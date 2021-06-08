"Якби Януковичу раніше сказали, що тут будуть казарми, то він би, напевно, довго сміявся": Пам'яті заступника командира загону "Азов" Олександра Павлюка (Чака)

5 червня 2021 року помер заступник командира по тилу полку "Азов" Олександр Павлюк (позивний Чак ). У 2018 році з одноденною екскурсією на базі "Азова" побував журналіст Радіо Свобода. Чак продемонстрував позиції українських воїнів і розповів про життя полку.

Як передає Цензор.НЕТ, з одноденною екскурсією на базі "Азова" побував кореспондент Радіо Свобода.

"Все, що зроблено, зроблено нашими руками, - гордо показує господарство заступник по тилу командира полку з позивним Чак. - Перебудовано, підведені комунікації, утеплено всі. Якщо б хтось Януковичу раніше сказав, що тут будуть казарми, то він би, напевно, довго сміявся".

Також Чак продемонстрував речовий і продуктовий склади. Воїн повторював, що до Національної гвардії у нього претензій немає, вони просто працюють у своїй системі координат на ті гроші, що їм виділяє держава, за правилами, встановленими цією державою.

"Для журналістів відкривають тушонку - "свою" і надіслану з НГУ. Надіслана - зі шматками шкіри і пахне не дуже, "своя" - хороша. Зроблені за одним ДСТУ на території України, "своя" - зовсім поруч в Мангуші (районний центр поруч з Маріуполем)", - розповідає кореспондент.

Для бійців закуповується все без тендеру, краще, відібране. Особливо розповідав Чак про їжу - на складі в "Азова" ящики фініків і енергетичних батончиків для снайперів і розвідки.

"Вони не повинні тягати за собою по сім кілограмових пакетів сухих пайків, крім зброї, боєприпасів, предметів особистої гігієни та іншого!" - пояснює воїн.

"Мене хрестили в православному храмі, тому що тато православний, а через тиждень в католицькому, тому що мама полячка, - так хто я такий?" У цей момент ми підійшли до розташованої на базі статуї Перуна. Колега запитав: "Це від Януковича залишилося?" - зазначив український воїн.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що передчасно пішов з життя заступник командира по тилу полку "Азов" 58-річний Олександр Павлюк, позивний "Чак".