ОП щодо виправлення пресрелізу про розмову Зеленського і Байдена: Існує відмінність між особистим ставленням політиків до членства України в НАТО та публічною риторикою
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Коригування тексту заяви на сайті Офісу Президента України щодо деталей телефонної розмови президентів України і США було пов'язане з уточненням формулювань з американською стороною, що є елементом стандартної дипломатичної практики, підкреслив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк.
"Початкове повідомлення про деталі розмови двох лідерів відображало загальні позиції і настрій на переговорах. Саме настрій. Потім були вже консультації двох сторін. Були уточнені формулювання щодо однієї з найбільш чутливих тем, які обговорювалися. Це елемент звичайної дипломатичної практики, коли остаточний формат повідомлення може відрізнятися у формулюваннях від первинного", - повідомив Подоляк у коментарі "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.
Він також додав, що не варто намагатися "штучно наганяти драму туди, де її немає".
"Йдеться лише про формулювання того, як охарактеризовані усні заяви лідерів під час переговорів. Завжди є певні відмінності в тому, як трактуються усні заяви, як передається атмосфера розмови і як далі допрацьовується офіційне трактування. Особливо якщо врахувати, що справа стосується такого вкрай делікатного питання як вступ у НАТО", - зазначив Подоляк.
За його словами, існує велика відмінність між "особистим ставленням до можливості України посісти місце в Альянсі з боку європейських і американських політиків і публічною риторикою тих чи інших інституцій".
"Ми абсолютно свідомі того, чому це відбувається. І доволі спокійно ставимося до цього феномену", - сказав він.
Водночас, як підкреслив Подоляк, Україна, як і раніше, чекає "конкретики у вигляді чітких логістичних дій і не менш чітких дат щодо питання про отримання Плану дій щодо членства в НАТО".
Як повідомлялося раніше, Офіс Зеленського виправив слова Байдена про членство України в НАТО у заяві про підсумки розмови президентів.
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Капец))))
в международной политике нельзя желаемое выдавать за действительность..
не нужны эмоции, которые перевирают слова Президента, лишь бы польстить и добавить весу))) преЗЕденту
Ви ************ ОФІЦІЙНІ пресрелізи, а не тільки телефонні розмови.
Kostiantyn Yelisieiev
@k_yelisieiev
27 трав.
Ситуація, коли важко втриматися, аби не дописати неузгоджене з партнером речення до СПІЛЬНОГО прес-релізу, бо не вистачає згадки про «величність» особистості Зеленського.
Будуємо «культ Зеленського»?
Порівняйте прес-релізи за підсумками розмови Зеленського з Президентом ЄК.
"а також відзначив лідерство Володимира Зеленського у впровадженні фундаментальних реформ у країні, спрямованих на реалізацію євроатлантичних прагнень Українського народу."
https://www.president.gov.ua/news/volodimir-zelenskij-proviv-telefonnu-rozmovu-z-prezidentom-s-68889
І порівняйте
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/06/07/statement-by-press-secretary-jen-psaki-on-president-joseph-r-biden-jr-call-with-president-volodymyr-zelenskyy-of-ukraine/