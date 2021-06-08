УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5322 відвідувача онлайн
Новини Події Хабарники
14 252 45
НАБУ (3427) хабар (3992) Дніпропетровщина (2370) суддя (1423) Шевченко Євген (138)

Детективи взяли на гарячому суддю, що отримала $2500 хабаря за ухвалення "правильного" рішення, - агент НАБУ Шевченко. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Події

На Дніпропетровщині детективи НАБУ взяли на гарячому чергову суддю, яка вимагала хабар за ухвалення "правильного" рішення.

Про це пише на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук агент НАБУ Євген Шевченко, інформує Цензор.НЕТ.

За його даними, служителька Феміди вимагала та отримала хабар у розмірі $2500 за ухвалення "правильного" рішення в цивільній справі.

"Сподіваюсь, наявність у кабінеті прапора та герба України буде прийнято судом за обставини, які пом’якшують покарання", - іронічно зазначив Шевченко.

Детективи взяли на гарячому суддю, що отримала $2500 хабаря за ухвалення правильного рішення, - агент НАБУ Шевченко 01

Також читайте: Слідчого й оперативника поліції впіймали на хабарі 2 тис. дол. на Житомирщині, - ДБР. ФОТО

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+16
Детективи взяли на гарячому суддю, що отримала $2500 хабаря за ухвалення "правильного" рішення, - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 2242
показати весь коментар
08.06.2021 10:57
+10
спорим что этой судье ничего не будет? даже не на секунду не сомневаюсь!!!
показати весь коментар
08.06.2021 10:26
+6
Суддям установили зарплаты в несколько сотен тысяч гривен, что б они не брали взятки, а жадность все равно погубила.
показати весь коментар
08.06.2021 10:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
хотелось бы видеть информацию, что взяли судью при получении взятки в 2 500 тыс дол
показати весь коментар
08.06.2021 10:25 Відповісти
А 2500-это норма?
показати весь коментар
08.06.2021 10:35 Відповісти
нет, конечно - но тех, кто берет миллионами как-то ни одного не взяли даже показать
показати весь коментар
08.06.2021 10:41 Відповісти
Только вчера была была информация про Е. Мазурову на этом сайте. Не заметили?
показати весь коментар
08.06.2021 10:45 Відповісти
спорим что этой судье ничего не будет? даже не на секунду не сомневаюсь!!!
показати весь коментар
08.06.2021 10:26 Відповісти
а может и будет - не поделилась с кем надо, переведут в суд в другое место
показати весь коментар
08.06.2021 10:42 Відповісти
ага, переведут на повышение в конституционный суд в Киев. во-вторых, что то вы Натали пургу гоните... 2500 не делится т.к. сумма для судейских уж больно мизерная. они привыкли ворочать смами на которые можно маетки с бассейнами и ставами покупать, пентхаузы, мерседесы и порши, брюлики и роллексы, яхты и катера, отдыхать на Карибах и в Ницце.... а 2500 это так на булавки и на бензин для мэрса.....
показати весь коментар
08.06.2021 11:01 Відповісти
об этом я и говорю - слили мелкую рыбку, крупные не ловятся по идеологическим причинам
показати весь коментар
08.06.2021 11:33 Відповісти
Тупицкий єто мелкая рьіба?
показати весь коментар
08.06.2021 15:02 Відповісти
а что, его кто-то посадил? суд-то его, карманный можно сказать
показати весь коментар
09.06.2021 09:46 Відповісти
"спорим что этой судье ничего не будет?"

Ніт, ведь Зеленский обещалъ - "весна прийдет сажать будем" Детективи взяли на гарячому суддю, що отримала $2500 хабаря за ухвалення "правильного" рішення, - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 4008
показати весь коментар
08.06.2021 20:12 Відповісти
уже скоро половина лета и что? кому ты веришь? ну жди жди, он тебе еще и не то наообещает, ты только голосуй за него исправно и по приколу , ну так же как и в первый раз.....
показати весь коментар
08.06.2021 20:24 Відповісти
Это же сарказм. Детективи взяли на гарячому суддю, що отримала $2500 хабаря за ухвалення "правильного" рішення, - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 6770

Детективи взяли на гарячому суддю, що отримала $2500 хабаря за ухвалення "правильного" рішення, - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 2450
показати весь коментар
08.06.2021 20:40 Відповісти
Як приклад: https://www.pravda.com.ua/news/2021/06/3/7295918/
показати весь коментар
08.06.2021 18:31 Відповісти
Як приклад: https://www.pravda.com.ua/news/2021/06/3/7295918/
показати весь коментар
08.06.2021 18:31 Відповісти
Думаю она подаст в суд имени Тупицкого или Вовка и отсудит моральную компенсацию, мусора часто делают так после преступных действий
показати весь коментар
08.06.2021 19:48 Відповісти
Шевченко вовкодав, красава!
показати весь коментар
08.06.2021 10:35 Відповісти
Главное чтоб посадили потом, а то опять нарушение процедуры, ошибка в протоколе)))
показати весь коментар
08.06.2021 10:35 Відповісти
Суддям установили зарплаты в несколько сотен тысяч гривен, что б они не брали взятки, а жадность все равно погубила.
показати весь коментар
08.06.2021 10:42 Відповісти
Судя по сообщению (судья с Днепропетровщины, гражданское дело), это судья обычного районного суда. Там зарплата согласно ст. 135 Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей". Базовый должностной оклад - 30 прожиточных минимумов на 1 января каждого года и повышающие коэффициенты : 1,1 - если населённый пункт свыше 100 тыс. человек, 1,2 - 500 тыс. человек, 1,25 - 1 миллион человек + за выслугу лет от 15 % (свыше 3 лет) до 80 % (свыше 35 лет) + за выполнение административных функций 5 % зам. председателю суда и 10% председателю суда + за учёную степень 15 % за кандидата и 20 % за доктора наук + за секретность 5 % за "секретно" и 10 % за "совершенно секретно".

Минус налоги (18% подоходный, 1,5% военный сбор). Прожиточный на 1 января - 2270 грн.

Итого минимально зарплата судьи районного суда "на руки" 63043 грн. 58 коп.
А максимально (город-миллионник, выслуга 35 лет, председатель суда, доктор юридических наук, допуск "совершенно секретно") - 134310 грн. 23 коп.
Судя по фотографии - явно молодая судья, так что не будет там 80% доплаты за стаж. Допуски по секретности - как правило судьям Верховного Суда дают и судьям, которые военные дела рассматривают, то есть тоже мимо. Доктор наук - не думаю, раз молодая. Ну и город-миллионник тоже вряд ли, тогда бы не писали, что "на Днепропетровщине", писали бы "в Днепре", скорее райцентр какой-то.
Так что зарплата по данной новости где-то в районе 70 тыс. грн. / мес., а не в "несколько сотен тысяч гривень". То есть взять хотела где-то месячную зарплату свою за одно это дело. Хотя, согласен, это всё равно не повод брать взятки (какая бы зарплата не была - тебя за верёвку на эту работу никто не тащил).

Что касается НАБУ - конечно хорошо, что раскрыли. Но этот правоохранительный орган обходится налогоплательщика недёшево. Едва ли меньше миллиарда гривень в год. Если "весь їх доробок" - это взятка в 2,5 тыс. долларов, то это называется "стрелять из пушек по воробьям". С таким уровнем коррупции и полиция с СБУ / прокуратурой могла бороться. А то плюсом куча бюджетных расходов, а на выходе что ? Невыгодно это для налогоплательщиков, такая "борьба с коррупцией". Мелковато.

Но сам факт раскрытия, да, можно только приветствовать. Тут без вопросов.
показати весь коментар
08.06.2021 12:24 Відповісти
В Чернигове больше получают, судья Логвина
показати весь коментар
08.06.2021 19:50 Відповісти
Не погубила, а победила!
показати весь коментар
08.06.2021 12:28 Відповісти
надежда панченко
Уважаемые люди в этой стране, продают свои товары за евро-доллары. Соответственно все цены, также в евро-долларах, только в пересчете на гривну. Цены на продукты в некоторых странах ЕС дешевле процентов на 25-30 чем в Украине. Если все продается по ценам как в Европе, а то и дороже в 1,5-2 раза, то какой смысл получать зарплату в гривне? Пересчитайте 100 000 гривен в евро - это будет 3000. И разделите на 1,5-2 так как стоимость проживания на этой территории выше. 3000 евро это по вашему зарплата судьи? Я сейчас даже не намекаю на подковерные схемы и как работает система. О какой жадности вы сейчас говорите? И кто по вашему те люди, которые работают за 7000 грн.?
показати весь коментар
08.06.2021 12:50 Відповісти
На сайте петиций президенту регулярно выставляется требование пенсии судьям начислять по закону (максимум да 10 прожиточных минимумов). Но сами судьи блокируют этот Пенсионный закон. Откаты + заоблачные пенсии - пир во время чумы и нищеты большинства пенсионеров!!! ПОЗОР! Голосуйте в петициях чтобы заставить власть пересмотреть пенсии судьям.
показати весь коментар
08.06.2021 10:51 Відповісти
Детективи взяли на гарячому суддю, що отримала $2500 хабаря за ухвалення "правильного" рішення, - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 2242
показати весь коментар
08.06.2021 10:57 Відповісти
...в кожен кабінет суддів і зал засідань. Можна в кожну спальню суддів.
показати весь коментар
08.06.2021 12:03 Відповісти
а почему не писать - застрелена при задержании.....
показати весь коментар
08.06.2021 11:13 Відповісти
...або подавилася, коли знищувала вєщь-доки. Детективи взяли на гарячому суддю, що отримала $2500 хабаря за ухвалення "правильного" рішення, - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 6690
показати весь коментар
08.06.2021 12:05 Відповісти
Шевченка в керівництво НАБУ.
показати весь коментар
08.06.2021 11:23 Відповісти
Часть взяток идет в Киев.
показати весь коментар
08.06.2021 11:43 Відповісти
И шо у судьи таки нет фамилии? Сумма такая плевая шо и разговора не стоит.....небось соседи курятник делили. А тетка еще молодая ,малоопытная,могла секретаря послать за конвертом.
показати весь коментар
08.06.2021 12:02 Відповісти
...або мотузку з віконця спустити, або в туалеті на голову впали Детективи взяли на гарячому суддю, що отримала $2500 хабаря за ухвалення "правильного" рішення, - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 6175
показати весь коментар
08.06.2021 12:07 Відповісти
Новик Лали Мурманивна..
показати весь коментар
08.06.2021 12:29 Відповісти
В первую очередь кого надо было разгонять, это суды и набирать студентов выпускников. А потом уже ВР и прочее.
показати весь коментар
08.06.2021 13:03 Відповісти
мало
показати весь коментар
08.06.2021 13:17 Відповісти
Теж мені,новина. Як взяли,так і відпустять. І клала вона з великим прибором га все і всіх.
показати весь коментар
08.06.2021 14:25 Відповісти
А хто там верещал, що суддям та прочим тварям треба платити високу зарплату, щоб вони не брали хабарі? Платимо зараз скількі, більше 100 000 гривень на місяць і що? Може не в зарплатні діло?!
показати весь коментар
08.06.2021 14:45 Відповісти
За последнее время уже 6 судей присели по приговору суда (кто не вкурсе)
показати весь коментар
08.06.2021 15:07 Відповісти
нужно судьям еще зарплату повысить, а то сто тысяч гривен это не деньги, нужно по миллиону платить.
показати весь коментар
08.06.2021 15:47 Відповісти
Может все таки начнем их топить и вешать , а то и так с бюджетом туго.
показати весь коментар
08.06.2021 20:22 Відповісти
вешать нет, а всех вывести за штат и каждого через полиграф и реестры имущества прогнать, как минимум.
показати весь коментар
09.06.2021 08:25 Відповісти
$ 2 500,мабуть за 2,5 роки менше сроку...
показати весь коментар
08.06.2021 18:22 Відповісти
Как обмельчали судьи при Осле , работают уже за три копейки . Где подевались зварычи засевающие кабинеты баксами , чаусы с трехлитровыми банками баксов посаженными на поле чудес в собственном огороде .
показати весь коментар
08.06.2021 20:20 Відповісти
ты несомненно прав сразу вспоминаються стихи Баркова которые мы переприсывали в институте назва "Лука Мудищев". - " .... поизмельчали все людишки , веух уж нет- одни икшиух!!!"
показати весь коментар
08.06.2021 20:29 Відповісти
Внимание вопрос: через сколько часов данный судья будет восстановлен на рабочем месте?!
показати весь коментар
08.06.2021 21:47 Відповісти
 
 