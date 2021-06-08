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Реакція Росії на нову форму збірної України мене взагалі не цікавить. Я задоволений, - Шевченко

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Спорт

Реакція Росії на нову форму збірної України мене взагалі не цікавить. Я задоволений, - Шевченко

Головний тренер національної збірної України з футболу Андрій Шевченко прокоментував реакцію Росії на нову форму українських футболістів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"Мене взагалі не цікавить їхня реакція. Мене цікавить наша реакція. Я думаю, нашим вболівальникам форма сподобалася. Тому я задоволений", - сказав Шевченко на пресконференції після матчу зі збірною Кіпру.

Нагадаємо, 6 червня президент Української асоціації футболу Андрій Павелко презентував форму національної збірної України на Чемпіонаті Європи з футболу-2020, на якій зображено контури кордонів України, включно з тимчасово окупованим Кримом, а також слова "Слава Україні!", "Героям слава!".

Також читайте: УАФ відповіла Росії: "Нахабні вимоги Росії, яка окупувала нашу територію, не витримують критики. Займіться допінговими скандалами"

Представниця МЗС Росії Марія Захарова назвала нову форму збірної України з футболу "черговою спробою державної київської пропаганди закріпити в суспільній свідомості гасло", яке "у багатьох асоціюється" з діями УПА і Степана Бандери в роки Другої світової війни.

УАФ відповіла Росії: "Нахабні вимоги Росії, яка окупувала нашу територію, не витримують критики. Займіться допінговими скандалами".

В УЄФА запевнили, що форма національної збірної України затверджена згідно з правилами.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+42
Реакція Росії на нову форму збірної України мене взагалі не цікавить. Я задоволений, - Шевченко - Цензор.НЕТ 9428
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08.06.2021 14:11
+36
Лучше этой формы только такая:
Реакция России на новую форму сборной Украины меня вообще не интересует, - Шевченко - Цензор.НЕТ 8422
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08.06.2021 13:45
+32
Оце правильно. Не розумію, чому українців так турбує, хто там у кацапні щось бовкнув? Чи вам не пофіг, співвітчизники?
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08.06.2021 13:44
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Оце правильно. Не розумію, чому українців так турбує, хто там у кацапні щось бовкнув? Чи вам не пофіг, співвітчизники?
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08.06.2021 13:44 Відповісти
Реакція Росії на нову форму збірної України мене взагалі не цікавить. Я задоволений, - Шевченко - Цензор.НЕТ 9428
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08.06.2021 14:11 Відповісти
Реакція Росії на нову форму збірної України мене взагалі не цікавить. Я задоволений, - Шевченко - Цензор.НЕТ 6878
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08.06.2021 14:37 Відповісти
Забули ще одну область зверху Чернігівщини - Стародубську
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08.06.2021 22:57 Відповісти
Ну почему же ,мне вот чертовски НРАВИТСЯ ,как горят ватные пуканы Реакция России на новую форму сборной Украины меня вообще не интересует, - Шевченко - Цензор.НЕТ 8575это так забавно когда кацапов трясёт и карёжит ... Реакция России на новую форму сборной Украины меня вообще не интересует, - Шевченко - Цензор.НЕТ 2811
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08.06.2021 13:44 Відповісти
Лучше этой формы только такая:
Реакция России на новую форму сборной Украины меня вообще не интересует, - Шевченко - Цензор.НЕТ 8422
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08.06.2021 13:45 Відповісти
кого вообще должна интересовать реакция фашистов и террористов ?
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08.06.2021 13:48 Відповісти
Реакция России на новую форму сборной Украины меня вообще не интересует. Я доволен, - Шевченко - Цензор.НЕТ 4470
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08.06.2021 13:51 Відповісти
А мені до одного місця вереск з ватяного болоту.
Найби вже там втопились.
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08.06.2021 13:52 Відповісти
Минимум до финала должны дойти
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08.06.2021 13:52 Відповісти
Вот правильно - мнение врагов не имеет значения, но воняющие г.ном ж.налисты обязательно напишут в статье мнение "альтернативной стороны" согласно своим г.но-стандартам.
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08.06.2021 13:53 Відповісти
Шева, ти головне шоб на ЧЕ драв всіх як гаманів.
А на кацапоту не зважай, - то не люди.
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08.06.2021 13:55 Відповісти
шева якось недолуго "прокоментував"(((
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08.06.2021 13:56 Відповісти
Думаю, що дизайнерів даної форми варто преміювати в розмірі їх річного окладу, який вирахувати з окладу дизайнерів кацаваротки.
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08.06.2021 13:57 Відповісти
А всього лише зробили свою роботу)
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08.06.2021 14:49 Відповісти
Лічно я каннонадой ватних пєрдаков удовлєтворьон. А формою ще більше.
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08.06.2021 13:59 Відповісти
меня тоже это радуют, значит все правильно делают! Реакція Росії на нову форму збірної України мене взагалі не цікавить. Я задоволений, - Шевченко - Цензор.НЕТ 760
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08.06.2021 14:07 Відповісти
Почему я должен прислушиваться к мнению северных агресивных дикарей? Лично мне накакать на них и на их мнение.
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08.06.2021 14:06 Відповісти
Сто процентов пофиг,что они там пиз"ят на своей говнопомойке!!!
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08.06.2021 14:10 Відповісти
Росія в 2014-му сприйняла Україну як "жирного карася" - роззявила рота і спробувала проковтнуть! А "карась" виявився колючим йоржем - розчепірив плавники зябра з колючками і застряг у Росії у горлі! І зараз - "Ні проковтнуть ні виплюнуть!!!" Реакція Росії на нову форму збірної України мене взагалі не цікавить. Я задоволений, - Шевченко - Цензор.НЕТ 5844
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08.06.2021 14:11 Відповісти
Сподіваюся що ведмідь з голоду копита відкине.
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08.06.2021 14:16 Відповісти
плювати треба на раSSію та її реакцію! а взагалі
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!

раSSія це ДІАГНОЗ!!
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08.06.2021 14:14 Відповісти
На форме на самом деле нет ничего провокационного. Карта соответствует международному признанию, а лозунг вообще наполовину скрыт (вторая часть на внутренней стороне футболки). Но есть вероятность, что россияне в следующие разы сделают форму со своей картой с Крымом, но вот тогда уже вряд ли им разрешат, но для хайпа будет.
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08.06.2021 14:16 Відповісти
Нах им форма, хай в ОЗК бегают.
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08.06.2021 14:36 Відповісти
Удачи, Шева!
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08.06.2021 14:18 Відповісти
Шева, тебе больщой респект! Пошли они все нахер, головожопые. Их жаба давит так, аж обсераются.
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08.06.2021 14:20 Відповісти
Букмекерская компания Favbet открыла ставку на отказ России от участия в Евро-2020 из-за спортивной формы сборной Украины. Коэффициент на это событие - 1 к 17
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08.06.2021 15:41 Відповісти
Шевченко здорової людини. Гідний свого прізвища!
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08.06.2021 16:13 Відповісти
Ну и правильно сказал.Кого вообще волнует мнение и реакция россии? Слишком много разговоров о россии.
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08.06.2021 16:51 Відповісти
 
 