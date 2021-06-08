Офіс Зеленського виправив слова Байдена про членство України в НАТО у заяві про підсумки розмови президентів, - Axios

Від початку Білий дім і Київ розіслали звіти, що суперечать один одному, про телефонну розмову між Джо Байденом і Володимиром Зеленським.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Axios.

Українська сторона спочатку стверджувала, що президент Сполучених Штатів заявив про повну підтримку євроатлантичної інтеграції України та важливість надання Українській державі Плану дій щодо членства в Альянсі. Зокрема, про це йшлося в повідомленні пресслужби Офісу Президента.

Водночас, за даними видання, Білий дім заперечує, що Байден висловив підтримку такого кроку.

"Українці неправильно витлумачили заяву і виправили запис", - сказав виданню представник Ради національної безпеки.

Певно, йдеться про повідомлення на сайті Офісу Президента, в якому пізніше зникла згадка про повну підтримку Байденом євроатлантичної інтеграції України та важливість надання Українській державі Плану дій щодо членства в Альянсі.

Замість цього пресслужба ОП заявила таке: "Джо Байден підтвердив непохитну підтримку з боку США суверенітету й територіальної цілісності України, а також відзначив лідерство Володимира Зеленського у впровадженні фундаментальних реформ у країні, спрямованих на реалізацію євроатлантичних прагнень українського народу. Він запевнив, що позиція України обов’язково буде врахована під час обговорення стратегічних питань у НАТО, а також запланованих заходів найвищого рівня. Володимир Зеленський наголосив на важливості надання Українській державі Плану дій щодо членства в Альянсі".

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