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54,4% українців заявляють, що за останні два роки фінансове становище їхньої сім'ї погіршилося, - опитування КМІС
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Більшість українців - 54,4% - вважають, що за останні два роки фінансове становище їхньої сім'ї погіршилося.
Про це свідчать дані соціологічного опитування КМІС, передає Цензор.НЕТ.
Про поліпшення говорять 11,3% респондентів, а 33,6% стверджують, що нічого не змінилося за цей період.
9 з 10 респондентів за останній рік стикалися з підвищенням тарифів на комунальні послуги (91,5%) і з зростанням цін на основні продукти харчування (90,6%). Разом з тим, зі зниженням зарплат або пенсій стикалися 35,4% респондентів, а з повною або частковою втратою місця роботи - 31,9%.
Топ коментарі
+25 Mike Nichols
показати весь коментар08.06.2021 11:33
+21 Привет
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+11 Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар08.06.2021 11:37
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В мене більше віри в іншу цифру: 17,7%, як за партію слуг уродів...
Президент Украины Коломойский, а ЗЕ кукла , президент для дурачков
Лалі двсь сам. А так - то ти брехло, бо інацюугурація Порошенка відбулася лише 7.06.14.😊 І головне - Порошенко прем'єр-міністром не був і на відміну від Зєлєнского у економіку не ліз. А Яуенюк, якого коаліція обрала прем'єром, отримав від януковоча казну, у якій було аж 130000 гривень. Тепер суди сам, чи ти дурень, чи брехун. 😊
9 из 10 респондентов за последний год сталкивались с повышением тарифов на коммунальные услуги (91,5%) и с ростом цен на основные продукты питания (90,6%). Источник: https://censor.net/ru/n3270057
Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.Источник: https://censor.net/ru/n3270037)