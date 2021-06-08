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Новини Політика України
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ВР (11736) опитування (1405) рейтинг (696) КМІС (268) Батьківщина (547) Радикальна партія (206) Слуга народу (2545) Сила і Честь (35) Європейська Солідарність (1021) Опозиційна платформа - За життя (467)

Рейтинг партій: СН - 17,7%, "ЄС" - 15,4%, ОПЗЖ - 14,7%, "Батьківщина" - 13,9%, "Сила і честь" - 8%, "Українська стратегія Гройсмана" - 5,8%, Радикальна партія - 5%, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рейтинг партій: СН - 17,7%,

На цей момент прохідний бар'єр на виборах до Ради можуть подолати сім партій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані соціологічного опитування КМІС.

Так, президентську партію "Слуга народу" підтримують 15,3% усіх респондентів і 17,7% серед тих, хто визначився, "Європейську Солідарність", відповідно, 13,3% і 15,4%, а ОПЗЖ - 12 8% і 14,7%.

Партію "Батьківщина" готові підтримати 12,1% опитаних і 13,9% тих, хто визначився.

Крім того, щонайменше 5% набирають такі партії, як "Сила і честь" - 6,9% і 8%, "Українська стратегія Гройсмана" - 5,1% і 5,8%, і Радикальна партія Олега Ляшка - 4,4% і 5%.

Інші партії мають більш низьку підтримку і не долають бар'єр у 5%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президентський рейтинг: 27,3% - за Зеленського, 14,6% - за Порошенка, 11,9% - за Тимошенко, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Рейтинг партій: СН - 17,7%, ЄС - 15,4%, ОПЗЖ - 14,7%, Батьківщина - 13,9%, Сила і честь - 8%, Українська стратегія Гройсмана - 5,8%, Радикальна партія - 5%, - опитування КМІС 01

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+13
Рейтинг партий: "СН" - 17,7%, "ЕС" - 15,4%, ОПЗЖ - 14,7%, "Батькивщина" - 13,9%, "Сила и честь" - 8%, "Украинская стратегия Гройсмана" - 5,8%, Радикальная партия - 5%, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 9045
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08.06.2021 12:09
+12
і краще б ОПЕЗежістів зі слугами на смітник
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08.06.2021 12:11
+7
Вальдемару необхідно передати срочно Бігусу плівки із справи, де Медведчук розповідає путіну, що Порошенко просив домовитися про капітуляцію. А ще у п'ятницю РНБО має прийняти рішення, щоб через три роки всім збільшити зарплати у 10 разів, а пенсії у 20 разів. Відмінити через 3 роки комунальні платежі і проїзд у всіх видах транспорту. І щоб точно рейтинг виріс - ввеcти смертну кару олігархам, яких призначить Зеля.
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08.06.2021 12:19
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Рейтинг партій: СН - 17,7%, "ЄС" - 15,4%, ОПЗЖ - 14,7%, "Батьківщина" - 13,9%, "Сила і честь" - 8%, "Українська стратегія Гройсмана" - 5,8%, Радикальна партія - 5%, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 7115 кому оно нужно -ещё один вариант полковника панталоне Рейтинг партій: СН - 17,7%, "ЄС" - 15,4%, ОПЗЖ - 14,7%, "Батьківщина" - 13,9%, "Сила і честь" - 8%, "Українська стратегія Гройсмана" - 5,8%, Радикальна партія - 5%, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 5701
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08.06.2021 12:45 Відповісти
Він у дебатах розмаже будь-кого. Вони його бояться.
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08.06.2021 13:01 Відповісти
він неспроможний тай застряг у 80х коли він у ракети поліз у ПТРК малютку модернізувати хотів Рейтинг партій: СН - 17,7%, "ЄС" - 15,4%, ОПЗЖ - 14,7%, "Батьківщина" - 13,9%, "Сила і честь" - 8%, "Українська стратегія Гройсмана" - 5,8%, Радикальна партія - 5%, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 5374
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08.06.2021 13:18 Відповісти
Я общался с человеком который срочную под его командованием служил,то отзывался очень хорошо как о командире.А мнение солдата стоит дороже чем вопли тысячи форумских троллей.
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08.06.2021 14:17 Відповісти
Для мене це взірець офіцера, порядної та розумної людини, що щиро вболіває за нашу державу. І дуже прикро, що нами керують клоуни, злодії та зрадники, а не такі патріоти, як Ігор Петрович.
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08.06.2021 14:37 Відповісти
Еще аферистовича сделайте,,взірцем,, Рейтинг партій: СН - 17,7%, "ЄС" - 15,4%, ОПЗЖ - 14,7%, "Батьківщина" - 13,9%, "Сила і честь" - 8%, "Українська стратегія Гройсмана" - 5,8%, Радикальна партія - 5%, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 2505 ахфицэра
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08.06.2021 15:43 Відповісти
так шо там с отравлением Ющенко у него на даче? Це - патриотично? Чи- порядно?
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08.06.2021 20:43 Відповісти
Одна й та сама бидлота вже багато років... а інша бидлота голосує за них.
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08.06.2021 12:47 Відповісти
Те, що партії з досвідом - то добре. БО "новиє ліца", зліплені з гівноморд під вибори конкретного чебурашки - то завжди треш. Але те, що в тих партіях спільнота не вимагає чіткої проукраїнської позиції, голосуючи і даючи рейтинг всілякому напівкримінальному лайну - оце найбільша проблема політики України.
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08.06.2021 13:37 Відповісти
Грабують. І будуть грабувати ще сильніше. Саме через то, що в своєму "праведному гніві" є така пристрасть у дискутуючих - вчепитись за єдине слово, вирвати з контексту, перекрутити і вимахувати своїми звинуваченнями, тицяючи пальцем в той жупел. Це називається - тупа маніпуляція в лоб. Ідеально розвинена в кацапії. Прикмети - вирячені буркали, крик і тицяння в єдине, і часто перекручене слово. Мета - заставити другого участника боронитись. І нападати, нападати, аж долки той не відійде, зрозумівши марність аргументі. А тоді з праведним блиском в червоних очах обвести аудиторію поглядом, мовляв, аплодуйте переможцю. На бидлоту діє безвідмовно. Це я до чого? Про причину, яка в другому реченні - то вже таке, ага?
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08.06.2021 14:09 Відповісти
На цьому сайті відповідати порохоботам немає жодного сенсу, бо місцевий модер-порохобот майже усе видаляє.
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12.06.2021 14:21 Відповісти
Не верю высосано с пальца
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08.06.2021 12:53 Відповісти
...за бабло.
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08.06.2021 13:06 Відповісти
Если мажоритарку не отменят, сложно делать какие-то расчеты по формированию коалиций, ведь этот рейтинг показывает приход в парламент только половины депутатов.
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08.06.2021 13:06 Відповісти
Рейтинг партій: СН - 17,7%, "ЄС" - 15,4%, ОПЗЖ - 14,7%, "Батьківщина" - 13,9%, "Сила і честь" - 8%, "Українська стратегія Гройсмана" - 5,8%, Радикальна партія - 5%, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 5944
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08.06.2021 13:22 Відповісти
Украинская стратегия Гройсмана... А интересно, возможна ли в Израиле в принципе партия Еврейская стратегия Нечипоренко (или Наливайко)?))
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08.06.2021 13:34 Відповісти
Краще - партия Еврейская стратегия Гонти )))
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08.06.2021 20:44 Відповісти
"УКРАИНСКАЯ СТРАТЕГИЯ ГРОЙСМАНА" - ну придумают же люди.
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08.06.2021 13:40 Відповісти
никогда не поверю что ОПЗЖ на 3 месте поедте в
регионы и вам люди скажут где у кого какое место
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08.06.2021 14:06 Відповісти
не только гнойсмана, но даже олежку вытащили на свет божий. не хватает партий у олигархов. кризис.
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08.06.2021 14:37 Відповісти
На рахунок пєс: дурень думкою багатіє!!!(українське народне прислів'я)
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08.06.2021 15:19 Відповісти
блях... як же рижемразівських смішкових ботів налізло...
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08.06.2021 15:20 Відповісти
слуги народа - говномрази
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08.06.2021 15:56 Відповісти
Рад результату Гроси.
Он - молодец!
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08.06.2021 17:02 Відповісти
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