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Новини За кордоном
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Байден (2328) Лавров (1472) Путін (21449) Женева (49)

У МЗС РФ не відкидають, що Лавров візьме участь у саміті Байдена і Путіна

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

У МЗС РФ не відкидають, що Лавров візьме участь у саміті Байдена і Путіна

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров може взяти участь у саміті РФ - США, який відбудеться 16 червня в Женеві.

Про це заявив заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Виходжу з того, що так. Але поки до кінця не проведено узгодження формату і складу. Гадаю, що в будь-якому випадку інформація поширюватиметься не по лінії МЗС", - сказав він, відповівши на питання чи поїде Лавров на саміт.

За його словами, участь посла Росії в США Анатолія Антонова і посла США в РФ Джона Саллівана в саміті також не відкидається, однак остаточного рішення поки немає.

"Рішень немає через те, що не узгоджено формат. Не далі як учора ми знову цим питанням займалися, можливо, американці ті чи інші позиції за останні години сформулювали, і тоді ми їх доопрацюємо максимально оперативно, і ясність з'явиться. На цей момент цього не відбулося", - зазначив дипломат.

Також читайте: Блінкен візьме участь у зустрічі Байдена з Путіним у Женеві, - Держдеп

Нагадаємо, президент США Джо Байден планує зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним 16 червня в Женеві - після участі в самітах G7, НАТО та ЄС-США.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
Старый конь там не нужон! На забой!
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08.06.2021 11:06
+4
И шо там эта лошать будет делать? Копытом чечётку отбивать?
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08.06.2021 11:07
+4
коксу нюхнёт и начнет перлы выдавать.....
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08.06.2021 11:10
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Старый конь там не нужон! На забой!
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08.06.2021 11:06 Відповісти
И шо там эта лошать будет делать? Копытом чечётку отбивать?
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08.06.2021 11:07 Відповісти
Стар он для чечетки, максимум поржать и воздух испортить!
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08.06.2021 11:39 Відповісти
коксу нюхнёт и начнет перлы выдавать.....
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08.06.2021 11:10 Відповісти
В роли переводчика?? Та да...только лошади можно доверить услышать как ***** Байден будет мордой в гавно макать...более никому..хотя наверное еще писькову но тот рылом не вышел...
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08.06.2021 11:10 Відповісти
Главное не забыть в начале разговора Байдена - "дэбилом, *****" обозвать
Тогда все будет пучком.
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08.06.2021 11:11 Відповісти
везут старую лошадь Лаврова как экспонат на показ??!!
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08.06.2021 11:12 Відповісти
у кого-нибудь есть под рукой капелька никотина? Очень надо, не для себя прошу...
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08.06.2021 11:13 Відповісти
Лучше кіло тротіла. Бо конь давно вже гєроїновий , йому капля нікотину для догонки.
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08.06.2021 11:17 Відповісти
Кацапйо якась сєкта ''свідєтєлей Калігули'' , чесслово. Всю дорогу новлять заперти свого обдолбаного коня як вєлікого діломата на якесь людське зібрання.
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08.06.2021 11:15 Відповісти
Я не понял. Зечем? Неужели Байден обещал привезти лошадке кокаин?
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08.06.2021 11:22 Відповісти
Похоже, никак не могут научить крысеныша говорить "Дебилы, Б.." вместо " кто так обзывается, тот сам так называется". А то ведь Байден может и повторить...
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08.06.2021 11:23 Відповісти
Злой гном путлер будет сидеть у него на плечах , чтоб на одном уровне глаза были !
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08.06.2021 11:28 Відповісти
С сего обосраного коня пора подковы сдирать, а его, все на уздечке таскают!
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08.06.2021 11:30 Відповісти
Скотобаза должна быть в полном составе ,Падлышева с Абортниковым надо взять еще и все кодло взять под стражу с мандатом ООН...
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08.06.2021 11:30 Відповісти
еще возьмут вальку-полстакана и маришку захарову и ну гудеть по чёрному.... а на яух ещё рашисты в Женеву ездят????
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08.06.2021 11:33 Відповісти
а шо участие лаврушки может в корне что то изменить??? да пусть едет, может в Женеве кизданётся от старости где-нибудь со сцены или до смерти обопьется швейцарским пивом с водкой и успешно закроет страницу рашистской дипломатии.....
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08.06.2021 11:31 Відповісти
У МЗС РФ не відкидають, що Лавров візьме участь у саміті Байдена і Путіна - Цензор.НЕТ 3039
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08.06.2021 11:36 Відповісти
А как же. Путин должен же прискакать на место встрече. А там рядом к дереву привяжет и пусть пасётся.
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08.06.2021 11:43 Відповісти
куйло за воротник будет поддерживать и говорить за него?
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08.06.2021 11:53 Відповісти
значит вместо хйла будет двойник а унылая лошадь смотрящим делают
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08.06.2021 12:26 Відповісти
Это значит, что либо путин дебил, либо там будет двойник.
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08.06.2021 13:46 Відповісти
Что, дед настоьько плох, что без суфлера уже не справляется? Приставили лошадь, чтоб снова про половцев и печенегов заливать не начал?
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08.06.2021 13:53 Відповісти
кому этот тупой ******** там нужен, на лицо же видно слабоумие
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08.06.2021 14:51 Відповісти
Куда пуцька двигане без старої клячі-Росинанта? Та й клячі ну дуже вже хочеться полизати дядюшкові Джо гамериканську ДЖопу.
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08.06.2021 18:14 Відповісти
 
 