. Он уверен, что украинцам импонирует желание "Зе" договариваться о мире с Путиным и решать проблему с Донбассом мирным путем.
Губарев считает, что для достижения мира необходим компромисс.
"МЫ НА УСТУПКИ НЕ ПОЙДЕМ, ПРОДОЛЖИМ СТРОИТЬ В ДОНЕЦКЕ НЕЗАВИСИМОЕ ГОСУДАРСТВО, А НА УСТУПКИ ДОЛЖНА ПОЙТИ УКРАИНА - ПРИЗНАТЬ НЕЗАВИСИМОСТЬ, ПРОПИСАТЬ В КОНСТИТУЦИИ НАШИ ПРАВА", - УВЕРЕН СЕПАРАТИСТ.
И в заключение заявляет, что уверен в существовании "существенных сил", которые стоят за Зеленским и готовы "защитить" его победу на выборах. - Украина станет конфедерацией", - мечтает Павел Губарев.
https://www.dialog.ua/ukraine/175950_1554932001
показати весь коментар
08.06.2021 10:57 Відповісти
Пора импичмент клоуну
показати весь коментар
08.06.2021 11:00 Відповісти
Они там даже нормального переводчика взять не могут, что ли?
показати весь коментар
08.06.2021 11:02 Відповісти
та не...переводчик перевел нормально...но подхалимам захотелось добавить лоску... а отсебятина - наказуема ))))) особенно на международном уровне (а этого шапито никак понять не хочет))))
показати весь коментар
08.06.2021 12:14 Відповісти
Зашел на странички издания Axios - ему можно доверят с закрытыми глазами! Такие на кремле шлепают пачками!
показати весь коментар
08.06.2021 11:05 Відповісти
Даже вторичный перевод заявления Псаки содержит слишком лестное для Зели упоминание реформ. Псаки написала следующее : and implement a reform agenda, based on our shared democratic values and Ukraine's Euro-Atlantic aspirations.
"и внедрить план реформ основанный на демократических ценностях и евро-атлантических ожиданиях Украины". Всё в будущем времени, ничего в настоящем, как всегда...
показати весь коментар
08.06.2021 11:14 Відповісти
По его словам, в телефонном разговоре Байден подтвердил, что США «непоколебимо поддерживают» Украину и выступают за предоставление ей возможности вступить в НАТО.
показати весь коментар
08.06.2021 11:16 Відповісти
От лицедеев и жуликов 95-го квартала ничего иного ожидатьне приходится. Это же надо: исправить текст международного разговора!
Украинцы, поймите, наконец, - ему нужен только рейтинг, но неваше будущее и не будущее ваших детей!
показати весь коментар
08.06.2021 11:20 Відповісти
Вашу мать!Інших слів немає.Таке враження, що в Офісі ПреЗедента сидять як мінімум з десяток агентів ФСБ та ГРУ Росії і роблять все можливе,щоб розвалити українську державу і обвалити її міжнародний імідж. І проходить це все при мовчазній підтримці верховної "вагітної жаби"...
показати весь коментар
08.06.2021 11:22 Відповісти
Офіс Зеленського виправив слова Байдена про членство України в НАТО у заяві про підсумки розмови президентів, - Axios - Цензор.НЕТ 10000
показати весь коментар
08.06.2021 11:24 Відповісти
збацать на рояле
показати весь коментар
08.06.2021 11:59 Відповісти
надоело, добавь креатива.
показати весь коментар
08.06.2021 12:06 Відповісти
тебе в платежках мало креатива?
показати весь коментар
08.06.2021 12:11 Відповісти
прикольно от таких как ты это слышать.
показати весь коментар
08.06.2021 12:16 Відповісти
так те все прикольно, и голосовал ты по приколу...
показати весь коментар
08.06.2021 13:55 Відповісти
от думаю и на рояле разучился...хиба шо по цимбалам ))))
показати весь коментар
08.06.2021 12:16 Відповісти
давай картинку с роялем, не томи.
показати весь коментар
08.06.2021 12:23 Відповісти
запросто...на любой вкус и... запах ! ))))
Офіс Зеленського виправив слова Байдена про членство України в НАТО у заяві про підсумки розмови президентів, - Axios - Цензор.НЕТ 6742 Офіс Зеленського виправив слова Байдена про членство України в НАТО у заяві про підсумки розмови президентів, - Axios - Цензор.НЕТ 2567Офіс Зеленського виправив слова Байдена про членство України в НАТО у заяві про підсумки розмови президентів, - Axios - Цензор.НЕТ 241

....
показати весь коментар
08.06.2021 12:45 Відповісти
Тому висновок, треба читати прес релізи країн з якими спілкується зєлєпукін і опа, тому що самі бачите вони тобто опа все перекручують під себе щоб народ повірив в їхні байки!!!!!!!
показати весь коментар
08.06.2021 11:24 Відповісти
Офіс Зеленського виправив слова Байдена про членство України в НАТО у заяві про підсумки розмови президентів, - Axios - Цензор.НЕТ 1639 .Я ,охвісу цього дебіла-предзидзента , ніколи й не довіряв . Тому такому зе-зашквару , зовсім і не здивований .
показати весь коментар
08.06.2021 11:29 Відповісти
ЗЕ-команда в ЧЕРГОВИЙ РАЗ ЗАБРЕХАЛАСЬ ТА ОБІС..АСЬ , а ЛОХТОРАТ ВСЕ ХАВАЄ
показати весь коментар
08.06.2021 11:30 Відповісти
Смысл от исправления не меняется, решили использовать одну трактовку.
показати весь коментар
08.06.2021 11:42 Відповісти
Альо США, ви знову не так зрозуміли - "вирвали з контексту" Офіс Зеленського виправив слова Байдена про членство України в НАТО у заяві про підсумки розмови президентів, - Axios - Цензор.НЕТ 3519
показати весь коментар
08.06.2021 12:03 Відповісти
Потенциальные лжецы. Не соврут, не проживут. Позор.
показати весь коментар
08.06.2021 12:14 Відповісти
Ну чому вони так паляться? Щось у когось у офісі підгоряє й сильно?!
показати весь коментар
08.06.2021 12:15 Відповісти
Мальчіка вову просто взяли під повний кантроль - шоб "харошой девочкой була не пила не нюхала"...
показати весь коментар
08.06.2021 12:16 Відповісти
Ну такое бывает, особенно если учесть, что Шмаркля все еще только учит английский - проблемы перевода так сказать. Надеюсь, идиш он знает лучше так как ему надо серьезно подумать о переезде на историческую родину.
показати весь коментар
08.06.2021 12:18 Відповісти
Вже не смішно.
показати весь коментар
08.06.2021 12:32 Відповісти
"Очевидное -невероятное" зелена масть пішла на підробку. Єзопова мова дипломатії (радянської) читалась легко. Якщо переговори пройшли конструктивно читалось -послали нахер. Якщо сторони обмінялись думками - нічого не вийшло. А тут двічі підробляли думку президента США. В кінці навіть додумались про похвалу поцу як рушійній силі прогресу (реформ). Чітко і ясно прослідковується бажання видати бажане за реальність і насолити США, щоб більше не звонили, бо фюрер образиться. А то бабло взяли, приходиться відробляти. кооператив озеро міцно тримає поца за яйця. 8 хвилин байден хвалив поца, навіть сам Байден оторопів-як же вміє брехати скрізь і всім поц. Бреше так вичурно, що сам почав вірити. йому про брехню, а він про рейтинг. Йому про крадійство, а він я самий величний реформатор. Йому про оборону, а він це німеччина і франція винні. СП 2 - це поразка США. Мене запросили в Америку, а Єрмак поїде ?
Справу Бурісми закрили чи Єрмак торгується. ?
показати весь коментар
08.06.2021 12:37 Відповісти
Эта Зе мразь уже не знает , что наврать украинскому народу, лишь бы повыпендриваться!!
показати весь коментар
08.06.2021 13:25 Відповісти
Що так Байден і сказав "відзнаю лідерство Володимира Зеленського"
В слові "лідерство" першу букву не поплутав? Офіс Зеленського виправив слова Байдена про членство України в НАТО у заяві про підсумки розмови президентів, - Axios - Цензор.НЕТ 8260
показати весь коментар
08.06.2021 14:06 Відповісти
"відзначив лідерство" - це ще Мендель писала. Схоже вона позаштатно продовжує працювати.
показати весь коментар
08.06.2021 14:27 Відповісти
Как смачно обсоса очередной раз по морде тапком отвесили)) И главное это уже регулярно так.
показати весь коментар
08.06.2021 15:27 Відповісти
Видимо отличия находятся в образе, который возникает при слове поддержка. По американски поддержка - ответственность которую нужно нести. А для ОП поддержка - это просто публичная позиция и деньги.
показати весь коментар
09.06.2021 14:00 Відповісти
Зробимо собі у штані зелененьким ще разом і будемо "валить из этой страны".
показати весь коментар
09.06.2021 14:14 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 