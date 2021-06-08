Усі докази свідчать, що Росія поставила зброю, якою збили Боїнг МН17, - журналіст-розслідувач Грозєв
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Усі докази свідчать про те, що Росія поставила зброю - ракету до самохідного зенітному комплексу (ЗРК) "Бук", за допомогою якого було збито в небі над Донбасом у 2014 році літак "Малайзійських авіаліній", рейсу MH17.
Як передає Цензор.НЕТ, таку думку в розмові з DW у понеділок, 7 червня, висловив журналіст розслідувального порталу Bellingcat Христо Грозєв.
"Ми бачили так багато взаємно підтверджених доказів, що у цілому не існує іншого пояснення (що сталося. - Ред.) - крім факту того, що Росія надала зброю, за допомогою якої був збитий (літак. - Ред.) і вбито 298 людей", - наголосив журналіст.
Грозєв був учасником команди, яка збирала ключову інформацію про катастрофу "Боїнга" (Boeing 777).
"Зараз немає жодних сумнівів, ми бачили навіть більше доказів, ніж ті, які були представлені в суді", - упевнений Грозєв. За його словами, розслідувачі ретельно вивчили кожен доступний фрагмент телекомунікаційних даних, кожну супутникову фотографію, кожен пост у соцмережах, розміщений російськими солдатами, зокрема із зенітно-ракетної бригади, яка, на думку слідства, могла транспортувати ЗРК "Бук".
Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.
19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє із них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.
9 березня 2020 року в Нідерландах почалися засідання суду у справі МН17.
7 червня 2021 року почався розгляд справи по суті. Бойовики Ігор Гіркін і Леонід Харченко, а також російський генерал Сергій Дубинський, які є підозрюваними у справі, не з'явилися на засідання.
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Таймлайн такой:
в 2010 году никто не мог утверждать, что Кремль: 1) ведет гибридную войну, 2) стратегическая цель Кремля - дестабилизация, 3) диалог с Кремлем невозможен, нет входа, он полностью закрыт.
В 2015 году все три пункта были сформулированы и стали общим местом. Далее пять лет политические департаменты разных столиц адаптировались к этой ситуации. Общее настроение сводилось к тому, что "ну пусть так постоит, шевелить это сейчас себе дороже будет, может оно как-то там само рассосется".
В 2021 году - вот сейчас, этим летом - по итогам всего пятилетия и "после Беларуси" - все и везде уже адаптированы к этим трем пунктам ("даже штайнмайер") и крупными буквами к трем пунктам прибавился четвертый пункт:
4) оно опасно загнивает и само не рассосется.
И остается только ответить на вопрос: что делать "глядя прямо в лицо реальности", от которой никак невозможно отвернуться.
14-16 июня 2021 года будет дан какой стратегический ответ (сессия НАТО, совместное заявление США и ЕС, встреча Байдена с руководителями европейских стран, а затем встреча с Путиным). То, каким он будет - определит дальнейшие события лет на пять и ответ лета 2021 года будет определять, где следующая точка на этом таймлайне.
(*вот такое историческое десятилетие прошло на наших глазах, и мы вступаем сейчас в следующее)
Александр Морозов
_Кому поставила, Грозев? Кому?! Сама себе "поставила", потому что все без исключения вооружённые формирования, воюющие против Украины - это армия расии. И наплевать какие тряпки у них на флагштоках, именно для обмана они там и висят. И когда Грозев говорит что расия "поставила" кому-то Бук, то он именно этот обман кремля и поддерживает!
Ты нам, пожалуйста, про дело вагнеровцев разъясни !
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Тяжелое вооружение с экипажем не ПОСТАВЛЯЮТ, а НАПРАВЛЯЮТ.
Похоже, Грозева немного давит жаба, что их титанический труд не был востребован в полной мере.
русские уроды морадльные