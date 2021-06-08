Зеленський про виправлення ОП пресрелізу в частині підтримки Байденом членства України в НАТО: Важливі не слова, а конкретні вчинки

Президент Володимир Зеленський дуже задоволений телефонною розмовою з президентом США Джозефом Байденом, а виправлення пресрелізу Офісу Президента щодо підтримки Байденом бажання України отримати План дій щодо членства в НАТО він вважає несуттєвим.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив у коментарі Українській правді.

"Вчора в мене була чудова розмова з президентом Байденом. Чітка, предметна, по суті. Я дуже задоволений підсумками бесіди і перспективами подальшого довірчого особистого спілкування. Джо Байден буквально запевнив мене в повній і безумовній підтримці України. У нас об'ємний двосторонній порядок денний і ми його детально обговоримо наприкінці липня в США. Віч-на-віч. У нас багато найважливіших питань для обговорення – безпека, територіальна цілісність, економіка, енергетика, прямі інвестиції, технології, співпраця в оборонній сфері", - зазначив він.

Зеленський окремо висловився з приводу слів про ПДЧ у НАТО: "хто і що саме сказав і як ці слова оцінюються".

"Слова – не важливі, а важливі конкретні вчинки. Отримає Україна, нарешті, ПДЧ чи ні – це питання бажання лише самого Альянсу. Якщо отримає – значить, нас там дійсно бачать. Якщо не отримає – це теж цілком конкретна відповідь", – заявив український президент.

На його думку, значно важливішою є максимально ефективна реформа Збройних сил України, адже "лише це є на сьогодні абсолютною гарантією миру в нашій країні і гарантією захисту кожного українця".

Як повідомлялося раніше, Офіс Зеленського виправив слова Байдена про членство України в НАТО у заяві про підсумки розмови президентів.