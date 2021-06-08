У МЗС РФ не відкидають, що Лавров візьме участь у саміті Байдена і Путіна

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров може взяти участь у саміті РФ - США, який відбудеться 16 червня в Женеві.

Про це заявив заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Виходжу з того, що так. Але поки до кінця не проведено узгодження формату і складу. Гадаю, що в будь-якому випадку інформація поширюватиметься не по лінії МЗС", - сказав він, відповівши на питання чи поїде Лавров на саміт.

За його словами, участь посла Росії в США Анатолія Антонова і посла США в РФ Джона Саллівана в саміті також не відкидається, однак остаточного рішення поки немає.

"Рішень немає через те, що не узгоджено формат. Не далі як учора ми знову цим питанням займалися, можливо, американці ті чи інші позиції за останні години сформулювали, і тоді ми їх доопрацюємо максимально оперативно, і ясність з'явиться. На цей момент цього не відбулося", - зазначив дипломат.

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Нагадаємо, президент США Джо Байден планує зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним 16 червня в Женеві - після участі в самітах G7, НАТО та ЄС-США.