Кабмін затвердив план заходів до Дня Незалежності: у Києві відбудеться парад з прольотом авіації і артилерійським салютом

Кабінет Міністрів затвердив план заходів з підготовки та відзначення Дня Прапора та 30-ї річниці незалежності України.

Зокрема, до Дня державного прапора передбачено проведення церемонії урочистого підняття Державного прапора України з участю президента, керівників органів державної влади в Києві і населених пунктах, де реалізовано проєкт "Найбільший державний прапор України", а також в дипломатичних установах за кордоном, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

До Дня Незалежності, 24 серпня передбачено проведення: урочистого засідання Верховної Ради, урочистого концерту і параду військ на вул. Хрещатик і Майдані Незалежності (з прольотом авіації в складі повітряної колони сил безпеки і оборони і збройних сил країн-партнерів), артилерійського салюту на Трухановому острові в столиці України.

Також у Києві (Михайлівська площа і Володимирський проїзд) буде організовано статичний показ сучасних зразків озброєння і техніки сил безпеки і оборони.

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Крім того, буде організовано урочисте проходження катерів і проліт авіації, повітряний і морський показ озброєння та військової техніки на річці Дніпро (Київський річковий вокзал, Труханів острів).

В Одесі на зовнішньому рейді морського порту (мис Малий фонтан і Морський вокзал) відбудеться урочисте проходження бойових кораблів і суден, а також пройде проліт авіації, повітряний і морський показ озброєння та військової техніки.

Крім того, 23 серпня відбудеться установчий саміт Кримської платформи, а також пройде перший форум соціально-гуманітарного напряму "Саміт перших леді та джентльменів" на території Національного заповідника "Софія Київська".

Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним та Київській міській державним адміністраціям доручено забезпечити виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням, з урахуванням вимог законодавства щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, за рахунок і в межах видатків державного та місцевих бюджетів, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.