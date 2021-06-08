Кабмін затвердив план заходів до Дня Незалежності: у Києві відбудеться парад з прольотом авіації і артилерійським салютом
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Кабінет Міністрів затвердив план заходів з підготовки та відзначення Дня Прапора та 30-ї річниці незалежності України.
Зокрема, до Дня державного прапора передбачено проведення церемонії урочистого підняття Державного прапора України з участю президента, керівників органів державної влади в Києві і населених пунктах, де реалізовано проєкт "Найбільший державний прапор України", а також в дипломатичних установах за кордоном, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
До Дня Незалежності, 24 серпня передбачено проведення: урочистого засідання Верховної Ради, урочистого концерту і параду військ на вул. Хрещатик і Майдані Незалежності (з прольотом авіації в складі повітряної колони сил безпеки і оборони і збройних сил країн-партнерів), артилерійського салюту на Трухановому острові в столиці України.
Також у Києві (Михайлівська площа і Володимирський проїзд) буде організовано статичний показ сучасних зразків озброєння і техніки сил безпеки і оборони.
Крім того, буде організовано урочисте проходження катерів і проліт авіації, повітряний і морський показ озброєння та військової техніки на річці Дніпро (Київський річковий вокзал, Труханів острів).
В Одесі на зовнішньому рейді морського порту (мис Малий фонтан і Морський вокзал) відбудеться урочисте проходження бойових кораблів і суден, а також пройде проліт авіації, повітряний і морський показ озброєння та військової техніки.
Крім того, 23 серпня відбудеться установчий саміт Кримської платформи, а також пройде перший форум соціально-гуманітарного напряму "Саміт перших леді та джентльменів" на території Національного заповідника "Софія Київська".
Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним та Київській міській державним адміністраціям доручено забезпечити виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням, з урахуванням вимог законодавства щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, за рахунок і в межах видатків державного та місцевих бюджетів, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.
Будь ласка, зачекайте...
І нафіга ???
Спочатку виплатіть затриматі кошти армійцям !
Но ЗЕ ж хочется, шоб как у Пороха. Сцыкотно, шо может прилететь, но хочется.
- с построенного ЗЕ космодрома стартует "Звезда смерти";
- из Одессы прилетит "Ирокез" героически собранный кооперативом "Рога и копыта" совместно с концерном Белл;
- строевым шагом пройдет миллиард посаженых ЗЕ деревьев (конечно же без оружия, чтобы не дай Бог в лучезарную ЗЕлюпу не попало);
- по главной улице Киева проедет 20 миллионов вакцин от Ковида;
- с радостными лицами и воздушными шариками пройдут представители миссии МВФ;
- ну и конечно пройдет маршем позора колонна разоблаченных и осужденных олигархов.
До того ж, атовці оголосили окремий збір.
Надо приглашать раз за НАТО БОРЕМСЯ
Колись наші запитали в іноземних інструкторів, які тренували ЗСУ, поблизу лінії фронту - чи їм не страшно, раптом москалі підуть у наступ. Ті відповіли - нам буде за честь вступити у бій разом з вами.
Электричество кончилось.
Куплю си ґазету, сяду до трамваю
Бувай ми здорова, я вже від'їжджаю.
Ґазету читаю, їду у трамваю,
Бувай ми здорова, вже тя не чекаю.
В ґазеті писали що я умираю,
А я у трамваї ґазету читаю.
Куплю си кашкета, на вуха нагачу,
Бувай ми здорова, я тебе не бачу.
Куплю си кашкета, моїх вух не видно,
Бувай ми здорова, вже мені не стидно.
Куплю си бомбона, солодощі маю,
Бувай ми здорова, я відпочиваю.
Куплю си телєфон, зателєфоную,
Бувай ми здорова, я тебе не чую.
Купив си телєфон, най телєфонує,
Бувай ми здорова, колись я почую.
Куплю си тромбона, голосно заграю,
Бувай ми здорова, я тя не кохаю.
Куплю си сигару, трохи зафайкочу,
Бувай ми здорова, я тебе не хочу.
Трамвай за трамваєм, їде за трамваєм,
А за тим трамваєм іще один трамвай.
Бувай ми здорова, моя солодонька,
Бувай ми здорова, моя дівчинонька.
З альбому "Львівські батяри" (2003)
ПОКАЗАТИ МЕНШЕ
А не три "Роллс-Ройса" за наши деньги.
...
Вирішив відзвітувати як доконав армію?
Кремль премію затримує чи що?
А як же його коронні: "парад це совок", "краще роздати по гроші на проведення параду ветеранам", "новий формат" ?
"єму что 2 суток арєста, что 3 суток увольнєнія"
Питання лише у тому чи підійме бойовий дух парад під головуванням клоуна чи ще більш деморалізує....
Так що різниця із Порохом є і вона відчутна!