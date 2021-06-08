Офіс Зеленського виправив слова Байдена про членство України в НАТО у заяві про підсумки розмови президентів, - Axios
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Від початку Білий дім і Київ розіслали звіти, що суперечать один одному, про телефонну розмову між Джо Байденом і Володимиром Зеленським.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Axios.
Українська сторона спочатку стверджувала, що президент Сполучених Штатів заявив про повну підтримку євроатлантичної інтеграції України та важливість надання Українській державі Плану дій щодо членства в Альянсі. Зокрема, про це йшлося в повідомленні пресслужби Офісу Президента.
Водночас, за даними видання, Білий дім заперечує, що Байден висловив підтримку такого кроку.
"Українці неправильно витлумачили заяву і виправили запис", - сказав виданню представник Ради національної безпеки.
Певно, йдеться про повідомлення на сайті Офісу Президента, в якому пізніше зникла згадка про повну підтримку Байденом євроатлантичної інтеграції України та важливість надання Українській державі Плану дій щодо членства в Альянсі.
Замість цього пресслужба ОП заявила таке: "Джо Байден підтвердив непохитну підтримку з боку США суверенітету й територіальної цілісності України, а також відзначив лідерство Володимира Зеленського у впровадженні фундаментальних реформ у країні, спрямованих на реалізацію євроатлантичних прагнень українського народу. Він запевнив, що позиція України обов’язково буде врахована під час обговорення стратегічних питань у НАТО, а також запланованих заходів найвищого рівня. Володимир Зеленський наголосив на важливості надання Українській державі Плану дій щодо членства в Альянсі".
Будь ласка, зачекайте...
- Скажіть, Ви випадково не Президент України?
Зеленський:
- Так, Президент. А звідки ви знаєте, що це вийшло випадково?
Т.е. ЗЕ опять откровенно соврал. Какая неожиданность...
откровеннолживо привычно соврал, как приказал ермак.
- Ой, п. Зеленський, ви - член партії СН?
- Таки ні, я - її мозок!
Всё только на пользу себе любимым и ху.лу!
Дебилы, .лядь!
Чтоб вы сдохли в тяжелых муках после 15 лет тюрьмы!!!
ОП тупо заменило одну брехню на другую.
Ну не мог Байден сказать такое про полное отсутствие при ЗЕ новых реформ и тотальный провал старых.
Тогда шо такое какое-то зажопное ОПЗЕ?
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/06/07/statement-by-press-secretary-jen-psaki-on-president-joseph-r-biden-jr-call-with-president-volodymyr-zelenskyy-of-ukraine/
на сайте АП Байдена - евро-атлантические устремления
на сайте ОПы осла - президент Соединенных Штатов заявил о полной поддержке евроатлантической интеграции Украины и важности предоставления Украинскому государству Плана действий относительно членства в Альянсе
реально не видишь разницы?
на пальцах
вот ты стремишься вступить в ВУЗ
администрация байдена говорит - красавчик, мы поддерживаем тебя в твоих стремлениях
администрация вазелина говорит - байден сказал что мы точно поступим в вуз без экзаменов
Украинская сторона изначально утверждала, что президент Соединенных Штатов заявил о полной поддержке евроатлантической интеграции Украины и важности предоставления Украинскому государству Плана действий относительно членства в Альянсе. В частности, об этом говорилось в сообщении пресс-службы Офиса президента.
В то же время, по данным издания, Белый дом отрицает, что Байден выразил поддержку такому шагу.
"Украинцы неправильно истолковали заявление и исправили запись", - сказал изданию представитель Совета национальной безопасности.
то было изначально на сайте ОПы преЗЕдента
"Президент США акцентировал на полной поддержке евроатлантической интеграции Украины и важности предоставления Украинскому государству Плана действий относительно членства в Альянсе. Он заверил, что позиция Украины обязательно будет учтена при обсуждении стратегических вопросов в НАТО, а также планируемых мероприятий самого высокого уровня".
что теперь на сайте ОПы
"Джо Байден заверил, что позиция Украины обязательно будет учтена при обсуждении стратегических вопросов в НАТО, а также запланированных мероприятий самого высокого уровня. Владимир Зеленский отметил важность предоставления Украинскому государству ПДЧ".
Что за хрень?
Может себе позволить он же не
гейгой какойта, он - избранный (легитимно)
Бывший "народный губернатор" Донетчины, одиозный Павел Губарев выразил надежду на победу "Зе" в президентской гонке.
В Сети появилось видео, где один из "отцов-основателей" "Донецкой республики" Павел Губарев критикует деятельность Петра Порошенко на посту президента Украины и нахваливает Владимира Зеленского.
"ЕСЛИ ОЦЕНИВАТЬ ЕГО (ПОРОШЕНКО - РЕД.) КАК СТРОИТЕЛЯ УКРАИНСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА, ТО МОЖНО ЕГО И ПОЛОЖИТЕЛЬНО ОЦЕНИТЬ.
НО ЭТОТ ВРАЖЕСКИЙ ПРОЕКТ НЕПРИЕМЛЕМ ДЛЯ РОССИИ", - посетовал Губарев.
По мнению "народного губернатора", народ устал от действующего президента и связывает надежды с Владимиром Зеленским. Он уверен, что украинцам импонирует желание "Зе" договариваться о мире с Путиным и решать проблему с Донбассом мирным путем.
Губарев считает, что для достижения мира необходим компромисс.
"МЫ НА УСТУПКИ НЕ ПОЙДЕМ, ПРОДОЛЖИМ СТРОИТЬ В ДОНЕЦКЕ НЕЗАВИСИМОЕ ГОСУДАРСТВО, А НА УСТУПКИ ДОЛЖНА ПОЙТИ УКРАИНА - ПРИЗНАТЬ НЕЗАВИСИМОСТЬ, ПРОПИСАТЬ В КОНСТИТУЦИИ НАШИ ПРАВА", - УВЕРЕН СЕПАРАТИСТ.
И в заключение заявляет, что уверен в существовании "существенных сил", которые стоят за Зеленским и готовы "защитить" его победу на выборах. - Украина станет конфедерацией", - мечтает Павел Губарев.
https://www.dialog.ua/ukraine/175950_1554932001
"и внедрить план реформ основанный на демократических ценностях и евро-атлантических ожиданиях Украины". Всё в будущем времени, ничего в настоящем, как всегда...
Украинцы, поймите, наконец, - ему нужен только рейтинг, но неваше будущее и не будущее ваших детей!
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Справу Бурісми закрили чи Єрмак торгується. ?
В слові "лідерство" першу букву не поплутав?