Більш як половина українців не підтримують балотування Зеленського на другий термін, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Балотування президента Володимира Зеленського на другий термін підтримують 37% українців.

Про це свідчать дані соціологічного опитування КМІС, передає Цензор.НЕТ.

Респондентам ставили питання, чи підтримують вони балотування Володимира Зеленського на другий президентський термін.

"У цілому, 37% респондентів підтримують балотування на другий термін, не підтримують – 54,5%", - йдеться в повідомленні.

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Упродовж 27 травня - 1 червня 2021 року Київський міжнародний інститут соціології провів всеукраїнське опитування громадської думки. Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів) з квотним відбором опитано 2000 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% - для показників, близьких до 10%, 1,1% - для показників, близьких до 5%.

Також читайте: Президентський рейтинг: 27,3% - за Зеленського, 14,6% - за Порошенка, 11,9% - за Тимошенко, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА