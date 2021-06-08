Лукашенко посилив покарання за протести в Білорусі, а також за поширення "забороненої інформації" інтернет-ЗМІ
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, підписав закон про посилення відповідальності за порушення порядку проведення масових заходів. Посилюється відповідальність за участь та організацію групових дій, що грубо порушують громадський порядок.
Документ у вівторок опубліковано на національному правовому інтернет-порталі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Згідно з ним, до відповідальності за неодноразове порушення порядку організації або проведення масових заходів можуть притягати осіб, які двічі протягом року були засуджені за статтею 24.23 КоАП за несанкціоновані акції і протягом року після другого стягнення знову порушили законодавство про масові заходи.
За це загрожує арешт, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на строк до трьох років.
Посилюється й відповідальність за участь та організацію групових дій, що грубо порушують громадський порядок. Раніше за таке порушення можна було отримати до трьох років обмеження або позбавлення волі. Цей закон передбачає покарання до чотирьох років позбавлення волі або від двох до п’яти років обмеження волі.
Передбачена кримінальна відповідальність за участь в екстремістському формуванні та сприянні екстремістській діяльності. За залучення до екстремістської діяльності і "інше сприяння" такій діяльності загрожує до чотирьох років обмеження волі або від двох до шести років в'язниці.
У документі прописана кримінальна відповідальність для власників інтернет-ресурсів за поширення забороненої інформації. Якщо таке діяння було вчинено повторно протягом року, покарати можуть штрафом, а також застосувати до двох років позбавлення волі.
За "умисне незаконне надання інформації про приватне життя і персональні дані іншої особи без її згоди, за реабілітацію нацизму" також вводиться кримінальна відповідальність. Якщо громадянина двічі за рік засудили за пропаганду, демонстрацію, розповсюдження нацистської символіки, зберігання з метою розповсюдження, йому може загрожувати до чотирьох років обмеження або позбавлення волі.
Відповідальність за вбивство міліціонерів і військовослужбовців також посилена: нижня планка піднята з 10 до 12 років позбавлення волі. Більш жорсткою стала і відповідальність за опір особам, які охороняють громадський порядок, насильство і погрози проти них і суддів, образу представників влади і їхніх близьких.
Посилено покарання за наклеп, заклики до дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці, наругу над державними символами, публічні заклики до несанкціонованих акцій.
До того ж істотно посилюється відповідальність за ухилення від сплати податків. Максимальний термін ув'язнення за таке діяння, що призвело до заподіяння шкоди у великому розмірі, збільшується з трьох до семи років, а в особливо великому розмірі - з семи до дванадцяти років.
Зазначається, що основні положення закону набудуть чинності через 10 днів, деякі - через три місяці.
Будь ласка, зачекайте...
У даному випадку не може йтися про закон.
Розпорядився репресувати.
Не організував він виконання тих "законів", що були пропихнуті 16 січня.
У Білорусі репресіивний механізм ефективно діє із 90-х років, включаючи таємні убивства дисидентів.
Так що білорусам важче.
«Статья 3422 . Неоднократное нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий
Нарушение установленного порядка организации или проведения собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации, пикетирования, иного массового мероприятия, в том числе публичные призывы к организации или проведению собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации, пикетирования, иного массового мероприятия с нарушением установленного порядка их организации или проведения (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий), если это деяние совершено неоднократно, - наказывается арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок. Примечание. Для целей настоящей статьи деяние признается совершенным лицом неоднократно, если это лицо дважды в течение одного года подвергалось административному взысканию за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьей 24.23 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, и в течение года после наложения второго административного взыскания за такие деяния вновь нарушило порядок организации или проведения массовых мероприятий.».