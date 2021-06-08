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Новини Здоров'я
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Охматдит (93) Корчинська (33) Ляшко Віктор (1355) коронавірус (16712)

Ляшко зробив "Охматдит" опорною ковідною лікарнею, щоб закупити без тендера обладнання на 1,2 млрд грн для нового корпусу, - Корчинська

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Ляшко зробив

7 червня стало відомо, що "Охматдит" зробили опорною ковідною лікарнею. Це зробив наказом від 2 червня поточного року новий міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Про це пише на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук волонтерка Оксана Корчинська, інформує Цензор.НЕТ.

"Але міністр знає , що в "Охматдиті" абсолютно немає умов для прийняття потоку діток з ковідом, бо там лікується найважчі хворі дітки всіх патологій зі всієї України, в тому числі з онкогематологічними захворюваннями , всі відділення переповнені і реанімація також. Лікарі "Охматдиту" не можуть отримувати ковідні доплати, бо з лікарнею не можуть бути укладені договори Національною Службою Здоров’я України, лікарня має національний статус і не автономізована. В закладі відсутній запас реактивів ПЛР-тестів, необхідних ліків, спеціалізовані засоби захисту медичних працівників та необхідна кількість фахівців", - підкреслює вона.

"Чому міністр Ляшко вилучає з переліку 1-шу спеціалізовану лікарню м. Київа , яка півтора року приймала діток з ковідом на хірургічні операції і мала відповідні дотації НСЗУ?" - задається питанням вона

За її словами, за наявною інформацією, такі дії МОЗу здійснюються лише для проведення закупівлі без тендерів обладнання на 1,2 млрд гривень для нового корпусу, який має 24 серпня відкривати президент України.

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Це рішення викликало значний резонанс серед колективу лікарні, членів опікунської волонтерської ради та батьків хворих дітей через загрози належного подальшого функціонування "Охматдиту" та загрозі життю маленьких пацієнтів.

"Ситуація вимагає термінової наради Опікунської ради НДСЛ "Охматдит" з міністром охорони здоров'я, керівництвом "Охматдиту" та МОЗ України, а також керівництва ДП "УКРМЕДПРОЕКТБУД". На жаль, телефон Віктора Ляшка досі мовчить і всі наші запити лишають без відповіді. Сподіваємося на оперативну зустріч, пане міністре!" - підсумувала Корчинська.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
Почему опорной не сделать клинику МВД ?
Или больницу в Феофании ?
Почему Ковид всех видов надо нести ослабленным детям с реальными диагнозами ?
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08.06.2021 10:19
+4
Просто этот тоже курточку за пол ляма очень хочет
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08.06.2021 09:56
+4
Как же ЗЕленые братья не любят тендеры...

Вот просто хлебом не корми - дай шото по-черному с откатом закупить.
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08.06.2021 10:30
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Просто этот тоже курточку за пол ляма очень хочет
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08.06.2021 09:56 Відповісти
Ну нада же, Корчинскую от кормушки отодвинули. Абыдна, да?
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08.06.2021 09:59 Відповісти
Факти є?
Чи тільки лайно на вентилятор?
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08.06.2021 10:19 Відповісти
Вы меня с Корчинской путаете, не я заметку писал.
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08.06.2021 10:29 Відповісти
Ви написали про Корчинську і "кормушку".
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08.06.2021 10:32 Відповісти
Перечитайте заметку Корчинской, начиная с названия, кто же набрасывает дерьмо на вентилятор?
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08.06.2021 10:44 Відповісти
Она задает конкретные вопросы. Вы знаете на них ответы?

"Почему министр Ляшко исключает из перечня 1-ю специализированную больницу Киева, которая полтора года принимала детей с ковидом на хирургические операции и имела соответствующие дотации НСЗУ?", - задается вопросом она.

По ее словам, по имеющейся информации, такие действия МОЗ осуществляются только для проведения закупки без тендеров оборудования на 1,2 млрд гривен для нового корпуса, который должен 24 августа открывать президент Украины.

Ситуация требует срочного совещания Попечительского совета "Охматдета" с министром здравоохранения, руководством Охматдета и Минздрава Украины, а также руководства ГП "Укрмедпроектбуд".
К сожалению, телефон Виктора Ляшко до сих пор молчит и все наши запросы оставляют без ответа.

Источник: https://censor.net/ru/n3270034
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08.06.2021 10:57 Відповісти
Дети умирают по вашей вине, пока вы ищите ответы.
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08.06.2021 11:06 Відповісти
Почему по моей вине, а не по вине Степановых, Радуцких, которые прибарахляются за счет украинцев?
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08.06.2021 11:25 Відповісти
Их вина не исключает вашу.
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08.06.2021 11:29 Відповісти
Вы так и не придумали в чем моя вина.
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08.06.2021 11:32 Відповісти
Наглядно отвечу. Я чернобылец, кроме всего прочего, так вот, если бы мы устраивали совещания у каждого места где мощность дозы была выше 10 рентген в час, то ликвидация последствий еще бы и сейчас продолжалась. И нашей вины бы в этом не было.
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08.06.2021 11:48 Відповісти
Сранивать действия при техногенных катастрофах и в штатном режиме некорректно.
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08.06.2021 11:51 Відповісти
Хм, ухмыльнусь - а если окажется, что КОВИД вирус всё-таки имеет искусственное происхождение, то это будет штатный режим или все-таки техногенная катастрофа? Ляшко зробив "Охматдит" опорною ковідною лікарнею, щоб закупити без тендера обладнання на 1,2 млрд грн для нового корпусу, - Корчинська - Цензор.НЕТ 934
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08.06.2021 18:04 Відповісти
Все отделения ОХМАДТЕТа переполнены - это плохо. Но и открывать новый корпус больницы, оказывается,- тоже плохо. Странная логика у этой дамы. Ах, да, узрела хитромудрые действия. Иногда ради благого дела можно, или даже нужно, немного схитрить.
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08.06.2021 10:07 Відповісти
що цікаво, що такі дії ставляться в укор, хоча законодавчо все норм. але совкова чиста совість їбе мозок більше, ніж потреба чи можливість.
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08.06.2021 10:49 Відповісти
Почему опорной не сделать клинику МВД ?
Или больницу в Феофании ?
Почему Ковид всех видов надо нести ослабленным детям с реальными диагнозами ?
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08.06.2021 10:19 Відповісти
никто им ничего не несет. все это делается для одной цели,для безтендерного распила 1млрд. и все
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08.06.2021 15:26 Відповісти
Как же ЗЕленые братья не любят тендеры...

Вот просто хлебом не корми - дай шото по-черному с откатом закупить.
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08.06.2021 10:30 Відповісти
*Эге-гей, тут неплохо подлохматиться можно ,внукам хватит*-, зеленые бигборды по всей стране от зекоМанды
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08.06.2021 10:36 Відповісти
патаму шо понтидля вава то святе! тому парахаботікі узбагойтесь
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08.06.2021 10:43 Відповісти
Мнение майора КГБ очень важно для судеб медицины в Украине.
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08.06.2021 11:04 Відповісти
Ляшко походу очередной хапуга!
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08.06.2021 11:53 Відповісти
Суть в тому, що:
1. на будівництво виділяли достатньо коштів і не має необхідності в таких хитрощах
2. лікарню зроблять ковідною, щоб придбати обладнання, а лікарям доведеться відпрацьовувати за ту ж зарплату в небезпечних умовах. це СПЕЦІАЛІЗОВАНА лікарня, де працюють розум і досвід, життя яких тепер під загрозою без належних умов праці.
3. до дня незалежності відкривати корпус - це державна зрада. корпус не готовий. потрібно адекватно завершувати роботи, а не в поспіху закривати очі на всі косяки Укрмедпроектбуду.
4. Де обіцяний перехід між новим корпусом і хірургічним? Коли він буде будуватися і за які кошти? Чи корпус "упливе" в приватні руки для VIP клієнтів, еліти України?
5. Яка доля корпусу неврології? Опікунська рада куди дивиться?
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10.06.2021 21:04 Відповісти
на території лікарні потрібна достятня кількість туалетів. досить дітям ходити під кущі і дерева, про дорослих мовчу. Потрібні місця, де можна змінити підгузок, помити дитину. А не 1 кабінка на всю територію.
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10.06.2021 21:06 Відповісти
 
 