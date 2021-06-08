Ляшко зробив "Охматдит" опорною ковідною лікарнею, щоб закупити без тендера обладнання на 1,2 млрд грн для нового корпусу, - Корчинська
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
7 червня стало відомо, що "Охматдит" зробили опорною ковідною лікарнею. Це зробив наказом від 2 червня поточного року новий міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
Про це пише на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук волонтерка Оксана Корчинська, інформує Цензор.НЕТ.
"Але міністр знає , що в "Охматдиті" абсолютно немає умов для прийняття потоку діток з ковідом, бо там лікується найважчі хворі дітки всіх патологій зі всієї України, в тому числі з онкогематологічними захворюваннями , всі відділення переповнені і реанімація також. Лікарі "Охматдиту" не можуть отримувати ковідні доплати, бо з лікарнею не можуть бути укладені договори Національною Службою Здоров’я України, лікарня має національний статус і не автономізована. В закладі відсутній запас реактивів ПЛР-тестів, необхідних ліків, спеціалізовані засоби захисту медичних працівників та необхідна кількість фахівців", - підкреслює вона.
"Чому міністр Ляшко вилучає з переліку 1-шу спеціалізовану лікарню м. Київа , яка півтора року приймала діток з ковідом на хірургічні операції і мала відповідні дотації НСЗУ?" - задається питанням вона
За її словами, за наявною інформацією, такі дії МОЗу здійснюються лише для проведення закупівлі без тендерів обладнання на 1,2 млрд гривень для нового корпусу, який має 24 серпня відкривати президент України.
Це рішення викликало значний резонанс серед колективу лікарні, членів опікунської волонтерської ради та батьків хворих дітей через загрози належного подальшого функціонування "Охматдиту" та загрозі життю маленьких пацієнтів.
"Ситуація вимагає термінової наради Опікунської ради НДСЛ "Охматдит" з міністром охорони здоров'я, керівництвом "Охматдиту" та МОЗ України, а також керівництва ДП "УКРМЕДПРОЕКТБУД". На жаль, телефон Віктора Ляшка досі мовчить і всі наші запити лишають без відповіді. Сподіваємося на оперативну зустріч, пане міністре!" - підсумувала Корчинська.
Будь ласка, зачекайте...
Чи тільки лайно на вентилятор?
"Почему министр Ляшко исключает из перечня 1-ю специализированную больницу Киева, которая полтора года принимала детей с ковидом на хирургические операции и имела соответствующие дотации НСЗУ?", - задается вопросом она.
По ее словам, по имеющейся информации, такие действия МОЗ осуществляются только для проведения закупки без тендеров оборудования на 1,2 млрд гривен для нового корпуса, который должен 24 августа открывать президент Украины.
Ситуация требует срочного совещания Попечительского совета "Охматдета" с министром здравоохранения, руководством Охматдета и Минздрава Украины, а также руководства ГП "Укрмедпроектбуд".
К сожалению, телефон Виктора Ляшко до сих пор молчит и все наши запросы оставляют без ответа.
Источник: https://censor.net/ru/n3270034
Или больницу в Феофании ?
Почему Ковид всех видов надо нести ослабленным детям с реальными диагнозами ?
Вот просто хлебом не корми - дай шото по-черному с откатом закупить.
1. на будівництво виділяли достатньо коштів і не має необхідності в таких хитрощах
2. лікарню зроблять ковідною, щоб придбати обладнання, а лікарям доведеться відпрацьовувати за ту ж зарплату в небезпечних умовах. це СПЕЦІАЛІЗОВАНА лікарня, де працюють розум і досвід, життя яких тепер під загрозою без належних умов праці.
3. до дня незалежності відкривати корпус - це державна зрада. корпус не готовий. потрібно адекватно завершувати роботи, а не в поспіху закривати очі на всі косяки Укрмедпроектбуду.
4. Де обіцяний перехід між новим корпусом і хірургічним? Коли він буде будуватися і за які кошти? Чи корпус "упливе" в приватні руки для VIP клієнтів, еліти України?
5. Яка доля корпусу неврології? Опікунська рада куди дивиться?