Законопроєкт про промзабруднення не має сліпо копіювати європейські норми, нам потрібні власні нормативи, - нардеп

Норми законопроєкту про промислові викиди (4167) суперечать принципам локалізації та Угоди про асоціацію України з ЄС.

Про це написав народний депутат України Муса Магомедов у блозі для "Кореспондента".

За словами депутата, вже двічі провалений парламентом законопроєкт про зниження промислових викидів (4167) не враховує реалій і можливостей української промисловості, і його ухвалення в нинішній редакції може призвести до зупинки низки підприємств.

"Найкращі доступні технології та методи управління (НДТМ) автори просто взяли з європейської збірки і переклали українською мовою. Тобто для модернізації наші підприємства зобов'язані використовувати європейське обладнання і технології. Навіть якщо аналоги цього обладнання, що відповідають усім нормам, виробляються в нас в Україні. Це суперечить всім принципам локалізації, і по суті залишає українських виробників і проєктні інститути за бортом процесів, що відбуваються в економіці країни", - зазначив Магомедов.

Він також наголосив: ніде в Угоді про асоціацію України та ЄС не сказано, що ми зобов'язані сліпо копіювати європейські норми, адже Україна і ЄС дуже сильно відрізняються технологічно. Депутат нагадав: країни ЄС проходили екомодернізацію протягом десятків років, і провести її в Україні лише за 4 роки, як пропонують автори законопроєкту, нереально. Крім того, для переобладнання промислових підприємств необхідна фінансова підтримка держави, оскільки у бізнесу немає таких колосальних коштів. "Реалізація з/п № 4167 у повному обсязі коштуватиме 270 млрд грн. Ця сума непосильна як для держави, так і для бізнесу окремо. Однак, якщо влада і бізнес об'єднають зусилля, екомодернізацію промисловості можна успішно провести. Але для цього знадобитися не чотири, а як мінімум 15 років державно-приватного партнерства, як це було в Польщі, і як зараз це відбувається в Словаччині", - написав Магомедов.

Раніше президент України Володимир Зеленський пообіцяв практичну реформу, за якої промисловість повністю модернізується і зменшить викиди. Але, за його словами, досягти цієї мети можна не за рік, а лише через 10-12 років. Водночас заступник голови парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський вважає, що Україна не має брати на себе нереалістичні зобов'язання щодо термінів проведення екомодернізації, а державі слід надати підтримку промисловості на переоснащення, як це роблять країни ЄС.