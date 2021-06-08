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Більш як половина українців не підтримують балотування Зеленського на другий термін, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

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Більш як половина українців не підтримують балотування Зеленського на другий термін, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Балотування президента Володимира Зеленського на другий термін підтримують 37% українців.

Про це свідчать дані соціологічного опитування КМІС, передає Цензор.НЕТ.

Респондентам ставили питання, чи підтримують вони балотування Володимира Зеленського на другий президентський термін.

"У цілому, 37% респондентів підтримують балотування на другий термін, не підтримують – 54,5%", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 48% українців проголосували б на референдумі за вступ до НАТО, - опитування "Рейтингу"

Більш як половина українців не підтримують балотування Зеленського на другий термін, - опитування КМІС 01

Упродовж 27 травня - 1 червня 2021 року Київський міжнародний інститут соціології провів всеукраїнське опитування громадської думки. Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів) з квотним відбором опитано 2000 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% - для показників, близьких до 10%, 1,1% - для показників, близьких до 5%.

Також читайте: Президентський рейтинг: 27,3% - за Зеленського, 14,6% - за Порошенка, 11,9% - за Тимошенко, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+59
37% респондентов поддерживают баллотирование на второй срок

Значит надо продолжать снимать с дегенератов последние трусы пока у зебилов желудок к спине не прилипнет.
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08.06.2021 10:28
+30
Лично я поддерживаю еще один срок зеленского. Этот срок он должен отбывать пожизненно с конфискацией
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08.06.2021 11:00
+27
Зеленскому живым бы дожить и прервать досрочно свой 1 срок... страна у БЕ-ЗДНЕ экономика в оппе... политика президента это бред наркомана со стажем... какой ляд еще Вавке 2 срок? ему бы в первом живым калекой выползти ..успеть...
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08.06.2021 10:36
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як кажуть, що сміх без причини - признак дурачини. Що може бути смішного коли він дуже розумна людина, військовий, доктор технісних наук (спеціаліст в управлінні бойлвими ракетами), патріот. Смешко не без недоліків, але має достатньо багато плюсів. В теперішній ситуації крім нього нема за кого голосувати, щоб мати шанс врятувати країну. До речі Смешко категорично проти "ринку землі" в теперішній час. Мене цікавить, що ви смішного знаходите і за кого пропонуєте голосувати? І що ви знаходите в тій людині за кого по вашому треба годосувати.
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09.06.2021 14:59 Відповісти
У 2019 році бажання Зеленського висуватись на виборах президента України підтримували 30% виборців. Це абсолютно точна цифра, підтверджена результатами виборів у першому турі.
У 2021 році уже, як бачимо, 37% виборців бажають бачити його президентом.
Тобто, маємо +7% за половину першого президентського терміну.
Якщо тренд не зміниться, то у 2024 році за Зеленського у першому турі виборів проголосують 44% виборців.
Хм... Знаєте, при таких цифрах навіть перемога у першому турі здається мені досить імовірною. Так, дійсно, кращого президента в Україні ще не було!
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09.06.2021 03:02 Відповісти
йде прямо за графіком Якубовича! Той теж зростав ударними темпами
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09.06.2021 07:42 Відповісти
Ой, я тут трішки помилився. До 2024 року ще 3 роки, тому при незмінному тренді (якщо припустити що так буде) рейтинг Зеленського на момент виборів складе 48%. Так що перемога в 1 турі дуже ймовірна.
А якщо він посадить у тюрягу солодку парочку Медведчука та Порошенка, і гарненько розкуркулить ворюгу Ахмєтова, то 73% голосів у першому турі йому гарантовано, запевняю вас.
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09.06.2021 08:05 Відповісти
тем временем в параллельной реальности )))
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09.06.2021 08:32 Відповісти
що сказати хотіли?
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09.06.2021 09:27 Відповісти
37% достаточно для победы Зе.
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09.06.2021 03:44 Відповісти
Це все тому, що українців дурять шахраї політики і олігархи через спец технології. Хтось сказав, що демократія це погано, але відсутність демократії набагато гірше. Головні наші біди не в тому що українці не розбираються в політиці, а в відсутності в нас демократії. Феодальна кланово-олігархічна система. Головна опора цієї системи це олігархічна система виборів. Місця в виборчих бюлетенях скуповують ставленики олігархії за, небаченого ніде в світі розміру, "виборчу"заставу. От із мерзотників ставленників олігархії ми тупо й обираємо. Ото й результат.
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09.06.2021 05:30 Відповісти
Зверніть увагу на обіцянки політиків перед виборами і як вони виконують обіцянки. А ви кажете що народ ніхто не дурить. Дурять, та й ще використовують професійні технології обдурювання людей.
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09.06.2021 06:20 Відповісти
наприклад використовують ботів
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09.06.2021 07:44 Відповісти
І подивіться наступний коментар (Кірієнко). То правда. А ви кажете не дурять.
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09.06.2021 06:23 Відповісти
уявіть собі - живуть! Як Голобородька в серіалі (а не як клоун у житті)
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09.06.2021 07:45 Відповісти
37% у гарячці або після ширки - це забагато для " населення " .... як що не буде протестів , то плеснява дотре останки країни .... а був шанс обрати р.безсмертного ....або а. гриценка .... здається , ідіоти оберуть знову акусь гидоту та поїдуть мести вулицю у єропі "за велику " зарплатню !!! тьфу !!!
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09.06.2021 09:09 Відповісти
КОРОЧЕ!
Президент - Яценюк
Премьер - Гройсман
Глава РНБО - Пастор
Министр иностранных дел - Порошенко
Министр обороны - Забродский
Министр черезвычайных ситуаций - Тимошенко
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09.06.2021 10:36 Відповісти
Народ в нас дійсно дуже не розумний. Їх дуже легко обманути. 73% це ті кого обманули Зеленський з Коломойським, 25% це ті кого обманув Порошенко.
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09.06.2021 21:32 Відповісти
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