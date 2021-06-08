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Новини Політика України
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Климпуш-Цинцадзе (337) НАЗК (1169)

НАЗК склало протокол на Климпуш-Цинцадзе: у 2019 році літала спікером на конференцію в Одесу, оплачену організаторами дорогу вважають незаконним "подарунком"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

НАЗК склало протокол на Климпуш-Цинцадзе: у 2019 році літала спікером на конференцію в Одесу, оплачену організаторами дорогу вважають незаконним

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) надіслало нардепці "Європейської Солідарності" Іванні Климпуш-Цинцадзе протокол про адмінпорушення. Причиною став візит у 2019 році на конференцію в Одесу, куди її запросили спікером.

Про це парламентарка повідомила у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"31 травня о 7 годині вечора НАЗК надіслало мені листа з проханням прийти до них того ж дня і ознайомитися з... протоколом про адмінпорушення. "Порушення" полягає в тому, що в останні дні своєї роботи в Уряді в 2019-му я у свій вихідний день літала на конференцію в Одесу, куди мене запросили спікеркою. Організатори, як зазвичай, і як і іншим спікерам, оплатили дорогу. Так-от оплату проїзду НАЗК вважає ..."подарунком", який я нібито отримала в порушення заборон, передбачених антикорупційним законодавством. Це тягне за собою штраф від 100 до 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян із конфіскацією подарунка (цікаво, як будуть забирати переліт?)", - йдеться в повідомленні.

За словами нардепки, 26 серпня 2019 року (це був вихідний понеділок після Дня Незалежності) вона на запрошення громадської організації "полетіла в Одесу просувати ідеї європейської та євроатлантичної інтеграції, не витративши ні копійки державних коштів".

"Виходить, що тепер заборонено організаторам покривати витрати на участь спікерів у їхніх заходах? У НАЗК вирішили дискредитувати ще й участь в заходах, які організовують громадські організації на підтримку реформ? Чи, може, думають, що таким чином я перестану працювати на державу?" - підкреслила Климпуш-Цинцадзе.

"Навіть якщо б були підстави для притягнення мене до адміністративної відповідальності, закон дозволяє це зробити протягом шести місяців з дня виявлення "порушення". Цей строк вже давно сплив (листування з НАЗК з цього приводу триває майже рік). Наступного дня НАЗК передумало, і прислало нового "листа щастя", в якому запрошувало прийти вже не заднім числом, але це не змінює наруги ні над законом, ні над здоровим глуздом, врешті-решт", - підсумувала нардепка.

Читайте також: Нардеп "Слуги народу" Герус купив облігацій на 18 млн грн, НАЗК розпочало перевірку

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+21
А за чий кошт ЗЕчмо літає у відпустки по різним оманам-катарам?
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08.06.2021 11:08
+20
Идиоты. Боьше нечем заниматься, что ищут коррупцию в авиабилете Киев-Одесса?
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08.06.2021 11:07
+18
Так ось ти яка, головна корупціонерка. НАПК составило протокол на Климпуш-Цинцадзе: В 2019 летала спикером на конференцию в Одессу, оплаченную организаторами дорогу считают незаконным "подарком" - Цензор.НЕТ 4679
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08.06.2021 11:11
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Идиоты. Боьше нечем заниматься, что ищут коррупцию в авиабилете Киев-Одесса?
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08.06.2021 11:07 Відповісти
"Себе и друзьям - все, врагам - закон" (С)
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08.06.2021 11:27 Відповісти
А за чий кошт ЗЕчмо літає у відпустки по різним оманам-катарам?
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08.06.2021 11:08 Відповісти
а от йому неможливо виписати навіть попередження, не те що штраф (згадайте випадок кавування в Хмельницькому). Захищений імунітетом... Поки що...
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08.06.2021 11:17 Відповісти
когда сметут зеленых ублюдков - таких вызовов будут миллионы... и вы все твари отдадите.....
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08.06.2021 11:09 Відповісти
Щось смєтуни затихарились.
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08.06.2021 11:12 Відповісти
Так ось ти яка, головна корупціонерка. НАПК составило протокол на Климпуш-Цинцадзе: В 2019 летала спикером на конференцию в Одессу, оплаченную организаторами дорогу считают незаконным "подарком" - Цензор.НЕТ 4679
показати весь коментар
08.06.2021 11:11 Відповісти
НАПК составило протокол на Климпуш-Цинцадзе: В 2019 летала спикером на конференцию в Одессу, оплаченную организаторами дорогу считают незаконным "подарком" - Цензор.НЕТ 7479 ..Оце так - запрошення , шоб ще й за свої гроші добиралась . Ще й якби - зі свїми харчами . НАПК составило протокол на Климпуш-Цинцадзе: В 2019 летала спикером на конференцию в Одессу, оплаченную организаторами дорогу считают незаконным "подарком" - Цензор.НЕТ 7479 .Тіпа - пріходітє в гості , но всьо ( вплоть до ложєк і вілок ) бєрітє с собой .!!
НАПК , ви ідіоти ,, ви це наєте чи ні !!? НАПК составило протокол на Климпуш-Цинцадзе: В 2019 летала спикером на конференцию в Одессу, оплаченную организаторами дорогу считают незаконным "подарком" - Цензор.НЕТ 5534 .
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08.06.2021 11:16 Відповісти
вони не ідіоти, на них тисне злий клован
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08.06.2021 11:21 Відповісти
Блін, але ж за неправомірне рішення рано чи пізно ідіотам таки прийдеться відповісти! І що, страху ніякого? Чи клован такий страшний?
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08.06.2021 11:25 Відповісти
Хммм. Це все що змогли нарити????!!! А як же сотні тисяч мільярдів доларів вкраденими порохоботами у трудавога народа?(шо спить абоссаний під забором)
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08.06.2021 11:23 Відповісти
Цікаво, а ті дебіли з НАПК, що виносять такі рішення, вони що, реально дебіли, чи повні відморозки, які нічого вже не бояться? Їм ж таки прийдеться за все це відповідати. І що, сумнівів ніяких?
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08.06.2021 11:24 Відповісти
"В 2019 летала спикером на конференцию в Одессу, оплаченную организаторами дорогу считают незаконным "подарком".



А ще найбільший злодій для зеленого НАЗК Омелян з якимось матрасом.

Зелене НАЗК і є тими українськими гнидами, які гірші за ворогів.
Холуї колаборантів.
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08.06.2021 11:31 Відповісти
Опа!!! А перелет из Омана законный подарок??? НАЗК склало протокол на Климпуш-Цинцадзе: у 2019 році літала спікером на конференцію в Одесу, оплачену організаторами дорогу вважають незаконним "подарунком" - Цензор.НЕТ 9573
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08.06.2021 11:32 Відповісти
А хто там сплатив за візит найвеличнішого до Оману? Ау, НАПК!!!! Ви де???
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08.06.2021 11:52 Відповісти
Климпуш-Цинцинадзе конечно корупционер. Но не так ищут корупцию. Так её можно только оправдать. Точно так оправдали Юлю Тимошенко. Не было никакого стимула искать ворованное, потому что могли выйти на самих себя. Сейчас ангельски-чистым окажется и Порошенко. Таких людей у нас ещё не садят, а пугают.
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08.06.2021 15:34 Відповісти
Не ну а шо вы ждали от Новикова и Сухоставца.Два прокурорских выкомыша Пшонки.
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08.06.2021 23:04 Відповісти
По ходу антикорупционными справами в Украине рулит кубло пшонковских прокуроров.
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08.06.2021 23:24 Відповісти
Новиков и Сухоставец сами преступники, кто бы их проверил, начиная с временем Януковоща.
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08.06.2021 23:44 Відповісти
Удивительная у нас контора все-таки НАПК, сборище пшонковских прокуроров, которые кошмарят по мелочи всякую шелупонь и рубят бабло на крупной рыбе.
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09.06.2021 01:00 Відповісти
Это недалекому умом Новикову его советник Тертышник насоветовал. Холуй Артёма Пшонки теперь трётся в НАЗК.
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09.06.2021 16:20 Відповісти
Что за шваль сидит в этой богадельне?
Это ОБЩЕМИРОВАЯ практика - приглашённые на конференцию пленарные докладчики часто оплачиваются оргкомитетом!
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09.06.2021 16:26 Відповісти
Конечно компания в НАЗК собралась еще та, одна рыговская рожа лучше другой.
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09.06.2021 16:40 Відповісти
Этот Новиков, Сухоставец, всякие мелкие Тертышники давно должны быть уволены и в камерах сидеть, а они антикорупцией рулят.
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09.06.2021 17:01 Відповісти
 
 