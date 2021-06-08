12 років позбавлення волі за держзраду - Офіс Генпрокурора відстояв вирок щодо кримського "судді", який співпрацював з окупаційною "владою"

За публічного обвинувачення прокурорів Департаменту щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна засуджено суддю Ялтинського міського суду АР Крим за вчинення державної зради (ч. 1 ст. 111 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

"Таким чином, Київський апеляційний суд відмовив у задоволенні апеляційної скарги сторони захисту та залишив без змін вирок Святошинського райсуду Києва", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що під час судового розгляду встановлено, що засуджений у березні – листопаді 2014 року забезпечував становлення окупаційної влади РФ в Криму, а саме безпосередньо брав участь в утворенні та функціонуванні незаконно створених окупаційних органів.

"Окрім того, після призначення його указом президента РФ на посаду судді так званого Ялтинського міського суду Республіки Крим Російської Федерації він виконував функції представника судової влади держави-агресора для недопущення контролю української влади на території півострова. Також суддя умисно надавав допомогу РФ в проведенні підривної діяльності проти України на шкоду її суверенітету та територіальній цілісності", - додали в Офісі Генпрокурора.

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