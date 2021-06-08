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Законопроєкт про промзабруднення не має сліпо копіювати європейські норми, нам потрібні власні нормативи, - нардеп

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Законопроєкт про промзабруднення не має сліпо копіювати європейські норми, нам потрібні власні нормативи, - нардеп

Норми законопроєкту про промислові викиди (4167) суперечать принципам локалізації та Угоди про асоціацію України з ЄС.

Про це написав народний депутат України Муса Магомедов у блозі для "Кореспондента".

За словами депутата, вже двічі провалений парламентом законопроєкт про зниження промислових викидів (4167) не враховує реалій і можливостей української промисловості, і його ухвалення в нинішній редакції може призвести до зупинки низки підприємств.

"Найкращі доступні технології та методи управління (НДТМ) автори просто взяли з європейської збірки і переклали українською мовою. Тобто для модернізації наші підприємства зобов'язані використовувати європейське обладнання і технології. Навіть якщо аналоги цього обладнання, що відповідають усім нормам, виробляються в нас в Україні. Це суперечить всім принципам локалізації, і по суті залишає українських виробників і проєктні інститути за бортом процесів, що відбуваються в економіці країни", - зазначив Магомедов.

Він також наголосив: ніде в Угоді про асоціацію України та ЄС не сказано, що ми зобов'язані сліпо копіювати європейські норми, адже Україна і ЄС дуже сильно відрізняються технологічно. Депутат нагадав: країни ЄС проходили екомодернізацію протягом десятків років, і провести її в Україні лише за 4 роки, як пропонують автори законопроєкту, нереально. Крім того, для переобладнання промислових підприємств необхідна фінансова підтримка держави, оскільки у бізнесу немає таких колосальних коштів. "Реалізація з/п № 4167 у повному обсязі коштуватиме 270 млрд грн. Ця сума непосильна як для держави, так і для бізнесу окремо. Однак, якщо влада і бізнес об'єднають зусилля, екомодернізацію промисловості можна успішно провести. Але для цього знадобитися не чотири, а як мінімум 15 років державно-приватного партнерства, як це було в Польщі, і як зараз це відбувається в Словаччині", - написав Магомедов.

Раніше президент України Володимир Зеленський пообіцяв практичну реформу, за якої промисловість повністю модернізується і зменшить викиди. Але, за його словами, досягти цієї мети можна не за рік, а лише через 10-12 років. Водночас заступник голови парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський вважає, що Україна не має брати на себе нереалістичні зобов'язання щодо термінів проведення екомодернізації, а державі слід надати підтримку промисловості на переоснащення, як це роблять країни ЄС.

Автор: Наталя Джума
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Шо тре знати за цього дипутата:
Кандидат у народні депутати на парламентських виборах у 2019 р. від Опозиційного блоку
На час виборів: генеральний директор ПрАТ «Авдіївський коксохімічний завод».
Проживає в м. Авдіївка Донецької області.

Всi питання вiдпадуть самi по собi.
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08.06.2021 13:44 Відповісти
Вам нужны а не нам ... Законопроект о промзагрязнении не должен слепо копировать европейские нормы, нам нужны собственные нормативы, - нардеп - Цензор.НЕТ 6817
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08.06.2021 13:45 Відповісти
точно. на квадратних колесах їхати зручніше Законопроект о промзагрязнении не должен слепо копировать европейские нормы, нам нужны собственные нормативы, - нардеп - Цензор.НЕТ 4875
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08.06.2021 13:50 Відповісти
Законопроект о промзагрязнении не должен слепо копировать европейские нормы, нам нужны собственные нормативы, - нардеп - Цензор.НЕТ 5547
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08.06.2021 13:52 Відповісти
Когда вводили нормы на допустимое загрязнение балластных вод выкачиваемых в портах Украины перед погрузкой, то оказалось, что эти нормы оказались от 16 до 80 раз выше чем в законодательстве Турции, Румынии, и Болгарии, для портов этих стран, которые тоже находятся в Чёрном море. На естественный вопрос моряков экологи ответили так: Ну вы же сами знаете. что у нас требования экологии намного выше чем в этих странах. Когда за один и тот же балласт в Турции, Румынии и Болгарии капинов не штрафовали, а в Украине вырисовывались штрафы и огромные ворзмещения за загрязнение окружающей стреды. Потом оказалось. что всё это было очень удобно взымания взяток в Украине. В металлургии всё вдруг оказалось наоборот. Западные экологические требования, которые удовлетворяют Турцию, Румынию, и Болгарию вдруг оказались неподъёмными для Украины. Оказывается для взяток с капитанов иносудов нужны одни стандарты. А для наших производителей ( и олигархов ) в металлургии нужны другие стандарты, такие какие легко можно выполнить. Для сведения несведущей публики скажу если бы судно откатало в порту Черноморск 20 000 тонн боржоми, то ущерб окружающей среде посчиали порядка 90 000 долларов за превышение нормы по железу и за превышение нормы по взвешенным частицам.
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08.06.2021 14:08 Відповісти
Вспоминаю первое заседание "Рады", все решили идти к процветанию Украины ведь сколько много дорог туда уложено! И подымается один кондом и хрюкает: "Зачем нам эти дороги? Мы пойдём своим путём!", до сих пор бродим по москальським болотам! Второй ******** нашёлся...
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08.06.2021 14:43 Відповісти
вам нужны ваши, а нам нужны европейские..
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08.06.2021 16:27 Відповісти
 
 