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Новини За кордоном Російські терористи збили Боїнг
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Боїнг-777 Malasia Airli... (748) Христо Грозєв (61)

Усі докази свідчать, що Росія поставила зброю, якою збили Боїнг МН17, - журналіст-розслідувач Грозєв

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Усі докази свідчать, що Росія поставила зброю, якою збили Боїнг МН17, - журналіст-розслідувач Грозєв

Усі докази свідчать про те, що Росія поставила зброю - ракету до самохідного зенітному комплексу (ЗРК) "Бук", за допомогою якого було збито в небі над Донбасом у 2014 році літак "Малайзійських авіаліній", рейсу MH17.

Як передає Цензор.НЕТ, таку думку в розмові з DW у понеділок, 7 червня, висловив журналіст розслідувального порталу Bellingcat Христо Грозєв.

"Ми бачили так багато взаємно підтверджених доказів, що у цілому не існує іншого пояснення (що сталося. - Ред.) - крім факту того, що Росія надала зброю, за допомогою якої був збитий (літак. - Ред.) і вбито 298 людей", - наголосив журналіст.

Грозєв був учасником команди, яка збирала ключову інформацію про катастрофу "Боїнга" (Boeing 777).

"Зараз немає жодних сумнівів, ми бачили навіть більше доказів, ніж ті, які були представлені в суді", - упевнений Грозєв. За його словами, розслідувачі ретельно вивчили кожен доступний фрагмент телекомунікаційних даних, кожну супутникову фотографію, кожен пост у соцмережах, розміщений російськими солдатами, зокрема із зенітно-ракетної бригади, яка, на думку слідства, могла транспортувати ЗРК "Бук".

Також читайте: Сьогодні в Нідерландах суд розпочинає розгляд справи МН17 по суті

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє із них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

9 березня 2020 року в Нідерландах почалися засідання суду у справі МН17.

7 червня 2021 року почався розгляд справи по суті. Бойовики Ігор Гіркін і Леонід Харченко, а також російський генерал Сергій Дубинський, які є підозрюваними у справі, не з'явилися на засідання.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+8
Шо там з "Вагнргейтом"?Чекаємо фільму,і дивимось на Білорусію))
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08.06.2021 12:42
+7
Странное заявление Грозева. Ведь раньше он приводил доказательства что бук из Курской вч росийи. А теперь какой-то бук кому-то поставили из росийи. Уже как то омазуют официальную росийю от от войны и донбасских преступлений?
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08.06.2021 13:18
+6
А сбили самолет российским оружием простые " трактористы и шахтеры.. да еще колхозники".
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08.06.2021 12:52
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Шо там з "Вагнргейтом"?Чекаємо фільму,і дивимось на Білорусію))
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08.06.2021 12:42 Відповісти
Дивный новый мир

Таймлайн такой:
в 2010 году никто не мог утверждать, что Кремль: 1) ведет гибридную войну, 2) стратегическая цель Кремля - дестабилизация, 3) диалог с Кремлем невозможен, нет входа, он полностью закрыт.

В 2015 году все три пункта были сформулированы и стали общим местом. Далее пять лет политические департаменты разных столиц адаптировались к этой ситуации. Общее настроение сводилось к тому, что "ну пусть так постоит, шевелить это сейчас себе дороже будет, может оно как-то там само рассосется".

В 2021 году - вот сейчас, этим летом - по итогам всего пятилетия и "после Беларуси" - все и везде уже адаптированы к этим трем пунктам ("даже штайнмайер") и крупными буквами к трем пунктам прибавился четвертый пункт:

4) оно опасно загнивает и само не рассосется.

И остается только ответить на вопрос: что делать "глядя прямо в лицо реальности", от которой никак невозможно отвернуться.

14-16 июня 2021 года будет дан какой стратегический ответ (сессия НАТО, совместное заявление США и ЕС, встреча Байдена с руководителями европейских стран, а затем встреча с Путиным). То, каким он будет - определит дальнейшие события лет на пять и ответ лета 2021 года будет определять, где следующая точка на этом таймлайне.

(*вот такое историческое десятилетие прошло на наших глазах, и мы вступаем сейчас в следующее)
Александр Морозов
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08.06.2021 12:42 Відповісти
Базару много - толку мало. Сколько можно товпчити ступу?
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08.06.2021 12:47 Відповісти
"Все доказательства свидетельствуют, что Россия поставила оружие, которым сбили Боинг МН17, - журналист-расследователь Грозев"
_Кому поставила, Грозев? Кому?! Сама себе "поставила", потому что все без исключения вооружённые формирования, воюющие против Украины - это армия расии. И наплевать какие тряпки у них на флагштоках, именно для обмана они там и висят. И когда Грозев говорит что расия "поставила" кому-то Бук, то он именно этот обман кремля и поддерживает!
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08.06.2021 12:47 Відповісти
Тільки мало хто знає що планували збити літак Аерофлоту, а влупили по Боїнгу через рукожопого оператора РЛС.
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08.06.2021 12:50 Відповісти
Це може і знають, але це довести нереально... Тому намагаються хоч так!
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08.06.2021 12:58 Відповісти
А сбили самолет российским оружием простые " трактористы и шахтеры.. да еще колхозники".
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08.06.2021 12:52 Відповісти
Это все знали изначально.. нужно было собрать и юридически оформить доказательную базу для суда над ******** рашисткими. Теперь мокнуть в дерьмо карлика Путлера который твердит сказки про ихтамнетов и наказать финансово по самые гланды!!!
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08.06.2021 12:54 Відповісти
пуйлоскотину прилагательную ,руссскую, в плен не брать ! лишнехромосомные скрепные зверьки должны быть вялико и глубинно утилизированы !
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08.06.2021 12:54 Відповісти
Только произведена? Все доказательства свидетельствуют, что Россия поставила оружие, которым сбили Боинг МН17, - журналист-расследователь Грозев - Цензор.НЕТ 6703
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08.06.2021 13:03 Відповісти
Странное заявление Грозева. Ведь раньше он приводил доказательства что бук из Курской вч росийи. А теперь какой-то бук кому-то поставили из росийи. Уже как то омазуют официальную росийю от от войны и донбасских преступлений?
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08.06.2021 13:18 Відповісти
Всё продается и всё покупается.
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08.06.2021 13:41 Відповісти
Дорогой Христо, не надо нам про Боинг - там всё ясно.
Ты нам, пожалуйста, про дело вагнеровцев разъясни !
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08.06.2021 13:37 Відповісти
А что ты ещё по этой теме не знаешь?
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08.06.2021 14:31 Відповісти
Все доказательства свидетельствуют о том, что Россия поставила оружие - ракету к самоходному зенитному комплексу (ЗРК) "Бук", с помощью которого был сбит в небе над Донбассом в 2014 году самолет "Малайзийских авиалиний", следовавший рейсом MH17.Источник: https://censor.net/ru/n3270088
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Тяжелое вооружение с экипажем не ПОСТАВЛЯЮТ, а НАПРАВЛЯЮТ.
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08.06.2021 13:40 Відповісти
Отличное уточнение, важнейший акцент.
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08.06.2021 14:12 Відповісти
бункерная дносортирная русская пуйлина не виноватая !!!!! Боинг сам прилетел !!!!!!
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08.06.2021 13:45 Відповісти
Россия поставила ракетный комплекс Бук Украине - наверное это он хотел сказать.
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08.06.2021 14:33 Відповісти
И шо? Это ведь не повод выражать крайнюю озабоченность!
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08.06.2021 14:40 Відповісти
Наверное Россия ничего не поставляла, а просто прислало подразделение своей ПВО на территорию Украины, сбило там самолёт, а потом вывело подразделение своей ПВО с территории Украины.
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08.06.2021 14:55 Відповісти
Действительно странный вброс. Это было понятно с самого начала и за 6 лет JIT нарыла много чего посерьезней роликов из интернета. Даже Отмаз-Антею пришлось признать то, что рейс сбили российским БУКом из СнежнОго. И это при том, что слушания по существу только начались и основная масса материалов еще не публиковалась.
Похоже, Грозева немного давит жаба, что их титанический труд не был востребован в полной мере.
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08.06.2021 15:48 Відповісти
выдвинули комплекс вальнуть свой борт' сбили чужой
русские уроды морадльные
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08.06.2021 16:06 Відповісти
А то,можна подумати,в цьому хтось мав хоч якийсь сумнів...
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08.06.2021 16:22 Відповісти
 
 