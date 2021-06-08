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День Незалежності (607) Кабмін (6265) Київ (13851) Одеса (4029) парад (353) саміт (607) прапор (435)

Кабмін затвердив план заходів до Дня Незалежності: у Києві відбудеться парад з прольотом авіації і артилерійським салютом

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кабмін затвердив план заходів до Дня Незалежності: у Києві відбудеться парад з прольотом авіації і артилерійським салютом

Кабінет Міністрів затвердив план заходів з підготовки та відзначення Дня Прапора та 30-ї річниці незалежності України.

Зокрема, до Дня державного прапора передбачено проведення церемонії урочистого підняття Державного прапора України з участю президента, керівників органів державної влади в Києві і населених пунктах, де реалізовано проєкт "Найбільший державний прапор України", а також в дипломатичних установах за кордоном, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

До Дня Незалежності, 24 серпня передбачено проведення: урочистого засідання Верховної Ради, урочистого концерту і параду військ на вул. Хрещатик і Майдані Незалежності (з прольотом авіації в складі повітряної колони сил безпеки і оборони і збройних сил країн-партнерів), артилерійського салюту на Трухановому острові в столиці України.

Також у Києві (Михайлівська площа і Володимирський проїзд) буде організовано статичний показ сучасних зразків озброєння і техніки сил безпеки і оборони.

Також дивіться: Мінкульт пропонує зробити символом 30-річчя Незалежності України квітку. ВІДЕО+ФОТО

Крім того, буде організовано урочисте проходження катерів і проліт авіації, повітряний і морський показ озброєння та військової техніки на річці Дніпро (Київський річковий вокзал, Труханів острів).

В Одесі на зовнішньому рейді морського порту (мис Малий фонтан і Морський вокзал) відбудеться урочисте проходження бойових кораблів і суден, а також пройде проліт авіації, повітряний і морський показ озброєння та військової техніки.

Крім того, 23 серпня відбудеться установчий саміт Кримської платформи, а також пройде перший форум соціально-гуманітарного напряму "Саміт перших леді та джентльменів" на території Національного заповідника "Софія Київська".

Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним та Київській міській державним адміністраціям доручено забезпечити виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням, з урахуванням вимог законодавства щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, за рахунок і в межах видатків державного та місцевих бюджетів, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+21
Кабмин утвердил план мероприятий ко Дню Независимости: в Киеве пройдет парад с пролетом авиации и артиллерийским салютом - Цензор.НЕТ 1237
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08.06.2021 13:34
+17
Кабмин утвердил план мероприятий ко Дню Независимости: в Киеве пройдет парад с пролетом авиации и артиллерийским салютом - Цензор.НЕТ 5691
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08.06.2021 13:24
+15
Шоу імені зеленського ?
І нафіга ???
Спочатку виплатіть затриматі кошти армійцям !
Кабмин утвердил план мероприятий ко Дню Независимости: в Киеве пройдет парад с пролетом авиации и артиллерийским салютом - Цензор.НЕТ 2004
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08.06.2021 13:21
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Шоу імені зеленського ?
І нафіга ???
Спочатку виплатіть затриматі кошти армійцям !
Кабмин утвердил план мероприятий ко Дню Независимости: в Киеве пройдет парад с пролетом авиации и артиллерийским салютом - Цензор.НЕТ 2004
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08.06.2021 13:21 Відповісти
Шоу имени зеленского было в прошлом году с сердючкой на трамвае и зайцем с трубой.
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08.06.2021 13:23 Відповісти
цьогоріч буде те саме.
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08.06.2021 13:28 Відповісти
Парад зеленскаваКабмин утвердил план мероприятий ко Дню Независимости: в Киеве пройдет парад с пролетом авиации и артиллерийским салютом - Цензор.НЕТ 5428
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08.06.2021 13:33 Відповісти
Та де там бадоев знов там у організаторах Кабмин утвердил план мероприятий ко Дню Независимости: в Киеве пройдет парад с пролетом авиации и артиллерийским салютом - Цензор.НЕТ 7506 осоромимось трясця То хлопакам медали та відзнаки не по статуту начеплячть тоще щось для картинко Кабмин утвердил план мероприятий ко Дню Независимости: в Киеве пройдет парад с пролетом авиации и артиллерийским салютом - Цензор.НЕТ 7506
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08.06.2021 13:35 Відповісти
Кабмин утвердил план мероприятий ко Дню Независимости: в Киеве пройдет парад с пролетом авиации и артиллерийским салютом - Цензор.НЕТ 9281
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08.06.2021 13:44 Відповісти
Армійцям покажуть за їхні ж гроші черговий зевідосик Кабмін затвердив план заходів до Дня Незалежності: у Києві відбудеться парад з прольотом авіації і артилерійським салютом - Цензор.НЕТ 4202
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08.06.2021 13:59 Відповісти
Плюс ещё салют пердаков из заболотья будет знатный.
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08.06.2021 13:22 Відповісти
Ура таварісчі! Вот стройнімі рядамі ідут труженікі великого будівництва, великого садівництва, великого ремотнувніцтва! за ними катят каляски труженіци великого перепіхоновництва!
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08.06.2021 13:23 Відповісти
Кабмин утвердил план мероприятий ко Дню Независимости: в Киеве пройдет парад с пролетом авиации и артиллерийским салютом - Цензор.НЕТ 5691
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08.06.2021 13:24 Відповісти
Кабмин утвердил план мероприятий ко Дню Независимости: в Киеве пройдет парад с пролетом авиации и артиллерийским салютом - Цензор.НЕТ 9259
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08.06.2021 13:32 Відповісти
Бойові зайці, корабельні сосни, швидкі мами на автомобілях... Цікаво, це все буде йти однією колоною, чи таки різними?
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08.06.2021 13:27 Відповісти
он же говорил - шо это показуха и выкинутые деньги - толи дело кривляние и стриптиз шоу))
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08.06.2021 13:27 Відповісти
Потом оказалось, что из поющих трусов и гомосятины для президента пиар такой себе. Т.е. пока он был просто медиашлюхой - это было самое то.

Но ЗЕ ж хочется, шоб как у Пороха. Сцыкотно, шо может прилететь, но хочется.
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08.06.2021 13:33 Відповісти
та не я не думаю шо повтор Египта будет - хотя....)))
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08.06.2021 13:42 Відповісти
Так він назавжди лишиться медіашлюхою, інше просто не дано.
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08.06.2021 13:47 Відповісти
Благодаря великому ЗЕ в программе будет еще:

- с построенного ЗЕ космодрома стартует "Звезда смерти";

- из Одессы прилетит "Ирокез" героически собранный кооперативом "Рога и копыта" совместно с концерном Белл;

- строевым шагом пройдет миллиард посаженых ЗЕ деревьев (конечно же без оружия, чтобы не дай Бог в лучезарную ЗЕлюпу не попало);

- по главной улице Киева проедет 20 миллионов вакцин от Ковида;

- с радостными лицами и воздушными шариками пройдут представители миссии МВФ;

- ну и конечно пройдет маршем позора колонна разоблаченных и осужденных олигархов.
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08.06.2021 13:29 Відповісти
Приветствовать ЧЕТЫРЕЖДЫ уклониста! Фактически дезертира и кацапскую подстилку... это унижение ВСУ! и Украины. Хотя, 73% этого хотели... люди без чести и достоинства.
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08.06.2021 13:29 Відповісти
Так многие в ВСУ за него и голосовали ( я лично таких знала).
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08.06.2021 13:33 Відповісти
Почти половина ВСУ за уклониста проголосовали, но продолжают клянчить волонтерскую помощь у Порошенко.
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08.06.2021 14:03 Відповісти
Знаємо що буде. Вже проходили.Кабмин утвердил план мероприятий ко Дню Независимости: в Киеве пройдет парад с пролетом авиации и артиллерийским салютом - Цензор.НЕТ 7897
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08.06.2021 13:33 Відповісти
А спіднє Могілевської будуть показувати?))
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08.06.2021 13:35 Відповісти
Кабмин утвердил план мероприятий ко Дню Независимости: в Киеве пройдет парад с пролетом авиации и артиллерийским салютом - Цензор.НЕТ 9093 Да ну нафіг ! Кабмин утвердил план мероприятий ко Дню Независимости: в Киеве пройдет парад с пролетом авиации и артиллерийским салютом - Цензор.НЕТ 9984
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08.06.2021 13:49 Відповісти
Минулого року я навіть не дивилась.
До того ж, атовці оголосили окремий збір.
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08.06.2021 13:49 Відповісти
Кабмин утвердил план мероприятий ко Дню Независимости: в Киеве пройдет парад с пролетом авиации и артиллерийским салютом - Цензор.НЕТ 1237
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08.06.2021 13:34 Відповісти
КоЗел? Кабмін затвердив план заходів до Дня Незалежності: у Києві відбудеться парад з прольотом авіації і артилерійським салютом - Цензор.НЕТ 2155
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08.06.2021 14:00 Відповісти
А пригласят участвовать в параде военных из дружественных стран ( нато) ?

Надо приглашать раз за НАТО БОРЕМСЯ
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08.06.2021 13:34 Відповісти
пролетом авиации в составе воздушной колонны сил безопасности и обороны и вооруженных сил стран-партнеров) Источник: https://censor.net/ru/n3270105 Кабмин утвердил план мероприятий ко Дню Независимости: в Киеве пройдет парад с пролетом авиации и артиллерийским салютом - Цензор.НЕТ 8811
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08.06.2021 13:36 Відповісти
А при Порошенко и иностранные военные маршировали Кабмин утвердил план мероприятий ко Дню Независимости: в Киеве пройдет парад с пролетом авиации и артиллерийским салютом - Цензор.НЕТ 2321
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08.06.2021 13:37 Відповісти
В День Независимости самое то. Кабмин утвердил план мероприятий ко Дню Независимости: в Киеве пройдет парад с пролетом авиации и артиллерийским салютом - Цензор.НЕТ 174
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08.06.2021 13:43 Відповісти
Звісно.
Колись наші запитали в іноземних інструкторів, які тренували ЗСУ, поблизу лінії фронту - чи їм не страшно, раптом москалі підуть у наступ. Ті відповіли - нам буде за честь вступити у бій разом з вами.
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08.06.2021 13:51 Відповісти
Тебе бы романы писать. Кабмін затвердив план заходів до Дня Незалежності: у Києві відбудеться парад з прольотом авіації і артилерійським салютом - Цензор.НЕТ 7361
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08.06.2021 14:07 Відповісти
якщо віва остаточно вирішив стати українським президентом, то нехай відстібеться від Порошенко, ЄС, та перестане базікати про подачу води у Крим
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08.06.2021 13:38 Відповісти
та з його спроб стати українським президентом така ж користь як з намагань геїв зачати дитину
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08.06.2021 20:18 Відповісти
Я так понял, трамвая в этом году не будет? Кабмин утвердил план мероприятий ко Дню Независимости: в Киеве пройдет парад с пролетом авиации и артиллерийским салютом - Цензор.НЕТ 8802
Кабмин утвердил план мероприятий ко Дню Независимости: в Киеве пройдет парад с пролетом авиации и артиллерийским салютом - Цензор.НЕТ 3601
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08.06.2021 13:44 Відповісти
Трамвая не буде.
Электричество кончилось.
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08.06.2021 13:46 Відповісти
Кабмін затвердив план заходів до Дня Незалежності: у Києві відбудеться парад з прольотом авіації і артилерійським салютом - Цензор.НЕТ 7671
Куплю си ґазету, сяду до трамваю
Бувай ми здорова, я вже від'їжджаю.
Ґазету читаю, їду у трамваю,
Бувай ми здорова, вже тя не чекаю.
В ґазеті писали що я умираю,
А я у трамваї ґазету читаю.
Куплю си кашкета, на вуха нагачу,
Бувай ми здорова, я тебе не бачу.
Куплю си кашкета, моїх вух не видно,
Бувай ми здорова, вже мені не стидно.
Куплю си бомбона, солодощі маю,
Бувай ми здорова, я відпочиваю.
Куплю си телєфон, зателєфоную,
Бувай ми здорова, я тебе не чую.
Купив си телєфон, най телєфонує,
Бувай ми здорова, колись я почую.
Куплю си тромбона, голосно заграю,
Бувай ми здорова, я тя не кохаю.
Куплю си сигару, трохи зафайкочу,
Бувай ми здорова, я тебе не хочу.
Трамвай за трамваєм, їде за трамваєм,
А за тим трамваєм іще один трамвай.
Бувай ми здорова, моя солодонька,
Бувай ми здорова, моя дівчинонька.

З альбому "Львівські батяри" (2003)
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08.06.2021 13:57 Відповісти
піаніно, велік і транвай продали Кабмін затвердив план заходів до Дня Незалежності: у Києві відбудеться парад з прольотом авіації і артилерійським салютом - Цензор.НЕТ 9860
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08.06.2021 13:53 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Div5H_VuSC8

Кабмін затвердив план заходів до Дня Незалежності: у Києві відбудеться парад з прольотом авіації і артилерійським салютом - Цензор.НЕТ 7768
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08.06.2021 13:55 Відповісти
Я думаю было бы лучше, если бы наши ветераны шли в другом месте своей колонной и тем самым показали, что зедебил-уклонист им не президент.
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08.06.2021 13:47 Відповісти
А так надіявся побачити Могилевську без трусів, чи якусь іншу ************** Кабмин утвердил план мероприятий ко Дню Независимости: в Киеве пройдет парад с пролетом авиации и артиллерийским салютом - Цензор.НЕТ 1421
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08.06.2021 13:52 Відповісти
Ех! А як гарно було. https://www.youtube.com/watch?v=FhOLHIlmffo

Кабмин утвердил план мероприятий ко Дню Независимости: в Киеве пройдет парад с пролетом авиации и артиллерийским салютом - Цензор.НЕТ 6455
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08.06.2021 13:52 Відповісти
Марш к войне (Sabaton - March to War) Кабмін затвердив план заходів до Дня Незалежності: у Києві відбудеться парад з прольотом авіації і артилерійським салютом - Цензор.НЕТ 9514
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08.06.2021 13:56 Відповісти
що гарно було??? парад, когда под Иловайском пацанов расстреливали как в тире? гарно, пилять...
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08.06.2021 16:25 Відповісти
Спитай хомчака- бабломойського, чи кишка слабка?
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08.06.2021 16:37 Відповісти
стрелки не переводи, порохосрань
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08.06.2021 17:45 Відповісти
Шо, ватан запліснявілий, підгорає?
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08.06.2021 17:56 Відповісти
Так я уже ватан, а не зелебот? )) Какие ещё будут версии? )
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08.06.2021 19:22 Відповісти
Какаяразніца?
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08.06.2021 19:54 Відповісти
Ваша беда в том, что вы даже хуже, чем ватники. Те хотя бы со своими не срутся, а вы, ненавидите даже своих. Это же про вас писал Петлюра «Нам не так страшні московські воші, як страшні українські гниди». Вот ты как раз и есть яркий представитель этих самых гнид.
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08.06.2021 19:27 Відповісти
Петлюра це казав про тих пліснявих гнид, які нашоркались в українську владу і вошей фсб-шних натягли. І про ту погань, яка їм допомагає нищити Україну. Якраз таких, як ти.
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08.06.2021 19:53 Відповісти
Так я зелебот? Ты уж определись, поцреот.)
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08.06.2021 19:57 Відповісти
яка різниця якого гатунку лайно?
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08.06.2021 20:23 Відповісти
Нас бы порадовал пролёт над Крещатиком авиации НАТО.
А не три "Роллс-Ройса" за наши деньги.
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08.06.2021 13:59 Відповісти
Миллиард гривен долг кабмина по зарплатам ВСУ. с такими темпами выплат, к 24-му августа армии вообще не будет - все разбегутся, и зелупе прийдется пиарится на фоне переодетой в форму массовки.
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08.06.2021 14:05 Відповісти
Главное не забудьте памперсов купить по ускоренной без тендерной процедуре, артиллерийский салют коварен.
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08.06.2021 14:09 Відповісти
По Хоещатику стрибатиме мавпа з тарілкою на голові.Кабмін затвердив план заходів до Дня Незалежності: у Києві відбудеться парад з прольотом авіації і артилерійським салютом - Цензор.НЕТ 197
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08.06.2021 14:14 Відповісти
№1 Кабмін затвердив план заходів до Дня Незалежності: у Києві відбудеться парад з прольотом авіації і артилерійським салютом - Цензор.НЕТ 5439
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08.06.2021 14:17 Відповісти
Шо не так, палковнік?
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08.06.2021 14:23 Відповісти
а інша мавпа стрбала радісно по жовто-блакитному символу України...
Кабмін затвердив план заходів до Дня Незалежності: у Києві відбудеться парад з прольотом авіації і артилерійським салютом - Цензор.НЕТ 1270

...
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08.06.2021 14:19 Відповісти
Вот Пётр Алексеевич, тот никогда не тратил денег, на всякие там парады.
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08.06.2021 14:17 Відповісти
Не до того было... Кабмін затвердив план заходів до Дня Незалежності: у Києві відбудеться парад з прольотом авіації і артилерійським салютом - Цензор.НЕТ 9384
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08.06.2021 14:18 Відповісти
Петро Олексійович, парадом, звітував перед суспільством, про результати роботи по перетворенню совкого війська в армію України. А про що буде звітувати блазень?
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08.06.2021 14:47 Відповісти
теж цікаво.... Кабмін затвердив план заходів до Дня Незалежності: у Києві відбудеться парад з прольотом авіації і артилерійським салютом - Цензор.НЕТ 1359
Вирішив відзвітувати як доконав армію? Кабмін затвердив план заходів до Дня Незалежності: у Києві відбудеться парад з прольотом авіації і артилерійським салютом - Цензор.НЕТ 1359
Кремль премію затримує чи що? Кабмін затвердив план заходів до Дня Незалежності: у Києві відбудеться парад з прольотом авіації і артилерійським салютом - Цензор.НЕТ 1359
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08.06.2021 20:26 Відповісти
А зелена шмаркля никогда не орала на стадионе про парады в военное время, вместо того чтоб технику в армию отдать. И зебилы при этом радотсно не аплодировали. Да, зебильчик?
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08.06.2021 16:31 Відповісти
Да, пЭдрашёночек!
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08.06.2021 17:47 Відповісти
Шо ты несёшь? Пиарилось ОНО на требуне, рисовалось! И с вас, парахнявых угораю, если Порошенко усрался- скинул лишний баласт, если Зеленский помылся значит усрался до этого! Собрание утырков шЫколадных....
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08.06.2021 14:51 Відповісти
Кацап, ты чего здесь развонялся? Водки нет.
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08.06.2021 16:32 Відповісти
У Парашыстых всегда так, сказать нечего, обзову кацапом, пусть отмывается.... Да, козлина?
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08.06.2021 17:45 Відповісти
+
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08.06.2021 21:04 Відповісти
Ахаха, військова техніка, парад, авіація, військові країн-партнерів. Як же я ржу із намагань зеленського копіювати Порошенко та жалюгідних спробах загравати із зростаючим проукраїнським електоратом.
А як же його коронні: "парад це совок", "краще роздати по гроші на проведення параду ветеранам", "новий формат" ? Кабмін затвердив план заходів до Дня Незалежності: у Києві відбудеться парад з прольотом авіації і артилерійським салютом - Цензор.НЕТ 6787 Кабмін затвердив план заходів до Дня Незалежності: у Києві відбудеться парад з прольотом авіації і артилерійським салютом - Цензор.НЕТ 6787 Кабмін затвердив план заходів до Дня Незалежності: у Києві відбудеться парад з прольотом авіації і артилерійським салютом - Цензор.НЕТ 6787
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08.06.2021 16:07 Відповісти
Эмммм...а кого копировал порошенко, когда устраивал парады?
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08.06.2021 16:27 Відповісти
А у него, в отличии от зебильной братии, своя голова есть. Да еще, представляешь, способная думать, а не копировать.
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08.06.2021 16:34 Відповісти
порошенко, перелогинься
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08.06.2021 17:47 Відповісти
Для меня разницы нет, шо вы, порохолизы, шо зелень. Одного поля ягоды. Вы - стадо, вечно ищущее себе пастуха, который вас бы кнутом бил. Без этого вы прожить не можете, овцы.
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08.06.2021 17:50 Відповісти
та тобі по життю різниці нема.... про таких і кажуть
"єму что 2 суток арєста, что 3 суток увольнєнія"
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08.06.2021 20:32 Відповісти
Обоснуй свои слова, трепло.
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08.06.2021 20:54 Відповісти
Я свои обосновал. Что потрошенко, шо зеля, устраивают помпезные совковые парады. Более того, потрошенко устраивал парад в то время, когда страна была на волоске, и в Иловайске в окружении расстреливали наших бойцов. Взорванные склады, свинарчуки, панамские офшоры, роттердамы, милые телефонные разговоры с путиным и многое многое другое. Вы, шоколадные лизуны, готовы на всё закрыть глаза и простить всё своему божку. Только не 73 процента, а он сам виноват в том, что пролетел на выборах, и в следующий раз его тоже уже никто не выберет, впрочем, как и зелю. Поезд ушёл.
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08.06.2021 21:03 Відповісти
Нема там нічого помпезного, а підняття бойового духу як самої армії так і населення річ не менш важлива ніж забезпечення військ технікою чи ************. Нагадаю, що коли німці у 41 були найближче до москви сталін проводив парад на червоній площі.
Питання лише у тому чи підійме бойовий дух парад під головуванням клоуна чи ще більш деморалізує....
Так що різниця із Порохом є і вона відчутна!
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09.06.2021 05:12 Відповісти
 
 