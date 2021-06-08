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12 років позбавлення волі за держзраду - Офіс Генпрокурора відстояв вирок щодо кримського "судді", який співпрацював з окупаційною "владою"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

12 років позбавлення волі за держзраду - Офіс Генпрокурора відстояв вирок щодо кримського

За публічного обвинувачення прокурорів Департаменту щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна засуджено суддю Ялтинського міського суду АР Крим за вчинення державної зради (ч. 1 ст. 111 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

"Таким чином, Київський апеляційний суд відмовив у задоволенні апеляційної скарги сторони захисту та залишив без змін вирок Святошинського райсуду Києва", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що під час судового розгляду встановлено, що засуджений у березні – листопаді 2014 року забезпечував становлення окупаційної влади РФ в Криму, а саме безпосередньо брав участь в утворенні та функціонуванні незаконно створених окупаційних органів.

"Окрім того, після призначення його указом президента РФ на посаду судді так званого Ялтинського міського суду Республіки Крим Російської Федерації він виконував функції представника судової влади держави-агресора для недопущення контролю української влади на території півострова. Також суддя умисно надавав допомогу РФ в проведенні підривної діяльності проти України на шкоду її суверенітету та територіальній цілісності", - додали в Офісі Генпрокурора.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+10
даже не читая, - 100% что "приговор" заочный 12 лет лишения свободы за госизмену - Офис генпрокурора отстоял приговор в отношении крымского "судьи", сотрудничавшего с оккупационной "властью" - Цензор.НЕТ 8669
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08.06.2021 13:50
+3
В Україні навіть державна влада віртуальна,лялькова імітація !!!)))
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08.06.2021 14:02
+2
Зепобеда! Офис генпрокурора "отстоял" естественный приговор. Надо бы офису генпрокурора наконец-то оправдать безвинно сожженного Джордано Бруно. В стране ведь нет прокремлевских граждан (ну кроме девчат-волонтеров, смертельно обидивших зеледента)
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08.06.2021 14:01
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даже не читая, - 100% что "приговор" заочный 12 лет лишения свободы за госизмену - Офис генпрокурора отстоял приговор в отношении крымского "судьи", сотрудничавшего с оккупационной "властью" - Цензор.НЕТ 8669
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08.06.2021 13:50 Відповісти
В Україні навіть державна влада віртуальна,лялькова імітація !!!)))
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08.06.2021 14:02 Відповісти
Цілком вірно.В скобки треба було взяти не лишень слова "суддя" та "властью",але і "пріговор"...
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08.06.2021 17:02 Відповісти
Атстаял, мля... в басманчскому суді?(((
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08.06.2021 13:54 Відповісти
Зепобеда! Офис генпрокурора "отстоял" естественный приговор. Надо бы офису генпрокурора наконец-то оправдать безвинно сожженного Джордано Бруно. В стране ведь нет прокремлевских граждан (ну кроме девчат-волонтеров, смертельно обидивших зеледента)
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08.06.2021 14:01 Відповісти
Не понинаю, почему не лишать гражданства тех, кто взял паспорт /ярмо/ кацапской ымпериии не важно в Крыму или на других территориях!?
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08.06.2021 14:10 Відповісти
Если предположить, что РФ окупирует Украину, то 99% нынешних украинских судей на второй день побегут служить окупанту. И без вариантов, так как они никогда не служили стране, а служили только зеленым бумажкам с изображением Франклина.
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08.06.2021 14:30 Відповісти
Наконец-то ,хоть один осужден
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08.06.2021 15:03 Відповісти
Хоча в статті і не написано, але не сумніваюсь, що засуджений він заочно.
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08.06.2021 15:56 Відповісти
так осужденный уже приступил к заочному заключению и снова станет невиновным через 12 лет ?
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08.06.2021 17:30 Відповісти
А почему фамилия скрывается? Это уже не тайна следствия. А приговор суда, вступивший в силу.
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08.06.2021 21:48 Відповісти
 
 