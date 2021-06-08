ВАКС закрив справу за позовом НАБУ до прокурора у справі "Роттердам+"
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Детективи Національного антикорупційного бюро відмовилися від позову щодо відведення прокурора САП Дениса Демківа і попросили суд залишити його без задоволення.
Про це оголосила головуюча суддя Оксана Олійник під час засідання Вищого антикорупційного суду (ВАКС) 8 червня.
"Задовольнити заяви старшого детектива Романюка про залишення позову без розгляду", - оголосила суддя Олійник. Клопотання про відмову від позову детективи НАБУ направили до Вищого антикорупційного суду вранці 8 червня. Суд закрив справу, рішення оскарженню не підлягає.
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Olexandr Chornogorodskij
показати весь коментар08.06.2021 12:16 Відповісти Мені подобається 1
Ксен Люпен
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Vladimir Soukhov
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фывафы фываф
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