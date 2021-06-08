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Зеленський ознайомився з реконструкцією аеропорту в Кривому Розі: Треба реалізувати плани. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Зеленський ознайомився з реконструкцією аеропорту в Кривому Розі: Треба реалізувати плани. ФОТО

У межах робочої поїздки до Дніпропетровської області Президент України Володимир Зеленський ознайомився з перебігом реконструкції міжнародного аеропорту міста Кривий Ріг.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Відновлення летовища, збудованого в 1978 році, планують завершити до кінця 2022 року. Загальна вартість проєкту становить 990 млн грн.

Як розповів президентові голова Дніпропетровської облдержадміністрації Валентин Резніченко, заплановано реконструкцію злітно-посадкової смуги із заміною інженерного та світлового обладнання, а також ремонт перонів. Буде встановлено нове навігаційне та метеорологічне обладнання.

Зазначається також, що паралельно з цим відбуватиметься реконструкція будівлі терміналу аеропорту. Її вартість – 300 млн грн. Після завершення робіт летовище зможе обслуговувати 400 пасажирів за годину.

Зеленський ознайомився з реконструкцією аеропорту в Кривому Розі: Треба реалізувати плани 01
Зеленський ознайомився з реконструкцією аеропорту в Кривому Розі: Треба реалізувати плани 02

Наразі в аеропорту вже встановлено нове обладнання для обслуговування регулярних рейсів. Це дасть змогу приймати літаки типу A320 та Boeing 737.

"Треба реалізувати ці плани та провести реконструкцію аеропорту", – зазначив Зеленський.

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко зауважив, що і термінал, і злітно-посадкову смугу планують здати до жовтня 2022 року. Міський голова Кривого Рогу Костянтин Павлов додав, що аеропорт, який перебуває на балансі міста, вже з’єднано з містом маршрутами комунального транспорту.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський розпочав робочу поїздку на Дніпропетровщину, прибувши до Кривого Рогу рейсовим літаком, - ОП. ФОТОрепортаж

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+12
Зеленский ознакомился с реконструкцией аэропорта в Кривом Роге: Надо реализовать планы - Цензор.НЕТ 4392
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08.06.2021 13:02
+11
Авиакомпания Игоря Коломойского "Роза Ветров" сменила "лицо компании". Вместо Коли Тищенко им работает президент Владимир Зеленский.

Зеленский ознакомился с реконструкцией аэропорта в Кривом Роге: Надо реализовать планы - Цензор.НЕТ 3163
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08.06.2021 12:47
+10
дятлы,больше некуда было миллиард пристроить???
где в кривом рогу вы возьмёте 400 пассажиров в час???
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08.06.2021 12:52
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Ого скільки можна дерев забетонувати! Тобто посадити.
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08.06.2021 12:45 Відповісти
Піар понад усьо.
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08.06.2021 12:46 Відповісти
Авиакомпания Игоря Коломойского "Роза Ветров" сменила "лицо компании". Вместо Коли Тищенко им работает президент Владимир Зеленский.

Зеленский ознакомился с реконструкцией аэропорта в Кривом Роге: Надо реализовать планы - Цензор.НЕТ 3163
показати весь коментар
08.06.2021 12:47 Відповісти
Сразу видно прилетел комерческим рейсом, все как писали, вокруг толпы простого народу шарится, сейчас вот вот велосипед вместо кортежа подгонят)))
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08.06.2021 12:48 Відповісти
велік поміняв на кокс
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08.06.2021 13:15 Відповісти
Президент Украины это Беня Коломойский, а ЗЕ это кукла , ширма для биомасс
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08.06.2021 12:49 Відповісти
Стройте сразу космодром. Полёты Нью-кривойрог-Луна-Марс-Шепетовка. Зеленский ознакомился с реконструкцией аэропорта в Кривом Роге: Надо реализовать планы - Цензор.НЕТ 1126
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08.06.2021 12:50 Відповісти
дятлы,больше некуда было миллиард пристроить???
где в кривом рогу вы возьмёте 400 пассажиров в час???
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08.06.2021 12:52 Відповісти
смотрящему за КР Юзику тоже что то распилить надо. в Рогу 400 пассажиров в час даже на пригородных электричках на наберется
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08.06.2021 14:29 Відповісти
Народ со всего мира уже готов лететь на курорты Кривого Рога на самолетах новой авиакомпании "95 Квартал Airlines".
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08.06.2021 12:52 Відповісти
Зачем в каждом городе аэропорт ?
Это же не будет рентабельно .
Зачем он в Днепре и Кривом роге ?
Вот в Польше аэропорты в небольших городах стоят без пассажиров и убыточные
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08.06.2021 12:53 Відповісти
Навіщо аеропорти знають зе-нащадки мешканців Великих Васюків. Зеленський ознайомився з реконструкцією аеропорту в Кривому Розі: Треба реалізувати плани - Цензор.НЕТ 7472
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08.06.2021 13:14 Відповісти
В небольших городах..это сколько населения? Кривой Рог 700 тысяч..Это небольшой город? Днепр более миллиона
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08.06.2021 18:14 Відповісти
Слава нашему Президенту! Володя, мы тебе верим. Не подведи нас, ну и не обмани так, как обманул порошок.
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08.06.2021 12:54 Відповісти
Зеленский ознакомился с реконструкцией аэропорта в Кривом Роге: Надо реализовать планы - Цензор.НЕТ 4392
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08.06.2021 13:02 Відповісти
Порошок дурний, згинь в ужасі.
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08.06.2021 13:14 Відповісти
зепил тупой, харе бубочке анус зализывать, он уже срет через силу!))
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08.06.2021 13:23 Відповісти
крiиiвiиiй рiог лiл
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08.06.2021 12:55 Відповісти
Вон они где Васюки.
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08.06.2021 13:04 Відповісти
Що в Кривому Розі хороші дитячі "плани" Зеленський ознайомився з реконструкцією аеропорту в Кривому Розі: Треба реалізувати плани - Цензор.НЕТ 6076
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08.06.2021 13:11 Відповісти
А піаніно в літак вмістилось? Зеленський ознайомився з реконструкцією аеропорту в Кривому Розі: Треба реалізувати плани - Цензор.НЕТ 8275
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08.06.2021 13:16 Відповісти
Зеленський ознайомився з реконструкцією аеропорту в Кривому Розі: Треба реалізувати плани - Цензор.НЕТ 5477
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08.06.2021 13:21 Відповісти
КОломойский + ЗЕленский = КОЗЕЛ
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08.06.2021 13:34 Відповісти
- Мистер Фикс, вы реализовываете план?
- Да, я реализоваваю план.
- А какой план вы реализовываете?
- Сегодня чуйский план, а вчера на реализации был афганский план.
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08.06.2021 13:21 Відповісти
Говоришь на второй срок тянешь? Дык, за это может последовать и второй, и третий - использование служебного положения в предвыборно-популистско-агитационных мероприятиях.
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08.06.2021 13:22 Відповісти
Авіакомпанія Windrose, що на 100% належить олігарху Коломойському, який привів до влади Зеленського, буде возити друзів та бізнес-партнерів Зеленського, які стали депутатами, СБУшниками, контррозвідниками та ін, з Кривого Рогу в Київ і назад. За це олігарх Коломойський розвішує біллборди з подяками президенту Зеленському, що відомий своїми жорсткими санкціями проти олігархів.

Зеленський ознайомився з реконструкцією аеропорту в Кривому Розі: Треба реалізувати плани - Цензор.НЕТ 4474
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08.06.2021 13:42 Відповісти
нью лозоватка.
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08.06.2021 13:47 Відповісти
Шо там с Черкасским Международным Аэропортом им. В.Членограя? Президент Зеленский поручил ввести его в действие в соответствии с планом до конца 2019 года!
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08.06.2021 14:19 Відповісти
Прикол в том, что эти рейсы будут только до 15.06.21
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08.06.2021 18:04 Відповісти
спасибо за спортивный объект нашим детям!
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08.06.2021 18:30 Відповісти
 
 