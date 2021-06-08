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54,4% українців заявляють, що за останні два роки фінансове становище їхньої сім'ї погіршилося, - опитування КМІС

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Більшість українців - 54,4% - вважають, що за останні два роки фінансове становище їхньої сім'ї погіршилося.

Про це свідчать дані соціологічного опитування КМІС, передає Цензор.НЕТ.

Про поліпшення говорять 11,3% респондентів, а 33,6% стверджують, що нічого не змінилося за цей період.

54,4% українців заявляють, що за останні два роки фінансове становище їхньої сімї погіршилося, - опитування КМІС 01

9 з 10 респондентів за останній рік стикалися з підвищенням тарифів на комунальні послуги (91,5%) і з зростанням цін на основні продукти харчування (90,6%). Разом з тим, зі зниженням зарплат або пенсій стикалися 35,4% респондентів, а з повною або частковою втратою місця роботи - 31,9%.

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54,4% українців заявляють, що за останні два роки фінансове становище їхньої сімї погіршилося, - опитування КМІС 02

Разом з цим, респондентам ставилося запитання, що, на їхню думку, є головною причиною економічної кризи в Україні і пропонувалося обрати з 4 варіантів. Найбільше респондентів – 42,9% – вважають основною причиною високий рівень корупції. Трохи менше респондентів (33,8%) пояснюють кризу некомпетентністю влади. Значно менше респондентів причинами вважають війну на Сході України (10,6%) і пандемію коронавірусу (8,3%).

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54,4% українців заявляють, що за останні два роки фінансове становище їхньої сімї погіршилося, - опитування КМІС 03

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+25
Больше голосуйте за клоуна.
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08.06.2021 11:33
+21
Это уже и есть тот самый обещанный ослом и его зеленым стадом конец эпохи бедности...или опять еще нет??
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08.06.2021 11:35
+11
Може вже пора відсторонити Порошенка від керування країною? 😰 Що ж це таке? Зубожіння не лише триває, але й посилюється. 🤢
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08.06.2021 11:37
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Этому диагнозу уже тридцать лет.
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08.06.2021 11:32 Відповісти
Больше голосуйте за клоуна.
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08.06.2021 11:33 Відповісти
А клоун не президент Украины, а беня Коломойский
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08.06.2021 11:37 Відповісти
Та "какая разніца", коли Коломойскій не є узурпатором, а власником ляльки, за яку голосували. 😊
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08.06.2021 11:39 Відповісти
Это уже и есть тот самый обещанный ослом и его зеленым стадом конец эпохи бедности...или опять еще нет??
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08.06.2021 11:35 Відповісти
ще раз запитаю: хто вірить КМІСу, що 28% будуть голосувати за ЗЕ?
В мене більше віри в іншу цифру: 17,7%, як за партію слуг уродів...
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08.06.2021 11:35 Відповісти
Це вони ще нових платіжок не бачили
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08.06.2021 11:37 Відповісти
Меня поражает наивность украинцев , которые как нелохи верят что ЗЕ президент Украины.
Президент Украины Коломойский, а ЗЕ кукла , президент для дурачков
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08.06.2021 11:36 Відповісти
Може вже пора відсторонити Порошенка від керування країною? 😰 Що ж це таке? Зубожіння не лише триває, але й посилюється. 🤢
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08.06.2021 11:37 Відповісти
Посадити краще за обвал нац валюти більш ніж у три рази
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08.06.2021 13:39 Відповісти
А ти дивився, коли обвалилася валюта і коли була інавгурація Порошенка? По місяцях? А подияись також висновки кюекспертів, чому так сталося. Ти ж не в Україні живеш і напевне не знаєш, що у лютому 2024 року проти України було розпочато агресію і анексовано території, де розміщувалося 20 відсотків економічного потенціалу. Тепер подумай, чи є у тебе здатність мислити логічно. Добре? 😊 Тепер про курс:15.02,14 8, 86, 15.03.14 - 9.975, 15.04.14 - 12.36, 15.05 - 11.66, 15.06.14 - 11.80.
Лалі двсь сам. А так - то ти брехло, бо інацюугурація Порошенка відбулася лише 7.06.14.😊 І головне - Порошенко прем'єр-міністром не був і на відміну від Зєлєнского у економіку не ліз. А Яуенюк, якого коаліція обрала прем'єром, отримав від януковоча казну, у якій було аж 130000 гривень. Тепер суди сам, чи ти дурень, чи брехун. 😊
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08.06.2021 13:57 Відповісти
знайшли кому розжовувати, воно ж живе, щоб срати- ось і весь його розвиток.
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08.06.2021 14:28 Відповісти
За Ротердам і Дюсельдорф + суд закрив справу і пеця не винен з повними карманами грошей з українських споживачів енергоресурсів?
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08.06.2021 18:00 Відповісти
Та да, Петя тебе обікрав! 😁 Це тому тут у Подоляка підробляєш?
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08.06.2021 18:09 Відповісти
а хто такий Подоляк?
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08.06.2021 18:40 Відповісти
🤔 Даааа! Ти навіть гроші через посередників отримуєш! Де ж тебе підібрали? Хоча раз не знаєш хто такий Подоляк, то ти - кацап. В Україні знають, хто це такий. 😊
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08.06.2021 19:00 Відповісти
Можливо такі як ти холуї і знають. Як той мародер тобі платить, на карточку чи в конвертах передає? За кожен висер окремо чи періодично?
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09.06.2021 11:06 Відповісти
😮 Ят тебе поперло? Всю кухню видав, а бздів, що не в курсі! 😁
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09.06.2021 12:21 Відповісти
Та шо ти такое гаваріш, пецін холуй? 11грн з червня 2014 до 27грн - це мало? Хто пограбував вкладників українських банків після т.з. банкопаду через Фонд гарантування вкладів, Укроборонпром своїм непотрібом, яким завалив ЗСУ, держбюджет через виведення коштів в офшори і несплату податків?Твій пан ніколи в економіку не ліз, а лише був міністром економіки в уряді прохфессора, якому повернув всі арештовані корупційні активи з українських банків
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08.06.2021 17:57 Відповісти
Ти до кінця читати вмієш? Чи місце, де пише про втрату 20 відсотків промислового потенціалу навмисне пропустив, як і про 130 тисяч на казначейському рахунку після втечі твого гаспадіня хряка януковоча? А позики в кінці року, які він взяв, платити треба було. Тому восени курс підріс ще. Бачу, у тебе зі здоровим глуздом теж не склалося? 😁
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08.06.2021 18:08 Відповісти
глузд, у цифрового бовдура з ефектом відлуння? 54,4% українців заявляють, що за останні два роки фінансове становище їхньої сім'ї погіршилося, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 5178 Його звивин, тільки на гніальний нік-нейм вистачило.
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09.06.2021 21:46 Відповісти
Странно, должно быть 73%. Поздравляю ЗЕбилы - ви зробили ЦЕ разом!
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08.06.2021 11:38 Відповісти
Мабуть холодильник перемагає Голубаротьку на лісапеті.
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08.06.2021 11:43 Відповісти
І то суттєво, пілять. Але ж ні я, ні члени моєї сім`ї за то зелене чмо і його слуг не голосували!
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08.06.2021 11:39 Відповісти
страдай молча
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08.06.2021 11:50 Відповісти
Зебуїн. а тобі чого? А ну брись...
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08.06.2021 11:56 Відповісти
ти вже молився святому сивочолому? лоба не побив? ))
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08.06.2021 12:36 Відповісти
Не доходить, придурку. А ну пнах
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08.06.2021 12:38 Відповісти
Но за клоуна, все так же бОльшая часть население, Л - лохика. Им хоть на голову насрать, будет виноват Порох.
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08.06.2021 11:41 Відповісти
54% голосували за Пороха, а зелін лохторат всім задоволений.
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08.06.2021 11:41 Відповісти
Очень просто. Стоимость коммунальных, цен на продукты питания, ширпотреб, технику, услуги, включая медицинские и т.д. вырос на много, много раз больше чем скорректированные доходы населения. Страна в сущности беднеет из года в год. А как известно из теории, если от куда то убывает, то куда то оно добавляется. Так и живем 30 лет. При этом у нас теперь есть и нищие и мультимиллионеры, миллиардеры. Селяви, как говорят французы.
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08.06.2021 11:47 Відповісти
Ну, так, але їх вибір тут ні при чому. - Еге ж?
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08.06.2021 11:51 Відповісти
Не сцить зеленоботи... Все буде добре, через Дію проголосує 120% населення за зе. І референдум який треба проведуть...
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08.06.2021 11:53 Відповісти
Моя з/п не зменшилась,але й не виросла.А от ціни зросли на все,таким чином матеріальне становище погіршилось.Я правда був до цього морально готовим,бо нічого доброго від кловна з кварталом не очікував.Для зебілів кінець епохи бідності закінчився,почалась епоха злиднів.Принаймні у знайомих.
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08.06.2021 11:58 Відповісти
Те саме і у мене .... і у більше, ніж 90% :
9 из 10 респондентов за последний год сталкивались с повышением тарифов на коммунальные услуги (91,5%) и с ростом цен на основные продукты питания (90,6%). Источник: https://censor.net/ru/n3270057
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08.06.2021 12:27 Відповісти
Ще до 74% трошки не вистачає. Місяця три...
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08.06.2021 12:04 Відповісти
То вони просто не експерти і не розуміють - вже 2 роки як пройшла епоха бідності.
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08.06.2021 12:27 Відповісти
И не удивительно: два года свирепствует КОВИД, проблемы с работой, закрытие предприятий... В какой стране в эти 2 года выросли доходы граждан?
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08.06.2021 12:38 Відповісти
А напомни, кто именно - маски с госрезерва продал и когда? А зерно с госрезерва - кто и когда продал? А деньги кто с антиковидного фонда - в асфальт закатал? Кто и когда? А кислород и ИВЛ и кислородные концентраторы - почему не закупились? Степашка виноват?
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08.06.2021 23:18 Відповісти
Тю. Не може такого бути. То порохоботська пропаганда.
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08.06.2021 12:43 Відповісти
И 27% готовы голосовать за Клоуна???? Интересно , где брешут? Или и там , и там ...😂..(Действующий глава государства Владимир Зеленский лидирует в президентском рейтинге. За него готовы проголосовать 27,3% украинцев.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.Источник: https://censor.net/ru/n3270037)
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08.06.2021 13:22 Відповісти
80% за чертой бедности, а плохо только 54% ?
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08.06.2021 13:28 Відповісти
є трохі рабів - терплячих та сцикливих...
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08.06.2021 23:20 Відповісти
але винний всерівно Порошенко, не переплутайте!
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08.06.2021 14:53 Відповісти
 
 