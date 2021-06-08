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вибори (6163) Зеленський (17470) опитування (1405) Порошенко (13234) КМІС (268)

Президентський рейтинг: 27,3% - за Зеленського, 14,6% - за Порошенка, 11,9% - за Тимошенко, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Президентський рейтинг: 27,3% - за Зеленського, 14,6% - за Порошенка, 11,9% - за Тимошенко, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Чинний глава держави Володимир Зеленський лідирує в президентському рейтингу. За нього готові проголосувати 27,3% українців.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування КМІС.

Так, відносно найбільшу підтримку має В. Зеленський: у разі участі у виборах зазначених у списку кандидатів чинний Президент отримав би 21,8% серед усіх респондентів, що становить 27,3% серед тих, хто збирається голосувати і визначився з вибором. На другому місці – П. Порошенко, за якого проголосували б 11,7% серед усіх респондентів і 14,6% серед тих, хто визначився з вибором. На третьому місці – Ю. Тимошенко з показниками, відповідно, 9,5% і 11,9%. Четверте місце ділять з приблизно однаковою підтримкою І. Смешко (7,6% і 9,5%) та Ю. Бойко (7,3% і 9,2%).

Підтримка інших кандидатів нижча.

Президентський рейтинг: 27,3% - за Зеленського, 14,6% - за Порошенка, 11,9% - за Тимошенко, - опитування КМІС 01

Також читайте: За Зеленського готові проголосувати 31,4% українців, за Порошенка - 18,1%, за Тимошенко - 11,9%, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Упродовж 27 травня - 1 червня 2021 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки. Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів) з квотним відбором опитано 2000 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% - для показників, близьких до 10%, 1,1% - для показників, близьких до 5%.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+47
Президентский рейтинг: 27,3% - за Зеленского, 14,6% - за Порошенко, 11,9% - за Тимошенко, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 3998
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08.06.2021 10:08
+42
Президентский рейтинг: 27,3% - за Зеленского, 14,6% - за Порошенко, 11,9% - за Тимошенко, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 3868
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08.06.2021 10:10
+40
Президентский рейтинг: 27,3% - за Зеленского, 14,6% - за Порошенко, 11,9% - за Тимошенко, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 6492
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08.06.2021 10:12
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Президентський рейтинг: 27,3% - за Зеленського, 14,6% - за Порошенка, 11,9% - за Тимошенко, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 2613
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08.06.2021 11:08 Відповісти
Щоб попередити хрюкання заклопотаних соєвих елементів, повідомляю - центр "Український барометр" не проводить відкритих соціологічних досліджень і опитувань. Президентський рейтинг: 27,3% - за Зеленського, 14,6% - за Порошенка, 11,9% - за Тимошенко, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 2300
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08.06.2021 11:11 Відповісти
О как ты за других переживаеш,ты лучше тролина за ***** своего переживай а не тут гавкай,мы как то без тебя и твоих копытных земляков разберемся.
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08.06.2021 11:46 Відповісти
Такі соцслужби давно стали невід'ємною складовою системи фальсифікації виборів і легітимізації фейкових результатів.
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08.06.2021 11:23 Відповісти
Спільний фейковий рейтинг цих корупціонерів підтверджує їхню співпрацю з пограбунку держави.
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08.06.2021 11:26 Відповісти
Всё это чепуха на постном масле. В земле Заксен-Анхальт в Германии до выборов в прошедшее воскресенье , по опросам ранее, должна была с большим отрывом от партии Меркель, победить путлеровская партия АдГ. А победила, с большим отрывом от путлеровской партии , партия Меркель. 35% против 21%. Так что, любители зелёных, победа при опросах - это ещё бабушка на двое сказала. Проведите опрос в Западной Украине . Там зелёные будут стоять на последней строчке, даже после Тимошенко, бабушки укаринской коррупции.
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08.06.2021 11:34 Відповісти
За Тімошенко пані Ольга має отримати декілька шоколадок рошен! Чуєш, Пєця?! Президентський рейтинг: 27,3% - за Зеленського, 14,6% - за Порошенка, 11,9% - за Тимошенко, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 7517
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08.06.2021 12:12 Відповісти
КМІС такий КМІС ....намалювали смішку 9% ))) Президентський рейтинг: 27,3% - за Зеленського, 14,6% - за Порошенка, 11,9% - за Тимошенко, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 6020
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08.06.2021 11:45 Відповісти
Так, намалювали. Бо в дійсності його рейтинг біля 15%. В дійсності Смешко єдино нормальний варіант. Але олігархи, через намальовані рейтинги, через ботів та інші технології роблять все щоб знизити його рейтинг.
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08.06.2021 12:26 Відповісти
жулики все из списка
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08.06.2021 11:47 Відповісти
Все кандидаты в Украинской организованной преступности.
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08.06.2021 11:47 Відповісти
ти бот ? прийшов в людях зневіру формувати до влади ? Президентський рейтинг: 27,3% - за Зеленського, 14,6% - за Порошенка, 11,9% - за Тимошенко, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 610
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08.06.2021 11:55 Відповісти
я не бот, я обычный Украинец и это мое субъективное мнение исходя из опыта и информации про всех этих кандидатов. Возьми и посмотри компроматы на всех их и из разных источников. Это даже не мое апостериорное мнение, а это априори организованная преступность.
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08.06.2021 12:38 Відповісти
И что мы видим из приведенной цыфири?
Что президент определится во втором туре голосами тех, кто поддерживает других кандидатов.
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08.06.2021 11:54 Відповісти
Тільки ти з Кмісом і видиш, більше ніхто
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08.06.2021 13:05 Відповісти
Ахаха, насправді кожен рейтинг ставить Порошенко на 2 місце Президентський рейтинг: 27,3% - за Зеленського, 14,6% - за Порошенка, 11,9% - за Тимошенко, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 3966
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08.06.2021 15:24 Відповісти
Состояние "пациента" стабильно тяжёлое.
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08.06.2021 11:59 Відповісти
Ну якщо вже у "рідного" підконтрольного і утримуваного Гриніва дають Порошенку так мало, то шансів повернення на політичний Олімп у нього немає зовсім.
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08.06.2021 12:10 Відповісти
Интересно, а чего эти цациолухи так возбудились???? У нас на носу выборы??!!!
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08.06.2021 12:25 Відповісти
Влияние зомбосериалов и шоу значительно сильнее здравого расудка. 50% похоже удалось побороть телезависимость, прогноз для 27% к сожалению неутешителен.
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08.06.2021 12:36 Відповісти
Знаєш чому тобі здається, що всюди боти ? Тому що ти перебуваєш у інформаційній бульбочці, яка відгороджує тебе від реальності і ти не можеш усвідомити, що підтримка Порошенко дуже велика.
Навіть провладний Рейтинг моделюючи другий тур віддає Порошенко 40 а іноді навіть 45% голосів Президентський рейтинг: 27,3% - за Зеленського, 14,6% - за Порошенка, 11,9% - за Тимошенко, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 7419
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08.06.2021 15:20 Відповісти
Каким бы Зе не был плохим президентом, одна идея с прошлых выборов так и не изменилась: люди скорее за табуретку проголосуют, нежели за Порошенко.
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08.06.2021 12:52 Відповісти
Ну так пусть жрут лайно и дальше.Наголосовали,получите
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08.06.2021 13:25 Відповісти
Ну за Пороха ведь эти же люди голосовали, думаю и к выводам пришли аналогичным.
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08.06.2021 13:41 Відповісти
Кто вам такое сказал?Те,кто голосовал за наркомана,в прошлом вряд ли голосовали за Пороха
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09.06.2021 09:04 Відповісти
У вас с арифметикой проблемы?
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09.06.2021 17:14 Відповісти
А у вас с головой? Проголосовало 18млн из 29 млн внесённых в реестр.Это именно все те,кто ранее выбирал Порошенко,а теперь выбрали зелёную мразь...Ну да,ну да
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10.06.2021 06:37 Відповісти
Це якби у нього був 1%, а у нього 14% і гарантований вихід у другий тур )
А далі буде цікаво, так як всі великі партії знаходяться у опозиції до влади їх голоси підуть до Порошенко у парадигмі "хто завгодно, аби не зеленськи"
І найвеселіше всього те, що вочевидь за Порошенко будуть віддавати голоси навіть електорат Мураєва, Бойко, Медведчука, тому що не підтримувати же "фашиського диявола" Президентський рейтинг: 27,3% - за Зеленського, 14,6% - за Порошенка, 11,9% - за Тимошенко, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 9604
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08.06.2021 15:14 Відповісти
Эти цифры примерно такие же, как были в первом туре в 2019 году, ничего принципиально не изменилось даже при нынешнем разочаровании в Зеленском. Всё таки надеюсь на новых выборах увидеть новые лица и мнения.
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08.06.2021 16:14 Відповісти
як там в казочці про бабусю на березі моря, Хочу бути ...... А Папаоглу за гроші все намалює, Згадується перше телеопитування в Україні, яке проводили табачник, якийсь грузин і шустер. в першму турі Лобановскьй набрав 200 тис. А після другого туру виявилось що 190 тисшустер зразху ж втік в москву, грузин замовк, а табачник смачно перераховував попиляні гроші.А КМІС якраз і бере свій початок зтих часів. Отримали вказівку опустити Бойка -єсть. Гордон порішав за Смешка на шашликах і ось процент.
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08.06.2021 12:56 Відповісти
При том что Юлькины договора обусловили то что Украину нагнули раком и за газ вынудили торговать базой в Севастополе. Когда уже ее электорат на скамейках у подъездов канет в лету..
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08.06.2021 12:57 Відповісти
А шо, Свиножопа медведчуківська Соска знову планує в президенти ? ))))
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08.06.2021 12:58 Відповісти
Какпец стране, Шефиры с Ермаком и Коломойским окончательно угробят страну. Растащат все в Герцлию, здесь токо остов останется.
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08.06.2021 13:02 Відповісти
Это же надо ,27,3% идиотов 🤦🙄🤔
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08.06.2021 13:14 Відповісти
почему только 27? Вас в этом списке смущает только Зебил?
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08.06.2021 18:52 Відповісти
Да зебильё уничтожают страну... Печалька
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08.06.2021 13:15 Відповісти
От куда столько идиотов в этой стране? Президентський рейтинг: 27,3% - за Зеленського, 14,6% - за Порошенка, 11,9% - за Тимошенко, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 5476
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08.06.2021 13:17 Відповісти
Хочется верить что это фейк, но к сожалению альтернативы Зе нет
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08.06.2021 14:06 Відповісти
Порошенко.
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08.06.2021 15:05 Відповісти
Посмотрите его антирейтинг - это невозможно
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08.06.2021 23:34 Відповісти
Чхати на любі рейтинги . В Україні - возможно всьо Президентський рейтинг: 27,3% - за Зеленського, 14,6% - за Порошенка, 11,9% - за Тимошенко, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 7275 .! Головне іти до мети незважаючи ні на що абсолютно ,, і ні на кого . Навіть розуміючи що - нічого не вийде , всеодно опускати руки не слід . Тільки так і досягають мети . Президентський рейтинг: 27,3% - за Зеленського, 14,6% - за Порошенка, 11,9% - за Тимошенко, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 6091 .
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08.06.2021 23:55 Відповісти
Я не знаю що таке антирейтинг, я знаю що таке рейтинг.
І я бачу його на другому місці по всім соцопитуванням. При моделюванні другого туру голоси майже 50 на 50 і це ти називаєш неможливим ? Президентський рейтинг: 27,3% - за Зеленського, 14,6% - за Порошенка, 11,9% - за Тимошенко, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 7792 Президентський рейтинг: 27,3% - за Зеленського, 14,6% - за Порошенка, 11,9% - за Тимошенко, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 7792
А ще не вийшов вагнергейт, не оприлюднені факти розкрадання грошей, замовних судів, співпраці із росією. Найбільше топити зеленського будуть за рік-півтора до виборів
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09.06.2021 15:46 Відповісти
Ні, для дебілів дійсно нема альтернативи, бо їм зуби у полікліниці буде лікувати водопровідник Президентський рейтинг: 27,3% - за Зеленського, 14,6% - за Порошенка, 11,9% - за Тимошенко, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 4291
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08.06.2021 17:15 Відповісти
партии зе и пороха проголосовали за аферу - дерибана украинской земли. Они оба враги народа.
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08.06.2021 15:24 Відповісти
Тут кого ни послушаешь - все за Пороха. А по факту те же 11%. Вот так-то ?!
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08.06.2021 15:49 Відповісти
рейтинг Зели ниже рейтинга Пороха, а его рейтинг ниже плинтуса. тому що дві половини однієї дупи
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08.06.2021 15:49 Відповісти
Что-то сильно уж опустили Кличко.
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08.06.2021 15:49 Відповісти
Смешко почти 10%? Ну да ну да Президентський рейтинг: 27,3% - за Зеленського, 14,6% - за Порошенка, 11,9% - за Тимошенко, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 7256
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08.06.2021 16:13 Відповісти
Тянут мутнорылое,как бы уши не оторвали Президентський рейтинг: 27,3% - за Зеленського, 14,6% - за Порошенка, 11,9% - за Тимошенко, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 6507
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08.06.2021 16:19 Відповісти
Президентський рейтинг: 27,3% - за Зеленського, 14,6% - за Порошенка, 11,9% - за Тимошенко, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 3599
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08.06.2021 16:23 Відповісти
То он наверное говорил про свою плечевую Ирку https://youtu.be/zE-Cy1KvVxU
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09.06.2021 03:38 Відповісти
Нє, ну з першою трійкою у наших рейтинголухів всьо стабільно. Гройсман цього разу просто недоплатив... А от хто така Кіра Рудик і як їй вдалося випхати з рейтингу цілого полковника? Президентський рейтинг: 27,3% - за Зеленського, 14,6% - за Порошенка, 11,9% - за Тимошенко, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 1448
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08.06.2021 16:37 Відповісти
Чтобы не писали ЗЕ-недибилы, но за Зеленского проголосует не менее 60% народа во втором туре. Се-ля-ви такова реальность, можете здесь кричать, хоть лопнуть.
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08.06.2021 16:54 Відповісти
Мрій і далі зефіл
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08.06.2021 17:13 Відповісти
ЗА ВАЩІ ГРОЩІ ЛЮБІ РЕЙТИНГИ Президентський рейтинг: 27,3% - за Зеленського, 14,6% - за Порошенка, 11,9% - за Тимошенко, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 5367

Хто повіре що за наркомана який не виконав ні одної своєї обіцянки та й ще збільшив
платню за комуналку, будуть голосувати люди? Майте совість, брехня брехнею, але ж
у розумних межах, бо станеться те що з Лукашенко і його 80 % на виборах....
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08.06.2021 17:13 Відповісти
клован побив рекорд, коли йому намалювали аж 73%. Навіть прохфессор на таке не наважувався, лише лука мудіщєв
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08.06.2021 17:29 Відповісти
Президентський рейтинг: 27,3% - за Зеленського, 14,6% - за Порошенка, 11,9% - за Тимошенко, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 4437
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08.06.2021 17:17 Відповісти
Цікаво , що цей опрос був проведений не зовсім незалежним смі . А в порошенка таки в два рази менший рейтинг чим у зеленського . У Юлі рейтинг трохи підвищився .
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08.06.2021 17:50 Відповісти
"А в Порошенка таки в два рази менший рейтинг чим у зеленського " И кто тебе это сказал?

Какая последняя инстанция?
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08.06.2021 18:30 Відповісти
Після четвертої серії хвільму бігуса думаю , що прихильників п"ятого президента дещо поменшає ... .
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08.06.2021 17:54 Відповісти
Кто такой Бигус? Что за цаца? Спросите у него, где он берет какие-то там пливкы?
Уж не ФСБ-шный ли родственничок ими снабжает?
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08.06.2021 18:28 Відповісти
В августе 2020 года БИГУС был внесён в базу данных сайта «Миротворец»
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08.06.2021 18:44 Відповісти
НЕ ПРОСТО У ФСБ: РОДИЧІ ЖУРНАЛІСТА ДЕНИСА БІГУСА ВИЯВИЛИСЯ ЩЕ Й НАБЛИЖЕНИМИ ДО КРЕМЛЯ
https://www.umoloda.kiev.ua/number/3435/180/131480/
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08.06.2021 19:07 Відповісти
Журналистка проекта ДЕНИСА БИГУСА Леся Иванова, как выяснилось, имеет крымские корни. И ничего здесь страшного или удивительного, конечно, нет. А особенно, если человек после крымских событий едва ли не в каждом своем сюжете называет Россию агрессором, беспощадно критикуя тех, кто посещает Крым.

Но странно и двояко все это выглядит, когда тот же человек имеет родственников с российскими паспортами. И не дальних, а родного отца, умалчивая этот факт
"Отец Леси - Иванов Олег Николаевич. Судя по открытым данным, он занимается компьютерными технологиями, а конкретно, программированием. Проживает в Симферополе и имеет регистрацию частного предпринимателя.
"Согласно карточке (форма 1П), что есть в распоряжении редакции, Иванов побежал получать российское гражданство и паспорт РФ фактически сразу после «крымского» референдума (имел место 16 марта). А уже 17 апреля отец Леси подал заявление об отказе от украинского паспорта и замену его на российский.
Выяснив такую ​​ранее скрытую информацию о «российско-родственных» связях, вспоминается тот факт, что и сам Денис Бигус (руководитель Леси) через родственников имеет отношение к РФ.
Здесь достаточно процитировать «Википедию»:
«Жена Дениса Бигуса Екатерина Игоревна Соболева. Ее дядя Олег Соболев - бывший контрразведчик ФСБ, ныне занимается большим бизнесом. А его сын Андрей Соболев - подполковник ФСБ России».


https://my.ua/news/cluster/2021-03-18-145027-ukrainskaia-zhurnalistka-rassledovatel-ivanova-skryla-ottsa-s-rossiiskim-pasportom-smi
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08.06.2021 19:23 Відповісти
ПЛЕНКИ МЕДВЕДЧУКА БИГУС МОГ ПОЛУЧИТЬ ТОЛЬКО ОТ РОССИЙСКИХ СПЕЦСЛУЖБ ЧЕРЕЗ ОФИС ПРЕЗИДЕНТА - источники среди силовиков
[22:30 19 мая 2021 года ]
Украинские спецслужбы не имели записей телефонных разговоров Виктора Медведчука по состоянию на 2020 год. Сразу три независимых источника, связанные с СБУ и ОГПУ, утверждают, что ни Служба безопасности, ни Офис генпрокурора не имели в своем распоряжении записи, которые опубликовал Денис Бигус. По меньшей мере, их не было на конец 2020 года, пишет Обозреватель.
Этот тезис косвенно подтверждает тот факт, что появились они лишь сейчас, спустя два года президентства Владимира Зеленского.
Сам журналист тоже не объясняет происхождения более 10 часов переговоров Медведчука с пророссийскими террористами.
Получается, что пленки Медведчука слили российские спецслужбы. Обращает внимание тот факт, что программа Бигуса вышла в эфир за три дня до итоговой пресс-конференции Зеленского. Хотя еще в начале выпуска Бигус признается, что планировал премьеру на июнь.
Похоже, и ОП, и украинских журналистов втянули в спецоперацию одной из кремлевских башен по устранению конкурента. Дело в том, что Медведчук конкурирует с Дмитрием Козаком за контроль над рынком горюче-смазочных материалов оккупированного Донбасса. Это тот самый Дмитрий Козак, который является близким советником Путина и партнером украинской власти на переговорах по мирному урегулированию.
А так как Козак имеет прямые контакты с Киевом, ценность Медведчука с его 5% рейтингом для Москвы резко упала.
https://ukrrudprom.com/news/Plenki_Medvedchuka_Bigus_mog_poluchit_tolko_ot_rossiyskih_spetss.html
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08.06.2021 21:12 Відповісти
"Фабрика фейков". Медведчук прокомментировал пленки Бигуса и встречи с Порошенко
21.05.2021, 12:35
https://news.liga.net/politics/news/fabrika-feykov-medvedchuk-prokommentiroval-plenki-bigusa-i-vstrechi-s-poroshenko
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08.06.2021 21:13 Відповісти
Президентський рейтинг: 27,3% - за Зеленського, 14,6% - за Порошенка, 11,9% - за Тимошенко, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 9055 . Ти дуже наївний . ! Бігусь може зняти - про зраду Пороха , серій , хоч і більше ніж в Санта Барбарі . Пофіг . У Порошенка дуже стійке електоральне поле . Ніяким Бігусям зруйнувати його не вдасться . Президентський рейтинг: 27,3% - за Зеленського, 14,6% - за Порошенка, 11,9% - за Тимошенко, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 1112 .
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09.06.2021 00:07 Відповісти
То есть - *********** можно ещё свободно поднимать тарифы на комуналку, поднимать пенсионный возраст, отдыхать за границей не 10 раз в году, а двадцать и главное - жарить шашлыки каждую неделю. ******* украинский нарид.
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08.06.2021 18:21 Відповісти
Чи неправдиві рейтенги, чи у нас стільки тупого народу.
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08.06.2021 18:29 Відповісти
Всього потроху...))))
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08.06.2021 19:43 Відповісти
"В течение ближайших недель USAID создаст антикоррупционную оперативную группу, которая будет активизировать, усиливать и интегрировать и координировать работу всего Агентства по борьбе с коррупцией в Украине , основываясь на опыте ведущих внутренних и иностранных экспертов" выступление на международной конференции Democracy in Action: Zero Corruption Conference.
За этой в общем то невинной фразой скрыт глубокий смысл всей политики Байдена по отношению к Зеленскому.


Байдену, судя по всему, надоели разговоры украинской стороны о борьбе с коррупцией и он решил использовать сторонний механизм для точного определения ситуации С КОРРУПЦИЕЙ РЕЖИМА ЗЕЛЕНСКОГО.


Первый объект - ковидный фонд. Исходные материалы - доклад главы Счетной палаты Украины Пацкана и закрытый доклад МВФ по результатам мониторинга выполнения Меморандума с МВФ подписанного Украиной.
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08.06.2021 18:40 Відповісти
Походу скоро будет вторая серия фильма "не нозывай миня дэбилом ато я праголасую за Зиленскава!"
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08.06.2021 18:56 Відповісти
У януковоща перед подіями на Майдані був рейтинг близько 27%...
Співпадіння?!
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08.06.2021 19:40 Відповісти
Ось так і буде Україна ще довго гойдатися без будь якого просування вперед з таким "електоратом". Нажаль.*****!!
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08.06.2021 19:59 Відповісти
Что Зеленский последний месяц несет какую то сепарскую чушь.
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08.06.2021 21:52 Відповісти
ой зрадазрада.
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08.06.2021 23:08 Відповісти
Кремлівці надувають рейтинг зелених - Ексклюзивне відео
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09.06.2021 04:40 Відповісти
Не бачать люди, не навчилися Українці обирати Президента. Надії на якесь відчутне покращення немає з такими обличчями у рейтингах.
P. S. Зєля свою роботи виконує - порошенко рейтінг підіймає.
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09.06.2021 10:32 Відповісти
Народ в нас дійсно дуже не розумний. Їх дуже легко обманути. 73% це ті кого обманули Зеленський з Коломойським, 25% це ті кого обманув Порошенко.
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09.06.2021 21:44 Відповісти
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