Президентський рейтинг: 27,3% - за Зеленського, 14,6% - за Порошенка, 11,9% - за Тимошенко, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Чинний глава держави Володимир Зеленський лідирує в президентському рейтингу. За нього готові проголосувати 27,3% українців.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування КМІС.

Так, відносно найбільшу підтримку має В. Зеленський: у разі участі у виборах зазначених у списку кандидатів чинний Президент отримав би 21,8% серед усіх респондентів, що становить 27,3% серед тих, хто збирається голосувати і визначився з вибором. На другому місці – П. Порошенко, за якого проголосували б 11,7% серед усіх респондентів і 14,6% серед тих, хто визначився з вибором. На третьому місці – Ю. Тимошенко з показниками, відповідно, 9,5% і 11,9%. Четверте місце ділять з приблизно однаковою підтримкою І. Смешко (7,6% і 9,5%) та Ю. Бойко (7,3% і 9,2%).

Підтримка інших кандидатів нижча.

Також читайте: За Зеленського готові проголосувати 31,4% українців, за Порошенка - 18,1%, за Тимошенко - 11,9%, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Упродовж 27 травня - 1 червня 2021 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки. Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів) з квотним відбором опитано 2000 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% - для показників, близьких до 10%, 1,1% - для показників, близьких до 5%.