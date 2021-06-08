Президентський рейтинг: 27,3% - за Зеленського, 14,6% - за Порошенка, 11,9% - за Тимошенко, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА
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Чинний глава держави Володимир Зеленський лідирує в президентському рейтингу. За нього готові проголосувати 27,3% українців.
Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування КМІС.
Так, відносно найбільшу підтримку має В. Зеленський: у разі участі у виборах зазначених у списку кандидатів чинний Президент отримав би 21,8% серед усіх респондентів, що становить 27,3% серед тих, хто збирається голосувати і визначився з вибором. На другому місці – П. Порошенко, за якого проголосували б 11,7% серед усіх респондентів і 14,6% серед тих, хто визначився з вибором. На третьому місці – Ю. Тимошенко з показниками, відповідно, 9,5% і 11,9%. Четверте місце ділять з приблизно однаковою підтримкою І. Смешко (7,6% і 9,5%) та Ю. Бойко (7,3% і 9,2%).
Підтримка інших кандидатів нижча.
Упродовж 27 травня - 1 червня 2021 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки. Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів) з квотним відбором опитано 2000 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.
У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.
Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% - для показників, близьких до 10%, 1,1% - для показників, близьких до 5%.
Будь ласка, зачекайте...
Что президент определится во втором туре голосами тех, кто поддерживает других кандидатов.
Навіть провладний Рейтинг моделюючи другий тур віддає Порошенко 40 а іноді навіть 45% голосів
А далі буде цікаво, так як всі великі партії знаходяться у опозиції до влади їх голоси підуть до Порошенко у парадигмі "хто завгодно, аби не зеленськи"
І найвеселіше всього те, що вочевидь за Порошенко будуть віддавати голоси навіть електорат Мураєва, Бойко, Медведчука, тому що не підтримувати же "фашиського диявола"
І я бачу його на другому місці по всім соцопитуванням. При моделюванні другого туру голоси майже 50 на 50 і це ти називаєш неможливим ?
А ще не вийшов вагнергейт, не оприлюднені факти розкрадання грошей, замовних судів, співпраці із росією. Найбільше топити зеленського будуть за рік-півтора до виборів
Хто повіре що за наркомана який не виконав ні одної своєї обіцянки та й ще збільшив
платню за комуналку, будуть голосувати люди? Майте совість, брехня брехнею, але ж
у розумних межах, бо станеться те що з Лукашенко і його 80 % на виборах....
Какая последняя инстанция?
Уж не ФСБ-шный ли родственничок ими снабжает?
https://www.umoloda.kiev.ua/number/3435/180/131480/
Но странно и двояко все это выглядит, когда тот же человек имеет родственников с российскими паспортами. И не дальних, а родного отца, умалчивая этот факт
"Отец Леси - Иванов Олег Николаевич. Судя по открытым данным, он занимается компьютерными технологиями, а конкретно, программированием. Проживает в Симферополе и имеет регистрацию частного предпринимателя.
"Согласно карточке (форма 1П), что есть в распоряжении редакции, Иванов побежал получать российское гражданство и паспорт РФ фактически сразу после «крымского» референдума (имел место 16 марта). А уже 17 апреля отец Леси подал заявление об отказе от украинского паспорта и замену его на российский.
Выяснив такую ранее скрытую информацию о «российско-родственных» связях, вспоминается тот факт, что и сам Денис Бигус (руководитель Леси) через родственников имеет отношение к РФ.
Здесь достаточно процитировать «Википедию»:
«Жена Дениса Бигуса Екатерина Игоревна Соболева. Ее дядя Олег Соболев - бывший контрразведчик ФСБ, ныне занимается большим бизнесом. А его сын Андрей Соболев - подполковник ФСБ России».
https://my.ua/news/cluster/2021-03-18-145027-ukrainskaia-zhurnalistka-rassledovatel-ivanova-skryla-ottsa-s-rossiiskim-pasportom-smi
[22:30 19 мая 2021 года ]
Украинские спецслужбы не имели записей телефонных разговоров Виктора Медведчука по состоянию на 2020 год. Сразу три независимых источника, связанные с СБУ и ОГПУ, утверждают, что ни Служба безопасности, ни Офис генпрокурора не имели в своем распоряжении записи, которые опубликовал Денис Бигус. По меньшей мере, их не было на конец 2020 года, пишет Обозреватель.
Этот тезис косвенно подтверждает тот факт, что появились они лишь сейчас, спустя два года президентства Владимира Зеленского.
Сам журналист тоже не объясняет происхождения более 10 часов переговоров Медведчука с пророссийскими террористами.
Получается, что пленки Медведчука слили российские спецслужбы. Обращает внимание тот факт, что программа Бигуса вышла в эфир за три дня до итоговой пресс-конференции Зеленского. Хотя еще в начале выпуска Бигус признается, что планировал премьеру на июнь.
Похоже, и ОП, и украинских журналистов втянули в спецоперацию одной из кремлевских башен по устранению конкурента. Дело в том, что Медведчук конкурирует с Дмитрием Козаком за контроль над рынком горюче-смазочных материалов оккупированного Донбасса. Это тот самый Дмитрий Козак, который является близким советником Путина и партнером украинской власти на переговорах по мирному урегулированию.
А так как Козак имеет прямые контакты с Киевом, ценность Медведчука с его 5% рейтингом для Москвы резко упала.
https://ukrrudprom.com/news/Plenki_Medvedchuka_Bigus_mog_poluchit_tolko_ot_rossiyskih_spetss.html
21.05.2021, 12:35
https://news.liga.net/politics/news/fabrika-feykov-medvedchuk-prokommentiroval-plenki-bigusa-i-vstrechi-s-poroshenko
За этой в общем то невинной фразой скрыт глубокий смысл всей политики Байдена по отношению к Зеленскому.
Байдену, судя по всему, надоели разговоры украинской стороны о борьбе с коррупцией и он решил использовать сторонний механизм для точного определения ситуации С КОРРУПЦИЕЙ РЕЖИМА ЗЕЛЕНСКОГО.
Первый объект - ковидный фонд. Исходные материалы - доклад главы Счетной палаты Украины Пацкана и закрытый доклад МВФ по результатам мониторинга выполнения Меморандума с МВФ подписанного Украиной.
Співпадіння?!
P. S. Зєля свою роботи виконує - порошенко рейтінг підіймає.