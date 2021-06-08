Представники Кабміну і ВР провели нараду щодо законопроєктів, необхідних для співпраці з МВФ, - Шмигаль
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Кабмін спільно з главами парламентських комітетів працює над ухваленням законопроєктів, необхідних для продовження співпраці України з Міжнародним валютним фондом і отримання макрофінансової допомоги від ЄС.
Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль написав у своєму телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"Разом із головами комітетів Верховної Ради працюємо над ухваленням законопроєктів, необхідних для співпраці з МВФ та отримання макрофінансової допомоги від ЄС. Провели нараду з представниками Парламенту за участю Міністерства юстиції, Міністерства фінансів, Міністерства енергетики щодо формування порядку денного. Спільно працюємо для добробуту українців", - зазначив він.
Топ коментарі
+2 Andriy Kalnyshevsky
показати весь коментар08.06.2021 14:08
+2 Дмитро Черних 794bd8a2
показати весь коментар08.06.2021 14:09
+1 Герхард
показати весь коментар08.06.2021 14:29
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Будь ласка, зачекайте...
Вот, когда ЗЕ будет в СИЗО ожидать суда, тогда этот аудит очень пригодится.
так шо ж вы ждали полгода назад если даже законов не приняли? Ох и уроды....
МВФ очень интересуют ваши совещания и ******** с лозунгами.