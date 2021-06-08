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ВАКС закрив справу за позовом НАБУ до прокурора у справі "Роттердам+"

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ВАКС закрив справу за позовом НАБУ до прокурора у справі

Детективи Національного антикорупційного бюро відмовилися від позову щодо відведення прокурора САП Дениса Демківа і попросили суд залишити його без задоволення.

Про це оголосила головуюча суддя Оксана Олійник під час засідання Вищого антикорупційного суду (ВАКС) 8 червня.

"Задовольнити заяви старшого детектива Романюка про залишення позову без розгляду", - оголосила суддя Олійник. Клопотання про відмову від позову детективи НАБУ направили до Вищого антикорупційного суду вранці 8 червня. Суд закрив справу, рішення оскарженню не підлягає.

Автор: Наталя Джума
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і що тепер Зе і його малада ******* вибачиться перед парашенком за корупцію про ротердам+? чи мо дроздов визнає факт брехні, бігус, шабунька, сєрлєщ? та нікахда!!!
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08.06.2021 12:16 Відповісти
Тупицький вдячний,а Медведчук міцно обіймає Вас ВАКС закрив справу за позовом НАБУ до прокурора у справі "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 652
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08.06.2021 12:49 Відповісти
Роттердам+ на угле - переплата 200-300 гр за 1 тонну угля. Роттердам + на топливе - переплата 5000 гривен на 1 тонне бензина или диз.топлива. Платят все пользователи.т.е. народ Украины.
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08.06.2021 12:17 Відповісти
Усьо, шо Порох не виноватий ВАКС закрыл дело по иску НАБУ к прокурору в деле "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 6324?
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08.06.2021 12:25 Відповісти
І Порох і Ахметов не винуваті. Років тридцять вже.
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08.06.2021 15:23 Відповісти
 
 