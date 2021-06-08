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Білорусь (5973) диктатура (55) Лукашенко (2310) кримінальна відповідальність (185)

Лукашенко посилив покарання за протести в Білорусі, а також за поширення "забороненої інформації" інтернет-ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Лукашенко посилив покарання за протести в Білорусі, а також за поширення

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, підписав закон про посилення відповідальності за порушення порядку проведення масових заходів. Посилюється відповідальність за участь та організацію групових дій, що грубо порушують громадський порядок.

Документ у вівторок опубліковано на національному правовому інтернет-порталі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Згідно з ним, до відповідальності за неодноразове порушення порядку організації або проведення масових заходів можуть притягати осіб, які двічі протягом року були засуджені за статтею 24.23 КоАП за несанкціоновані акції і протягом року після другого стягнення знову порушили законодавство про масові заходи.

За це загрожує арешт, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на строк до трьох років.

Посилюється й відповідальність за участь та організацію групових дій, що грубо порушують громадський порядок. Раніше за таке порушення можна було отримати до трьох років обмеження або позбавлення волі. Цей закон передбачає покарання до чотирьох років позбавлення волі або від двох до п’яти років обмеження волі.

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Передбачена кримінальна відповідальність за участь в екстремістському формуванні та сприянні екстремістській діяльності. За залучення до екстремістської діяльності і "інше сприяння" такій діяльності загрожує до чотирьох років обмеження волі або від двох до шести років в'язниці.

У документі прописана кримінальна відповідальність для власників інтернет-ресурсів за поширення забороненої інформації. Якщо таке діяння було вчинено повторно протягом року, покарати можуть штрафом, а також застосувати до двох років позбавлення волі.

За "умисне незаконне надання інформації про приватне життя і персональні дані іншої особи без її згоди, за реабілітацію нацизму" також вводиться кримінальна відповідальність. Якщо громадянина двічі за рік засудили за пропаганду, демонстрацію, розповсюдження нацистської символіки, зберігання з метою розповсюдження, йому може загрожувати до чотирьох років обмеження або позбавлення волі.

Відповідальність за вбивство міліціонерів і військовослужбовців також посилена: нижня планка піднята з 10 до 12 років позбавлення волі. Більш жорсткою стала і відповідальність за опір особам, які охороняють громадський порядок, насильство і погрози проти них і суддів, образу представників влади і їхніх близьких.

Посилено покарання за наклеп, заклики до дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці, наругу над державними символами, публічні заклики до несанкціонованих акцій.

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До того ж істотно посилюється відповідальність за ухилення від сплати податків. Максимальний термін ув'язнення за таке діяння, що призвело до заподіяння шкоди у великому розмірі, збільшується з трьох до семи років, а в особливо великому розмірі - з семи до дванадцяти років.

Зазначається, що основні положення закону набудуть чинності через 10 днів, деякі - через три місяці.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+6
Закон - це акт, що прийнятий легітимним представницьким органом влади в установленому порядку.
У даному випадку не може йтися про закон.
Розпорядився репресувати.
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08.06.2021 10:37
+5
Террор народа
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08.06.2021 10:33
+5
Да чего там ужесточать? Есть же методики! Снайперы, автоматчики, помповые ружья, светошумовые гранаты. Пусть посмотрят видео 18-20 февраля 2014-го года из Киева. Это украинцы взбеленились от таких вещей и раком власть поставили, а беларусов можно голыми руками брать и душить, уродовать и насиловать по тюрьмам. Они терпеливые.
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08.06.2021 10:35
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Скоро этот усатый придурок запретит появляться на свет детям, потому что они его еще не выбрали.
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08.06.2021 10:32 Відповісти
Кроме того потенциальные террористы
Лукашенко посилив покарання за протести в Білорусі, а також за поширення "забороненої інформації" інтернет-ЗМІ - Цензор.НЕТ 3933
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08.06.2021 10:57 Відповісти
Террор народа
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08.06.2021 10:33 Відповісти
Да чего там ужесточать? Есть же методики! Снайперы, автоматчики, помповые ружья, светошумовые гранаты. Пусть посмотрят видео 18-20 февраля 2014-го года из Киева. Это украинцы взбеленились от таких вещей и раком власть поставили, а беларусов можно голыми руками брать и душить, уродовать и насиловать по тюрьмам. Они терпеливые.
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08.06.2021 10:35 Відповісти
"Нацистская символика" - это вероятно бело-красный флаг и герб "Погоня". Так пол страны придется пересажать.
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08.06.2021 10:36 Відповісти
Закон - це акт, що прийнятий легітимним представницьким органом влади в установленому порядку.
У даному випадку не може йтися про закон.
Розпорядився репресувати.
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08.06.2021 10:37 Відповісти
Novyje sankciji dlia rezima namecajetsia ne tolko po vozduxu no i po suse zakrojem granici v Evropu,eto za nelegalov emu tak budet
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08.06.2021 10:38 Відповісти
ну что бульбаши у Вас окно в 3 месяца, а потом узаконенная севкорея по лукашенковски.....
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08.06.2021 10:38 Відповісти
КНР №2 растет.
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08.06.2021 10:50 Відповісти
Послушные рабы белорусы пожинают совковое наследие власти... Не захотели отстаивать свои права на свободу - ступайте в стойло!! Надеяться на милость царя это утопия Сталинская пропаганда. Усатый таракан продал Белорусь Кремлю в обмен на удержание своего трона... надолго ли???
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08.06.2021 10:56 Відповісти
Он уже подписал закон о передаче власти после себя комитетчикам.
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08.06.2021 11:41 Відповісти
по сути КГБ.
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08.06.2021 11:41 Відповісти
Ну шо сябры? Вазелин в руки и вперед на бульбафюрерскую бутылку!
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08.06.2021 11:01 Відповісти
больше цветоФФФФФФФФФФФ........
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08.06.2021 11:11 Відповісти
Помнится януковощ перед майданом тоже запрещал собираться больше трех, ужесточал наказания, усиливал ответственность...
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08.06.2021 11:20 Відповісти
шапкокрад далі початкової стадії "законотворчості" і точкових репресій не встиг піти.
Не організував він виконання тих "законів", що були пропихнуті 16 січня.
У Білорусі репресіивний механізм ефективно діє із 90-х років, включаючи таємні убивства дисидентів.
Так що білорусам важче.
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08.06.2021 11:26 Відповісти
Красно - коричневая чума заполняет все больше и больше пространства - РФ, Чечня, ОРДЛО, Приднестровье, Юж. Осетия, Абхазия, Крым, Карабах, Беларусь... кто следующий...
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08.06.2021 12:00 Відповісти
Тепер навіть з квітками скопом не погуляють ...
«Статья 3422 . Неоднократное нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий
Нарушение установленного порядка организации или проведения собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации, пикетирования, иного массового мероприятия, в том числе публичные призывы к организации или проведению собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации, пикетирования, иного массового мероприятия с нарушением установленного порядка их организации или проведения (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий), если это деяние совершено неоднократно, - наказывается арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок. Примечание. Для целей настоящей статьи деяние признается совершенным лицом неоднократно, если это лицо дважды в течение одного года подвергалось административному взысканию за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьей 24.23 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, и в течение года после наложения второго административного взыскания за такие деяния вновь нарушило порядок организации или проведения массовых мероприятий.».

Лукашенко посилив покарання за протести в Білорусі, а також за поширення "забороненої інформації" інтернет-ЗМІ - Цензор.НЕТ 5962
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08.06.2021 12:19 Відповісти
терпилы терпят? терпят. почему бы тогда богоподобному солнцеликому лукашеску и не резвиться, если никаких препятствий? вот он и резвиться.
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08.06.2021 14:58 Відповісти
 
 