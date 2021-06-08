54,4% українців заявляють, що за останні два роки фінансове становище їхньої сім'ї погіршилося, - опитування КМІС

Більшість українців - 54,4% - вважають, що за останні два роки фінансове становище їхньої сім'ї погіршилося.

Про це свідчать дані соціологічного опитування КМІС, передає Цензор.НЕТ.

Про поліпшення говорять 11,3% респондентів, а 33,6% стверджують, що нічого не змінилося за цей період.

9 з 10 респондентів за останній рік стикалися з підвищенням тарифів на комунальні послуги (91,5%) і з зростанням цін на основні продукти харчування (90,6%). Разом з тим, зі зниженням зарплат або пенсій стикалися 35,4% респондентів, а з повною або частковою втратою місця роботи - 31,9%.

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Разом з цим, респондентам ставилося запитання, що, на їхню думку, є головною причиною економічної кризи в Україні і пропонувалося обрати з 4 варіантів. Найбільше респондентів – 42,9% – вважають основною причиною високий рівень корупції. Трохи менше респондентів (33,8%) пояснюють кризу некомпетентністю влади. Значно менше респондентів причинами вважають війну на Сході України (10,6%) і пандемію коронавірусу (8,3%).

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