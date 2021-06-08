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Новини Політика України
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Німеччина (4543) МЗС (3562) Кулеба Дмитро (3184)

Німеччина і ЄС продовжуватимуть підтримувати Україну, - Кулеба зустрівся з головою міжнародного комітету Бундестагу Рьотґеном

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся в Берліні з главою комітету Бундестагу з питань зовнішньої політики Норбертом Рьотґеном для обговорення європейського майбутнього України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Кулеба написав у твітері.

"Європейське майбутнє України було в центрі нашої дискусії з Норбертом Рьотґеном у Берліні сьогодні. Відмінна зустріч. Приємно знати, що Україна залишається в центрі уваги порядку денного зовнішньої політики Німеччини та Європи", - зазначив український міністр.

Зі свого боку Рьотґен запевнив, що Німеччина і ЄС продовжуватимуть підтримувати Україну на її демократичному і європейському шляху.

"Це була велика честь і приємна зустріч з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою сьогодні в Бундестазі! Німеччина і ЄС продовжуватимуть підтримувати Україну на її демократичному і європейському шляху. Право України на самовизначення має поважатися всіма, зокрема і Росією", - зазначив він.

Також читайте: США і Німеччина обговорюють варіанти компенсації Україні, якщо РФ почне шантаж після запуску "Північного потоку-2", - Блінкен

Німеччина і ЄС продовжуватимуть підтримувати Україну, - Кулеба зустрівся з головою міжнародного комітету Бундестагу Рьотґеном 01

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+2
Тобто ніякої конкретики, а суто декларації про намірів про наміри.
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08.06.2021 13:37
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Тобто ніякої конкретики, а суто декларації про намірів про наміри.
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08.06.2021 13:37 Відповісти
так - но ведь - клоун и к - с ними все так
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08.06.2021 13:40 Відповісти
Германия пообещала одну "серьезную обеспокоенность" и две "озабоченности"?
Почему на переговорах с европейцами не ставить вопрос четко - не нужно слов, нужны действия!
Германия и ЕС будут продолжать поддерживать Украину, - Кулеба встретился с главой международного комитета бундестага Реттгеном - Цензор.НЕТ 8766
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08.06.2021 13:50 Відповісти
Пора ***************, которые помогают только на словах говорить об этом в лицо! Германия и ЕС будут продолжать поддерживать Украину, - Кулеба встретился с главой международного комитета бундестага Реттгеном - Цензор.НЕТ 5592
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08.06.2021 13:51 Відповісти
кому говорить? Бубочкам продающим в расеюшку "папиков"?
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08.06.2021 14:13 Відповісти
Ну так! Вони ж показали цілу кімнату, завалену під стелю паперами з рішитільнимі протестами і глубокой обєспокоєнностью. Чого ще бажати шлюхам наріду?
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08.06.2021 13:40 Відповісти
враги - народа Украины - шлюхи то такое))
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08.06.2021 13:41 Відповісти
Подташнивает уже слегонца от их поддержки ... Германия и ЕС будут продолжать поддерживать Украину, - Кулеба встретился с главой международного комитета бундестага Реттгеном - Цензор.НЕТ 1599
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08.06.2021 13:46 Відповісти
ну да, СП-2 достроили и теперь опять с нами дружить, ***** вам в друзья
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08.06.2021 13:47 Відповісти
"Ну вы держитесь" Германия и ЕС будут продолжать поддерживать Украину, - Кулеба встретился с главой международного комитета бундестага Реттгеном - Цензор.НЕТ 4073
Спасибо! Германия и ЕС будут продолжать поддерживать Украину, - Кулеба встретился с главой международного комитета бундестага Реттгеном - Цензор.НЕТ 4363
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08.06.2021 13:47 Відповісти
Откажутся от газа "Северных потоков"?
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08.06.2021 14:03 Відповісти
Ваши санкции против Рашки подобно гладить собаку против шерсти.
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08.06.2021 14:16 Відповісти
Це що така підступна насмішка ... ? Фінансувати своїми мільярдами євро фашистську мілітаристську паРашу, для її сильно витратних кривавих окупаційних війн в тому числі і проти України. Ну такої злочинної підтримки лише для ворогів можна побажати.
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08.06.2021 14:36 Відповісти
 
 