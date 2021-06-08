Більш як половина українців не підтримують балотування Зеленського на другий термін, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА
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Балотування президента Володимира Зеленського на другий термін підтримують 37% українців.
Про це свідчать дані соціологічного опитування КМІС, передає Цензор.НЕТ.
Респондентам ставили питання, чи підтримують вони балотування Володимира Зеленського на другий президентський термін.
"У цілому, 37% респондентів підтримують балотування на другий термін, не підтримують – 54,5%", - йдеться в повідомленні.
Упродовж 27 травня - 1 червня 2021 року Київський міжнародний інститут соціології провів всеукраїнське опитування громадської думки. Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів) з квотним відбором опитано 2000 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.
У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.
Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% - для показників, близьких до 10%, 1,1% - для показників, близьких до 5%.
Будь ласка, зачекайте...
У 2021 році уже, як бачимо, 37% виборців бажають бачити його президентом.
Тобто, маємо +7% за половину першого президентського терміну.
Якщо тренд не зміниться, то у 2024 році за Зеленського у першому турі виборів проголосують 44% виборців.
Хм... Знаєте, при таких цифрах навіть перемога у першому турі здається мені досить імовірною. Так, дійсно, кращого президента в Україні ще не було!
2010 рік, перший тур, Янукович - 35%
Если бы выборы Президента Украины проходили в марте 2012 года, 21,7% опрошенных (среди тех, кто принял бы участие в выборах) проголосовали бы за В.Януковича, 19,8% - за Ю.Тимошенко, 10,8% - за А.Яценюка, 7,9% - за В.Кличко, 6,2% - за П.Симоненко, 3,8% - за С.Тигипко, 3,6% - за О.Тягнибока, 3,1% - за А.Гриценко, 1,4% - за Н.Королевскую, 1,3% - за В.Литвина, 0,7% - за В.Ющенко. Других кандидатов поддержали 3,4%, не поддержали бы ни одного - 3,8%, не определились - 12,5%.
Як видно, в Януковича падіння за 2 роки склало 13%.
А якщо він посадить у тюрягу солодку парочку Медведчука та Порошенка, і гарненько розкуркулить ворюгу Ахмєтова, то 73% голосів у першому турі йому гарантовано, запевняю вас.
Президент - Яценюк
Премьер - Гройсман
Глава РНБО - Пастор
Министр иностранных дел - Порошенко
Министр обороны - Забродский
Министр черезвычайных ситуаций - Тимошенко