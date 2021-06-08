У Києві попрощалися із заступником комполку "Азов" з питань тилу Олександром Павлюком (позивний Чак). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні в Києві відбулося прощання із заступником командира полку НГУ "Азов" - старшим лейтенантом Олександром Павлюком, позивний Чак.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці розповів головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Вчора з Павлюком прощались на базі "Азову" під Маріуполем. Він прожив життя Воїна, пройшов свій шлях до кінця. Йому було лише 57 років, але він залишив по собі велику справу. Павлюк родом з Рокитного Рівненської області, прийшов добровольцем на фронт у 2014-му році. З січня 2015-го взяв у свої руки тил "Азову", і саме його заслуга найбільша у тому рівні забезпечення, який у полка є зараз", - розповів він.

"Як згадує командир Денис Прокопенко: "Дуже багато трималось тільки на його особистості - на його вмінні будувати комунікацію з різними людьми та керівниками, розставляти пріоритети, на довірі та повазі до нього. Завдяки другу Чаку йшла велика волонтерська допомога, це він вивчав та приймав без всяких тендерів ефективні рішення щодо харчування, щодо забезпечення, щодо обладнання полігонів, баз, щодо озброєння. Він був успішним підприємцем до війни, але присвятив себе військовій службі. Це він наполегливо добивався від керівників постачання зброї. Наприклад, саме завдяки йому "Азов" знайшов та згодом отримав на озброєння кілька чеських 120 мм мінометів, які лежали на складах, саме він отримав в багатьох кабінетах усі погодження. Наші танкові та артилерійські підрозділи стали такими боєздатними завдяки його постійному догляду. Він виміряв своє життя вчинками та результатами, "Азов" пишається, що цей Воїн був у наших лавах та завжди буде у нашій пам'яті".

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"Увечері 7 червня на гарнізоні полку "Азов" в Урзуфі особовий склад підрозділу попрощався із заступником командира полку з тилу Олександром Павлюком (другом Чаком). За традицією, при світлі факелів вишикувались усі бійці, щоб віддати останню шану бійцю, життя якого несподівано обірвалося на 59-му році життя. На прощанні були присутні азовці, військовослужбовці військової частини 3057, представники Національної поліції та інші. Вшанувати друга Чака прибули також командир військової частини 3057 полковник Денис Шлега, начальник ГУНП в Донецькій області генерал поліції третього рангу Микола Семенишин і засновник та перший командир "Азову" Андрій Білецький.

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Старший лейтенант Олександр Павлюк – людина, заслуги якої перед підрозділом неможливо переоцінити. Пройшовши шлях від обозного до заступника командира полку "Азов" з тилу, він знав систему забезпечення до найменшого гвинтика. Саме завдяки його досвіду та винятковим комунікативним і організаторським рисам було налагоджено тилове забезпечення полку, упорядковано облік, розширено інфраструктуру військових містечок та полігону. Друг Чак був суворим керівником, але завжди з людяністю і увагою ставився до бійців та їхніх потреб чи проблем. Він став до лав "Азову" восени 2014 року, хоча був вже немолодим і міг не йти на війну. Але саме тут чоловік повною мірою зміг розкрити свої здібності та втілити задуми, займаючись справою, без якої ведення бойових дій неможливе. На жаль, передчасна смерть завадила реалізувати всі плани, яких в Олександра Павлюка було немало…

Сьогодні з другом Чаком прощаються у Центрі культури та мистецтв Міністерства внутрішніх справ у Києві. Похоронять бійця у рідному місті Рокитному на Рівненщині, завтра о 12.00. Друг Чак назавжди залишиться у наших серцях. Пам’ятаємо!", - повідомили в "Азові".

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