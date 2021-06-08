Усі докази свідчать, що Росія поставила зброю, якою збили Боїнг МН17, - журналіст-розслідувач Грозєв

Усі докази свідчать про те, що Росія поставила зброю - ракету до самохідного зенітному комплексу (ЗРК) "Бук", за допомогою якого було збито в небі над Донбасом у 2014 році літак "Малайзійських авіаліній", рейсу MH17.

Як передає Цензор.НЕТ, таку думку в розмові з DW у понеділок, 7 червня, висловив журналіст розслідувального порталу Bellingcat Христо Грозєв.

"Ми бачили так багато взаємно підтверджених доказів, що у цілому не існує іншого пояснення (що сталося. - Ред.) - крім факту того, що Росія надала зброю, за допомогою якої був збитий (літак. - Ред.) і вбито 298 людей", - наголосив журналіст.

Грозєв був учасником команди, яка збирала ключову інформацію про катастрофу "Боїнга" (Boeing 777).

"Зараз немає жодних сумнівів, ми бачили навіть більше доказів, ніж ті, які були представлені в суді", - упевнений Грозєв. За його словами, розслідувачі ретельно вивчили кожен доступний фрагмент телекомунікаційних даних, кожну супутникову фотографію, кожен пост у соцмережах, розміщений російськими солдатами, зокрема із зенітно-ракетної бригади, яка, на думку слідства, могла транспортувати ЗРК "Бук".

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Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє із них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

9 березня 2020 року в Нідерландах почалися засідання суду у справі МН17.

7 червня 2021 року почався розгляд справи по суті. Бойовики Ігор Гіркін і Леонід Харченко, а також російський генерал Сергій Дубинський, які є підозрюваними у справі, не з'явилися на засідання.