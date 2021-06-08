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Рейтинг партій: СН - 17,7%, "ЄС" - 15,4%, ОПЗЖ - 14,7%, "Батьківщина" - 13,9%, "Сила і честь" - 8%, "Українська стратегія Гройсмана" - 5,8%, Радикальна партія - 5%, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА
Новини Цензор.НЕТ Політика України
На цей момент прохідний бар'єр на виборах до Ради можуть подолати сім партій.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані соціологічного опитування КМІС.
Так, президентську партію "Слуга народу" підтримують 15,3% усіх респондентів і 17,7% серед тих, хто визначився, "Європейську Солідарність", відповідно, 13,3% і 15,4%, а ОПЗЖ - 12 8% і 14,7%.
Партію "Батьківщина" готові підтримати 12,1% опитаних і 13,9% тих, хто визначився.
Крім того, щонайменше 5% набирають такі партії, як "Сила і честь" - 6,9% і 8%, "Українська стратегія Гройсмана" - 5,1% і 5,8%, і Радикальна партія Олега Ляшка - 4,4% і 5%.
Інші партії мають більш низьку підтримку і не долають бар'єр у 5%.
Топ коментарі
+13 Злой Карлик
показати весь коментар08.06.2021 12:09
+12 Олєкса Москаленко
показати весь коментар08.06.2021 12:11
+7 Анатолий К 65c6a92d
показати весь коментар08.06.2021 12:19
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регионы и вам люди скажут где у кого какое место
Он - молодец!