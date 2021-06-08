Судова реформа буде приречена, - глава Венеціанської комісії Букіккіо про можливі зміни до закону про судоустрій
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Венеціанська комісія вважає, що підготовлені Верховною Радою зміни до закону "Про судоустрій і статус суддів", у разі їхнього ухвалення, зведуть нанівець судову реформу.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це заявив глава Венеціанської комісії Джанні Букіккіо під час виступу на конференції "Демократія в дії", яка відбувається в Києві.
Букіккіо наголосив, що Україна має якнайшвидше перезапустити органи судівського самоврядування, але при цьому важливо не покладатися на старі органи, які себе скомпрометували.
"Перестворення Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) – термінове завдання. Ми підтримуємо пропозицію створити змішаний національно-міжнародний орган – конкурсну комісію для відбору нових членів ВККС. Метод створення цієї конкурсної комісії має бути наближеним до моделі, що довела успіх під час створення Вищого антикорупційного суду", - додав він.
"І я наголошу, що ВККС не має бути пов’язана з Вищою радою правосуддя (ВРП) – доки остання не буде реформована і не пройде відбір. На жаль, закон 3711-д у тому вигляді, що схвалений до другого читання, не відповідає рекомендаціям Венеціанської комісії, ми його не підтримуємо", - підкреслив президент Венеціанської комісії (йдеться про редакцію, ухвалену комітетом, наразі законопроєкт ще не виносився на голосування. - Ред.).
Створення нової ВРП за прозорою процедурою, що відсіє недоброчесних суддів, Букіккіо назвав критично важливим.
"Склад Вищої ради правосуддя має бути переглянутий до того, як йому довірять призначення ВККС. Це обов’язкова умова, інакше судова реформа буде приречена", - наголосив він.
Будь ласка, зачекайте...
Не народ виноват ?
ЗЕбанутые, вы за что боролись, на то и напоролись. На бубочкин конец.
Что он имел в виду под старыми органами, которые себя скомпрометировали? Это новые старые органы или старые старые органы, которые тоже славны своим великолепным правосудием?
ЗЕ это кукла , и 0 в принятие решений.
Хіба він неповносправний?
Я терпеть не могу этого лживого лицемера .
Говорит одно , делает совсем подло по другому .
Мерзость
Він же не дурачок якийсь із довідкою.
Посмотрите на него , это не клиент палаты номер 6 .
Называть Украину проституткой , это юмор ? Нет , это палата номер 6 .
Он два слова не может без бумажки связать .
Послушайте как он в Житомира в институте выступает , и послушайте что говорит по этому поводу женщина , забил ее фамилию , она со Львова, от партии Тягнибока.
Я теж не дуже високої думки про наше населення, але пропаганді піддається не тільки воно.
Є приклад німців, корейців.
Ті хто не прийшли, погодились з їх вибором.
Пані ...
Відповідно - 73% виборців.
Чего только стоит высер этого идиота об миллиарде деревьев, который, как кукарекает это чмо, будет высажено за три года. На Прямом канале кто-то сказал, что если сейчас приступить, то чтобы высадить 1 лярд деревьев , надо начинать прямо сейчас и каждые 10 секунд 24 часа в сутки безпрерывно надо высаживать по одному дереву.
Где взять эти семена на этот миллиард дерев .
Вот к примеру , в Дании строили станцию метро , потом делали благоустройство , садили листовые деревья , а в Киеве везде соснами засаживают . Зачем сосны ? Что такое листья для голода ? Где тысячи машин
(73% - як вам, нормально? ніщо не турбує?)
Цитата
"Венеційська комісія в останньому рішенні привітала повторне введення ув'язнення до двох років за найважчі випадки подання хибних відомостей до декларацій. Законопроект 4651 був прийнятий лише кілька днів тому. Проте зміни до законопроекту змінили позбавлення волі на обмеження волі, майно родичів держслужбовців були виключені з обов'язку декларування. Це - негативні поправки, які Венеційська комісія не підтримує. Тому я вдячний за намір Президента накласти вето на цей законопроект", - заявив Букіккіо.
Не будет свободы и в том случае, если судебная власть не отделена от власти законодательной и исполнительной. Если она соединена с законодательной властью, то жизнь и свобода граждан окажутся во власти произвола, ибо судья будет законодателем. Если судебная власть соединена с исполнительной, то судья получает возможность стать угнетателем. Все погибло бы, если бы в одном и том же лице или учреждении, составленном из сановников, из дворян или простых людей, были соединены эти три власти: власть создавать законы, власть приводить в исполнение постановления общегосударственного характера и власть судить преступления или тяжбы частных лиц."
- Монтескьё, Из духа законов, Книга XI[2]
Было бы действительно странно если бы все было сделано в интересах страны.