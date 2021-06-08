УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5196 відвідувачів онлайн
Новини Суспільство
1 551 20
акциз (166) енергетика (1653)

Новий акциз на "зелену" енергію підвищить і без того непідйомні ставки на залучення капіталу в Україну, - норвезька NBT

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Новий акциз на

Запровадження додаткового акцизного податку на електроенергію з відновлюваних джерел зробить недоступним для України залучення іноземного капіталу.

Про це повідомив віцепрезидент з розвитку бізнесу норвезької компанії-девелопера вітроенергетики NBT Магнус Йохансен.

"Вартість фінансування - найголовніше, на що потрібно орієнтуватися, щоб знизити вартість електроенергії для населення України. Отже, основну увагу слід приділяти розумінню того, як знизити вартість фінансування, а не діям, які збільшують її з і без того високих рівнів", - зазначив топменеджер.

Він підкреслив, що з початком кризи на енергоринку у 2019 році ставки за кредитами в проєкт ВДЕ зросли на 3-4%. "Це дуже високі цифри, і вони є прямим наслідком безгосподарності в секторі відновлюваних джерел енергії", - зазначив Йохансен. Плани українського уряду запровадити новий акцизний податок зі ставкою 3,2% топменеджер NBT назвав спробою остаточно знищити привабливість сектору відновлюваної енергетики України. "Ми не любимо критикувати, але чесно кажучи: таке відчуття, що нас запросили на хорошу вечерю в "будинок України", ми принесли хороше червоне вино і з нетерпінням чекали гарного вечора - але замість цього ми отримали удар (зміна тарифу заднім числом і все ще не повне виконання Меморандуму) і тепер хтось продовжує нас штовхати (акцизний збір), поки ми лежимо на підлозі", - зазначив Йохансен.

Нагадаємо, 2 червня Кабмін вніс до парламенту законопроєкт про запровадження додаткового акцизного податку на електроенергію з відновлюваних джерел енергії. Наступного дня найбільший скандинавський фонд оголосив про зупинку інвестицій в Україну. Наприкінці квітня іноземні інвестори ініціювали перший міжнародний арбітраж проти України через порушення урядом своїх зобов'язань. Аналогічні позови проти України готують ще до 10 інвесторів у "зелену" енергетику України. За інформацією НБУ, на тлі кризи в "зеленій" енергетиці чистий відтік прямих іноземних інвестицій в Україну у 2020 році становив $868,2 млн, тоді як у 2019 році чистий приплив сягав $5,86 млрд. Відтік інвестицій зафіксовано вперше з 2015 року.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+3
Да не бойтесь вы инвестировать.Инвестняни уже потирают руки,что бы вам помочь. Новый акциз на "зеленую" энергию повысит и без того неподъемные ставки на привлечение капитала в Украину, - норвежская NBT - Цензор.НЕТ 7768
показати весь коментар
08.06.2021 12:11
+3
А навіщо Україні такий "капітал", який розраховує дерти з українців гроші внаслідок ручного завищення державою тарифів на "зелену" електроенергію? Грайте за правилами ринку або геть звідси.
показати весь коментар
08.06.2021 12:13
+3
Норвежская компания лоббирует свои интересы заказными статьями. Поэтому мне как-то похер на их заработок. Атомная, гидроэнергетика особо не засоряет экологию и стоит три копейки по сравнению с дорогущей зеленой.
показати весь коментар
08.06.2021 12:30
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Да не бойтесь вы инвестировать.Инвестняни уже потирают руки,что бы вам помочь. Новый акциз на "зеленую" энергию повысит и без того неподъемные ставки на привлечение капитала в Украину, - норвежская NBT - Цензор.НЕТ 7768
показати весь коментар
08.06.2021 12:11 Відповісти
Это наверное о них пословица "У семи нянек дитя без глаза" Новий акциз на "зелену" енергію підвищить і без того непідйомні ставки на залучення капіталу в Україну, - норвезька NBT - Цензор.НЕТ 791
показати весь коментар
08.06.2021 12:22 Відповісти
У таких нянек дитя без глаза,трусов и левой ноги. Новий акциз на "зелену" енергію підвищить і без того непідйомні ставки на залучення капіталу в Україну, - норвезька NBT - Цензор.НЕТ 5602
показати весь коментар
08.06.2021 12:25 Відповісти
А навіщо Україні такий "капітал", який розраховує дерти з українців гроші внаслідок ручного завищення державою тарифів на "зелену" електроенергію? Грайте за правилами ринку або геть звідси.
показати весь коментар
08.06.2021 12:13 Відповісти
ну наблюдай как ржавеет энергосистема Украины. Все равно ведь можно будет у ваты покупать
показати весь коментар
08.06.2021 13:44 Відповісти
Ти щось тямиш в енергетиці? Думаю нічого!
показати весь коментар
08.06.2021 14:37 Відповісти
Думаю, что имея свою солнечную станцию 30 квт и устанавливая их уже лет 5 - думаю побольше тебя разбираюсь
показати весь коментар
08.06.2021 23:43 Відповісти
какіх вам іщьо інвєстіціонних нянєй нє хватаєт, гєйрапєйци паганиє!
показати весь коментар
08.06.2021 12:14 Відповісти
Новий акциз на "зелену" енергію підвищить і без того непідйомні ставки на залучення капіталу в Україну, - норвезька NBT - Цензор.НЕТ 3197
показати весь коментар
08.06.2021 12:22 Відповісти
Этого и следовало ожидать!
показати весь коментар
08.06.2021 12:21 Відповісти
"инвесторы", "ввп", "ассоциация", "экономика" как это знакомо и этот лоховской развод давно уже ни на кого не действует.
показати весь коментар
08.06.2021 12:22 Відповісти
Таких инвесторов-друзей, которым мы ещё доплачивать должны, как говорится за одно место и в музей. Скатертью дорога.
показати весь коментар
08.06.2021 12:28 Відповісти
6ки олигархическомонопольнотарифные вечно нам ездят по ушам, шо заработок для эуропэйского бизнесмена в 5-10% норма 15-20% фантастика, но на нас в нашей стране пищат и топают ножкой, когда местные аборигены против "заработка для них" "обдиралова для нас" в 200-300%якась мэтаморхфоза
показати весь коментар
08.06.2021 12:49 Відповісти
ты скоро будешь платить за свет как за зеленый тариф, не переживай
показати весь коментар
08.06.2021 13:44 Відповісти
Норвежская компания лоббирует свои интересы заказными статьями. Поэтому мне как-то похер на их заработок. Атомная, гидроэнергетика особо не засоряет экологию и стоит три копейки по сравнению с дорогущей зеленой.
показати весь коментар
08.06.2021 12:30 Відповісти
В зеленой энергетике у нас не инвесторы, а хапуги. То что Ахметов среди них это лучшее подтверждение.
показати весь коментар
08.06.2021 13:02 Відповісти
Зачем нам эта зеленая энергетика, если есть атомная энергия.
показати весь коментар
08.06.2021 13:24 Відповісти
зачем тебе атомная если есть боярышник?
показати весь коментар
08.06.2021 13:45 Відповісти
Хоть акциз на эту зеленую енергию вводят, этого конечно мало, зато отбить охоту в такое инвестирование - грабеж украинцев нужно обязательно.... не нужна нам такая зеленая энергетика по ценам в 10 раз больше обычной энергетики... по одним ценам и правилам как для теплоэнергетики - велком, по завышеным ценам нах...й!!! из за этой долбаной зеленки нам с июля цены на э\э повышают в два раза.
показати весь коментар
08.06.2021 14:24 Відповісти
Украина не банкомат. Получайте по тарифам АЭС.
показати весь коментар
09.06.2021 03:32 Відповісти
 
 