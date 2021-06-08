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Зміни до Закону про державні закупівлі дозволять залучити міжнародне фінансування у будівництво Київської обхідної дороги, - експерт

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Зміни до Закону про державні закупівлі дозволять залучити міжнародне фінансування у будівництво Київської обхідної дороги, - експерт

Ухвалений Радою законопроєкт №5309 "Про внесення змін до закону "Про державні закупівлі" дає можливість залучити у будівництво Київської обхідної дороги міжнародні компанії та фінансування.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив глава Інституту публічної політики та консалтингу Сергій Биков.

Київську обхідну дорогу (КОД) будуватимуть у межах президентської програми "Велике будівництво". Навколо столиці проведуть 150-кілометрове кільце, яке з'єднає основні траси і виведе за межі міста транзитний трафік.

"Існує віра в те, що проєкт доведуть до завершення. Якщо не втрутиться політика і чергове роздування "зради", - зазначив політтехнолог.

За словами Бикова, законопроєкт №5309, серед іншого, вивів проєкт будівництва КОД з-під дії закону "Про державні закупівлі". Після цього в соцмережах та інших публічних ресурсах з'явилися побоювання про можливу корупцію.

Водночас, зазначає експерт, в офіційному документі НАЗК - Висновку антикорупційної експертизи щодо цього законопроекту - жодного слова про корупційні ризики під час будівництва КОД немає.

Биков пояснив, що зміни спрямовані насамперед на те, щоб залучити у будівництво 150-кілометрової Київської обхідний дороги міжнародні компанії та фінансування.

Зміни до Закону про державні закупівлі дозволять залучити міжнародне фінансування у будівництво Київської обхідної дороги, - експерт 01

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"Проголосувавши за зміни до Закону про державні закупівлі, Рада дала "зелене світло" будівництву Київської обхідної дороги за міжнародним форматом контрактів EPC + F. Таким чином, на конкурентних торгах підрядник визначатиметься не лише за ціновим критерієм, а й за умовами залучення фінансування. Простими словами - підрядник не тільки проєктує і будує, але і забезпечує можливості фінансування для виконання цих робіт", - додав експерт.

Крім того, за словами Бикова, чинні правила закупівель не дозволяють заходити на ринок міжнародним гравцям, які можуть принести гроші, а ухвалені зміни таку можливість відкривають.

"За моєю інформацією, "Укравтодор" вже готує презентацію майбутніх закупівель щодо КОД. Планують все пояснити, розповісти і показати. Ми стежимо", - підсумував експерт.

Раніше повідомлялося, що "Укравтодор" підписав Меморандум про співпрацю з американською компанією Bechtel Overseas Corporation - світовим лідером з інжинірингу, закупівель та будівництва. Bechtel Overseas допоможе знайти оптимальні технічні та фінансові рішення для будівництва КОД.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+2
Т.е. это та дорога в программе большого воровства, которая полностью выведена из под действия антикоррупционного законодательства? Ну да, нужно и внукам поднакопить, чтобы хватило с лихвой.
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08.06.2021 11:20
+2
Это в ЗЕленой то Хохляндии, в которой второй год игнорируются прозрачные тендеры и мутятся откаты со своими конторами?

Фантазьоооооры...
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08.06.2021 11:24
+2
Изменения в Закон о публичных закупках позволят привлечь международное финансирование к строительству Киевской обходной дороги, - эксперт - Цензор.НЕТ 796
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08.06.2021 11:24
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Т.е. это та дорога в программе большого воровства, которая полностью выведена из под действия антикоррупционного законодательства? Ну да, нужно и внукам поднакопить, чтобы хватило с лихвой.
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08.06.2021 11:20 Відповісти
Це в заголовку написано "експерт", а у самій новині - "політтезнолог". 😊 Просто зеленим потрібее вихід на міжнародний рівень. В зубожілі Україні гроші скінчилися. А слуги надто швидко звикли до великих грошей.
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08.06.2021 11:32 Відповісти
Та да. Но весь фокус в том, что эти деньги, которые разворует зеленая пошесть, нам никто не подарит, а даст в долг и под проценты. И отдавать эти деньги придется уже следующим. Тупая власть воров, которая просто тупо живет в долг под красивые лозунги для лохов.
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08.06.2021 11:47 Відповісти
Ну, напевне влада неосвічена. Але точно не тупа, ще й злодійкквата. Тупі виборці, які цю шоблу зробили владою.
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08.06.2021 12:31 Відповісти
Это в ЗЕленой то Хохляндии, в которой второй год игнорируются прозрачные тендеры и мутятся откаты со своими конторами?

Фантазьоооооры...
показати весь коментар
08.06.2021 11:24 Відповісти
Изменения в Закон о публичных закупках позволят привлечь международное финансирование к строительству Киевской обходной дороги, - эксперт - Цензор.НЕТ 796
показати весь коментар
08.06.2021 11:24 Відповісти
БЕРЕЗА: "Слуги" планують розпилити 100 млрд. грн без тендерів на "Великому будівництві"
https://www.youtube.com/watch?v=4j38uDNg1S0
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08.06.2021 11:26 Відповісти
звичайно .за такі бабки можна виправдати будь кого. тим паче не у всіх слуг дачі добудовані, не всі встигли прибарахлітса
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08.06.2021 11:26 Відповісти
Чем кончается приглашение инвесторов государством мы уже проходили. Скидываться можно начинать прямо сейчас.
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08.06.2021 11:27 Відповісти
Не вважайте інвесторів за лохів, вони не прийдуть в зелений балаган.
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08.06.2021 11:30 Відповісти
так інвестори свої ж будуть
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08.06.2021 12:25 Відповісти
Сергей быков политолог лояльный к Банковой.
Если комуто будет интересно, поинтересуйтесь им. А кто видел его на политических шоу, то сразу все станет ясно.
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08.06.2021 17:13 Відповісти
 
 