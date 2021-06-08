Зеленський про виправлення ОП пресрелізу в частині підтримки Байденом членства України в НАТО: Важливі не слова, а конкретні вчинки
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Президент Володимир Зеленський дуже задоволений телефонною розмовою з президентом США Джозефом Байденом, а виправлення пресрелізу Офісу Президента щодо підтримки Байденом бажання України отримати План дій щодо членства в НАТО він вважає несуттєвим.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив у коментарі Українській правді.
"Вчора в мене була чудова розмова з президентом Байденом. Чітка, предметна, по суті. Я дуже задоволений підсумками бесіди і перспективами подальшого довірчого особистого спілкування. Джо Байден буквально запевнив мене в повній і безумовній підтримці України. У нас об'ємний двосторонній порядок денний і ми його детально обговоримо наприкінці липня в США. Віч-на-віч. У нас багато найважливіших питань для обговорення – безпека, територіальна цілісність, економіка, енергетика, прямі інвестиції, технології, співпраця в оборонній сфері", - зазначив він.
Зеленський окремо висловився з приводу слів про ПДЧ у НАТО: "хто і що саме сказав і як ці слова оцінюються".
"Слова – не важливі, а важливі конкретні вчинки. Отримає Україна, нарешті, ПДЧ чи ні – це питання бажання лише самого Альянсу. Якщо отримає – значить, нас там дійсно бачать. Якщо не отримає – це теж цілком конкретна відповідь", – заявив український президент.
На його думку, значно важливішою є максимально ефективна реформа Збройних сил України, адже "лише це є на сьогодні абсолютною гарантією миру в нашій країні і гарантією захисту кожного українця".
Як повідомлялося раніше, Офіс Зеленського виправив слова Байдена про членство України в НАТО у заяві про підсумки розмови президентів.
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Помогать и поддерживать будут ту страну, которая сама борется с врагом, а не тупо ждет, что за нее начнет кто то другой сражаться.
Вот результат отсутствия предвыборной программы, а значит и отсутствие понимания куда его понесет завтра. Неумение расставлять приоритеты, ставить правильные задачи и решать их - вот, что я вижу в Зеленском.
Есть внешняя проблема - агрессия наРФии и внутренняя проблема - коррупция.
Эти проблемы были 2 года назад, сегодня только усугубились, потому что у нас на повестке дня диджитализация , рынок земли и еще какая нибудь хрень собачья, но только не закон от теробороне, двойном гражданстве, судебная реформа, реформа СБУ и уволить к чертовой матери Авакова уже наконец то пора давным давно вместе с генералами ВСУ и Минобороны, что устроили свою внутреннюю войну из за своей коррупции! Армия должна быть обеспечена всем необходимым, а не судьи, прокуроры и вы, слуги народа!
правда я б ще додав - й вороги.
Клоун , по-фамилии Зеленский изо всех сил пытается спастись требуя что бы Украину взяли в НАТО. Это его последний шанс устоять !
"Мы должны увидеть, как люди, причастные к коррупционным действиям, действительно привлекаются к ответственности" - заявил об Украине государственный секретарь США Энтони Блинкен" https://censor.net/ru/n3270230
В офисе президента Украины Владимира Зеленского не стыдятся переписывать сообщение о содержании его телефонной беседы с президентом США Джозефом Байденом.
Если в первоначальном варианте документа говорилось о поддержке президентом США возможности предоставления Украине Плана для членства в НАТО, то сейчас оказывается, что об этом говорил Зеленский, а не Байден - каково! А источники издания Axiocиз Совета национальной безопасности США сообщили, что украинская сторона "неправильно интерпретировала слова президента США". Проще говоря - солгала.
И вот тут возникает простой вопрос - а зачем они все время врут, врут - как дышат, врут практически все представители власти? Ведь с изданием Axiocбыла еще одна интересная история, буквально в день телефонной беседы Зеленского и Байдена. Это издание опубликовало интервью украинского президента, в котором он выражал готовность встретиться с президентом США до американско-российского саммита. И объяснило, почему такой встречи не произошло, хотя она изначально и планировалась - потому, что в Белом доме были возмущены выходкой Зеленского со сменой руководства "Нафтогаза" и решили, что приглашение Зеленскому будет плохим сигналом. Ограничились телефонной беседой. Понятно, что само интервью у Зеленского брали в качестве комментария к этой позиции Белого дома. Не более того.
Но связанные с украинской властью эксперты сразу же стали объяснять, что это ложь, что никакой американской озабоченности не было. И что это все Андрей Коболев, это он организовал публикацию в американском издании! И это при том, что все мы своими ушами слышали, как государственный секретарь США Энтони Блинкен здесь, в Киеве, называл авантюру с «Нафтогазом» плохим сигналом - не во время переговоров, а в своих интервью! Что уже само по себе беспрецедентно. И это при том, что непонятно - зачем же президенту Украины давать интервью изданию, которое публикует «сливы» от Коболева? Это такой мазохизм?
Конечно же, нет. Правда в том, что Зеленский дал интервью уважаемому американскому изданию, которое имеет серьезные источники в Белом доме. Правда в том, что президент Украины в своем стремлении угодить олигархическим интересам сорвал свою встречу с президентом США. Очень важную встречу, встречу накануне общения Байдена с Путиным. Правда в том, что действия президентской команды прямо противоречат национальным интересам Украины. Действия, а не слова. Слова Зеленский научился говорить правильные. Только им в цивилизованном мире никто не верит.
С момента своего избрания президентом Украины Владимир Зеленский живет во лжи. Во лжи живут его приближенные - им это выгодно. Во лжи живут его сторонники - одним это просто нравится, а другие не имеют смелости признаться, что стали соучастниками чудовищного эксперимента над собственной страной. Но самая главная ложь - это даже не то, что они говорят и что делают на самом деле.
Самая главная ложь - это то, что они думают, что у них есть выбор. Что они могут обмануть цивилизованный мир и заставить его помогать Украине в ситуации, когда они будут пытаться построить тут лукашенковскую Беларусь. Что они могут обмануть украинцев, показать им, что Запад «не помогает» и нужно договариваться с Путиным. Что они могут обмануть Путина, согласиться с каким-нибудь особым статусом Донбасса и русским языком - чтобы он вывел войска с территории Украины и разрешил "95 кварталу" продавать сериальчики в российские кинотеатры.
А только обмануть никого не удастся. Путину нужны не их низкопробные сериалы. Путину нужна Украина. Украинцам нужна своя страна. А Западу нужно, чтобы эта страна стала цивилизованным государством, а не была охлократическим убожеством.
Эти люди могут обогатиться - и обогащаются. Они могут наслаждаться своим незаслуженным положением в обществе - и наслаждаются. Но обмануть, в конечном счете, они могут только самих себя. Віталій Портников
"Украинцы неправильно охарактеризовали заявление и исправили запись", - заявил представитель американского Совета национальной безопасности редакции "Axios".
Да. И что ж ты болтаешь беспрерывно ? )
не тихо помиє стегна, а розмаже лайно по самі лопатки.
но КАКИЕ предпосылки!
Чи може Байден на українській розмовляє?