Зміни до Закону про державні закупівлі дозволять залучити міжнародне фінансування у будівництво Київської обхідної дороги, - експерт

Ухвалений Радою законопроєкт №5309 "Про внесення змін до закону "Про державні закупівлі" дає можливість залучити у будівництво Київської обхідної дороги міжнародні компанії та фінансування.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив глава Інституту публічної політики та консалтингу Сергій Биков.

Київську обхідну дорогу (КОД) будуватимуть у межах президентської програми "Велике будівництво". Навколо столиці проведуть 150-кілометрове кільце, яке з'єднає основні траси і виведе за межі міста транзитний трафік.

"Існує віра в те, що проєкт доведуть до завершення. Якщо не втрутиться політика і чергове роздування "зради", - зазначив політтехнолог.

За словами Бикова, законопроєкт №5309, серед іншого, вивів проєкт будівництва КОД з-під дії закону "Про державні закупівлі". Після цього в соцмережах та інших публічних ресурсах з'явилися побоювання про можливу корупцію.

Водночас, зазначає експерт, в офіційному документі НАЗК - Висновку антикорупційної експертизи щодо цього законопроекту - жодного слова про корупційні ризики під час будівництва КОД немає.

Биков пояснив, що зміни спрямовані насамперед на те, щоб залучити у будівництво 150-кілометрової Київської обхідний дороги міжнародні компанії та фінансування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На "Дорозі єдності" у Львівській області стартували ремонтні роботи, - ОДА

"Проголосувавши за зміни до Закону про державні закупівлі, Рада дала "зелене світло" будівництву Київської обхідної дороги за міжнародним форматом контрактів EPC + F. Таким чином, на конкурентних торгах підрядник визначатиметься не лише за ціновим критерієм, а й за умовами залучення фінансування. Простими словами - підрядник не тільки проєктує і будує, але і забезпечує можливості фінансування для виконання цих робіт", - додав експерт.

Крім того, за словами Бикова, чинні правила закупівель не дозволяють заходити на ринок міжнародним гравцям, які можуть принести гроші, а ухвалені зміни таку можливість відкривають.

"За моєю інформацією, "Укравтодор" вже готує презентацію майбутніх закупівель щодо КОД. Планують все пояснити, розповісти і показати. Ми стежимо", - підсумував експерт.

Раніше повідомлялося, що "Укравтодор" підписав Меморандум про співпрацю з американською компанією Bechtel Overseas Corporation - світовим лідером з інжинірингу, закупівель та будівництва. Bechtel Overseas допоможе знайти оптимальні технічні та фінансові рішення для будівництва КОД.

Також дивіться: На Тернопільщині завершується ремонт ділянки траси Р-39 Броди-Тернопіль, - ОДА. ФОТОрепортаж