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Новини Політика України
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Зеленський про виправлення ОП пресрелізу в частині підтримки Байденом членства України в НАТО: Важливі не слова, а конкретні вчинки

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський про виправлення ОП пресрелізу в частині підтримки Байденом членства України в НАТО: Важливі не слова, а конкретні вчинки

Президент Володимир Зеленський дуже задоволений телефонною розмовою з президентом США Джозефом Байденом, а виправлення пресрелізу Офісу Президента щодо підтримки Байденом бажання України отримати План дій щодо членства в НАТО він вважає несуттєвим.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив у коментарі Українській правді.

"Вчора в мене була чудова розмова з президентом Байденом. Чітка, предметна, по суті. Я дуже задоволений підсумками бесіди і перспективами подальшого довірчого особистого спілкування. Джо Байден буквально запевнив мене в повній і безумовній підтримці України. У нас об'ємний двосторонній порядок денний і ми його детально обговоримо наприкінці липня в США. Віч-на-віч. У нас багато найважливіших питань для обговорення – безпека, територіальна цілісність, економіка, енергетика, прямі інвестиції, технології, співпраця в оборонній сфері", - зазначив він.

Зеленський окремо висловився з приводу слів про ПДЧ у НАТО: "хто і що саме сказав і як ці слова оцінюються".

"Слова – не важливі, а важливі конкретні вчинки. Отримає Україна, нарешті, ПДЧ чи ні – це питання бажання лише самого Альянсу. Якщо отримає – значить, нас там дійсно бачать. Якщо не отримає – це теж цілком конкретна відповідь", – заявив український президент.

На його думку, значно важливішою є максимально ефективна реформа Збройних сил України, адже "лише це є на сьогодні абсолютною гарантією миру в нашій країні і гарантією захисту кожного українця".

Як повідомлялося раніше, Офіс Зеленського виправив слова Байдена про членство України в НАТО у заяві про підсумки розмови президентів.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+83
Слизьке і брехливе створіння.
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08.06.2021 12:14
+62
Рік тому монобільшість називала непотрібною постанову щодо ПДЧ в НАТО, а тепер в них «крайні» Байден, Меркель і Макрон. Дворічна політика умиротворення Путіна, які сповідував Зеленський, миру Україні не принесла, натомість влада втратила підтримку міжнародних партнерів. Про це під час виступу на з'їзді "Європейської Солідарності" заявив лідер партії, п'ятий Президент Петро Порошенко.
Він зауважив, що ще рік тому у парламенті депутати з монобільшості заперечували необхідність постанови щодо надання Україні ПДЧ в НАТО, а тепер Зеленський "шукає крайніх".
«Перший і головний виклик - війна, бо не вдалося "зійтись з Путіним десь посередині", стати на коліна для того, щоб побачити в його очах мир», - констатує Порошенко.
«Дворічна політика умиротворення агресора зазнала системного краху. Зараз як ніколи є величезний ризик залишитися з агресором сам на сам», - застерігає Порошенко владу, яка своїми діями руйнує ту коаліцію, яка крок за кроком і день за днем будувалася 5 років.
«Тоді діяли санкції проти Путіна за Крим, санкції проти Північного потоку-2, санкції за окупований Донбас, санкції за МН-17, за Керченську протоку. Кожен цей крок - це була наша дипломатична перемога, яка зараз так бездарно розтринькується звинуваченнями в бік Байдена і США, Меркель і Німеччини, Макрона і Франції», - наголошує Петро Порошенко.
«І тільки по відношенню до Путіна ми не чуємо жодного коментаря», - констатує п'ятий Президент. Порошенко зауважив, що така недолуга зовнішня політика призвела до неучасті України у двох самітах НАТО поспіль.
«Це вже вважалося рутиною, бо з 2014 року саміт в Британії і закінчуючи самітом в Брюсселі, а потім самітом в Варшаві - ну а як же без України? Але вже два роки Україну на це зібрання не запрошують, а Зеленський знову намагається сховатися від власної безвідповідальності, звинувачуючи Порошенка, Байдена, Меркель, Макрона. Мені не соромно було би бути в цій компанії - якби від цього не страждала Україна», - говорить Петро Порошенко.
«Ми за кордоном і на зустрічах з міжнародними делегаціями наголошуємо про План дій щодо членства України в НАТО. А ще рік тому вся наша фракція у ВРУ була звинувачена в тому, що ми дарма піднімаємо питання про ПДЧ і лобіюємо постанову з цього приводу. Зараз вони цього соромляться», - зауважив Порошенко.
«Війна і безпека - це те, де Україна має об'єднатися для того, щоб як в 2014 захистити нашу землю», - резюмує лідер партії "Європейська Солідарність", п'ятий Президент Петро Порошенко.
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08.06.2021 12:15
+46
Зеленский об исправлении ОП пресс-релиза в части поддержки Байденом членства Украины в НАТО: Важны не слова, а конкретные поступки - Цензор.НЕТ 8275
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08.06.2021 12:16
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Интересно, он понимает, что произносит, или тупо читает с бумажки?
Помогать и поддерживать будут ту страну, которая сама борется с врагом, а не тупо ждет, что за нее начнет кто то другой сражаться.
Вот результат отсутствия предвыборной программы, а значит и отсутствие понимания куда его понесет завтра. Неумение расставлять приоритеты, ставить правильные задачи и решать их - вот, что я вижу в Зеленском.
Есть внешняя проблема - агрессия наРФии и внутренняя проблема - коррупция.
Эти проблемы были 2 года назад, сегодня только усугубились, потому что у нас на повестке дня диджитализация Зеленський про виправлення ОП пресрелізу в частині підтримки Байденом членства України в НАТО: Важливі не слова, а конкретні вчинки - Цензор.НЕТ 2763 , рынок земли и еще какая нибудь хрень собачья, но только не закон от теробороне, двойном гражданстве, судебная реформа, реформа СБУ и уволить к чертовой матери Авакова уже наконец то пора давным давно вместе с генералами ВСУ и Минобороны, что устроили свою внутреннюю войну из за своей коррупции! Армия должна быть обеспечена всем необходимым, а не судьи, прокуроры и вы, слуги народа!
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08.06.2021 15:58 Відповісти
Аваков чорт, тільки ж замість нього поставлять прокремлівського чорта в квадраті. Немає сумнівів
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08.06.2021 16:35 Відповісти
опять малоПИД,,роское, бенино, нарко-Ничтожество брешет через люську арестович в телефонном разговоре с Байденом вопрос о сев.потоке-2 не подымался, ну что ЗЕБилы так чьи интересы защищает Убогий???
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08.06.2021 16:21 Відповісти
цілком погоджуюсь з паном Портниковим - Україною керують брехуни.

правда я б ще додав - й вороги.
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08.06.2021 16:25 Відповісти
Не вірю. Байден і довірительна розмова із Монікою Зелінськи? після всіх інтерв'ю і зашкварів найвеличнішому не відмитися від амплуа політичного дурника
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08.06.2021 16:26 Відповісти
спалились пасаны со своим враньем. хуже всего то, что, походу, пасаны преследуют только свои интересы, а не интересы Украины.
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08.06.2021 16:39 Відповісти
Зеленский в истерике. Именно при нём достраивают и запустят "Северный поток-2", а это -удар ниже пояса. Порошенко удалось избежать такой участи!
Клоун , по-фамилии Зеленский изо всех сил пытается спастись требуя что бы Украину взяли в НАТО. Это его последний шанс устоять !
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08.06.2021 16:53 Відповісти
Зеленський про виправлення ОП пресрелізу в частині підтримки Байденом членства України в НАТО: Важливі не слова, а конкретні вчинки - Цензор.НЕТ 4860
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08.06.2021 17:12 Відповісти
"Слова - не важны, а важны конкретные поступки..." - заявил украинский президент."

"Мы должны увидеть, как люди, причастные к коррупционным действиям, действительно привлекаются к ответственности" - заявил об Украине государственный секретарь США Энтони Блинкен" https://censor.net/ru/n3270230 Зеленський про виправлення ОП пресрелізу в частині підтримки Байденом членства України в НАТО: Важливі не слова, а конкретні вчинки - Цензор.НЕТ 9808
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08.06.2021 22:41 Відповісти
Жалкий членограй, у тебя ведь и дел-то никаких нет, одни слова...
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08.06.2021 17:12 Відповісти
Украинцы под властью лжецов

В офисе президента Украины Владимира Зеленского не стыдятся переписывать сообщение о содержании его телефонной беседы с президентом США Джозефом Байденом.

Если в первоначальном варианте документа говорилось о поддержке президентом США возможности предоставления Украине Плана для членства в НАТО, то сейчас оказывается, что об этом говорил Зеленский, а не Байден - каково! А источники издания Axiocиз Совета национальной безопасности США сообщили, что украинская сторона "неправильно интерпретировала слова президента США". Проще говоря - солгала.
И вот тут возникает простой вопрос - а зачем они все время врут, врут - как дышат, врут практически все представители власти? Ведь с изданием Axiocбыла еще одна интересная история, буквально в день телефонной беседы Зеленского и Байдена. Это издание опубликовало интервью украинского президента, в котором он выражал готовность встретиться с президентом США до американско-российского саммита. И объяснило, почему такой встречи не произошло, хотя она изначально и планировалась - потому, что в Белом доме были возмущены выходкой Зеленского со сменой руководства "Нафтогаза" и решили, что приглашение Зеленскому будет плохим сигналом. Ограничились телефонной беседой. Понятно, что само интервью у Зеленского брали в качестве комментария к этой позиции Белого дома. Не более того.
Но связанные с украинской властью эксперты сразу же стали объяснять, что это ложь, что никакой американской озабоченности не было. И что это все Андрей Коболев, это он организовал публикацию в американском издании! И это при том, что все мы своими ушами слышали, как государственный секретарь США Энтони Блинкен здесь, в Киеве, называл авантюру с «Нафтогазом» плохим сигналом - не во время переговоров, а в своих интервью! Что уже само по себе беспрецедентно. И это при том, что непонятно - зачем же президенту Украины давать интервью изданию, которое публикует «сливы» от Коболева? Это такой мазохизм?
Конечно же, нет. Правда в том, что Зеленский дал интервью уважаемому американскому изданию, которое имеет серьезные источники в Белом доме. Правда в том, что президент Украины в своем стремлении угодить олигархическим интересам сорвал свою встречу с президентом США. Очень важную встречу, встречу накануне общения Байдена с Путиным. Правда в том, что действия президентской команды прямо противоречат национальным интересам Украины. Действия, а не слова. Слова Зеленский научился говорить правильные. Только им в цивилизованном мире никто не верит.
С момента своего избрания президентом Украины Владимир Зеленский живет во лжи. Во лжи живут его приближенные - им это выгодно. Во лжи живут его сторонники - одним это просто нравится, а другие не имеют смелости признаться, что стали соучастниками чудовищного эксперимента над собственной страной. Но самая главная ложь - это даже не то, что они говорят и что делают на самом деле.
Самая главная ложь - это то, что они думают, что у них есть выбор. Что они могут обмануть цивилизованный мир и заставить его помогать Украине в ситуации, когда они будут пытаться построить тут лукашенковскую Беларусь. Что они могут обмануть украинцев, показать им, что Запад «не помогает» и нужно договариваться с Путиным. Что они могут обмануть Путина, согласиться с каким-нибудь особым статусом Донбасса и русским языком - чтобы он вывел войска с территории Украины и разрешил "95 кварталу" продавать сериальчики в российские кинотеатры.
А только обмануть никого не удастся. Путину нужны не их низкопробные сериалы. Путину нужна Украина. Украинцам нужна своя страна. А Западу нужно, чтобы эта страна стала цивилизованным государством, а не была охлократическим убожеством.
Эти люди могут обогатиться - и обогащаются. Они могут наслаждаться своим незаслуженным положением в обществе - и наслаждаются. Но обмануть, в конечном счете, они могут только самих себя. Віталій Портников
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08.06.2021 17:20 Відповісти
Белый дом отрицает, что Байден выразил поддержку предоставления ПДЧ в Североатлантическом альянсе.
"Украинцы неправильно охарактеризовали заявление и исправили запись", - заявил представитель американского Совета национальной безопасности редакции "Axios". Зеленський про виправлення ОП пресрелізу в частині підтримки Байденом членства України в НАТО: Важливі не слова, а конкретні вчинки - Цензор.НЕТ 4558
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08.06.2021 22:48 Відповісти
А сколько минут длился разговор, чтобы "...У нас объемная двусторонняя повестка..."? Источник: https://censor.net/ru/n3270075
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08.06.2021 17:36 Відповісти
Зеленский об исправлении ОП пресс-релиза в части поддержки Байденом членства Украины в НАТО: "Важны не слова, а конкретные поступки"

Да. И что ж ты болтаешь беспрерывно ? )
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08.06.2021 18:18 Відповісти
Як зелений, обісравшись, починає виправдовуватись, то
не тихо помиє стегна, а розмаже лайно по самі лопатки.
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08.06.2021 18:21 Відповісти
Як він набрид своїм брехливим вихвалянням.
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08.06.2021 18:24 Відповісти
Меня изнасиловали, или меня хорошенько оттрахали, в общем-то суть одна,

но КАКИЕ предпосылки!
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08.06.2021 18:59 Відповісти
ооо ты наш найвелычниший лидор ахахах
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08.06.2021 19:21 Відповісти
Крутится, как "вошь на гребешки."
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08.06.2021 20:18 Відповісти
Ти ********,української мови не знаєш як слід,а він поспілкувався з Байденом...
Чи може Байден на українській розмовляє?
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08.06.2021 21:00 Відповісти
Це не просто брехня, це - крайня форма криворогульного ідіотизму! Черговий сором на весь світ!!!
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08.06.2021 23:40 Відповісти
Українці(зеля з єрмаком) не так зрозуміли...
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09.06.2021 06:21 Відповісти
Намечается мега- корпоративчик в белом доме.
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09.06.2021 06:23 Відповісти
Зеленський про виправлення ОП пресрелізу в частині підтримки Байденом членства України в НАТО: Важливі не слова, а конкретні вчинки - Цензор.НЕТ 5253
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09.06.2021 07:39 Відповісти
"Мы поддерживаем членство Украины в НАТО" - Блинкен
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09.06.2021 08:35 Відповісти
Шут на сцені 95 кварталу. Брехло і базіка.
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09.06.2021 08:56 Відповісти
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