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Новини Політика України
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Контролем якості ремонту доріг в Україні займаються європейські компанії, шар асфальту неможливо зменшити навіть на міліметр, - заступник голови ОП Тимошенко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Контролем якості ремонту доріг в Україні займаються європейські компанії, шар асфальту неможливо зменшити навіть на міліметр, - заступник голови ОП Тимошенко

Під час будівництва доріг, крім тендерів на ремонт, проводять окремий тендер на технагляд.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заступник голови Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко розповів в інтерв'ю виданню "Факти"

Він зазначив, що незалежний технагляд унеможливлює навіть найменші недотримання запроєктованих норм: "(Шар асфальту) неможливо зменшити навіть на міліметр".

За словами Тимошенка, технаглядом за якістю ремонту і будівництва доріг в Україні нині займаються європейські компанії з гарною репутацією. Наприклад, за якістю будівництва Запорізьких мостів стежать австрійці.

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"Ці компанії ніяк не пов'язані з будівництвом доріг. Це не чиновники і не держструктура. Так що їм не можна дати хабар, щоб потім покласти менший шар асфальту", - підкреслив заступник голови ОП.

Так, Тимошенко заявив, що в процесі президентської програми "Велике будівництво" виконуються великі обсяги середнього або капітального ремонту доріг. При цьому, можна сказати, що це практично нове будівництво, адже ремонтники замінюють усі нижні шари покриття.

Крім того, додав заступник голови ОП, на відремонтованих трасах є гарантійне обслуговування - 5-7-10 років залежно від категорії. Тому підрядник зобов'язаний не лише якісно побудувати дорогу, а й обслуговувати трасу.

"Роботи виконують за сучасними технологіями. До нас ніхто не приділяв такої уваги капітальному або середньому ремонту. Зараз якість - це умова номер один. Усі дороги, зроблені минулого року, благополучно пережили зиму. Багато хто передрікав, що навесні разом зі снігом зійде й асфальт, а ми взагалі не хвилювалися", - наголосив Тимошенко.

Нагадаємо, раніше заступник глави Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що планом президентської програми на 2021 рік передбачено ремонт і будівництво 6500 км доріг і 245 штучних споруд.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
а дороги где? сошли вместе со снегом весной
ямы новые уже появились. все это "строительство" большой распил на самом деле
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08.06.2021 12:23
+5
шлак тесть зеленского поставлял на великое крадивництво.
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08.06.2021 12:36
+4
Контролем качества ремонта дорог в Украине занимаются европейские компании, слой асфальта невозможно уменьшить даже на миллиметр, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 5930
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08.06.2021 12:24
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А ширину?) Видел много отремонтированных дорог, которые после ремонта стали более узкими.
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08.06.2021 12:22 Відповісти
це ти з бодуна вийшов на рельси
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08.06.2021 12:23 Відповісти
не хами
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08.06.2021 12:24 Відповісти
та я заздрю
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08.06.2021 12:31 Відповісти
Спеціалістка по «буравчикам».
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08.06.2021 12:51 Відповісти
- Трамвай построить, - сказал он, - это не ешака купить.(с)
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08.06.2021 13:06 Відповісти
а дороги где? сошли вместе со снегом весной
ямы новые уже появились. все это "строительство" большой распил на самом деле
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08.06.2021 12:23 Відповісти
Нє, ну товщину шару може й можна перевірити. А от стосовно заміни щебня шлаком від Ахметова? Це теж "іноземці" робили і контролювали?
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08.06.2021 12:35 Відповісти
шлак тесть зеленского поставлял на великое крадивництво.
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08.06.2021 12:36 Відповісти
Угу, проедьте, суки от старкона до житомира по пять лет ремонлированной дороге!
Ее нет вообще.
Зато есть партии зебилов и стратегия гройсмана.
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08.06.2021 12:40 Відповісти
Многие предрекали, что весной вместе со снегом сойдет и асфальт, а мы вообще не волновались", - подчеркнул Тимошенко.Источник: https://censor.net/ru/n3270078 Контролем якості ремонту доріг в Україні займаються європейські компанії, шар асфальту неможливо зменшити навіть на міліметр, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 990
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08.06.2021 12:50 Відповісти
Контролем качества ремонта дорог в Украине занимаются европейские компании, слой асфальта невозможно уменьшить даже на миллиметр, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 5930
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08.06.2021 12:24 Відповісти
А тим часом вже кацапи відкрито публікують...
Контролем качества ремонта дорог в Украине занимаются европейские компании, слой асфальта невозможно уменьшить даже на миллиметр, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 9911
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08.06.2021 12:26 Відповісти
так это потому что дамба разрушилась. А так вообще воду никто не давал, да они и не просят и даже отказываются. Боятся, что им вместе с водой запустят заразу или яд. Контролем качества ремонта дорог в Украине занимаются европейские компании, слой асфальта невозможно уменьшить даже на миллиметр, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 2285 Вот эта вода, которпая сейчас просачивается через дамбу, вызывает у них страх.
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08.06.2021 12:41 Відповісти
Вор на воре и круговая порука!
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08.06.2021 12:30 Відповісти
груповуха?
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08.06.2021 12:46 Відповісти
дороги реально будують
багато і якісно
це значний прорив України
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08.06.2021 12:30 Відповісти
зроблять, не сумнівайся
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08.06.2021 12:44 Відповісти
для зебіла Alter Nator звична моча, як роса...
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08.06.2021 12:41 Відповісти
уринотерапія - це твій вибір, не мій
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08.06.2021 12:46 Відповісти
Ти реально професійний «лизунчик». Курва по виклику)
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08.06.2021 12:50 Відповісти
Контролем якості ремонту доріг в Україні займаються європейські компанії, шар асфальту неможливо зменшити навіть на міліметр, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 8026
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08.06.2021 15:01 Відповісти
И ведь уменшают же.....
и не на миллиметр.....
больше!!!
Ну это ж надо!.....
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08.06.2021 12:33 Відповісти
Это ж ещё и на тендера на технадзор бабал напилят!.....
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08.06.2021 12:36 Відповісти
уменьшать и не обязательно с 50ти процентным откатом
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08.06.2021 14:35 Відповісти
компанії з Кіпру? Віримо, віримо...
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08.06.2021 12:39 Відповісти
А зачем вообще нанимать иностранцев и бешеные деньги им платить? Китайцы вон киданули на круглую сумму. Укравтодор не смог наказать подрядчика из Китая за брак и заплатит 10 млн евро Контролем качества ремонта дорог в Украине занимаются европейские компании, слой асфальта невозможно уменьшить даже на миллиметр, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 3176
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08.06.2021 12:46 Відповісти
На кого розрахована ця відверта брехня!?
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08.06.2021 12:53 Відповісти
потому и подняли цену в 2 раза. на обьеме и качестве скомуниздить не получаеться.
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08.06.2021 13:35 Відповісти
"Эти компании никак не связаны с постройкой дорог. Это не чиновники и не госструктура. Так что им нельзя дать взятку, чтобы потом положить меньший слой асфальта"

этим компаниям уже дали взятку в виде возможности "контролировать" и ничего не замечать.
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08.06.2021 14:36 Відповісти
 
 