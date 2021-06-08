ОП щодо виправлення пресрелізу про розмову Зеленського і Байдена: Існує відмінність між особистим ставленням політиків до членства України в НАТО та публічною риторикою

Коригування тексту заяви на сайті Офісу Президента України щодо деталей телефонної розмови президентів України і США було пов'язане з уточненням формулювань з американською стороною, що є елементом стандартної дипломатичної практики, підкреслив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк.

"Початкове повідомлення про деталі розмови двох лідерів відображало загальні позиції і настрій на переговорах. Саме настрій. Потім були вже консультації двох сторін. Були уточнені формулювання щодо однієї з найбільш чутливих тем, які обговорювалися. Це елемент звичайної дипломатичної практики, коли остаточний формат повідомлення може відрізнятися у формулюваннях від первинного", - повідомив Подоляк у коментарі "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Він також додав, що не варто намагатися "штучно наганяти драму туди, де її немає".

"Йдеться лише про формулювання того, як охарактеризовані усні заяви лідерів під час переговорів. Завжди є певні відмінності в тому, як трактуються усні заяви, як передається атмосфера розмови і як далі допрацьовується офіційне трактування. Особливо якщо врахувати, що справа стосується такого вкрай делікатного питання як вступ у НАТО", - зазначив Подоляк.

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За його словами, існує велика відмінність між "особистим ставленням до можливості України посісти місце в Альянсі з боку європейських і американських політиків і публічною риторикою тих чи інших інституцій".

"Ми абсолютно свідомі того, чому це відбувається. І доволі спокійно ставимося до цього феномену", - сказав він.

Водночас, як підкреслив Подоляк, Україна, як і раніше, чекає "конкретики у вигляді чітких логістичних дій і не менш чітких дат щодо питання про отримання Плану дій щодо членства в НАТО".

Як повідомлялося раніше, Офіс Зеленського виправив слова Байдена про членство України в НАТО у заяві про підсумки розмови президентів.