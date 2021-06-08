Детективи взяли на гарячому суддю, що отримала $2500 хабаря за ухвалення "правильного" рішення, - агент НАБУ Шевченко. ФОТО
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На Дніпропетровщині детективи НАБУ взяли на гарячому чергову суддю, яка вимагала хабар за ухвалення "правильного" рішення.
Про це пише на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук агент НАБУ Євген Шевченко, інформує Цензор.НЕТ.
За його даними, служителька Феміди вимагала та отримала хабар у розмірі $2500 за ухвалення "правильного" рішення в цивільній справі.
"Сподіваюсь, наявність у кабінеті прапора та герба України буде прийнято судом за обставини, які пом’якшують покарання", - іронічно зазначив Шевченко.
Топ коментарі
+16 Джон Зойдберг cb913b8d
показати весь коментар08.06.2021 10:57
+10 Sharl
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+6 надежда панченко
показати весь коментар08.06.2021 10:42
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Ніт, ведь Зеленский обещалъ - "весна прийдет сажать будем"
Минус налоги (18% подоходный, 1,5% военный сбор). Прожиточный на 1 января - 2270 грн.
Итого минимально зарплата судьи районного суда "на руки" 63043 грн. 58 коп.
А максимально (город-миллионник, выслуга 35 лет, председатель суда, доктор юридических наук, допуск "совершенно секретно") - 134310 грн. 23 коп.
Судя по фотографии - явно молодая судья, так что не будет там 80% доплаты за стаж. Допуски по секретности - как правило судьям Верховного Суда дают и судьям, которые военные дела рассматривают, то есть тоже мимо. Доктор наук - не думаю, раз молодая. Ну и город-миллионник тоже вряд ли, тогда бы не писали, что "на Днепропетровщине", писали бы "в Днепре", скорее райцентр какой-то.
Так что зарплата по данной новости где-то в районе 70 тыс. грн. / мес., а не в "несколько сотен тысяч гривень". То есть взять хотела где-то месячную зарплату свою за одно это дело. Хотя, согласен, это всё равно не повод брать взятки (какая бы зарплата не была - тебя за верёвку на эту работу никто не тащил).
Что касается НАБУ - конечно хорошо, что раскрыли. Но этот правоохранительный орган обходится налогоплательщика недёшево. Едва ли меньше миллиарда гривень в год. Если "весь їх доробок" - это взятка в 2,5 тыс. долларов, то это называется "стрелять из пушек по воробьям". С таким уровнем коррупции и полиция с СБУ / прокуратурой могла бороться. А то плюсом куча бюджетных расходов, а на выходе что ? Невыгодно это для налогоплательщиков, такая "борьба с коррупцией". Мелковато.
Но сам факт раскрытия, да, можно только приветствовать. Тут без вопросов.
Уважаемые люди в этой стране, продают свои товары за евро-доллары. Соответственно все цены, также в евро-долларах, только в пересчете на гривну. Цены на продукты в некоторых странах ЕС дешевле процентов на 25-30 чем в Украине. Если все продается по ценам как в Европе, а то и дороже в 1,5-2 раза, то какой смысл получать зарплату в гривне? Пересчитайте 100 000 гривен в евро - это будет 3000. И разделите на 1,5-2 так как стоимость проживания на этой территории выше. 3000 евро это по вашему зарплата судьи? Я сейчас даже не намекаю на подковерные схемы и как работает система. О какой жадности вы сейчас говорите? И кто по вашему те люди, которые работают за 7000 грн.?