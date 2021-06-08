Найближчими вихідними на Київщині почнуть роботу два центри вакцинації проти COVID-19, - ОДА

На Київщині в найближчі вихідні почнуть роботу центри масової вакцинації. Вони будуть розташовуватися в Броварах і Білій Церкві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської ОДА.

Зазначається, що центри масової вакцинації працюватимуть у вихідні дні. У них зможуть отримати щеплення громадяни, які записалися в лист очікування вакцинації від COVID-19 в застосунку або через сайт "Дія", а також через контакт-центр Міністерства охорони здоров'я.

Вакцинувати будуть тільки тих людей, кого на вакцинацію попередньо запросили телефонним дзвінком. Пріоритет надаватиметься людям похилого віку.

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"Вакцинація в таких центрах буде відбуватися з дотриманням всіх санітарних і протиепідемічних вимог. У них передбачені місця для внесення даних, проведення щеплення та очікування після нього", - зазначили в ОДА.