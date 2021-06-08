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Новини Політика України
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Байден (2328) Зеленський (17470) Подоляк Михайло (296)

ОП щодо виправлення пресрелізу про розмову Зеленського і Байдена: Існує відмінність між особистим ставленням політиків до членства України в НАТО та публічною риторикою

Новини Цензор.НЕТ Політика України

ОП щодо виправлення пресрелізу про розмову Зеленського і Байдена: Існує відмінність між особистим ставленням політиків до членства України в НАТО та публічною риторикою

Коригування тексту заяви на сайті Офісу Президента України щодо деталей телефонної розмови президентів України і США було пов'язане з уточненням формулювань з американською стороною, що є елементом стандартної дипломатичної практики, підкреслив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк.

"Початкове повідомлення про деталі розмови двох лідерів відображало загальні позиції і настрій на переговорах. Саме настрій. Потім були вже консультації двох сторін. Були уточнені формулювання щодо однієї з найбільш чутливих тем, які обговорювалися. Це елемент звичайної дипломатичної практики, коли остаточний формат повідомлення може відрізнятися у формулюваннях від первинного", - повідомив Подоляк у коментарі "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Він також додав, що не варто намагатися "штучно наганяти драму туди, де її немає".

"Йдеться лише про формулювання того, як охарактеризовані усні заяви лідерів під час переговорів. Завжди є певні відмінності в тому, як трактуються усні заяви, як передається атмосфера розмови і як далі допрацьовується офіційне трактування. Особливо якщо врахувати, що справа стосується такого вкрай делікатного питання як вступ у НАТО", - зазначив Подоляк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про виправлення ОП пресрелізу в частині підтримки Байденом членства України в НАТО: Важливі не слова, а конкретні вчинки

За його словами, існує велика відмінність між "особистим ставленням до можливості України посісти місце в Альянсі з боку європейських і американських політиків і публічною риторикою тих чи інших інституцій".

"Ми абсолютно свідомі того, чому це відбувається. І доволі спокійно ставимося до цього феномену", - сказав він.

Водночас, як підкреслив Подоляк, Україна, як і раніше, чекає "конкретики у вигляді чітких логістичних дій і не менш чітких дат щодо питання про отримання Плану дій щодо членства в НАТО".

Як повідомлялося раніше, Офіс Зеленського виправив слова Байдена про членство України в НАТО у заяві про підсумки розмови президентів.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+14
Заяви Володимира Олександровича Зеленського є його особистою думкою, що не співпадає з офіційною позицією глави держави Україна…
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08.06.2021 13:36
+10
Так і скажіть що обісрались, а то штани, штани... ОП об исправлении пресс-релиза о разговоре Зеленского и Байдена: Существует разница между личным отношением политиков к членству Украины в НАТО и публичной риторикой - Цензор.НЕТ 122
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08.06.2021 12:52
+9
Рафик ни у в чем не виуноват! Опять вырвали слова из контекста у них? Пора вырвать им этот самый контекст по самые помидоры! Брешут и брешут все время, ежеминутно и ежесекундно, кроме тотального воровства, киздежа и предательства- это власть ничего не делала и делать никогда не будет. Гнать ссаной тряпкой и отдать им должное- пожизненное за предательство и воровство в особо крупных размерах. Всей зеленой ОПе и иже с ними!
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08.06.2021 13:17
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Да уЗБаГойтесь,кретины..
Капец))))
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08.06.2021 12:51 Відповісти
Заяви Володимира Олександровича Зеленського є його особистою думкою, що не співпадає з офіційною позицією глави держави Україна…
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08.06.2021 13:36 Відповісти
- Наших в городе много? - спросил Остап напрямик. - Каково настроение в городе ? - При наличии отсутствия: - сказал Виктор Михайлович. (с)
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08.06.2021 13:53 Відповісти
Ну не прокатила локшина ,буває !!!)))
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08.06.2021 12:52 Відповісти
Рафик ни у в чем не виуноват! Опять вырвали слова из контекста у них? Пора вырвать им этот самый контекст по самые помидоры! Брешут и брешут все время, ежеминутно и ежесекундно, кроме тотального воровства, киздежа и предательства- это власть ничего не делала и делать никогда не будет. Гнать ссаной тряпкой и отдать им должное- пожизненное за предательство и воровство в особо крупных размерах. Всей зеленой ОПе и иже с ними!
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08.06.2021 13:17 Відповісти
Це і є імітаціядержавної діяльності !!! Іншого бути не може ,тому що зелена пліснява ,це жалюгідна пародія на державну владу,лялькова імітація !!!)))))
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08.06.2021 13:28 Відповісти
Так і скажіть що обісрались, а то штани, штани... ОП об исправлении пресс-релиза о разговоре Зеленского и Байдена: Существует разница между личным отношением политиков к членству Украины в НАТО и публичной риторикой - Цензор.НЕТ 122
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08.06.2021 12:52 Відповісти
Надо было написать что Байден принял Украину в нато.
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08.06.2021 12:52 Відповісти
Здается мне они еще немного попи#дят в таком духе и в июле Бубочка никуда уже не полетит, разве что к хозяину в Буковель.
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08.06.2021 12:53 Відповісти
Cоветник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк рассказал как на дипломатическом языке звучит "исправили свой пиз....ёжь".
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08.06.2021 12:54 Відповісти
Столько слов в отмазке... Это еще более дает уверенность в том, что в ОПе считают за правило поливать всех кругом желтой водичкой непосредственно в глаза.
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08.06.2021 12:54 Відповісти
Імітація бурхливої державної діяльності триває !!!Чекаємо на чергові гіпотетичні здобутки зеленої плісняви !!!!))))
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08.06.2021 12:54 Відповісти
Між Зеленським і Реальністю завжди повинен бути проксі. ОП об исправлении пресс-релиза о разговоре Зеленского и Байдена: Существует разница между личным отношением политиков к членству Украины в НАТО и публичной риторикой - Цензор.НЕТ 8381
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08.06.2021 12:55 Відповісти
Під твоїм коментарем він і є - під "ніком" "Віктор Зубко"
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08.06.2021 13:37 Відповісти
Молодец наш Президент! Здоровья ему желаем.
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08.06.2021 12:56 Відповісти
чем больше оправданий - тем дольше позорище !!!
в международной политике нельзя желаемое выдавать за действительность..
не нужны эмоции, которые перевирают слова Президента, лишь бы польстить и добавить весу))) преЗЕденту
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08.06.2021 12:57 Відповісти
Все давно привыкли к нашей брехне. Так что выводов не будет.
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08.06.2021 13:50 Відповісти
ОП об исправлении пресс-релиза о разговоре Зеленского и Байдена: Существует разница между личным отношением политиков к членству Украины в НАТО и публичной риторикой - Цензор.НЕТ 6709
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08.06.2021 12:59 Відповісти
Брехуни.
Ви ************ ОФІЦІЙНІ пресрелізи, а не тільки телефонні розмови.


Kostiantyn Yelisieiev
@k_yelisieiev
27 трав.

Ситуація, коли важко втриматися, аби не дописати неузгоджене з партнером речення до СПІЛЬНОГО прес-релізу, бо не вистачає згадки про «величність» особистості Зеленського.
Будуємо «культ Зеленського»?
Порівняйте прес-релізи за підсумками розмови Зеленського з Президентом ЄК.
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08.06.2021 13:01 Відповісти
Короче,кловану постучали по лбу тем,чем он стучал по клавишам рояля.
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08.06.2021 13:12 Відповісти
По его словам, существует большая разница между "личным отношением и публичной риторикой тех или иных институтов", а вот разницы между "желаемым и действительностью", для них не существует, и смазывают это брехней. За океаном это не прокатило.
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08.06.2021 13:19 Відповісти
Небуло, небуло і от знову "вирвали з контекста")
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08.06.2021 13:39 Відповісти
ваш дом тюрьма
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08.06.2021 14:05 Відповісти
Зе зробив в ОП фєєсбєшне кубло, і питае у Байдена, чому Україна ще не в НАТО, чи він настідьки тумий, чи робє вигляд, шо не розуміе, але сктріш за все шлема агент кремля.
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08.06.2021 14:21 Відповісти
Не удивительно что с зашквареными пистунами никто, кроме бедуинов, и не говорит.
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08.06.2021 14:31 Відповісти
Почитайте особливо смішна ця фраза
"а також відзначив лідерство Володимира Зеленського у впровадженні фундаментальних реформ у країні, спрямованих на реалізацію євроатлантичних прагнень Українського народу."
https://www.president.gov.ua/news/volodimir-zelenskij-proviv-telefonnu-rozmovu-z-prezidentom-s-68889

І порівняйте
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/06/07/statement-by-press-secretary-jen-psaki-on-president-joseph-r-biden-jr-call-with-president-volodymyr-zelenskyy-of-ukraine/
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08.06.2021 15:29 Відповісти
 
 