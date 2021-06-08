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Судова реформа буде приречена, - глава Венеціанської комісії Букіккіо про можливі зміни до закону про судоустрій

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Судова реформа буде приречена, - глава Венеціанської комісії Букіккіо про можливі зміни до закону про судоустрій

Венеціанська комісія вважає, що підготовлені Верховною Радою зміни до закону "Про судоустрій і статус суддів", у разі їхнього ухвалення, зведуть нанівець судову реформу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це заявив глава Венеціанської комісії Джанні Букіккіо під час виступу на конференції "Демократія в дії", яка відбувається в Києві.

Букіккіо наголосив, що Україна має якнайшвидше перезапустити органи судівського самоврядування, але при цьому важливо не покладатися на старі органи, які себе скомпрометували.

Також дивіться: Зеленський обговорив з головою Венеціанської комісії Букіккіо кризу довкола КС, - ОП. ФОТОрепортаж

"Перестворення Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) – термінове завдання. Ми підтримуємо пропозицію створити змішаний національно-міжнародний орган – конкурсну комісію для відбору нових членів ВККС. Метод створення цієї конкурсної комісії має бути наближеним до моделі, що довела успіх під час створення Вищого антикорупційного суду", - додав він.

"І я наголошу, що ВККС не має бути пов’язана з Вищою радою правосуддя (ВРП) – доки остання не буде реформована і не пройде відбір. На жаль, закон 3711-д у тому вигляді, що схвалений до другого читання, не відповідає рекомендаціям Венеціанської комісії, ми його не підтримуємо", - підкреслив президент Венеціанської комісії (йдеться про редакцію, ухвалену комітетом, наразі законопроєкт ще не виносився на голосування. - Ред.).

Створення нової ВРП за прозорою процедурою, що відсіє недоброчесних суддів, Букіккіо назвав критично важливим.

"Склад Вищої ради правосуддя має бути переглянутий до того, як йому довірять призначення ВККС. Це обов’язкова умова, інакше судова реформа буде приречена", - наголосив він.

Також читайте: "Слуги народу" планують віддати в руки Портнова і Вовка відбір половини всіх суддів в Україні, - Жернаков

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+20
зелені покидьки
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08.06.2021 12:09
+17
Блін, ну а для чого слуги то все затівають? Та зрозуміо, щоб знищити,засрати і загадити все своїм зеленим гімном. Таке їх завдання. Так 73% ідіотів так захотіло...
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08.06.2021 12:11
+14
Народа нет. Так, нарід, не больше. А скорее 3/4 населения - безмозглая и безответственная быдлота.
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08.06.2021 12:20
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зелені покидьки
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08.06.2021 12:09 Відповісти
Да , my friend , а кто этот народ , что привёл зелёных к власти ?
Не народ виноват ?
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08.06.2021 12:14 Відповісти
Народа нет. Так, нарід, не больше. А скорее 3/4 населения - безмозглая и безответственная быдлота.
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08.06.2021 12:20 Відповісти
100 % истина ваших словах .
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08.06.2021 12:21 Відповісти
А этот народ - это 13млн тупого быдла, которому Беня ездил по ушам, и эти идиоты поверили, что у них тоже будет конец. Эпохи бубочкиной бедности. В итоге, бубочка заимел конец этой эпохи бедности, а 13 млн. идиотам достался только конец. ЗЕленый.
ЗЕбанутые, вы за что боролись, на то и напоролись. На бубочкин конец.
Судебная реформа будет обречена, - глава Венецианской комиссии Букиккио о возможных изменениях в закон о судоустройстве - Цензор.НЕТ 9930 Судебная реформа будет обречена, - глава Венецианской комиссии Букиккио о возможных изменениях в закон о судоустройстве - Цензор.НЕТ 9930 Судебная реформа будет обречена, - глава Венецианской комиссии Букиккио о возможных изменениях в закон о судоустройстве - Цензор.НЕТ 9930
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08.06.2021 12:22 Відповісти
😂😂😂😂👍👍👍👍
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08.06.2021 12:25 Відповісти
Букиккио подчеркнул, что Украина должна как можно быстрее перезапустить органы судейского самоуправления, но при этом важно не полагаться на старые органы, которые себя скомпрометировали.Источник: https://censor.net/ru/n3270074

Что он имел в виду под старыми органами, которые себя скомпрометировали? Это новые старые органы или старые старые органы, которые тоже славны своим великолепным правосудием?
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08.06.2021 16:08 Відповісти
Блін, ну а для чого слуги то все затівають? Та зрозуміо, щоб знищити,засрати і загадити все своїм зеленим гімном. Таке їх завдання. Так 73% ідіотів так захотіло...
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08.06.2021 12:11 Відповісти
Президент Украины это Беня Коломойский, а ЗЕ кукла , ширма для биомассы .
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08.06.2021 12:12 Відповісти
Кому-то может быть ещё непонятно какие "реформы" проводит зеля....
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08.06.2021 12:14 Відповісти
Причет тут ЗЕ если президент Украины по факту Беня Коломойский?
ЗЕ это кукла , и 0 в принятие решений.
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08.06.2021 12:16 Відповісти
Пропонуєте звільнити Зєлю від відповідальності за порушення законів?
Хіба він неповносправний?
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08.06.2021 12:21 Відповісти
Мне все равно , освободить , расстрелять , отправить на Ростов .
Я терпеть не могу этого лживого лицемера .
Говорит одно , делает совсем подло по другому .
Мерзость
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08.06.2021 12:24 Відповісти
І повинен відповісти за все, що витворяє.
Він же не дурачок якийсь із довідкою.
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08.06.2021 12:27 Відповісти
Да , именно он дурачок с бумажкой.
Посмотрите на него , это не клиент палаты номер 6 .
Называть Украину проституткой , это юмор ? Нет , это палата номер 6 .
Он два слова не может без бумажки связать .
Послушайте как он в Житомира в институте выступает , и послушайте что говорит по этому поводу женщина , забил ее фамилию , она со Львова, от партии Тягнибока.
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08.06.2021 12:46 Відповісти
Посмотрите ее в ютубе
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08.06.2021 12:46 Відповісти
Дайте будь ласка ім'я -я подивлюсь. Дякую.
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08.06.2021 13:09 Відповісти
Мабуть Фаріон.
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08.06.2021 13:30 Відповісти
Зомбоящик, яким керують його ляльководи, дуже вміло, вибірково показує його промови, "дабы дурь не была видна".
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08.06.2021 12:55 Відповісти
Биомассы в Украине аж 73 % и она хавает и в нищете живет .
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08.06.2021 13:02 Відповісти
Я вам вже писала, що за Зєлю проголосували 46% виборців.
Я теж не дуже високої думки про наше населення, але пропаганді піддається не тільки воно.
Є приклад німців, корейців.
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08.06.2021 13:05 Відповісти
...американців. У нас ситуація настільки аналогічна українській, що викликає досить серьозні питання вже в пресі.
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08.06.2021 13:10 Відповісти
Вчорашній приклад: слухаю політичну аналітику. Після серьозноі критики Байдена і адміністрації, диктор заявляє щось на кшталт:» я просто впевнений, що більшість демократів самі в шоці від дій цієї адмінстраціі але вперто повторюють «головне, що не Трамп». Я не жартую- це ранішнє ню-йоркське радіо шоу.
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08.06.2021 13:15 Відповісти
Мабуть психіка людей влаштована скрізь однаково. Різниця у рівні зазомбованості і місцевих ньюансів.
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08.06.2021 13:22 Відповісти
Вирішальну роль грають ЗМІ. У нас чотири роки була просто масова істерія. Із всіх розеток лились просто потоки відвертої ненависті і брехні проти однієї людини. Це було щось надзвичайне! І що тепер? Для початку, виявляється Трамп був абсолютно правий по COVID і дії його були вірними і адекватними. Це він ініціював створення вакцин в перші дні, а такі політики як Куомо, Пелосі і Шумер називали їх «вакцинами Трампа» і закликали населення не вакціюнуватись! Тепер, вони абсолютно цинічно все записали на свій рахунок! Мене просто вражає цинізм цих людей! Всі ж їхні попередні слова і дії записані!
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08.06.2021 13:38 Відповісти
Ви там обережно, з критикою ... Судова реформа буде приречена, - глава Венеціанської комісії Букіккіо про можливі зміни до закону про судоустрій - Цензор.НЕТ 5095
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08.06.2021 14:17 Відповісти
За Зєлю проголосували 73% виборців, які прийшли на виборчі дільниці.

Ті хто не прийшли, погодились з їх вибором.
Пані ...
Відповідно - 73% виборців.
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08.06.2021 13:26 Відповісти
Если взять все его высеры и тотальное вранье, то, я думаю, пора бубочку поместить в Глевахское медучереждение . Там, в палате №6 Наполеон, товарищ Членин, короче, место этому убогому найдут.
Чего только стоит высер этого идиота об миллиарде деревьев, который, как кукарекает это чмо, будет высажено за три года. На Прямом канале кто-то сказал, что если сейчас приступить, то чтобы высадить 1 лярд деревьев , надо начинать прямо сейчас и каждые 10 секунд 24 часа в сутки безпрерывно надо высаживать по одному дереву.
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08.06.2021 12:47 Відповісти
И ещё , что бы посадить это дерево , его надо где-то взять .
Где взять эти семена на этот миллиард дерев .
Вот к примеру , в Дании строили станцию метро , потом делали благоустройство , садили листовые деревья , а в Киеве везде соснами засаживают . Зачем сосны ? Что такое листья для голода ? Где тысячи машин
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08.06.2021 13:00 Відповісти
Так. Тим більше, що зазвичай висаджують саджанці. Відповідно повинні бути розсадники.
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08.06.2021 13:24 Відповісти
А вам из Дании хорошо видно Киев? Можно тополями засадить. Они быстрорастущие и соответственно и кислорода дадут больше. Но вам опять не понравится.
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08.06.2021 13:37 Відповісти
ЗЕбанько, а чо ты разкукарекался на ЦН? Хватай лопату и бегом, бегом деревья сажать, а то бубочка не даст тебе подержаться за его конец. ЗЕленый.
Судова реформа буде приречена, - глава Венеціанської комісії Букіккіо про можливі зміни до закону про судоустрій - Цензор.НЕТ 4244 Судова реформа буде приречена, - глава Венеціанської комісії Букіккіо про можливі зміни до закону про судоустрій - Цензор.НЕТ 4244 Судова реформа буде приречена, - глава Венеціанської комісії Букіккіо про можливі зміни до закону про судоустрій - Цензор.НЕТ 4244
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08.06.2021 13:44 Відповісти
Ну что с этого зебанутого дебила взять? Он ментально еще не стал и никогда не станет президентом, помому что он шут, и это навсегда. Говнокомандующий привык нести всякую хрень со сцены, работая клоуном в квартале и за все его клоунские высеры ему ничего не было, мало-ли о чем блеют шуты со сцены. Какие могут быть претензии к идиоту с дурдома, который мелет языком, что захочет. Плохо только то, что мудрый нарид выбрал этого идиота президентом.
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08.06.2021 13:41 Відповісти
Читайте Талмуд. В ньому гоїв не називають людьми.
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08.06.2021 16:56 Відповісти
Зьйобнутий дрысле оманской хочется быть царем, как Куйло или бацька. Только он ввиду своей тупости и ограниченного ума клоуна не помнит, что случилось с Бандюковичем, и что его, зебанутого дебила также не будут терпеть.
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08.06.2021 12:16 Відповісти
То фігня. Україна вся вже висить над прірвою і тільки ниточка від Америки її ще утримує. От прикололись 3/4 наріду, так прикололись.
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08.06.2021 12:18 Відповісти
100 % истина в ваших словах
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08.06.2021 12:20 Відповісти
Це ще комісія не дивилася проект "Про олігархів"... Там взагалі - атас з гонінням на незалежні ЗМІ...
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08.06.2021 12:20 Відповісти
Букіккіо зробив нашому Піноккіо буккакіо, коротше кажучи

(73% - як вам, нормально? ніщо не турбує?)
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08.06.2021 12:27 Відповісти
А эта комиссия не хочет признать, что принятое по их советам, предложениям, указаниям и настояниям фуфло -абсолютно не фурычит ? Судова реформа буде приречена, - глава Венеціанської комісії Букіккіо про можливі зміни до закону про судоустрій - Цензор.НЕТ 4402
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08.06.2021 12:35 Відповісти
А как может фурычить то, что шмаркли в зародыше задушили?
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08.06.2021 13:05 Відповісти
Не ляпи ляпуху Судова реформа буде приречена, - глава Венеціанської комісії Букіккіо про можливі зміни до закону про судоустрій - Цензор.НЕТ 76 146 потужных реформ и все с одобрения этой самой комиссии ..... а Зеля пытается только исправить то, что не работает Судова реформа буде приречена, - глава Венеціанської комісії Букіккіо про можливі зміни до закону про судоустрій - Цензор.НЕТ 7083
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08.06.2021 13:09 Відповісти
😂😂😂😂 Исправить? Портновым с Татаровым? Или Венедиктовой которая при Порохе не прошла аттестацию комисии международной и не смогла набрать минимальный бал на прокурорскую должность, а сейчас генпрокурор или может возвращением судей времен рыгов судивших участников Майдана? Исправлятель. Но ты то лучше знаешь и сейчас нас удивишь реформами Бубочки за два года. Список в студию!
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08.06.2021 13:15 Відповісти
КИЇВ. 8 червня. УНН. Венеційска комісія не підтримує ухвалені Радою зміни до законопроекту про покарання за брехню в деклараціях. Про це заявив глава Венеційської комісії Джанні Букіккіо під час виступу на конференції "Демократія у дії", що відбувається у Києві, передає кореспондент УНН.
Цитата
"Венеційська комісія в останньому рішенні привітала повторне введення ув'язнення до двох років за найважчі випадки подання хибних відомостей до декларацій. Законопроект 4651 був прийнятий лише кілька днів тому. Проте зміни до законопроекту змінили позбавлення волі на обмеження волі, майно родичів держслужбовців були виключені з обов'язку декларування. Це - негативні поправки, які Венеційська комісія не підтримує. Тому я вдячний за намір Президента накласти вето на цей законопроект", - заявив Букіккіо. Судова реформа буде приречена, - глава Венеціанської комісії Букіккіо про можливі зміни до закону про судоустрій - Цензор.НЕТ 5550
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08.06.2021 13:24 Відповісти
цель прихода ЗЕленых - дискредитация и со временем уничтожение независимого государства, возвращение его в орбиту влияния московской орды... или это еще кому-то непонятно??? о каких реформах при зеленой шобле может идти речь??? они уже практически добили все то немногое, что было начато в плане реформ с 2014 по 2019гг,... уже 2 год имитация и пустая говорильня с видосиками подменяет реформы...
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08.06.2021 12:38 Відповісти
Шахраї в ВР і без ВенКом,знають як реформувати своїх друзів-суддів,як доречі і поправками поправили декларування доходів казнокрадами..
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08.06.2021 12:45 Відповісти
Монтескьё утверждает, что каждая Власть (ветвь) должна выполнять свои собственные функции, здесь было достаточно ясно: Судова реформа буде приречена, - глава Венеціанської комісії Букіккіо про можливі зміни до закону про судоустрій - Цензор.НЕТ 9712"Если власть законодательная и исполнительная будут соединены в одном лице или учреждении, то свободы не будет, так как можно опасаться, что этот монарх или сенат станет создавать тиранические законы для того, чтобы так же тиранически применять их.
Не будет свободы и в том случае, если судебная власть не отделена от власти законодательной и исполнительной. Если она соединена с законодательной властью, то жизнь и свобода граждан окажутся во власти произвола, ибо судья будет законодателем. Если судебная власть соединена с исполнительной, то судья получает возможность стать угнетателем. Все погибло бы, если бы в одном и том же лице или учреждении, составленном из сановников, из дворян или простых людей, были соединены эти три власти: власть создавать законы, власть приводить в исполнение постановления общегосударственного характера и власть судить преступления или тяжбы частных лиц."
- Монтескьё, Из духа законов, Книга XI[2]
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08.06.2021 13:46 Відповісти
Саме цього кацапи з олігархами, брудними рученятами плісняви, і домагаються досягти.
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08.06.2021 13:55 Відповісти
А что здесь удивительного? У нас все реформы так - шаг вперед и два назад.
Было бы действительно странно если бы все было сделано в интересах страны.
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08.06.2021 14:23 Відповісти
да все, что делает любая власть за всю историю - это не направлено на уничтожение коррупции, а наоборот они делают все, чтобы коррупция была больше. Весь народ Украины давно уже не верит в никакие нафиг реформы - это все сплошной обман! коррупция ни на каплю не уменьшается и увеличивается и олигархи богатеют и их марионеточные власти богатеют, а народ нищает! Судьи все имеют замки с коррупции построенные и огромные счета. Весь верх Украины - это сплошная гниль!!! И кто-то действительно верит, что гниль эта будет сама с собой бороться??? там круговая порука и все связаны - одна организованная преступность!!!
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08.06.2021 14:32 Відповісти
"Нє фсьо так адназначна", - скажуть на це в зе-бидлоадміністрації...
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08.06.2021 14:45 Відповісти
интересно
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08.06.2021 14:55 Відповісти
Советская власть не может работать без подконтрольных судов.
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08.06.2021 15:14 Відповісти
мама Римма вот такую подлянку Украине сделала
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08.06.2021 16:13 Відповісти
Нынешняя власть все делает для того чтобы разрушить страну?
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08.06.2021 18:31 Відповісти
Бубочці судова реформа не потрібна.
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08.06.2021 18:32 Відповісти
Судебная мафия против "Венецианской комиссии". Смотрим.
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08.06.2021 19:07 Відповісти
 
 